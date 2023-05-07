Тур: 31. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 20257 Главный судья: Damian Sylwestrzak
2:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолЛенговски Матеуш
36' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:1
48' ГолРосолек Мацей
2:1
88' ГолБичахчян Ваан
90'+6
Ход матча
10'
1:0
36'
48'
1:1
88'
23
Цех
Бенедикт
10
Захович
Лука
13
Вшолек
Павел
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
28
Баку
Макана
20
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Баку МаканаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
История личных встреч
Погонь Щецин
Легия
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
60%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
29 матчей
27.6%
13.8%
58.6%
8 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
34.5%
31%
34.5%
10 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
20.7%
24.1%
55.2%
6 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
16
Голов в среднем за матч
1.08
1
Среднее время на гол
83
90
Всего голов
35
19
Голов в среднем за матч
2.19
1.46
Среднее время на гол
41
61
Всего голов
49
35
Голов в среднем за матч
1.69
1.21
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
53
74
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гросицки Камил
|11 (3)
|0.35
|Ковальчик Себастьян
|6 (3)
|0.19
|Бичахчян Ваан
|6
|0.19
|Захович Лука
|5
|0.16
|Алмквист Понтус
|4
|0.13
|Дабровски Дамьян
|3
|0.1
|Ленговски Матеуш
|2
|0.06
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.06
|Горгон Александр
|2
|0.06
|Кутрис Леонардо
|2
|0.06
|Вендрыховски Марцел
|1
|0.03
|Бартковски Якуб
|1
|0.03
|Смолиньски Кацпер
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1 (1)
|0.03
|Вальквист Линус
|0
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|11 (7)
|0.35
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.23
|Младенович Филип
|6
|0.19
|Пекхарт Томаш
|5
|0.16
|Мучи Эрнест
|4
|0.13
|Навроцкий Майк
|3
|0.1
|Росолек Мацей
|3
|0.1
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Августиняк Рафал
|2
|0.06
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Пих Роберт
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триантафиллопулос Константинос
|5
|1
|Леонардо Родригес
|6
|0
|Ленговски Матеуш
|6
|0
|Бичахчян Ваан
|5
|0
|Цех Бенедикт
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Захович Лука
|4
|0
|Стипица Данте
|3
|0
|Ковальчик Себастьян
|3
|0
|Форнальчик Мариуш
|3
|0
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Кухарчик Михал
|2
|0
|Бартковски Якуб
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Малец Мариуш
|2
|0
|Дрыгас Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кутрис Леонардо
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лонкар Даниель
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
|Вендрыховски Марцел
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|10
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|7
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Августиняк Рафал
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Легия
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
7% (1)
67% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
9
4
Волевые поражения
6
5
Погонь Щецин
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
69% (11)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Легия
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
18
28
Погонь Щецин
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (9)
55% (17)
16% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
32% (10)
32% (10)
Легия
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
26% (8)
48% (15)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
24
33
Голы по времени матча
Забито
25
19
13 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
6
24%
0
0%
1-15
3
12%
3
16%
16-30
4
16%
6
32%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
5
20%
5
26%
61-75
3
12%
2
11%
76-90
Пропущено
22
19
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
1
5%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
3
14%
1
5%
31-45
9
41%
3
16%
46-60
2
9%
3
16%
61-75
2
9%
8
42%
76-90
Забито
21
28
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
19 Не забивали 16
4
19%
3
11%
1-15
3
14%
6
21%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
2
10%
5
18%
46-60
5
24%
1
4%
61-75
5
24%
10
36%
76-90
Пропущено
23
17
8 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
13%
3
18%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
1
6%
31-45
5
22%
4
24%
46-60
5
22%
4
24%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Забито
46
47
22 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 18
7 Не забивали 5
10
22%
3
6%
1-15
6
13%
9
19%
16-30
6
13%
9
19%
31-45
6
13%
8
17%
46-60
10
22%
6
13%
61-75
8
17%
12
26%
76-90
Пропущено
45
36
17 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 11
25 Не пропускали 19
6
13%
4
11%
1-15
5
11%
4
11%
16-30
6
13%
2
6%
31-45
14
31%
7
19%
46-60
7
16%
7
19%
61-75
7
16%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пяст - Погонь Щецин 0:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 3:2
Лех - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Висла Плоцк - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Варта Познань 3:1 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Погонь Щецин - Карабах 4:2 Погонь Щецин - Стяуа 2:0 Погонь Щецин - Петролул Плоешти 2:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Ракув 0:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:4 Медзь - Погонь Щецин 2:4
Легия
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0 Легия - Лех 2:2
Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2 Легия - Хемниц 3:2
Результаты матчей
Погонь Щецин
Легия
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
4 раза 27%
2:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 33%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
2
9 раз 60%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 32%
1
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
2
13 раз 42%
1
9 раз 29%
0
5 раз 16%
3
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
123
411
312
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
79
511
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
256
Больше Меньше
265
1615
1714
625
427
229
130
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11