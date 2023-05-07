  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Плей-офф
  4. Дания
  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Орхус
0:0
Первый тайм: 15'
Виборг
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Орхус
Ничья
Виборг
2.33
3.26
3.65
Все Коэффициенты
1
Хансен
Йеспер
14
Хенриксен
Тобиас
5
Тингагер
Фредерик
4
Биссек
Янн-Аурель
2
Беихмо
Феликс
11
Линкс
Гифт
6
Поульсен
Николай
7
Мадсен
Мадс
Эмиль
20
Дуэлунд
Миккель
8
Андерсон
Микаэль
9
Мортенсен
Патрик
1
Педерсен
Лукас
Лунд
2
Гааей
Антон
4
Бюрги
Николас
5
Залетел
Жан
24
Аниембе
Даниэль
17
Бонде
Якуб
13
Гроннинг
Йеппе
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
11
Жуниор
Ренато
28
Вестергорд
Магнус
Орхус
3-4-2-1
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Орхус
Виборг

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

37 матчей

37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

СД
0:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:1
ТМК
1:2
СД
2:0
ТМК
2:2
ТМК
2:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:4
СД
1:1
СД
2:1
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
1:0
СД
0:0
ПД
1:1
ТМС
1:1
ПД
3:0
К
0:2
ПД
0:2
СД
3:0
СД
2:1
СД
0:1
ТМС
2:2
ТМС
2:0
ТМС
4:2
ПД
2:3
ПД
1:0
К
1:0
ТМС
1:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2

Голы

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.35
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.29
1.15

Среднее время на гол

69
78

Всего голов

49
40

Голов в среднем за матч

1.32
1.08

Тотал матчей

2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

67
83

Бомбардиры внутри турнира

Орхус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мортенсен Патрик 13 (4) 0.48
Андерсон Микаэль 3 0.11
Биссек Янн-Аурель 3 0.11
Якоб Кевин 2 0.07
Хеуген Сигурд 2 0.07
Мадсен Мадс Эмиль 1 0.04
Дуэлунд Миккель 1 0.04
Кристенсен Томас 1 0.04
Тингагер Фредерик 1 0.04
Sebastian Groenning 1 0.04
Дёйн Йелле 1 0.04
Поульсен Николай 0 0
Линкс Гифт 0 0
Frederik Brandhof 0 0
Хенриксен Тобиас 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грот Джей-Рой 9 0.33
Mendes Elias2 6 0.22
Леманс Клинт 5 0.19
Ибрагим Саид 2 0.07
Соренсен Кристиан I 2 0.07
Лонвейк Джастин 2 0.07
Джатта Алассана 2 0.07
Бех Тобиас 2 0.07
Бонде Якуб 2 (1) 0.07
Гроннинг Йеппе 1 0.04
Мортимер Нилс 1 0.04
Жамбурек Ян 1 0.04
Бундгаард Оливер 1 0.04
Паулиньо Жозе 1 0.04
Лауритсен Мадс 1 0.04
Бюрги Николас 1 0.04
Вестергорд Магнус 1 0.04
Гааей Антон 0 0
Жуниор Ренато 0 0

Карточки

Орхус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поульсен Николай 8 1
Беихмо Феликс 4 0
Мадсен Мадс Эмиль 4 0
Якоб Кевин 4 0
Тингагер Фредерик 2 1
Кристенсен Томас 3 0
Дуэлунд Миккель 3 0
Андерсон Микаэль 3 0
Хенриксен Тобиас 3 0
Каль Эрик 3 0
Уве Реслер 3 0
Мортенсен Патрик 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Frederik Brandhof 2 0
Линкс Гифт 2 0
Биссек Янн-Аурель 2 0
Хансен Йеспер 1 0
Д'Альберто Антони 1 0
Sebastian Groenning 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Бьюр Петер 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Adam Daghim 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Залетел Жан 6 0
Гроннинг Йеппе 5 0
Бонде Якуб 5 0
Ибрагим Саид 4 0
Леманс Клинт 4 0
Бюрги Николас 4 0
Mendes Elias2 4 0
Лауритсен Мадс 2 1
Грот Джей-Рой 3 0
Мортимер Нилс 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Бех Тобиас 1 0
Бундгаард Оливер 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0

Результаты матчей

Орхус
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
5
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Виборг
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

12
20
Орхус
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
48% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
37% (10)
37% (10)
Виборг
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

18
25

Голы по времени матча

Забито

16
20
8 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 16
2
13%
3
15%
1-15
4
25%
4
20%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
19%
1
5%
46-60
2
13%
7
35%
61-75
3
19%
3
15%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
1
8%
5
36%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
7
58%
1
7%
76-90

Забито

13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
1
8%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
6
30%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
5
50%
3
20%
76-90

Забито

29
40
13 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 11
8 Не забивали 6
3
10%
8
20%
1-15
6
21%
7
18%
16-30
4
14%
4
10%
31-45
5
17%
4
10%
46-60
4
14%
8
20%
61-75
7
24%
9
23%
76-90

Пропущено

22
29
7 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 20
1
5%
7
24%
1-15
0
0%
2
7%
16-30
6
27%
4
14%
31-45
1
5%
5
17%
46-60
2
9%
7
24%
61-75
12
55%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Орхус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1
Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1
Виборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1
Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1

Результаты матчей

Орхус
Виборг

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

1:0
6 раз 22%
0:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:1
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
2
8 раз 30%
1
8 раз 30%
0
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Орхус
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
7
7
2
11
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
3
11
1.5
6
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
13
14
2
25
2.5
5
22

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 0:0 28 13 8 7 40 - 29 47
4.
Орхус
 0:0 28 12 8 8 29 - 22 44
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 28 11 6 11 38 - 44 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 28 10 9 9 38 - 47 39
3.
Силькеборг
 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 28 6 8 14 32 - 39 26
6.
Люнгбю
 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 0:0 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 0:0 14 5 6 3 16 - 12 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 0:0 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Виборг
 0:0 14 6 3 5 20 - 14 21
3.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • 12'
    Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 12'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    12'
    Ох, нехорошо это выглядит. Хенриксен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    11'
    Хенриксен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 10'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 10'
    Орхус пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Орхус: 51%, Виборг: 49%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 5'
      Контроль мяча: Орхус: 33%, Виборг: 67%.
    • 5'
      Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем
    • 4'
      Виборг контролирует мяч.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Виборг
    • 3'
      Орхус пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      3'
      Anton Gaaei из команды Виборг заходит слишком далеко, он валит Андерсон Микаэль.
    • 3'
      Биссек Янн-Аурель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Виборг контролирует мяч.
    • 2'
      Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
    • 1'
      Беихмо Феликс ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 1'
      Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 1'
      Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Виборг начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Орхус
    Ничья
    Виборг
    2.33
    3.26
    3.65
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Орхус 0:0 Виборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Орхус
    Виборг
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     