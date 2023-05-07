Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Anton Gaaei создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

50' Команда Орхус имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Аниембе Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Поульсен Николай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Удар от ворот произведет Орхус

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

47' Леманс Клинт из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Виборг

44' Линкс Гифт из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Anton Gaaei из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

43' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Андерсон Микаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Удар от ворот произведет Виборг

39' Линкс Гифт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Бюрги Николас нанес удар головой, но Йеспер Хансен спокойно отбил мяч.

34' Матч возобновлен

34' Ох, нехорошо это выглядит. Вестергорд Магнус получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Вестергорд Магнус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

32' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

31' Леманс Клинт создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Удар от ворот произведет Виборг

29' Хенриксен Тобиас из команды Орхус своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Удар от ворот произведет Орхус

26' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Хенриксен Тобиас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Г О О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Лукас Лунд Педерсен прыгнул не в ту сторону.

22' Бюрги Николас получает желтую карточку за игру рукой

21' После проверки VAR судья изменил решение - Орхус пробьет пенальти!

20' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

18' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Залетел Жан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Удар от ворот произведет Виборг

16' Дуэлунд Миккель не смог попасть в створ ударом издали

16' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Хенриксен Тобиас получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Хенриксен Тобиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Удар от ворот произведет Виборг

10' Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Виборг

8' Орхус совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Линкс Гифт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Ибрагим Саид пробует нанести удар издали, но Йеспер Хансен держит все под контролем

3' Удар от ворот произведет Виборг

2' Поульсен Николай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе

1' Вестергорд Магнус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Anton Gaaei из команды Виборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

1' Хенриксен Тобиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Виборг начинает с центра поля