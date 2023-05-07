Тур: 28. Стадион: Ceres Park. Зрители: 15620 Главный судья: Jacob Karlsen
0'
22' Желтая карточкаБюрги Николас
1:0
23' ПенальтиМортенсен Патрик
45' Желтая карточкаПоульсен Николай
2:0
49' ГолМадсен Мадс Эмиль
3:0
66' ГолМадсен Мадс Эмиль
68' Желтая карточкаАндерсон Микаэль
90'+5
Ход матча
22'
23'
1:0
45'
49'
66'
68'
77'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
502 Количество передач 333
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
11
Линкс
Гифт
17
Бонде
Якуб
14
Леманс
Клинт
30
Ибрагим
Саид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Линкс ГифтЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Якоб КевинПолузащитник
-
19 Каль ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Бьюр ПетерНападающий
-
28 Adam Daghim
-
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
30 Ибрагим СаидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Бергер СофусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Жамбурек ЯнНападающий
-
-
-
Главный тренер: Джакоб Фриис
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Орхус
Виборг
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
42.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
37 матчей
37.8%
27%
35.2%
14 побед 10 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.7%
35.1%
35.2%
11 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
32.4%
40.5%
27.1%
12 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.35
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.29
1.15
Среднее время на гол
69
78
Всего голов
49
40
Голов в среднем за матч
1.32
1.08
Тотал матчей
2.5
35
Больше 95%
Меньше 5%
2
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
15
Больше 41%
Меньше 59%
22
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
67
83
Бомбардиры внутри турнира
Орхус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мортенсен Патрик
|14 (5)
|0.5
|Мадсен Мадс Эмиль
|3
|0.11
|Андерсон Микаэль
|3
|0.11
|Биссек Янн-Аурель
|3
|0.11
|Якоб Кевин
|2
|0.07
|Хеуген Сигурд
|2
|0.07
|Дуэлунд Миккель
|1
|0.04
|Кристенсен Томас
|1
|0.04
|Тингагер Фредерик
|1
|0.04
|Sebastian Groenning
|1
|0.04
|Дёйн Йелле
|1
|0.04
|Поульсен Николай
|0
|0
|Линкс Гифт
|0
|0
|Хенриксен Тобиас
|0
|0
|Frederik Brandhof
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грот Джей-Рой
|9
|0.32
|Mendes Elias2
|6
|0.21
|Леманс Клинт
|5
|0.18
|Ибрагим Саид
|2
|0.07
|Соренсен Кристиан I
|2
|0.07
|Лонвейк Джастин
|2
|0.07
|Джатта Алассана
|2
|0.07
|Бех Тобиас
|2
|0.07
|Бонде Якуб
|2 (1)
|0.07
|Гроннинг Йеппе
|1
|0.04
|Мортимер Нилс
|1
|0.04
|Жамбурек Ян
|1
|0.04
|Бундгаард Оливер
|1
|0.04
|Паулиньо Жозе
|1
|0.04
|Лауритсен Мадс
|1
|0.04
|Бюрги Николас
|1
|0.04
|Вестергорд Магнус
|1
|0.04
|Гааей Антон
|0
|0
|Жуниор Ренато
|0
|0
Карточки
Орхус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Поульсен Николай
|9
|1
|Беихмо Феликс
|4
|0
|Андерсон Микаэль
|4
|0
|Мадсен Мадс Эмиль
|4
|0
|Якоб Кевин
|4
|0
|Тингагер Фредерик
|2
|1
|Кристенсен Томас
|3
|0
|Дуэлунд Миккель
|3
|0
|Хенриксен Тобиас
|3
|0
|Каль Эрик
|3
|0
|Уве Реслер
|3
|0
|Мортенсен Патрик
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Frederik Brandhof
|2
|0
|Линкс Гифт
|2
|0
|Биссек Янн-Аурель
|2
|0
|Хансен Йеспер
|1
|0
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|Sebastian Groenning
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Бьюр Петер
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Adam Daghim
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Залетел Жан
|6
|0
|Гроннинг Йеппе
|5
|0
|Бонде Якуб
|5
|0
|Бюрги Николас
|5
|0
|Ибрагим Саид
|4
|0
|Леманс Клинт
|4
|0
|Mendes Elias2
|4
|0
|Лауритсен Мадс
|2
|1
|Грот Джей-Рой
|3
|0
|Мортимер Нилс
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Бех Тобиас
|1
|0
|Бундгаард Оливер
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
Результаты матчей
Орхус
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Виборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
5
Орхус
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Виборг
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
12
20
Орхус
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
46% (13)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Виборг
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
32% (9)
36% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
18
25
Голы по времени матча
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 5
18 Не забивали 17
2
11%
3
15%
1-15
5
26%
4
20%
16-30
2
11%
2
10%
31-45
4
21%
1
5%
46-60
3
16%
7
35%
61-75
3
16%
3
15%
76-90
Пропущено
12
17
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
5
29%
29%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
7
58%
1
6%
76-90
Забито
13
20
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
1
8%
5
25%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
3
15%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
4
31%
6
30%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
40%
2
13%
31-45
1
10%
3
20%
46-60
0
0%
5
33%
61-75
5
50%
3
20%
76-90
Забито
32
40
14 В 1-м тайме 19
18 Во 2-м тайме 21
18 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
3
9%
8
20%
1-15
7
22%
7
18%
16-30
4
13%
4
10%
31-45
6
19%
4
10%
46-60
5
16%
8
20%
61-75
7
22%
9
23%
76-90
Пропущено
22
32
7 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 15
17 Не пропускали 21
1
5%
7
22%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
6
27%
4
13%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
2
9%
8
25%
61-75
12
55%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Орхус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нордшелланн - Орхус 0:1 Орхус - Копенгаген 0:0 Брондбю - Орхус 1:0 Виборг - Орхус 0:1
Орхус - Раннерс 1:1 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Орхус - Оденсе 1:0 Раннерс - Орхус 1:2 Орхус - Хорсенс 2:0 Орхус - Силькеборг 1:1 Ольборг - Орхус 0:1 Мальмё - Орхус 4:3 Хеккен - Орхус 3:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Шахтёр Караганда - Орхус 1:3 Орхус - Волеренга 1:1 Орхус - Диошдьёр 1:1 Сённерйюск - Орхус 5:1 Орхус - Фредерисия 0:1 Орхус - Хорсенс 0:1
Виборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Нордшелланн 1:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Орхус 0:1
Виборг - Ольборг 1:0 Брондбю - Виборг 0:3 Копенгаген - Виборг 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Виборг - Раннерс 2:2 Ольборг - Виборг 2:0 Хорсенс - Виборг 0:3 Виборг - Митьюлланд 0:4 Гётеборг - Виборг 0:3 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Виборг - Ольборг 2:1 Силькеборг - Виборг 1:2 Виборг - Венсюссель 2:0 Брондбю - Виборг 0:2 Виборг - Митьюлланд 3:1
Результаты матчей
Орхус
Виборг
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
5 раз 36%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Точный счет
1:0
6 раз 21%
0:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:1
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
3
3 раза 11%
2
8 раз 29%
1
8 раз 29%
0
7 раз 25%
3
4 раза 14%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Орхус
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
68
77
311
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
68
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
919
1315
325
523
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|15
|4
|8
|49 - 26
|49
|2.
|27
|13
|8
|6
|42 - 26
|47
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|2
|2
|26 - 13
|29
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|13
|6
|2
|5
|23 - 15
|20
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7