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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лиллестрём
1:2
Второй тайм: 88'
Будё-Глимт
0'
0:1
52' Гол
Мумбанья Фарис
55' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
1:1
60' Гол
Адамс Акор
1:2
71' Гол
Мумбанья Фарис
84' Желтая карточка
Ветлесен Уго
86' Желтая карточка
Сьоволд Фредрик

Ход матча

52'
0:1
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
55'
 
Мумбанья Фарис
60'
Адамс Акор
(Рангер Ларс)
1:1
60'
 
Вембангомо Брис
Элабделлауи Омар
70'
Vetle Skjaervik
Тённесен Кристоффер
 
70'
Осен Йермунд
Ибрахимай Илльдрен
 
71'
1:2
Мумбанья Фарис
(Грёнбек Альберт)
76'
Свендсен Тобиас
Кнудсен Магнус
 
82'
 
Сьоволд Фредрик
Грёнбек Альберт
84'
 
Ветлесен Уго
86'
 
Сьоволд Фредрик

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 10
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 207 Количество передач 230
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
Будё-Глимт
32.00
7.30
2.35
Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
12
Хайкин
Никита
3
Элабделлауи
Омар
2
Лоде
Мариус
18
Мо
Бреде
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Лиллестрём
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Будё-Глимт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
Т
1:4
Т
1:1
К
4:1
Т
2:0
Т
0:1
ТМК
1:4
Т
0:0
Т
4:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
0:1
Т
0:3
Т
3:0
Т
4:0
Т
1:2
КН
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 5 1
Осен Йермунд 2 0.4
Ольсен Томас 2 0.4
Тённесен Кристоффер 1 0.2
Гарнас Эспен 1 0.2
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 1.17
Грёнбек Альберт 3 0.5
Мумбанья Фарис 2 0.33
Ветлесен Уго 1 0.17
Сёрли Сондре 1 0.17
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Эспейор Рунар 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 2 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Адамс Акор 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 2 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Сьоволд Фредрик 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
0
Лиллестрём
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
8
Лиллестрём
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Будё-Глимт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
3
60%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
10%
5
38%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Пропущено

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
11%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Будё-Глимт

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
2
1
1
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
2
3
2
2
3.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 1:2 5 3 0 2 11 - 11 9
4.
Одд
 6 2 3 1 3 - 2 9
5.
Викинг
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Тромсё
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Стабек
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Мольде
 6 2 1 3 11 - 7 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 5 2 0 3 9 - 14 6
11.
Сарпсборг-08
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Олесунн
 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Будё-Глимт
 2:1 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 1:2 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Стабек
 3 1 2 0 4 - 1 5
7.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 2:1 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Лиллестрём
 1:2 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 5 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
Весь список
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    • Первый тайм
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Лиллестрём
    Ничья
    Будё-Глимт
    32.00
    7.30
    2.35
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