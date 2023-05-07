Тур: 5. Стадион: Aaraasen Stadion. Главный судья: Сагги Рохит
1:2
Конец матча
0'
0:1
52' ГолМумбанья Фарис
55' Желтая карточкаМумбанья Фарис
1:1
60' ГолАдамс Акор
1:2
71' ГолМумбанья Фарис
84' Желтая карточкаВетлесен Уго
86' Желтая карточкаСьоволд Фредрик
90' Желтая карточкаГабриэльсен Рубен
90'+9
Ход матча
52'
55'
60'
1:1
71'
84'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 11
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
359 Количество передач 457
-
46 Владение мячом, % 54
10
Ольсен
Томас
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
93
Мугиша
Джоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилЗащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
16 Uba Charles
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
77 Берг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Мугиша ДжоэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
История личных встреч
Лиллестрём
Будё-Глимт
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
23 матча
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.42
1
Среднее время на гол
63
90
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.42
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.52
1.22
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
59
73
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|5
|1
|Осен Йермунд
|2
|0.4
|Ольсен Томас
|2
|0.4
|Тённесен Кристоффер
|1
|0.2
|Гарнас Эспен
|1
|0.2
|Рангер Ларс
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Слёрдаль Филип
|0
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7
|1.17
|Грёнбек Альберт
|3
|0.5
|Мумбанья Фарис
|3
|0.5
|Ветлесен Уго
|1
|0.17
|Сёрли Сондре
|1
|0.17
|Берг Патрик
|0
|0
|Конрадсен Мортен
|0
|0
|Мугиша Джоэл
|0
|0
|Эспейор Рунар
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангер Ларс
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|Гарнас Эспен
|1
|0
|Адамс Акор
|1
|0
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|Сьоволд Фредрик
|2
|0
|Ветлесен Уго
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
0
Лиллестрём
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
8
Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Будё-Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
5
33%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
36%
3
20%
76-90
Пропущено
11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2
Результаты матчей
Лиллестрём
Будё-Глимт
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Будё-Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
24
23
15
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|5 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3