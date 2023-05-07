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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Лиллестрём
1:2
Конец матча
Будё-Глимт
0'
0:1
52' Гол
Мумбанья Фарис
55' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
1:1
60' Гол
Адамс Акор
1:2
71' Гол
Мумбанья Фарис
84' Желтая карточка
Ветлесен Уго
86' Желтая карточка
Сьоволд Фредрик
90' Желтая карточка
Габриэльсен Рубен
90'+9

Ход матча

52'
0:1
Мумбанья Фарис
(Пеллегрино Амаль)
55'
 
Мумбанья Фарис
60'
Адамс Акор
(Рангер Ларс)
1:1
60'
 
Вембангомо Брис
Элабделлауи Омар
70'
Vetle Skjaervik
Тённесен Кристоффер
 
70'
Осен Йермунд
Ибрахимай Илльдрен
 
71'
1:2
Мумбанья Фарис
(Грёнбек Альберт)
76'
Свендсен Тобиас
Кнудсен Магнус
 
82'
 
Сьоволд Фредрик
Грёнбек Альберт
84'
 
Ветлесен Уго
86'
 
Сьоволд Фредрик
90'
 
Мумбанья Фарис
90'
Габриэльсен Рубен
 
90'
 
Сёрли Сондре
Рангер Ларс
90'
Эд Эскил
Пеллегрино Амаль
 
90'
 
Нордас Лассе

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 11
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 359 Количество передач 457
  • 46 Владение мячом, % 54
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
28
Габриэльсен
Рубен
19
Тённесен
Кристоффер
2
Рангер
Ларс
14
Кнудсен
Магнус
6
Хофф
Вебьёрн
7
Ибрахимай
Илльдрен
5
Драгснес
Ветле
10
Ольсен
Томас
9
Адамс
Акор
12
Хайкин
Никита
3
Элабделлауи
Омар
2
Лоде
Мариус
18
Мо
Бреде
15
Бьоркан
Фредерик
10
Ветлесен
Уго
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
93
Мугиша
Джоэл
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
Лиллестрём
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Лиллестрём
Будё-Глимт

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

23 матча

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.4%
47.8%
21.8%
7 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

30.4%
30.4%
39.2%
7 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

К
1:0
Т
1:4
Т
1:1
К
4:1
Т
2:0
Т
0:1
ТМК
1:4
Т
0:0
Т
4:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
1:1
Т
1:1
ТМК
0:1
Т
0:3
Т
3:0
Т
4:0
Т
1:2
КН
0:4
Т
2:2
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.42
1

Среднее время на гол

63
90

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.42

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.52
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

59
73

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 5 1
Осен Йермунд 2 0.4
Ольсен Томас 2 0.4
Тённесен Кристоффер 1 0.2
Гарнас Эспен 1 0.2
Рангер Ларс 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Слёрдаль Филип 0 0
Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 1.17
Грёнбек Альберт 3 0.5
Мумбанья Фарис 3 0.5
Ветлесен Уго 1 0.17
Сёрли Сондре 1 0.17
Берг Патрик 0 0
Конрадсен Мортен 0 0
Мугиша Джоэл 0 0
Эспейор Рунар 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангер Ларс 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хофф Вебьёрн 1 0
Гарнас Эспен 1 0
Адамс Акор 1 0
Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мумбанья Фарис 2 0
Сьоволд Фредрик 2 0
Ветлесен Уго 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Будё-Глимт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
0
Лиллестрём
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Будё-Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
8
Лиллестрём
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Будё-Глимт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
3
38%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
1
9%
5
33%
1-15
3
27%
2
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
36%
3
20%
76-90

Пропущено

11
3
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
9%
1
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
1
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Волеренга - Лиллестрём 3:4 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Лиллестрём - Мольде 2:1 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:3
Викинг - Лиллестрём 2:0 Одд - Лиллестрём 0:2 Тромсё - Лиллестрём 2:3 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Хёугесунн 4:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Лиллестрём - Флора Таллин 2:2 Лиллестрём - Хам-Кам 3:2 Лиллестрём - Стабек 2:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Хам-Кам 3:1 Олесунн - Лиллестрём 2:1 Лиллестрём - Одд 0:2 Хёугесунн - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Мольде 0:1 Викинг - Лиллестрём 0:3
Будё-Глимт
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Будё-Глимт - Одд 2:0 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Лиллестрём - Будё-Глимт 1:0 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Будё-Глимт - Стабек 4:0 Сарпсборг-08 - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 2:3 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Олесунн - Будё-Глимт 1:1 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4 Лех - Будё-Глимт 1:0 Будё-Глимт - Лех 0:0 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 Будё-Глимт - Виборг 3:4 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Викинг - Будё-Глимт 0:1 Стрёмсгодсет - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Викинг 5:4 Будё-Глимт - ПСВ 1:2 Русенборг - Будё-Глимт 3:2

Результаты матчей

Лиллестрём
Будё-Глимт

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
4 раза 67%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Будё-Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
2
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2.5
2
4
2
3
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 15 - 3 16
2.
Бранн
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 11 9
4.
Одд
 6 2 3 1 3 - 2 9
5.
Викинг
 5 2 2 1 11 - 6 8
6.
Тромсё
 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Стабек
 5 2 2 1 7 - 7 8
8.
Мольде
 6 2 1 3 11 - 7 7
9.
Волеренга
 5 2 0 3 8 - 10 6
10.
Хам-Кам
 5 2 0 3 9 - 14 6
11.
Сарпсборг-08
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Русенборг
 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Саннефьёрд
 4 1 2 1 5 - 3 5
14.
Хёугесунн
 5 1 2 2 3 - 8 5
15.
Стрёмсгодсет
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Олесунн
 6 0 1 5 0 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Викинг
 3 2 1 0 10 - 4 7
2.
Будё-Глимт
 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Бранн
 2 2 0 0 6 - 1 6
4.
Лиллестрём
 3 2 0 1 7 - 6 6
5.
Хам-Кам
 3 2 0 1 4 - 4 6
6.
Стабек
 3 1 2 0 4 - 1 5
7.
Саннефьёрд
 2 1 1 0 4 - 0 4
8.
Одд
 2 1 1 0 2 - 0 4
9.
Хёугесунн
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Мольде
 3 1 1 1 6 - 4 4
11.
Тромсё
 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Русенборг
 4 1 1 2 3 - 6 4
13.
Стрёмсгодсет
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Сарпсборг-08
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Олесунн
 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Волеренга
 2 0 0 2 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Волеренга
 3 2 0 1 5 - 4 6
3.
Сарпсборг-08
 3 1 2 0 3 - 1 5
4.
Одд
 4 1 2 1 1 - 2 5
5.
Тромсё
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Бранн
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Лиллестрём
 2 1 0 1 4 - 5 3
8.
Стабек
 2 1 0 1 3 - 6 3
9.
Мольде
 3 1 0 2 5 - 3 3
10.
Русенборг
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Викинг
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Саннефьёрд
 2 0 1 1 1 - 3 1
13.
Стрёмсгодсет
 3 0 1 2 4 - 7 1
14.
Хёугесунн
 3 0 1 2 0 - 6 1
15.
Хам-Кам
 2 0 0 2 5 - 10 0
16.
Олесунн
 3 0 0 3 0 - 8 0
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Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (2)
Лиллестрём Адамс Акор 5 (1)
Бранн Финне Бор 4 (1)
Хам-Кам Удаль Хенрик 3 (2)
Будё-Глимт Грёнбек Альберт 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 4
Одд Валлем Конрад 4
Русенборг Хенриксен Маркус 3
Бранн Нильсен Сиверт 3
Волеренга Жута Леонард 3
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    • Описание гола
      60'
      Г О О О О Л - Адамс Акор бьет в цель!
    • Желтая карточка
      55'
      Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Пеллегрино Амаль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Фарис Мумбанья бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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