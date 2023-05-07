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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Вест Хэм
1:0
Перерыв
Манчестер Юнайтед
0'
1:0
27' Гол
Бенрахма Саид
36' Желтая карточка
Маласиа Тирелл

Ход матча

27'
Бенрахма Саид
1:0
36'
 
Маласиа Тирелл

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 190 Количество передач 364
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 142
Вест Хэм 7.7% (11)
X 16.2% (23)
Манчестер Юнайтед 76.1% (108)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.74
3.98
4.50
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабьянски
Лукаш
24
Керер
Тило
27
Агер
Наиф
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Аарон
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
20
Боуэн
Джаррод
11
Пакета
Лукас
22
Бенрахма
Саид
9
Антонио
Майкл
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
12
Маласиа
Тирелл
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
27
Вегхорст
Ваут
Вест Хэм
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

28 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед

Второй тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед

38 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
6 побед 8 ничьих 24 победы

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед

Второй тайм

7.9%
47.4%
44.7%
3 победы 18 ничьих 17 побед

История матчей

К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
КЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:2
К
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
К
1:0
К
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:4
КC
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

24
10

Голов в среднем за матч

1.41
0.48

Среднее время на гол

63
189

Всего голов

39
29

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

63
39

Голов в среднем за матч

1.66
1.03

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
87

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенрахма Саид 6 (4) 0.17
Боуэн Джаррод 5 (1) 0.14
Антонио Майкл 5 0.14
Пакета Лукас 4 (1) 0.11
Райс Деклан 3 0.09
Скамакка Джанлука 3 0.09
Соучек Томаш 2 0.06
Форнальс Пабло 2 0.06
Ингс Дэнни 2 0.06
Зума Курт 2 0.06
Агер Наиф 2 0.06
Эмерсон Палмиери 1 0.03
Керер Тило 0 0
Крессуэлл Аарон 0 0
Цоуфал Владимир 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рэшфорд Маркус 16 0.47
Фернандеш Бруну 6 (1) 0.18
Санчо Джедон 5 0.15
Марсьяль Антони 4 (1) 0.12
Антони 4 0.12
Каземиро Карлос 2 0.06
Гарначо Алехандро 2 0.06
Фред Сантос 2 0.06
Эриксен Кристиан 1 0.03
Шоу Люк 1 0.03
Далот Диогу 1 0.03
Роналду Криштиану 1 0.03
Мактоминай Скотт 1 0.03
Мартинес Лисандро 1 0.03
Забитцер Марсель 0 0
Вегхорст Ваут 0 0
Эланга Энтони 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цоуфал Владимир 5 0
Райс Деклан 5 0
Керер Тило 4 0
Агер Наиф 4 0
Пакета Лукас 4 0
Крессуэлл Аарон 3 0
Соучек Томаш 3 0
Скамакка Джанлука 3 0
Антонио Майкл 2 0
Доусон Крэйг 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Даунс Флинн 2 0
Фабьянски Лукаш 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 6 2
Шоу Люк 7 0
Мактоминай Скотт 7 0
Фернандеш Бруну 6 0
Фред Сантос 6 0
Далот Диогу 6 0
Мартинес Лисандро 6 0
Антони 5 0
Маласиа Тирелл 5 0
Магуайр Гарри 4 0
Эриксен Кристиан 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Гарначо Алехандро 2 0
Забитцер Марсель 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Вегхорст Ваут 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Уан-Биссака Аарон 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Манчестер Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

9
9
Вест Хэм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

23
3

Волевые поражения

9
28
Вест Хэм
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Манчестер Юнайтед
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
36% (12)
48% (16)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

7
12

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

18
37

Голы по времени матча

Забито

23
20
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
6
26%
2
10%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
8
40%
76-90

Пропущено

22
33
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
27%
5
15%
1-15
5
23%
3
9%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
4
18%
8
24%
76-90

Забито

14
28
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
5
36%
8
29%
61-75
0
0%
4
14%
76-90

Пропущено

28
8
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
2
7%
1
13%
1-15
7
25%
1
13%
16-30
2
7%
1
13%
31-45
7
25%
2
25%
46-60
6
21%
1
13%
61-75
4
14%
2
25%
76-90

Забито

37
48
21 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 8
4
11%
4
8%
1-15
7
19%
8
17%
16-30
10
27%
8
17%
31-45
4
11%
8
17%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
4
11%
12
25%
76-90

Пропущено

50
41
25 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 18
8
16%
6
15%
1-15
12
24%
4
10%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
9
18%
7
17%
61-75
8
16%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%

Точный счет

1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
2
6
11
1.5
10
6
2
15
2.5
4
12
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
7
10
2
15
2.5
1
16
1
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
27
6
9
25
1.5
17
16
4
30
2.5
5
28
2
32
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 34 18 11 5 61 - 29 65
4.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
12.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 0:1 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 1:0 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Ничего интересного в добавленное время не произошло, потому судья отправил команды на перерыв своим свистком!
  • Дополнительное время
    45'
    Компенсировал судья к времени первого тайма одну минуту.
  • 44'
    Диагональ исполнял Шоу в штрафную соперника на ход Фернандешу, но на выходе Фабьянски спокойно забрал мяч в руки.
  • 43'
    Отдавал пас по флангу Уан-Биссака на ход Антони, но в чистом подкате вынес сферу за пределы поля Крессуэлл.
  • 42'
    Получил мяч на фланге Антони и подал на дальнюю штангу, где пробил головой Рэшфорд, но точно в руки голкиперу.
  • 41'
    На фланге Керер наступил на ногу Фернандешу. Судья мог показать карточку, но ограничился устным предупреждением.
  • 40'
    Решил проверить бдительность голкипера дальним ударом Рэшфорд, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.
  • 39'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Боуэн. Потребуется ему помощь медиков.
  • Желтая карточка
    38'
    Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Маласиа, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.
  • 37'
    Мягко забросил Бенрахма в штрафную на ход Боуэну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Линделофу.
  • 36'
    Отобрал мяч на фланге Бенрахма и отдал в центр на Пакета, но тот с разворота пробить не смог в борьбе с Каземиро.
  • 35'
    Обыграл финтом соперника в чужой штрафной Уан-Биссака, но подстраховал своего защитника Фабьянски и на выходе забрал мяч в руки.
  • Штанга
    34'
    Красивым финтом Антони убрал соперника перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, но мяч угодил в штангу и полетел за пределы поля.
  • 33'
    Диагональ исполнял Уан-Биссака на левый фланг, куда врывался Рэшфорд, но вернулся в оборону Боуэн и вынес сферу в аут.
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    • 32'
      По флангу отдавал Линделоф на ход Шоу, который подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 31'
      Убежал в атаку по флангу на скорости Крессуэлл и прострелил в штрафную, где пробил Боуэн, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Де Хеа.
    • 30'
      С центра поля пасом Эриксен запустил в штрафную соперника Рэшфорда, но тому пробить помешал Огбонна.
    • 29'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Фернандеш на ход Вегхорсту, но тот проиграл борьбу за мяч Агеру.
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Саид Бенрахма! Неожиданно вышли вперед хозяева. Отобрал мяч на чужой половине поля Бенрахма и с линии  штрафной пробил в ближний нижний угол, застав врасплох Де Хеа, который не смог спасти.
    • 26'
      С дальней дистанции пробивал по воротам Эриксен после сольного прохода, но на пути мяча оказался Огбонна в подкате.
    • 25'
      Прорвался по флангу Фернандеш и покатил поперек на Эриксена, но тому добраться до мяча не позволил Огбонна.
    • 24'
      По центре прорывался Бенрахма к штрафной соперника и отдал пас вперед на Антонио, но мяч перехватил Шоу в подкате.
    • 23'
      Теперь уже сам Антонио догнал мяч у лицевой линии и подал в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.
    • 22'
      С левого фланга отдавал пас низом Бенрахма на ход Антонио, но тому пробить с разворота не позволил Линделоф.
    • 21'
      Фернандеш зацепился за мяч на чужой половине поля после скидки от Вегхорста и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.
    • Штанга
      20'
      Сместился на скорости с левого фланга к линии штрафной Рэшфорд и пробил низом в ближний угол. На этот раз хозяев выручила штанга.
    • 19'
      Прострелил низом с левого фланга Бенрахма во вратарскую, где пробил пяткой Антонио, но не попал он в створ ворот.
    • 18'
      Грамотно подставился в центре поля Боуэн и вынудил нарушить правила Шоу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 17'
      С правого фланга низом Антони покатил в центр под удар Эриксену, но тот с ходу пробил немного выше перекладины.
    • 16'
      Диагональ исполнял со своей половины поля Керер на ход Антонио, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
    • 15'
      Долго катают мяч на чужой половине поля манкунианцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
    • 14'
      Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после заброса от Эриксена, но в последний момент мяч перехватил Агер.
    • 13'
      На фланге получил по ногам Антонио в подкате от Каземиро. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судья.
    • 12'
      Теперь уже расстреливал ворота соперника с линии штрафной Антони после выигранного подбора, но мяч полетел немного неточно.
    • 11'
      Мягко забросил Эриксен в штрафную на ход Уан-Биссаке, но того опередил Бенрахма и вынес сферу в аут.
    • 10'
      С правого фланга забросил Боуэн в штрафную на ход Антонио, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Шоу.
    • 9'
      Пробивал по воротам Фернандеш после поперечного паса от Антони, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.
    • 8'
      Пакета протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на ход Антонио, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 7'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Уан-Биссака и подал на дальнюю штангу, но здесь Керер вынес мяч головой в аут.
    • 6'
      Ворвался Райс в штрафную после скидки от Антонио, но вовремя вернулся в оборону Вегхорст и в подкате вынес сферу.
    • 5'
      Забросил с левого фланга в штрафную Райс на ход Антонио, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.
    • 4'
      Протащил мяч к штрафной соперника с фланга Рэшфорд, обыгрался в стеночку с Эриксеном, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 3'
      Ушел от соперника на скорости по флангу Бенрахма и навесил на дальнюю штангу, но здесь Каземиро вынес сферу на фланг.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед"!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 1:0 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Вест Хэм
    7% (10)
    Ничья
    16.1% (23)
    Манчестер Юнайтед
    76.9% (110)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.81% (76)
    Меньше
    37.19% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    75.21% (91)
    Нет
    24.79% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.7% (61)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    14% (20)
    1:1 Ничья
    10.5% (15)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    6.3% (9)
    2:1 Вест Хэм
    3.5% (5)
    2:2 Ничья
    2.8% (4)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    2.8% (4)
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