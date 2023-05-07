Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

На фланге Керер наступил на ногу Фернандешу. Судья мог показать карточку, но ограничился устным предупреждением.

Получил мяч на фланге Антони и подал на дальнюю штангу, где пробил головой Рэшфорд, но точно в руки голкиперу.

Отдавал пас по флангу Уан-Биссака на ход Антони, но в чистом подкате вынес сферу за пределы поля Крессуэлл.

Диагональ исполнял Шоу в штрафную соперника на ход Фернандешу, но на выходе Фабьянски спокойно забрал мяч в руки.

Ничего интересного в добавленное время не произошло, потому судья отправил команды на перерыв своим свистком!

Диагональ исполнял Уан-Биссака на левый фланг, куда врывался Рэшфорд, но вернулся в оборону Боуэн и вынес сферу в аут.

Красивым финтом Антони убрал соперника перед чужой штрафной и пробил в дальний угол, но мяч угодил в штангу и полетел за пределы поля.

Обыграл финтом соперника в чужой штрафной Уан-Биссака, но подстраховал своего защитника Фабьянски и на выходе забрал мяч в руки.

Отобрал мяч на фланге Бенрахма и отдал в центр на Пакета, но тот с разворота пробить не смог в борьбе с Каземиро.

Мягко забросил Бенрахма в штрафную на ход Боуэну, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Линделофу.

Грубо наступил на ногу сопернику в центре поля Маласиа, за что тут же увидел перед собой желтую карточку.

Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Боуэн. Потребуется ему помощь медиков.

Решил проверить бдительность голкипера дальним ударом Рэшфорд, но мяч свалился с ноги и отправился далеко на трибуну.

С левого фланга отдавал пас низом Бенрахма на ход Антонио, но тому пробить с разворота не позволил Линделоф.

Теперь уже сам Антонио догнал мяч у лицевой линии и подал в центр штрафной, но никого из партнеров здесь не оказалось.

По центре прорывался Бенрахма к штрафной соперника и отдал пас вперед на Антонио, но мяч перехватил Шоу в подкате.

Прорвался по флангу Фернандеш и покатил поперек на Эриксена, но тому добраться до мяча не позволил Огбонна.

С дальней дистанции пробивал по воротам Эриксен после сольного прохода, но на пути мяча оказался Огбонна в подкате.

Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Саид Бенрахма! Неожиданно вышли вперед хозяева. Отобрал мяч на чужой половине поля Бенрахма и с линии штрафной пробил в ближний нижний угол, застав врасплох Де Хеа, который не смог спасти.

Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Фернандеш на ход Вегхорсту, но тот проиграл борьбу за мяч Агеру.

С центра поля пасом Эриксен запустил в штрафную соперника Рэшфорда, но тому пробить помешал Огбонна.

Убежал в атаку по флангу на скорости Крессуэлл и прострелил в штрафную, где пробил Боуэн, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в руки Де Хеа.

По флангу отдавал Линделоф на ход Шоу, который подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

21' Фернандеш зацепился за мяч на чужой половине поля после скидки от Вегхорста и пробил в дальний угол, но точности ему не хватило.

20' Сместился на скорости с левого фланга к линии штрафной Рэшфорд и пробил низом в ближний угол. На этот раз хозяев выручила штанга.

19' Прострелил низом с левого фланга Бенрахма во вратарскую, где пробил пяткой Антонио, но не попал он в створ ворот.

18' Грамотно подставился в центре поля Боуэн и вынудил нарушить правила Шоу. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

17' С правого фланга низом Антони покатил в центр под удар Эриксену, но тот с ходу пробил немного выше перекладины.

16' Диагональ исполнял со своей половины поля Керер на ход Антонио, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

15' Долго катают мяч на чужой половине поля манкунианцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

14' Мог убегать на ворота соперника Рэшфорд после заброса от Эриксена, но в последний момент мяч перехватил Агер.

13' На фланге получил по ногам Антонио в подкате от Каземиро. Штрафной удар в пользу лондонцев назначил судья.

12' Теперь уже расстреливал ворота соперника с линии штрафной Антони после выигранного подбора, но мяч полетел немного неточно.

11' Мягко забросил Эриксен в штрафную на ход Уан-Биссаке, но того опередил Бенрахма и вынес сферу в аут.

10' С правого фланга забросил Боуэн в штрафную на ход Антонио, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Шоу.

9' Пробивал по воротам Фернандеш после поперечного паса от Антони, но мяч полетел в сантиметрах от дальней штанги.

8' Пакета протащил мяч к штрафной соперника и отдал вперед на ход Антонио, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

7' Подключился к атаке своей команды по флангу Уан-Биссака и подал на дальнюю штангу, но здесь Керер вынес мяч головой в аут.

6' Ворвался Райс в штрафную после скидки от Антонио, но вовремя вернулся в оборону Вегхорст и в подкате вынес сферу.

5' Забросил с левого фланга в штрафную Райс на ход Антонио, но тот не смог сохранить сферу в пределах поля.

4' Протащил мяч к штрафной соперника с фланга Рэшфорд, обыгрался в стеночку с Эриксеном, после чего пробил по воротам, но не попал в створ.

3' Ушел от соперника на скорости по флангу Бенрахма и навесил на дальнюю штангу, но здесь Каземиро вынес сферу на фланг.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордово-голубых цветах, гости выбрали себе бело-черный комплект формы.