Тур: 35. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Питер Банкс
Позже
История личных встреч
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
28 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 4 ничьи 24 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 8 ничьих 14 побед
Второй тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 17 побед
38 матчей
15.8%
21.1%
63.1%
6 побед 8 ничьих 24 победы
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
8 побед 16 ничьих 14 побед
Второй тайм
7.9%
47.4%
44.7%
3 победы 18 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
10
Голов в среднем за матч
1.41
0.48
Среднее время на гол
63
189
Всего голов
39
29
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
63
39
Голов в среднем за матч
1.66
1.03
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
20
Больше 53%
Меньше 47%
18
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
4
Больше 11%
Меньше 89%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
87
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|5 (1)
|0.15
|Антонио Майкл
|5
|0.15
|Бенрахма Саид
|5 (4)
|0.15
|Пакета Лукас
|4 (1)
|0.12
|Райс Деклан
|3
|0.09
|Скамакка Джанлука
|3
|0.09
|Соучек Томаш
|2
|0.06
|Форнальс Пабло
|2
|0.06
|Ингс Дэнни
|2
|0.06
|Зума Курт
|2
|0.06
|Агер Наиф
|2
|0.06
|Эмерсон Палмиери
|1
|0.03
|Керер Тило
|0
|0
|Крессуэлл Аарон
|0
|0
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рэшфорд Маркус
|16
|0.48
|Фернандеш Бруну
|6 (1)
|0.18
|Санчо Джедон
|5
|0.15
|Марсьяль Антони
|4 (1)
|0.12
|Антони
|4
|0.12
|Каземиро Карлос
|2
|0.06
|Гарначо Алехандро
|2
|0.06
|Фред Сантос
|2
|0.06
|Эриксен Кристиан
|1
|0.03
|Шоу Люк
|1
|0.03
|Далот Диогу
|1
|0.03
|Роналду Криштиану
|1
|0.03
|Мактоминай Скотт
|1
|0.03
|Мартинес Лисандро
|1
|0.03
|Забитцер Марсель
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
|Эланга Энтони
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цоуфал Владимир
|5
|0
|Райс Деклан
|5
|0
|Керер Тило
|4
|0
|Агер Наиф
|4
|0
|Пакета Лукас
|4
|0
|Крессуэлл Аарон
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Скамакка Джанлука
|3
|0
|Антонио Майкл
|2
|0
|Доусон Крэйг
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Даунс Флинн
|2
|0
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|6
|2
|Шоу Люк
|7
|0
|Мактоминай Скотт
|7
|0
|Фернандеш Бруну
|6
|0
|Фред Сантос
|6
|0
|Далот Диогу
|6
|0
|Мартинес Лисандро
|6
|0
|Антони
|5
|0
|Магуайр Гарри
|4
|0
|Маласиа Тирелл
|4
|0
|Эриксен Кристиан
|3
|0
|Роналду Криштиану
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Гарначо Алехандро
|2
|0
|Забитцер Марсель
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Вегхорст Ваут
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Манчестер Юнайтед
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
25% (4)
63% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (7)
56% (9)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
9
9
Вест Хэм
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
35% (6)
47% (8)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
23
3
Волевые поражения
9
28
Вест Хэм
63%
37%
17 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
41% (14)
29% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (13)
35% (12)
26% (9)
Манчестер Юнайтед
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
24% (8)
33% (11)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (5)
36% (12)
48% (16)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
7
12
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
18
37
Голы по времени матча
Забито
23
20
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 21
1
4%
3
15%
1-15
6
26%
2
10%
16-30
6
26%
4
20%
31-45
3
13%
3
15%
46-60
3
13%
0
0%
61-75
4
17%
8
40%
76-90
Пропущено
22
33
14 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
6
27%
5
15%
1-15
5
23%
3
9%
16-30
3
14%
6
18%
31-45
1
5%
5
15%
46-60
3
14%
6
18%
61-75
4
18%
8
24%
76-90
Забито
14
28
8 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 11
26 Не забивали 20
3
21%
1
4%
1-15
1
7%
6
21%
16-30
4
29%
4
14%
31-45
1
7%
5
18%
46-60
5
36%
8
29%
61-75
0
0%
4
14%
76-90
Пропущено
28
8
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 3
15 Не пропускали 6
2
7%
1
13%
1-15
7
25%
1
13%
16-30
2
7%
1
13%
31-45
7
25%
2
25%
46-60
6
21%
1
13%
61-75
4
14%
2
25%
76-90
Забито
37
48
21 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
13 Забивали первыми 20
13 Не забивали 8
4
11%
4
8%
1-15
7
19%
8
17%
16-30
10
27%
8
17%
31-45
4
11%
8
17%
46-60
8
22%
8
17%
61-75
4
11%
12
25%
76-90
Пропущено
50
41
25 В 1-м тайме 17
25 Во 2-м тайме 24
21 Пропускали первыми 11
26 Не пропускали 18
8
16%
6
15%
1-15
12
24%
4
10%
16-30
5
10%
7
17%
31-45
8
16%
7
17%
46-60
9
18%
7
17%
61-75
8
16%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Сити - Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 4:3 Вест Хэм - Ливерпуль 1:2 Борнмут - Вест Хэм 0:4
Вест Хэм - Гент 4:1 Вест Хэм - Арсенал 2:2 Гент - Вест Хэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Ньюкасл 1:5 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Вест Хэм - АЕК Ларнака 4:0 Вест Хэм - Астон Вилла 1:1 АЕК Ларнака - Вест Хэм 0:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 2:0 Вест Хэм - Челси 1:1 Ньюкасл - Вест Хэм 1:1 Дерби - Вест Хэм 0:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 1:0 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
Точный счет
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
6:3
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 18%
1:1
5 раз 15%
0:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
6:3
1 раз 3%
7:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 38%
0
12 раз 35%
2
5 раз 15%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
2
12 раз 36%
1
10 раз 30%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
142
611
106
215
412
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
134
314
710
215
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
276
925
1716
430
528
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|8.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Вест Хэм - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Вест Хэм
5.6% (2)
Ничья
11.1% (4)
Манчестер Юнайтед
83.3% (30)
Тотал 2.5
Больше
64.71% (22)
Меньше
35.29% (12)
Обе команды забьют
Да
70.59% (24)
Нет
29.41% (10)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
44.4% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед
16.7% (6)
0:2 Манчестер Юнайтед
11.1% (4)
1:3 Манчестер Юнайтед
5.6% (2)
2:1 Вест Хэм
5.6% (2)
1:1 Ничья
5.6% (2)
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