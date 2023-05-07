Тур: 4.
2:1
Конец матча
0'
0:1
15' ПенальтиГабриэл Барбоза
1:1
29' ГолРоке Витор
32' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
64' Желтая карточкаErick2
74' Желтая карточкаПульгар Эрик
2:1
80' ГолErick2
90' Желтая карточкаФернандиньо Фернандо
90'+11
Ход матча
15'
0:1
29'
32'
62'
64'
74'
76'
80'
2:1
89'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Khellven
26
Erick2
10
David
Terans
35
Romulo
Cruz
43
Уэсли
Лопес
42
Матеузиньо
- Основной состав
- Вратарь
-
2 KhellvenЗащитник
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Romulo CruzПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хавьер ТиагоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Tomas Cuello
-
17 Hugo Moura
-
92 Pablo I
-
-
Главный тренер: Paulo Turra
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
42 МатеузиньоНападающий
- Запасные игроки
-
45 Ногейра ХугоВратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 МариньоПолузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
-
25 Кунья МатеусНападающий
-
-
48 Jesus Igor
-
29 Viktor Hugo
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
25 матчей
64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед
20 матчей
5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед
45 матчей
35.6%
22.2%
42.2%
16 побед 10 ничьих 19 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
10 побед 20 ничьих 15 побед
Второй тайм
31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.38
1.04
Среднее время на гол
65
86
Всего голов
40
21
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
69
46
Голов в среднем за матч
1.53
1.02
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
58
88
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|2
|0.5
|Энрике Педру II
|1
|0.25
|Christian Cardoso
|1
|0.25
|Erick2
|1
|0.25
|Pablo I
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Витор Буэно
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Перейра
|2
|0.5
|Габриэл Барбоза
|2 (2)
|0.5
|Жерсон Сантос
|1
|0.25
|Айртон Лукас
|1
|0.25
|Педро Гильерме
|1
|0.25
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|1
|1
|Pablo I
|2
|0
|Erick2
|2
|0
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Каноббио Агустин
|1
|0
|Leonardo Linck
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Видаль Артуро
|1
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
|Бруно Фабрисио
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
0
3
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0
Фламенго
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3