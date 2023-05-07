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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Атлетико Паранаэнсе
2:1
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
15' Пенальти
Габриэл Барбоза
1:1
29' Гол
Роке Витор
32' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
64' Желтая карточка
Erick2
74' Желтая карточка
Пульгар Эрик
2:1
80' Гол
Erick2
90' Желтая карточка
Фернандиньо Фернандо
90'+11
1
Bento
Krepski
2
Khellven
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
48
Педринью
Роша
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
10
David
Terans
88
Christian
Cardoso
35
Romulo
Cruz
9
Роке
Витор
1
Дос
Сантос
Адербар
43
Уэсли
Лопес
15
Бруно
Фабрисио
4
Лео
Перейра
6
Айртон
Лукас
7
Рибейро
Эвертон
5
Пульгар
Эрик
8
Тьяго
Маия
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
42
Матеузиньо
Атлетико Паранаэнсе
4-2-3-1
Фламенго
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

25 матчей

64%
36%
16 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
40%
4%
14 побед 10 ничьих 0 побед

20 матчей

5%
95%
0 побед 1 ничья 19 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 10 ничьих 11 побед

45 матчей

35.6%
22.2%
42.2%
16 побед 10 ничьих 19 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
10 побед 20 ничьих 15 побед

Второй тайм

31.1%
44.4%
24.5%
14 побед 20 ничьих 11 побед

История матчей

КЛ
1:0
К
0:1
СA
5:0
К
0:0
СA
1:0
СA
2:2
К
0:3
К
2:2
СA
3:0
СA
2:1
К
3:2
К
0:1
СA
3:1
СA
0:2
К
1:1
К
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:1
КЛ
2:1
КЛ
2:1
СA
0:0
СA
1:0
КСМР
0:1
СA
3:0
СA
3:2
БСА
2:1
БСА
1:2
КБ
2:0
КБ
1:1
БСА
2:4
БСА
2:2
СA
1:2
КС
0:1
КС
1:0
СA
1:1
СA
0:1
СA
1:0
СA
0:0
СA
2:1
СA
5:3
СA
1:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.38
1.04

Среднее время на гол

65
86

Всего голов

40
21

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

69
46

Голов в среднем за матч

1.53
1.02

Тотал матчей

2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
31
Больше 69%
Меньше 31%
14
22
Больше 49%
Меньше 51%
23
10
Больше 22%
Меньше 78%
35
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

58
88

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 2 0.5
Энрике Педру II 1 0.25
Christian Cardoso 1 0.25
Erick2 1 0.25
Pablo I 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Витор Буэно 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Перейра 2 0.5
Габриэл Барбоза 2 (2) 0.5
Жерсон Сантос 1 0.25
Айртон Лукас 1 0.25
Педро Гильерме 1 0.25
Рибейро Эвертон 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 1 1
Pablo I 2 0
Erick2 2 0
Фернандиньо Фернандо 1 0
Энрике Педру II 1 0
Педринью Роша 1 0
Каноббио Агустин 1 0
Leonardo Linck 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 1 0
Луис Давид 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Бруно Фабрисио 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Фламенго
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Атлетико Паранаэнсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

0
3
Атлетико Паранаэнсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фламенго
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0 Альянса Лима - Атлетико Паранаэнсе 0:0 Каскавел - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Маринга 1:0 Маринга - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Сан-Хосеенсе 4:0 Сан-Хосеенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:5 Лондрина ЭК - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Операрио Ферровиарио 3:1 Сианорти - Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Азурис 5:0
Фламенго
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2 Волта-Редонда - Фламенго 1:3 Аль-Ахли Каир - Фламенго 2:4

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Атлетико Минейро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Ред Булл Брагантино
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
14.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Гойяс
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
17.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
18.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Гойяс
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Гремио
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гремио
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гойяс
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
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