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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Сан-Паулу
2:0
Конец матча
Интернасьонал Порту Алегре
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Лусиано Невес
1:0
33' Гол
Лусиано Невес
45' Желтая карточка
Рафинья Марсио
58' Желтая карточка
José Maurisio3
58' Желтая карточка
Невес Габриэль
67' Желтая карточка
Меркадо Габриэль
2:0
70' Гол
Pablo Maia
79' Желтая карточка
Моледо Родриго
82' Желтая карточка
Wellington Rato
87' Желтая карточка
Lucca
90'+10
23
Рафаэл
Пирес
13
Рафинья
Марсио
5
Арболеда
Роберт
35
Lucas
Beraldo
38
Caio
Paulista
29
Pablo
Maia
20
Невес
Габриэль
7
Alisson
II
11
Rodrigo
Nestor
32
Пауло
Маркос
10
Лусиано
Невес
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
25
Меркадо
Габриэль
6
Мартинс
Родригес
14
Де
Пена
Карлос
17
Кампаньяро
Густаво
27
José
Maurisio3
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
9
Адриано
Луис
Сан-Паулу
4-2-3-1
Интернасьонал Порту Алегре
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

35 матчей

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:1
СA
3:3
СA
1:0
СA
0:2
СA
1:5
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
0:0
Г
0:0
Г1
1:0
СA
1:1
СA
1:2
Г1ЙД
3:0
Г1ЙД
1:1
СA
2:0
СA
0:0
Г1ЙД
1:2
БСА
1:1
БСА
0:1
БСА
2:3
БСА
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
0:0
СA
0:3
СA
1:3
КЛ
2:1
КЛ
1:0
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0

Голы

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

0.94
1.18

Среднее время на гол

95
76

Всего голов

21
19

Голов в среднем за матч

1.24
1.06

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

38
39

Голов в среднем за матч

1.09
1.11

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

82
80

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лусиано Невес 2 0.5
Пауло Маркос 2 0.5
Кальери Хонатан 2 0.5
Pablo Maia 1 0.25
Alisson II 0 0
Michel Araujo 0 0
Caio Paulista 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
José Maurisio3 2 0.5
Вандерсон 1 0.25
Де Пена Карлос 1 0.25
Патрик Алан 0 0
Jean Dias 0 0

Карточки

Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафинья Марсио 1 0
Пауло Маркос 1 0
Кальери Хонатан 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Лусиано Невес 1 0
Michel Araujo 1 0
Невес Габриэль 1 0
Patryck 1 0
Rai Ramos 1 0
Wellington Rato 1 0
Pablo Maia 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моледо Родриго 2 0
Меркадо Габриэль 2 0
José Maurisio3 2 0
Патрик Алан 1 0
Lucca 1 0
Де Пена Карлос 1 0
Кампаньяро Густаво 1 0
Alexandre Zurawski 1 0
Витао 1 0

Результаты матчей

Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
3
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
4

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0
Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1

Результаты матчей

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Атлетико Минейро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Ред Булл Брагантино
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
14.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Гойяс
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
17.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
18.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Гойяс
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Гремио
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гремио
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гойяс
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
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      47'
      Рафинья Марсио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Лусиано Невес бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Лусиано Невес пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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