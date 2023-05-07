Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
0:0
33' Не забитый пенальтиЛусиано Невес
1:0
33' ГолЛусиано Невес
45' Желтая карточкаРафинья Марсио
58' Желтая карточкаJosé Maurisio3
58' Желтая карточкаНевес Габриэль
67' Желтая карточкаМеркадо Габриэль
2:0
70' ГолPablo Maia
79' Желтая карточкаМоледо Родриго
82' Желтая карточкаWellington Rato
87' Желтая карточкаLucca
90'+10
Ход матча
33'
0:0
33'
1:0
45'
58'
58'
63'
67'
69'
70'
2:0
78'
79'
82'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Рафаэл
Пирес
29
Pablo
Maia
32
Пауло
Маркос
1
Keiller
21
Igor
Gomes
44
Витао
10
Патрик
Алан
11
Вандерсон
- Основной состав
-
23 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Pablo MaiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пауло МаркосПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Жуан БланкоНападающий
- Нападающий
-
36 Patryck
-
34 Rai Ramos
-
28 Alan Franco1
-
-
-
8 Luan5
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
-
1 KeillerВратарь
-
21 Igor GomesЗащитник
-
44 ВитаоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Патрик АланПолузащитник
-
11 ВандерсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Энрике ПедроПолузащитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
45 LuccaНападающий
-
36 Thauan Lara
-
-
41 Matheus Dias
-
-
26 Estevao
-
-
Главный тренер: Менезес Мано
История личных встреч
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
68.8%
8 побед 11 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
73.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
35 матчей
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
31.4%
42.9%
25.7%
11 побед 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.9%
45.7%
31.4%
8 побед 16 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
0.94
1.18
Среднее время на гол
95
76
Всего голов
21
19
Голов в среднем за матч
1.24
1.06
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
38
39
Голов в среднем за матч
1.09
1.11
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
22
Больше 63%
Меньше 37%
13
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
82
80
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лусиано Невес
|2
|0.5
|Пауло Маркос
|2
|0.5
|Кальери Хонатан
|2
|0.5
|Pablo Maia
|1
|0.25
|Alisson II
|0
|0
|Michel Araujo
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|José Maurisio3
|2
|0.5
|Вандерсон
|1
|0.25
|Де Пена Карлос
|1
|0.25
|Патрик Алан
|0
|0
|Jean Dias
|0
|0
Карточки
Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафинья Марсио
|1
|0
|Пауло Маркос
|1
|0
|Кальери Хонатан
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Лусиано Невес
|1
|0
|Michel Araujo
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Patryck
|1
|0
|Rai Ramos
|1
|0
|Wellington Rato
|1
|0
|Pablo Maia
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моледо Родриго
|2
|0
|Меркадо Габриэль
|2
|0
|José Maurisio3
|2
|0
|Патрик Алан
|1
|0
|Lucca
|1
|0
|Де Пена Карлос
|1
|0
|Кампаньяро Густаво
|1
|0
|Alexandre Zurawski
|1
|0
|Витао
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Паулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
3
Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Интернасьонал Порту Алегре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
4
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Паулу
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Депортес Толима - Сан-Паулу 0:0 Коритиба Парана - Сан-Паулу 1:1 Итуано - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Америка Минейро 3:0
Сан-Паулу - Академия Пуэрто-Кабельо 2:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Сан-Паулу - Итуано 0:0 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Сан-Паулу - Агуа-Санта 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Сан-Паулу - Сан-Бернарду 0:1 Сан-Бенту - Сан-Паулу 0:3 Сан-Паулу - Интер Лимейра 5:1 Сан-Паулу - Сантос 3:1 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Санту-Андре - Сан-Паулу 0:1 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Сан-Паулу - Португеза 4:1 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Паулу 0:0 Ферровиария - Сан-Паулу 1:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Интернасьонал Порту Алегре - Насьональ Монтевидео 2:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Алагоано - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1
Интернасьонал Порту Алегре - Метрополитанос 1:0 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Алагоано 2:1 Индепендьенте Медельин - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 1:1 Кашиас-ду-Сул - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Эспортиву 4:1 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Айморе - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Хосе Порту-Алегри 2:0 Гремио Бразил - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Кашиас-ду-Сул 2:2 Нову-Амбургу - Интернасьонал Порту Алегре 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Ипиранга Эрешин 3:0 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Луиз 4:0 Авенида - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Результаты матчей
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Паулу
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3