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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:2
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
4' Гол
Томми Эрик
8' Желтая карточка
Рольдан Александер
12' Желтая карточка
Вальтер Реми
0:2
31' Гол
Пулидо Алан
65' Желтая карточка
Нденбе Логан
1:2
66' Пенальти
Лодейро Николас
81' Желтая карточка
Руснак Альберт
90' Желтая карточка
Рассел Джонни
90'+7
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Jackson
Ragen
21
Reed
Baker-Whiting
11
Руснак
Альберт
73
Obed
Vargas
13
Моррис
Джордан
10
Лодейро
Николас
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
5
Daniel
Rosero
3
Фонтас
Андреу
18
Нденбе
Логан
10
Кинда
Гади
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
7
Рассел
Джонни
9
Пулидо
Алан
20
Саллой
Даниэль
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

М
1:4
М
1:0
М
3:0
М
1:2
М
1:2
М
1:3
М
2:3
М
3:2
М
3:1
М
2:2
М
1:0
М
3:0
М
1:0
М
3:0
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
0:0
М
1:0
М
0:1
ОК
1:1
М
1:1

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.3
1.17

Среднее время на гол

69
77

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.41
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

63
82

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Моррис Джордан 8 0.73
Руидиас Рауль 2 0.18
Эбер Араужо 2 0.18
Leo Chu 1 0.09
Лодейро Николас 1 (1) 0.09
Руснак Альберт 1 0.09
Ролдан Кристиан 1 0.09
Атенсио Джошуа 1 0.09
Рольдан Александер 0 0
Монтеро Фреди 0 0
Obed Vargas 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 1 0.09
Саллой Даниэль 1 0.09
Рассел Джонни 1 0.09
Пулидо Алан 1 0.09
William Agada 1 0.09
Кинда Гади 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joao Paulo I 5 0
Рольдан Александер 4 0
Руснак Альберт 3 0
Гомес Еймар 3 0
Толо Нуху 2 0
Лодейро Николас 1 0
Leo Chu 1 0
Jackson Ragen 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томми Эрик 3 0
Фонтас Андреу 1 1
Свит Бен 1 1
Эспиноза Роджер 2 0
Вальтер Реми 2 0
Daniel Rosero 2 0
Володер Роберт 2 0
Кастелланос Роберт 0 1
Рассел Джонни 1 0
Пулидо Алан 1 0
Нденбе Логан 1 0
William Agada 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Волевые поражения

6
0
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

7
2

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

17
5
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
3
60%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1
Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
3
1.5
1
6
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
7
5
6
1.5
1
10
3
8
2.5
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Сиэтл Саундерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
4.
Сент-Луис Сити
 10 6 1 3 22 - 12 19
5.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
6.
Нэшвилл
 11 5 3 3 14 - 6 18
7.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
8.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
9.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
10.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Хьюстон Динамо
 9 4 2 3 10 - 8 14
12.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
13.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
14.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
15.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
16.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
17.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
18.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
19.
Миннесота Юнайтед
 10 3 3 4 10 - 11 12
20.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
21.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
22.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
23.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
24.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
25.
Чикаго Файр
 10 2 5 3 13 - 16 11
26.
Остин
 10 2 4 4 10 - 16 10
27.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9
28.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6
29.
Спортинг Канзас-Сити
 11 1 3 7 5 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
4.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
5.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
6.
Хьюстон Динамо
 5 4 1 0 7 - 0 13
7.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
8.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 11 - 2 13
9.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
10.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
11.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
12.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
13.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
14.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
15.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
16.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
17.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
18.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
19.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
20.
Чикаго Файр
 6 1 5 0 9 - 8 8
21.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
22.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
23.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
24.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6
26.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
27.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
28.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
29.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 5 3 1 1 10 - 7 10
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
3.
Миннесота Юнайтед
 6 3 0 3 7 - 7 9
4.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
6.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
8.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
9.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
10.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
12.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
13.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
14.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
15.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
17.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
18.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
19.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
20.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
21.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
22.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
23.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
24.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
25.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
26.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
27.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
28.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
29.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Томми Эрик сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Пулидо Алан бьет в цель!
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