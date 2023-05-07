Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:2
Конец матча
0'
0:1
4' ГолТомми Эрик
8' Желтая карточкаРольдан Александер
12' Желтая карточкаВальтер Реми
0:2
31' ГолПулидо Алан
65' Желтая карточкаНденбе Логан
1:2
66' ПенальтиЛодейро Николас
81' Желтая карточкаРуснак Альберт
90' Желтая карточкаРассел Джонни
90'+7
Ход матча
4'
0:1
12'
31'
0:2
57'
65'
66'
1:2
81'
85'
90'
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
73
Obed
Vargas
23
Leo
Chu
19
Эбер
Араужо
29
Мелия
Тим
17
Jacob
Davis
18
Нденбе
Логан
10
Кинда
Гади
54
Вальтер
Реми
26
Томми
Эрик
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Leo ChuПолузащитник
-
19 Эбер АраужоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
99 Dylan Teves
-
-
33 Cody Baker
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Jacob DavisЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
10 Кинда ГадиПолузащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
4 победы 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
40.9%
22.7%
8 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.3
1.17
Среднее время на гол
69
77
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.41
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
63
82
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Моррис Джордан
|8
|0.73
|Руидиас Рауль
|2
|0.18
|Эбер Араужо
|2
|0.18
|Leo Chu
|1
|0.09
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.09
|Руснак Альберт
|1
|0.09
|Ролдан Кристиан
|1
|0.09
|Атенсио Джошуа
|1
|0.09
|Рольдан Александер
|0
|0
|Монтеро Фреди
|0
|0
|Obed Vargas
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|1
|0.09
|Саллой Даниэль
|1
|0.09
|Рассел Джонни
|1
|0.09
|Пулидо Алан
|1
|0.09
|William Agada
|1
|0.09
|Кинда Гади
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joao Paulo I
|5
|0
|Рольдан Александер
|4
|0
|Руснак Альберт
|3
|0
|Гомес Еймар
|3
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Лодейро Николас
|1
|0
|Leo Chu
|1
|0
|Jackson Ragen
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томми Эрик
|3
|0
|Фонтас Андреу
|1
|1
|Свит Бен
|1
|1
|Эспиноза Роджер
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Daniel Rosero
|2
|0
|Володер Роберт
|2
|0
|Кастелланос Роберт
|0
|1
|Рассел Джонни
|1
|0
|Пулидо Алан
|1
|0
|Нденбе Логан
|1
|0
|William Agada
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Спортинг Канзас-Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Сиэтл Саундерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Спортинг Канзас-Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
6
0
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
7
2
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
2
50%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
33%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
100%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
43%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
17
5
6 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 7
0
0%
3
60%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
4
24%
1
20%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
10
16
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
3
30%
3
19%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Диего Лойал 5:4 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1
Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:0 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Аль-Ахли Каир 0:1 Сиэтл Саундерс - Хаммарбю 2:3 Сиэтл Саундерс - Вольфсбергер 0:0 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Остин 3:0
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Спортинг Канзас-Сити - Талса Атлетикс 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 3:0
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:4 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Финикс Райзинг - Спортинг Канзас-Сити 2:4 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Луисвилл Сити 2:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Даллас - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити - Ди Си Юнайтед 3:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
34
23
16
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
47
56
110
38
29
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право попасть в Финальную серию
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5