Антон Килин в центре поля сидит на газоне. Что произошло с ним? Вроде ничего серьёзного. Никита Чернов помогает ему подняться.

С подступов к штрафной с левого полуфланга нанёс Антон Зиньковский удар по чужим воротам, и намертво поймал мяч в перчатки Сергей Волков.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Никита Салтыков! Подачу с левого края спартаковцы нейтрализовали, а когда Савичев навесил справа и последовал сброс к левой штанге, никто не смог помешать Салтыкову головой переправить мяч в сетку с рикошетом от перекладины.

Салтыков подвижный, техничный, неплохое впечатление оставляет. Молодой и перспективный. Не исключено, что "Спартак" переманит его в скором времени.

Роман Зобнин протащил мяч из центра поля до чужой штрафной и покатил его тихонько Сергею Волкову.

Свисток на перерыв. "Акрон" дважды забил под конец первого тайма и ведёт у "Спартака" со счётом 2:0. Сенсация? Ещё вопрос, насколько. Тольяттинский клуб уже зачехлил три других московских клуба на предшествовавших стадиях. Ну и второй тайм ещё впереди, почему бы "Спартаку" не отыграться сегодня?

ОПАСНО! Возле ворот "Акрона" теперь острота получается. Зиньковский пасовал влево на Бальде, тот приблизился, условно, к углу вратарской, и нанёс удар, отражённый Волковым на угловой.

Угловой уже заигран у "Спартака", ничего любопытного там не получилось. Затем Зиньковский пытался пройти в штрафную, однако цепкий Сагуткин в подкате вынес мяч за боковую.

Знаете, можно сказать, что равные шансы у команд на успех. Фишка Кубка нивелирует преимущество "Спартака" в классе. "Акрон" по-особенному заряжен эмоционально в этом турнире. Моментов, кстати, тоже было примерно поровну к данной минуте.

Ходжаниязов переводил мяч диагональю на левый край в адрес Салтыкова. Покинула сфера пределы поля, допустили здесь брак тольяттинцы.

Мартинс на правом фланге поделился мячом с Зиньковским, который приблизился к лицевой и навесил, а мяч приземлился в ногах у защитника "Акрона".

Штрафной удар заработан "Спартаком" в атаке. Зиньковский навешивает, и не получается там у визитёров пробить по воротам. Контратака у "Акрона" также не проходит в данном случае.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Андрес Понсе! Волков вынес мяч от своих к центру поля, где первая попытка прорваться далеко вперёд у хозяев вышла неудачной, однако на подхвате всё сложилось для тольяттинцев как нельзя удачно. Последовала подача с правого края в район одиннадцатиметровой отметки, и Понсе в падении головой впечатал мяч в правый же угол.

И на положительной волне "Акрон" пытается сразу провести ещё опасную атаку. Не удаётся это сделать хозяевам, а "Спартак" что, не пришёл в себя, что ли?

Система ВАР поработала, проверив правильность пробития пенальти в исполнения Бальде. Нарушений не выявлено, никто в штрафную раньше удара не вбегал. Бальде, кстати, в прошлом туре чемпионата как раз не реализовал один из 11-метровых.

Салтыкову не удалось заработать штрафной в атаке в противоборстве с Денисовым. Прокинул Никита мяч себе на ход и упал, а судья не свистнул. Негодует Калешин на бровке.

Медицинские проблемы продолжают преследовать Максима Палиенко. Вроде сейчас будет вынужденная замена у хозяев поля.

Действительно, не может Палиенко продолжить встречу. Но остаётся пока на поле. Оперативно переодевается Песегов, чтобы выйти вскоре на замену.

Максим Палиенко под аплодисменты покидает поле. В рамках вынужденной замены вместо него выходит Евгений Песегов в составе "Акрона".

Зиньковский не решился на удар с подступов к штрафной и отдал вправо Мартинсу, тот затем прострелил без последовавшего удара, и был ещё чуть позже наброс со стороны Тавареша - мяч в итоге забрал Волков.

Сергей Макаров наносил удар из-за пределов штрафной площади мяч, а Роман Зобнин подстроился под мяч, улетевший на угловой после блокировки.

Корнер ничего интересного не принёс "Акрону", и теперь уже "Спартак" находится в позиционной атаке. Зобнин пошёл в дриблинг в обратную сторону против нескольких оппонентов, потом изменил направление движения и потерял мяч.

Зиньковский делал короткий пас на правом полуфланге в направлении Мартинса, однако первым на мяче оказался Сагуткин, в подкате вынесший игровой снаряд на угловой.

МОМЕНТ! Зиньковский подавал корнер с правого края - ничего страшного для "Акрона". После этого выбежали хозяева в опаснейший контрвыпад, Салтыков вывел Понсе один на один, а тот умудрился не попасть в створ, пробив правее рамки.

24' Да, что-то нетипичное происходит с пенальти у "Спартака" в последних матчах. Напомним, что в предыдущей игре с "Торпедо" "красно-белые" не реализовали 2 из 3 одиннадцатиметровых в чужие ворота.

23' Вот это да! Бальде не реализует пенальти! В район левого угла (но не в самый уголок) пробил Кейта с 11-метрового, и туда же упал Волков, парировавший этот выстрел.

22' Пенальти в ворота "Акрона"! Зобнин не сумел попасть по мячу в районе 11-метровой отметки, Чудин его задел сзади.

21' Вроде первым номером играет сейчас "Спартак" и наверняка дальше играть так будет. Ну а "Акрон" попробует реализовать свои возможности на контратаках и на стандартах.

20' Сергей Волков держит ситуацию на пульсе в своей штрафной, вовремя выдвигаясь вперёд и забирая катящийся мяч в собственные перчатки.

19' Почти треть часа игрового времени осталась позади, и можно констатировать, что "Акрон" не прогибается перед своим соперником. Это и неудивительно, ведь он уже выбил немало серьёзных клубов из Кубка России.

17' Максим Палиенко получил повреждение, и теперь ему оказывается медицинская помощь. Первая врачебная пауза в сегодняшнем матче.

16' Максим Палиенко выполнил дальний удар низом по чужим воротам - это уже не назовёшь стопроцентным моментом, Максименко зафиксировал этот мяч безо всяких проблем.

15' Новый корнер исполняют "акроновцы" с левого фланга, и вновь опасно во вратарской Максименко. Не может вратарь визитёров поймать подачу, и с ленточки там выносит мяч защитник спартаковцев.

14' МОМЕНТ! Максименко выручает сейчас "Спартак"! После навеса углового с левого края единственным на дальней штанге оказался Килин, пробивший головой в падении, и тут вратарь гостей отразил здорово.

14' С левой стороны подача летела теперь в район ближней штанги ворот "Спартака", где Максименко скинул мяч рукой, не рискнув его ловить, когда в глаза ему светило солнце.

13' Сергей Волков уверенно сыграл в своей штрафной только что, опередив Романа Зобнина и забрав мяч в свои перчатки.

12' Но вот сейчас атакуют столичные гости. С левого края направлялась передача ими в штрафную площадь соперника, и удалось спартаковцам заработать аут.

11' Пока нет никакого большого преимущества у "Спартака". Да и небольшого, в общем-то, нет. Вполне нормально себя чувствует "Акрон" на первых минутах.

9' Есть сегодня, как обычно, знаменитое музыкальное сопровождение домашних матчей "Акрона" с использованием духовых инструментов.

8' Болельщики "Спартака", конечно, ждут победу в сегодняшнем матче от своих любимцев. Чемпионство вряд ли светит спартаковцам в нынышнем сезона, и Кубок может стать какой-никакой заменой золотым медалям Премьер-лиги.

7' Заброс из глубины поля следует в штрафную московского "Спартака", и на этот раз там никаких интересных намёков не возникает, сфера спокойно финиширует в руках Максименко.

6' Сергей Волков не боится покинуть свою штрафную, но лишь чтобы отдать короткий пас партнёру. Далее провели хозяева атаку правым флангом, и после доставки в центр вновь напортачили спартаковские защитники, однако всё же не вырвался на ударную позицию никто из игроков "Акрона".

5' Есть какие-то предпосылки, что для "Спартака" может непросто сложиться сегодняшний матч. По одной из версий, так сказывается для "красно-белых" синтентический газон. Но они ведь большие профессионалы, правда?

4' Салтыков получил мяч в своё распоряжение в результате ошибки спартаковцев около гостевых ворот, однако Никита сам, такое ощущение, не поверил в своё счастье, поэтому замешкался, и игровой снаряд вскоре легко забрал себе Максименко.

3' В белой форме предстаёт перед болельщиками московский "Спартак", тогда как красная экипировка с чёрными элементами у "Акрона".

2' Палиенко с правого полуфланга решил пробить в ближний угол, но Максименко был готов к такому развитию событий и поймал мяч.

1' Игнатов в центре поля придержал разгонявшегося Ходжаниязова, не дав тольяттинцам провести контратаку.