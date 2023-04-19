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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Амелин Алексей
Акрон
2:0
Перерыв
Спартак Москва

Ход матча

23'
 
Бальде Диао Кейта
30'
Песегов Евгений
Палиенко Максим
 
41'
Понсе Андрес
1:0
45'
Салтыков Никита
2:0
Прогнозы 191
Акрон 12% (23)
X 7.3% (14)
Спартак Москва 80.6% (154)
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Акрон
Ничья
Спартак Москва
6.40
6.00
2.00
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1
Волков
Сергей
Александрович
97
Полубояринов
Данил
3
Сагуткин
Даниил
5
Ходжаниязов
Джамалдин
77
Савичев
Константин
6
Макаров
Сергей
27
Чудин
Иван
14
Салтыков
Никита
10
Палиенко
Максим
18
Килин
Антон
11
Понсе
Андрес
98
Максименко
Александр
97
Денисов
Даниил
4
Дуарте
Алексис
23
Чернов
Никита
20
Тавареш
Томаш
35
Мартинс
Кристофер
25
Пруцев
Данил
47
Зобнин
Роман
22
Игнатов
Михаил
Александрович
17
Зиньковский
Антон
9
Бальде
Диао
Кейта
Акрон
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 3 (1) 0.43
Савичев Константин 1 (1) 0.14
Макаров Сергей 1 0.14
Азаров Владимир 1 0.14
Сасин Дмитрий 1 0.14
Сагуткин Даниил 1 0.14
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.14
Кожедуб Святослав 1 0.14
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 4 0.36
Мелёшин Павел 2 0.18
Игнатов Михаил Александрович 1 0.09
Соболев Александр 1 0.09
Зобнин Роман 1 0.09
Бальде Диао Кейта 1 0.09
Чернов Никита 1 0.09
Мартинс Кристофер 1 0.09
Рассказов Николай 1 0.09
Соболев Александр Сергеевич 1 0.09
Николсон Шамар 1 0.09
Пруцев Данил 1 0.09
Литвинов Руслан 0 0
Зиньковский Антон 0 0
Джикия Георгий 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Тавареш Томаш 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 3 1
Азаров Владимир 2 0
Песегов Евгений 1 0
Палиенко Максим 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Понсе Андрес 1 0
Салтыков Никита 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 0
Николсон Шамар 2 1
Пруцев Данил 3 0
Рыбус Мацей 2 0
Зобнин Роман 2 0
Джикия Георгий 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Селихов Александр 0 1
Мевля Миха 1 0
Промес Квинси 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Соболев Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Классен Леон 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Акрон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
12
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Акрон
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Акрон
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
4
1.5
4
6
1
5
2.5
3
7
1
5
3.5
1
9
1
5
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Урал Каштанов Алексей 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. "Акрон" дважды забил под конец первого тайма и ведёт у "Спартака" со счётом 2:0. Сенсация? Ещё вопрос, насколько. Тольяттинский клуб уже зачехлил три других московских клуба на предшествовавших стадиях. Ну и второй тайм ещё впереди, почему бы "Спартаку" не отыграться сегодня?
  • 45'
    Роман Зобнин протащил мяч из центра поля до чужой штрафной и покатил его тихонько Сергею Волкову.
  • 45'
    Салтыков подвижный, техничный, неплохое впечатление оставляет. Молодой и перспективный. Не исключено, что "Спартак" переманит его в скором времени.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Никита Салтыков!
    Подачу с левого края спартаковцы нейтрализовали, а когда Савичев навесил справа и последовал сброс к левой штанге, никто не смог помешать Салтыкову головой переправить мяч в сетку с рикошетом от перекладины.
  • Дополнительное время
    45'
    +3 минуты.
  • 45'
    С подступов к штрафной с левого полуфланга нанёс Антон Зиньковский удар по чужим воротам, и намертво поймал мяч в перчатки Сергей Волков.
  • Травма, повреждение
    44'
    Антон Килин в центре поля сидит на газоне. Что произошло с ним? Вроде ничего серьёзного. Никита Чернов помогает ему подняться.
  • 42'
    И на положительной волне "Акрон" пытается сразу провести ещё опасную атаку. Не удаётся это сделать хозяевам, а "Спартак" что, не пришёл в себя, что ли?
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Андрес Понсе!
    Волков вынес мяч от своих к центру поля, где первая попытка прорваться далеко вперёд у хозяев вышла неудачной, однако на подхвате всё сложилось для тольяттинцев как нельзя удачно. Последовала подача с правого края в район одиннадцатиметровой отметки, и Понсе в падении головой впечатал мяч в правый же угол.
  • Фол, нарушение
    40'
    Штрафной удар заработан "Спартаком" в атаке. Зиньковский навешивает, и не получается там у визитёров пробить по воротам. Контратака у "Акрона" также не проходит в данном случае.
  • 39'
    Мартинс на правом фланге поделился мячом с Зиньковским, который приблизился к лицевой и навесил, а мяч приземлился в ногах у защитника "Акрона".
  • 38'
    Ходжаниязов переводил мяч диагональю на левый край в адрес Салтыкова. Покинула сфера пределы поля, допустили здесь брак тольяттинцы.
  • 37'
    Знаете, можно сказать, что равные шансы у команд на успех. Фишка Кубка нивелирует преимущество "Спартака" в классе. "Акрон" по-особенному заряжен эмоционально в этом турнире. Моментов, кстати, тоже было примерно поровну к данной минуте.
  • Угловой
    36'
    Угловой уже заигран у "Спартака", ничего любопытного там не получилось. Затем Зиньковский пытался пройти в штрафную, однако цепкий Сагуткин в подкате вынес мяч за боковую.
  • Опасный момент
    35'
    ОПАСНО! Возле ворот "Акрона" теперь острота получается. Зиньковский пасовал влево на Бальде, тот приблизился, условно, к углу вратарской, и нанёс удар, отражённый Волковым на угловой.
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    • Опасный момент
      34'
      МОМЕНТ! Зиньковский подавал корнер с правого края - ничего страшного для "Акрона". После этого выбежали хозяева в опаснейший контрвыпад, Салтыков вывел Понсе один на один, а тот умудрился не попасть в створ, пробив правее рамки. 
    • Угловой
      33'
      Зиньковский делал короткий пас на правом полуфланге в направлении Мартинса, однако первым на мяче оказался Сагуткин, в подкате вынесший игровой снаряд на угловой.
    • 32'
      Корнер ничего интересного не принёс "Акрону", и теперь уже "Спартак" находится в позиционной атаке. Зобнин пошёл в дриблинг в обратную сторону против нескольких оппонентов, потом изменил направление движения и потерял мяч. 
    • Угловой
      31'
      Сергей Макаров наносил удар из-за пределов штрафной площади мяч, а Роман Зобнин подстроился под мяч, улетевший на угловой после блокировки.
    • 30'
      Зиньковский не решился на удар с подступов к штрафной и отдал вправо Мартинсу, тот затем прострелил без последовавшего удара, и был ещё чуть позже наброс со стороны Тавареша - мяч в итоге забрал Волков.
    • Замена
      30'
      Максим Палиенко под аплодисменты покидает поле. В рамках вынужденной замены вместо него выходит Евгений Песегов в составе "Акрона".
    • 28'
      Действительно, не может Палиенко продолжить встречу. Но остаётся пока на поле. Оперативно переодевается Песегов, чтобы выйти вскоре на замену.
    • Травма, повреждение
      27'
      Медицинские проблемы продолжают преследовать Максима Палиенко. Вроде сейчас будет вынужденная замена у хозяев поля.
    • 26'
      Салтыкову не удалось заработать штрафной в атаке в противоборстве с Денисовым. Прокинул Никита мяч себе на ход и упал, а судья не свистнул. Негодует Калешин на бровке.
    • Видеоповтор
      25'
      Система ВАР поработала, проверив правильность пробития пенальти в исполнения Бальде. Нарушений не выявлено, никто в штрафную раньше удара не вбегал. Бальде, кстати, в прошлом туре чемпионата как раз не реализовал один из 11-метровых.
    • 24'
      Да, что-то нетипичное происходит с пенальти у "Спартака" в последних матчах. Напомним, что в предыдущей игре с "Торпедо" "красно-белые" не реализовали 2 из 3 одиннадцатиметровых в чужие ворота.
    • Не забитый пенальти
      23'
      Вот это да! Бальде не реализует пенальти! В район левого угла (но не в самый уголок) пробил Кейта с 11-метрового, и туда же упал Волков, парировавший этот выстрел.
    • Пенальти!
      22'
      Пенальти в ворота "Акрона"! Зобнин не сумел попасть по мячу в районе 11-метровой отметки, Чудин его задел сзади.
    • 21'
      Вроде первым номером играет сейчас "Спартак" и наверняка дальше играть так будет. Ну а "Акрон" попробует реализовать свои возможности на контратаках и на стандартах.
    • 20'
      Сергей Волков держит ситуацию на пульсе в своей штрафной, вовремя выдвигаясь вперёд и забирая катящийся мяч в собственные перчатки.
    • 19'
      Почти треть часа игрового времени осталась позади, и можно констатировать, что "Акрон" не прогибается перед своим соперником. Это и неудивительно, ведь он уже выбил немало серьёзных клубов из Кубка России. 
    • Травма, повреждение
      17'
      Максим Палиенко получил повреждение, и теперь ему оказывается медицинская помощь. Первая врачебная пауза в сегодняшнем матче.
    • 16'
      Максим Палиенко выполнил дальний удар низом по чужим воротам - это уже не назовёшь стопроцентным моментом, Максименко зафиксировал этот мяч безо всяких проблем.
    • Опасный момент
      15'
      Новый корнер исполняют "акроновцы" с левого фланга, и вновь опасно во вратарской Максименко. Не может вратарь визитёров поймать подачу, и с ленточки там выносит мяч защитник спартаковцев.
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТ! Максименко выручает сейчас "Спартак"! После навеса углового с левого края единственным на дальней штанге оказался Килин, пробивший головой в падении, и тут вратарь гостей отразил здорово.
    • 14'
      С левой стороны подача летела теперь в район ближней штанги ворот "Спартака", где Максименко скинул мяч рукой, не рискнув его ловить, когда в глаза ему светило солнце.
    • 13'
      Сергей Волков уверенно сыграл в своей штрафной только что, опередив Романа Зобнина и забрав мяч в свои перчатки.
    • 12'
      Но вот сейчас атакуют столичные гости. С левого края направлялась передача ими в штрафную площадь соперника, и удалось спартаковцам заработать аут.
    • 11'
      Пока нет никакого большого преимущества у "Спартака". Да и небольшого, в общем-то, нет. Вполне нормально себя чувствует "Акрон" на первых минутах.
    • 9'
      Есть сегодня, как обычно, знаменитое музыкальное сопровождение домашних матчей "Акрона" с использованием духовых инструментов.
    • 8'
      Болельщики "Спартака", конечно, ждут победу в сегодняшнем матче от своих любимцев. Чемпионство вряд ли светит спартаковцам в нынышнем сезона, и Кубок может стать какой-никакой заменой золотым медалям Премьер-лиги.
    • 7'
      Заброс из глубины поля следует в штрафную московского "Спартака", и на этот раз там никаких интересных намёков не возникает, сфера спокойно финиширует в руках Максименко.
    • 6'
      Сергей Волков не боится покинуть свою штрафную, но лишь чтобы отдать короткий пас партнёру. Далее провели хозяева атаку правым флангом, и после доставки в центр вновь напортачили спартаковские защитники, однако всё же не вырвался на ударную позицию никто из игроков "Акрона".
    • 5'
      Есть какие-то предпосылки, что для "Спартака" может непросто сложиться сегодняшний матч. По одной из версий, так сказывается для "красно-белых" синтентический газон. Но они ведь большие профессионалы, правда?
    • 4'
      Салтыков получил мяч в своё распоряжение в результате ошибки спартаковцев около гостевых ворот, однако Никита сам, такое ощущение, не поверил в своё счастье, поэтому замешкался, и игровой снаряд вскоре легко забрал себе Максименко.
    • 3'
      В белой форме предстаёт перед болельщиками московский "Спартак", тогда как красная экипировка с чёрными элементами у "Акрона".
    • 2'
      Палиенко с правого полуфланга решил пробить в ближний угол, но Максименко был готов к такому развитию событий и поймал мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Игнатов в центре поля придержал разгонявшегося Ходжаниязова, не дав тольяттинцам провести контратаку.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали, сегодня на поле в Жигулёвске может быть очень жарко!
    • До матча
    • Официальные лица матча:
      Судья: Алексей Амелин (Тула);
      Ассистент судьи: Владимир Миневич (Смоленск);
      Ассистент судьи: Михаил Иванов (Кострома);
      Резервный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград);
      VAR: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург);
      AVAR: Максим Гаврилин (Владимир);
      Инспектор: Эдуард Малый (Волгоград);
      Комиссар: Владимир Карпович (Москва).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Громоздкая система розыгрыша Кубка России продолжает путать болельщиков в своих хитроумных лабиринтах. В одном из полуфиналов 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов между собой встретятся тольяттинский "Акрон" (из Первой лиги) и московский "Спартака" (понятное дело, из Премьер-лиги). Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. Проигравший окончательно вылетит из турнира, а выигравший выйдет в 1-й этап финальной стадии Пути регионов, где сыграет с победителем пары "Краснодар" - "Крылья Советов".
    • 67 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 191
    Акрон 12% (23)
    X 7.3% (14)
    Спартак Москва 80.6% (154)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Акрон
    Ничья
    Спартак Москва
    6.40
    6.00
    2.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 2:0 Спартак Москва

    Исход игры
    Акрон
    12.6% (25)
    Ничья
    7.6% (15)
    Спартак Москва
    79.8% (158)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.37% (67)
    Меньше
    44.63% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    56.2% (68)
    Нет
    43.8% (53)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    24.2% (48)
    0:2 Спартак Москва
    12.1% (24)
    0:1 Спартак Москва
    8.6% (17)
    1:1 Ничья
    4.5% (9)
    1:3 Спартак Москва
    3.5% (7)
    0:3 Спартак Москва
    2.5% (5)
    1:0 Акрон
    1.5% (3)
    2:1 Акрон
    1% (2)
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