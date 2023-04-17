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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Громоздкая система розыгрыша Кубка России продолжает путать болельщиков в своих хитроумных лабиринтах. В одном из полуфиналов 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов между собой встретятся тольяттинский "Акрон" (из Первой лиги) и московский "Спартака" (понятное дело, из Премьер-лиги). Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. Проигравший окончательно вылетит из турнира, а выигравший выйдет в 1-й этап финальной стадии Пути регионов, где сыграет с победителем пары "Краснодар" - "Крылья Советов".