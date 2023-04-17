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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Акрон
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 71
Акрон 16.9% (12)
X 7% (5)
Спартак Москва 76.1% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Спартак Москва
7.60
7.90
1.51
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 3 (1) 0.5
Савичев Константин 1 (1) 0.17
Макаров Сергей 1 0.17
Азаров Владимир 1 0.17
Сасин Дмитрий 1 0.17
Сагуткин Даниил 1 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.17
Кожедуб Святослав 1 0.17
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 4 0.4
Мелёшин Павел 2 0.2
Игнатов Михаил Александрович 1 0.1
Соболев Александр 1 0.1
Зобнин Роман 1 0.1
Бальде Диао Кейта 1 0.1
Чернов Никита 1 0.1
Мартинс Кристофер 1 0.1
Рассказов Николай 1 0.1
Соболев Александр Сергеевич 1 0.1
Николсон Шамар 1 0.1
Пруцев Данил 1 0.1
Литвинов Руслан 0 0
Зиньковский Антон 0 0
Джикия Георгий 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Тавареш Томаш 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 3 1
Азаров Владимир 2 0
Песегов Евгений 1 0
Палиенко Максим 1 0
Сагуткин Даниил 1 0
Понсе Андрес 1 0
Салтыков Никита 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хлусевич Даниил 4 0
Николсон Шамар 2 1
Пруцев Данил 3 0
Рыбус Мацей 2 0
Зобнин Роман 2 0
Джикия Георгий 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Селихов Александр 0 1
Мевля Миха 1 0
Промес Квинси 1 0
Бальде Диао Кейта 1 0
Соболев Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Классен Леон 1 0

Результаты матчей

Акрон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Акрон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
12
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Пропущено

1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1

Результаты матчей

Акрон
Спартак Москва

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Акрон
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
3
2
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
4
1.5
4
6
1
5
2.5
3
7
1
5
3.5
1
9
1
5
4.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Урал Каштанов Алексей 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Громоздкая система розыгрыша Кубка России продолжает путать болельщиков в своих хитроумных лабиринтах. В одном из полуфиналов 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов между собой встретятся тольяттинский "Акрон" (из Первой лиги) и московский "Спартака" (понятное дело, из Премьер-лиги). Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов. Проигравший окончательно вылетит из турнира, а выигравший выйдет в 1-й этап финальной стадии Пути регионов, где сыграет с победителем пары "Краснодар" - "Крылья Советов".
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Акрон - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2023, осталось 2 дня 9 часов 17 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 21.1% пользователей.
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Прогнозы 71
Акрон 16.9% (12)
X 7% (5)
Спартак Москва 76.1% (54)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Акрон
Ничья
Спартак Москва
7.60
7.90
1.51
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Акрон - Спартак Москва онлайн

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Прогнозы на матч Акрон - Спартак Москва

Исход игры
Акрон
16.9% (12)
Ничья
7% (5)
Спартак Москва
76.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
48.98% (24)
Нет
51.02% (25)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
21.1% (15)
0:2 Спартак Москва
19.7% (14)
0:1 Спартак Москва
7% (5)
1:1 Ничья
5.6% (4)
1:3 Спартак Москва
4.2% (3)
0:3 Спартак Москва
4.2% (3)
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