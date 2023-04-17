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Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|3 (1)
|0.5
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.17
|Макаров Сергей
|1
|0.17
|Азаров Владимир
|1
|0.17
|Сасин Дмитрий
|1
|0.17
|Сагуткин Даниил
|1
|0.17
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.17
|Кожедуб Святослав
|1
|0.17
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|4
|0.4
|Мелёшин Павел
|2
|0.2
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.1
|Соболев Александр
|1
|0.1
|Зобнин Роман
|1
|0.1
|Бальде Диао Кейта
|1
|0.1
|Чернов Никита
|1
|0.1
|Мартинс Кристофер
|1
|0.1
|Рассказов Николай
|1
|0.1
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.1
|Николсон Шамар
|1
|0.1
|Пруцев Данил
|1
|0.1
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Зиньковский Антон
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|3
|1
|Азаров Владимир
|2
|0
|Песегов Евгений
|1
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Сагуткин Даниил
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
|Салтыков Никита
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|Николсон Шамар
|2
|1
|Пруцев Данил
|3
|0
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Зобнин Роман
|2
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Селихов Александр
|0
|1
|Мевля Миха
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Бальде Диао Кейта
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Спартак Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Акрон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Спартак Москва
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
12
Акрон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Спартак Москва
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
14
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
3
60%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
6
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
17
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
10%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
3
30%
2
12%
31-45
2
20%
5
29%
29%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Пропущено
1
8
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Уфа - Акрон 0:0 Акрон - Енисей 1:1 Динамо Москва - Акрон 0:0 Родина Москва - Акрон 1:3
Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1 Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1
Спартак Москва
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3 Урал - Спартак Москва 2:1 Спартак Москва - Ахмат 0:0
Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2 Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1
Результаты матчей
Акрон
Спартак Москва
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 50%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Акрон
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
91
24
46
15
37
15
19
15
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
Прогнозы на матч Акрон - Спартак Москва
Исход игры
Акрон
16.9% (12)
Ничья
7% (5)
Спартак Москва
76.1% (54)
Тотал 2.5
Больше
51.02% (25)
Меньше
48.98% (24)
Обе команды забьют
Да
48.98% (24)
Нет
51.02% (25)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
21.1% (15)
0:2 Спартак Москва
19.7% (14)
0:1 Спартак Москва
7% (5)
1:1 Ничья
5.6% (4)
1:3 Спартак Москва
4.2% (3)
0:3 Спартак Москва
4.2% (3)
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