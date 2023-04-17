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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Краснодар
 
Позже
Крылья Советов

История личных встреч

Краснодар
Крылья Советов

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед

23 матча

30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ТМК
1:0
ПЛ
4:2
ТМК
2:1
ПЛ
1:0
К
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
К
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

1.18
1.17

Среднее время на гол

76
77

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

0.83
1.36

Среднее время на гол

108
66

Всего голов

23
29

Голов в среднем за матч

1
1.26

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

90
71

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 4 0.4
Сперцян Эдуард 3 0.3
Ахметов Ильзат 2 0.2
Литвинов Вячеслав 2 0.2
Кривцов Никита 2 0.2
Олусегун Олакунле 1 0.1
Кокшаров Александр 1 0.1
Кобнан Мозес 1 0.1
Рамирес Кристиан 0 0
Сорокин Егор 0 0
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Карпов Данил 0 0
Волков Сергей Александрович 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыпченко Дмитрий 3 0.3
Писарский Владимир 3 (1) 0.3
Чиркович Александар 2 0.2
Пиняев Сергей 1 0.1
Коваленко Александр 1 0.1
Зуев Александр 1 0.1
Глушенков Максим 1 0.1
Бейл Гленн 0 0
Рахманович Амер 0 0
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Евгеньев Роман 0 0
Хубулов Владимир 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 2 0
Кади 2 0
Сперцян Эдуард 2 0
Рамирес Кристиан 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Черников Александр 1 0
Самко Владислав 1 0
Волков Сергей Александрович 1 0
Баньяц Михайло 1 0
Кривцов Никита 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 3 0
Солдатенков Александр 2 0
Евгеньев Роман 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Рассказов Николай 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
9
Краснодар
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
12
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0

Результаты матчей

Краснодар
Крылья Советов

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
1
9
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Урал Каштанов Алексей 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



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    • Прогнозы 53
    Краснодар 94.3% (50)
    X 3.8% (2)
    Крылья Советов 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Крылья Советов
    1.79
    3.96
    4.94
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов

    Исход игры
    Краснодар
    94.3% (50)
    Ничья
    3.8% (2)
    Крылья Советов
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    68.09% (32)
    Нет
    31.91% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    54.7% (29)
    2:0 Краснодар
    15.1% (8)
    1:0 Краснодар
    13.2% (7)
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    Краснодар
    Крылья Советов
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