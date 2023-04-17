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История личных встреч
Краснодар
Крылья Советов
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
66.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 7 побед
23 матча
30.4%
34.8%
34.8%
7 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
17.4%
52.2%
30.4%
4 победы 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
14
Голов в среднем за матч
1.18
1.17
Среднее время на гол
76
77
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
0.83
1.36
Среднее время на гол
108
66
Всего голов
23
29
Голов в среднем за матч
1
1.26
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
10
Больше 43%
Меньше 57%
13
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
90
71
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|4
|0.4
|Сперцян Эдуард
|3
|0.3
|Ахметов Ильзат
|2
|0.2
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.2
|Кривцов Никита
|2
|0.2
|Олусегун Олакунле
|1
|0.1
|Кокшаров Александр
|1
|0.1
|Кобнан Мозес
|1
|0.1
|Рамирес Кристиан
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Карпов Данил
|0
|0
|Волков Сергей Александрович
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.3
|Писарский Владимир
|3 (1)
|0.3
|Чиркович Александар
|2
|0.2
|Пиняев Сергей
|1
|0.1
|Коваленко Александр
|1
|0.1
|Зуев Александр
|1
|0.1
|Глушенков Максим
|1
|0.1
|Бейл Гленн
|0
|0
|Рахманович Амер
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
|Евгеньев Роман
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|Кади
|2
|0
|Сперцян Эдуард
|2
|0
|Рамирес Кристиан
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Волков Сергей Александрович
|1
|0
|Баньяц Михайло
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|3
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Евгеньев Роман
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Крылья Советов
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
9
Краснодар
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Крылья Советов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
4
44%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Сочи - Краснодар 0:2 Краснодар - Пари НН 3:1 Краснодар - Ростов 1:1 Химки - Краснодар 0:6
Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2
Крылья Советов
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Химки 0:0 Сочи - Крылья Советов 1:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Крылья Советов - Оренбург 1:1
Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0
Результаты матчей
Краснодар
Крылья Советов
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
28
19
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
Прогнозы на матч Краснодар - Крылья Советов
Исход игры
Краснодар
94.3% (50)
Ничья
3.8% (2)
Крылья Советов
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
54.7% (29)
2:0 Краснодар
15.1% (8)
1:0 Краснодар
13.2% (7)
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