Позже
История личных встреч
ЦСКА Москва
Урал
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
24 матча
70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
2.25
1.58
Среднее время на гол
40
56
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.58
0.83
Среднее время на гол
154
108
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.21
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
63
74
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.3
|Ермаков Никита
|2
|0.2
|Мойзес Моура
|1
|0.1
|Заболотный Антон
|1
|0.1
|Виллиан да Силва
|1
|0.1
|Медина Хесус
|1
|0.1
|Кучаев Константин
|1
|0.1
|Гайч Адольфо
|1
|0.1
|Гайич Милан III
|1
|0.1
|Гаич Милан II
|0
|0
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикфалви Эрик
|2 (1)
|0.2
|Газинский Юрий
|2
|0.2
|Юшин Александр
|2
|0.2
|Влут Рай
|2 (1)
|0.2
|Каштанов Алексей
|2 (1)
|0.2
|Егорычев Андрей
|1
|0.1
|Сиссе Ибраима
|1
|0.1
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0.1
|Железнов Юрий
|1
|0.1
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан да Силва
|2
|0
|Обляков Иван
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гаич Милан II
|1
|0
|Карраскаль Хорхе
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|0
|Каштанов Алексей
|2
|1
|Юшин Александр
|3
|0
|Гогличидзе Лео
|3
|0
|Помазун Илья
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ранджелович Лазар
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Филипенко Егор
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
0
3
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
6
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Урал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
9
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
5
38%
2
14%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0
Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Урал
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Урал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
64
55
19
19
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
0 ЦСКА Москва
0 Урал
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал
Исход игры
ЦСКА Москва
81.7% (49)
Ничья
1.7% (1)
Урал
16.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
31.7% (19)
1:0 ЦСКА Москва
16.7% (10)
2:0 ЦСКА Москва
15% (9)
1:2 Урал
6.7% (4)
3:0 ЦСКА Москва
6.7% (4)
3:1 ЦСКА Москва
5% (3)
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