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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

ЦСКА Москва
 
Позже
Урал

История личных встреч

ЦСКА Москва
Урал

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

24 матча

70.8%
20.8%
8.4%
17 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

45.8%
54.2%
11 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
41.7%
8.3%
12 побед 10 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
К
0:0
К
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:3
К
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0

Голы

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

2.25
1.58

Среднее время на гол

40
56

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.58
0.83

Среднее время на гол

154
108

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.21

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

63
74

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.3
Ермаков Никита 2 0.2
Мойзес Моура 1 0.1
Заболотный Антон 1 0.1
Виллиан да Силва 1 0.1
Медина Хесус 1 0.1
Кучаев Константин 1 0.1
Гайч Адольфо 1 0.1
Гайич Милан III 1 0.1
Гаич Милан II 0 0
Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бикфалви Эрик 2 (1) 0.2
Газинский Юрий 2 0.2
Юшин Александр 2 0.2
Влут Рай 2 (1) 0.2
Каштанов Алексей 2 (1) 0.2
Егорычев Андрей 1 0.1
Сиссе Ибраима 1 0.1
Сунгатулин Фаниль 1 0.1
Железнов Юрий 1 0.1

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан да Силва 2 0
Обляков Иван 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Зделар Саша 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гаич Милан II 1 0
Карраскаль Хорхе 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 0
Каштанов Алексей 2 1
Юшин Александр 3 0
Гогличидзе Лео 3 0
Помазун Илья 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Филипенко Егор 1 0
Газинский Юрий 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Быковский Илья 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Урал
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

0
3
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Урал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
6
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Урал
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
4
57%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
2
40%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
3
23%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
2
15%
3
21%
61-75
5
38%
2
14%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
3
43%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
5
50%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Урал - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Химки 3:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 1:0 Факел - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2
Урал
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0
Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Урал

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Урал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
1/4 финала - Путь РПЛ
3 Крылья Советов
2 Динамо Москва
3 ЦСКА Москва
1 Краснодар
2 Локомотив Москва
5 Спартак Москва
2 Ростов
3 Урал
1/2 финала - Путь РПЛ
2 Крылья Советов
3 ЦСКА Москва
2 Спартак Москва
3 Урал
Финал - Путь РПЛ
0 ЦСКА Москва
0 Урал

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Урал Каштанов Алексей 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Весь список
  • До матча
  • Всем привет! Кубок России сезона-2022/2023 медленно, но верно приближается к своему финишу. В первом матче финала Пути РПЛ состоится матч ЦСКА - "Урал". Его текстовую трансляцию на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
     
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 апреля 2023, осталось 2 дня 11 часов 47 минут.



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Прогнозы 60
ЦСКА Москва 81.7% (49)
X 1.7% (1)
Урал 16.7% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Урал
1.74
4.04
5.15
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч ЦСКА Москва - Урал онлайн

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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Урал

Исход игры
ЦСКА Москва
81.7% (49)
Ничья
1.7% (1)
Урал
16.7% (10)
Тотал 2.5
Больше
60% (30)
Меньше
40% (20)
Обе команды забьют
Да
54% (27)
Нет
46% (23)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
31.7% (19)
1:0 ЦСКА Москва
16.7% (10)
2:0 ЦСКА Москва
15% (9)
1:2 Урал
6.7% (4)
3:0 ЦСКА Москва
6.7% (4)
3:1 ЦСКА Москва
5% (3)
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