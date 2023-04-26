Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Мохаммед Диоманд не смог попасть в створ ударом издали

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

45' Удар от ворот произведет Норшеланн

44' Судья свистит. Мохаммед Диоманд атаковал сзади соперника. Это Ларссон Джордан заработал своей команде штрафной

43' Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Норшеланн

38' Йоханнессон Исак-Бергманн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Удар от ворот произведет Норшеланн

37' Удар от ворот произведет Норшеланн

37' Клем Виллиам не смог попасть в створ ударом издали

36' Гонсалвеш Диогу пробил со штрафного прямо в стенку

36' Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Харальдссон Хакон-Арнар

35' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Копенгаген

33' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Норшеланн пытается что-то создать.

32' Удар от ворот произведет Норшеланн

32' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Норшеланн контролирует мяч.

25' Хорошую попытку сделал Гонсалвеш Диогу . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Йоханнессон Исак-Бергманн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

24' Вальдемар Лунд получил травму и заменен. Вавро Денис выходит на поле.

24' Ох, нехорошо это выглядит. Вальдемар Лунд получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Вальдемар Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.

20' Удар от ворот произведет Копенгаген

20' Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

20' Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.

19' Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.

19' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.

17' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

16' Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.

16' Норшеланн пытается что-то создать.

16' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Норшеланн

14' Удар от ворот произведет Норшеланн

13' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

13' Норшеланн пытается что-то создать.

13' Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.

12' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Йоханнессон Исак-Бергманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Копенгаген

9' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с правой ноги!

7' Асконе Рокко создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Удар от ворот произведет Норшеланн

4' Харальдссон Хакон-Арнар пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

4' Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде

3' Норшеланн пытается что-то создать.

3' Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде

1' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля