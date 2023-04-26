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Дания: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Jens Grabski Maae
Нордшелланн
3:2
Конец матча
Копенгаген
0'
1:0
7' Гол
Хансен Мадс
38' Желтая карточка
Йоханнессон Исак-Бергманн
52' Желтая карточка
Бидструп Мадс
1:1
64' Гол
Гонсалвеш Диогу
1:2
71' Гол
Ларссон Джордан
2:2
75' Гол
Adamo Nagalo
3:2
90' Пенальти
Хансен Эмилиано
90'+6

Ход матча

7'
Хансен Мадс
1:0
24'
 
Вавро Денис
Лунд Йенсен Вальдемар
38'
 
Йоханнессон Исак-Бергманн
46'
 
Фальк Расмус
Лерагер Лукас
52'
Бидструп Мадс
 
57'
 
Дарами Мохаммед
Йоханнессон Исак-Бергманн
62'
Хансен Эмилиано
Асконе Рокко
 
62'
Lasso Coulibaly
Хансен Мадс
 
64'
1:1
Гонсалвеш Диогу
71'
1:2
Ларссон Джордан
75'
Adamo Nagalo
2:2
78'
 
Бардгджи Руни
Гонсалвеш Диогу
79'
 
Классон Виктор
Ларссон Джордан
81'
Ibrahim Osman
Бидструп Мадс
 
90'
Хансен Эмилиано
3:2
90'
Марксен Эрик
Ernest Nuamah
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 7 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 397 Количество передач 587
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
27
Свенссон
Даниэль
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
10
Диоманде
Мохаммед
36
Асконе
Рокко
37
Ernest
Nuamah
11
Хансен
Мадс
21
Йонссон
Карл-Йохан
19
Йелерт
Элиас
2
Дикс
Кевин
27
Лунд
Йенсен
Вальдемар
6
Соренсен
Кристиан
I
12
Лерагер
Лукас
36
Клем
Виллиам
8
Йоханнессон
Исак-Бергманн
25
Ларссон
Джордан
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
9
Гонсалвеш
Диогу
Нордшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Копенгаген

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
52.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

36 матчей

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 24 победы

55 матчей

18.2%
25.5%
56.3%
10 побед 14 ничьих 31 победа

Первый тайм

23.6%
40%
36.4%
13 побед 22 ничьи 20 побед

Второй тайм

20%
36.4%
43.6%
11 побед 20 ничьих 24 победы

История матчей

СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

27
32

Голов в среднем за матч

1.13
1.03

Среднее время на гол

80
87

Всего голов

63
35

Голов в среднем за матч

2.03
1.46

Среднее время на гол

44
61

Всего голов

90
67

Голов в среднем за матч

1.64
1.22

Тотал матчей

2.5
53
Больше 96%
Меньше 4%
2
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 58%
Меньше 42%
23
19
Больше 35%
Меньше 65%
36
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
54

Среднее время на гол

55
73

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хансен Мадс 3 0.5
Беньямин Нюгрен 3 0.5
Kaare Barslund 2 0.33
Ernest Nuamah 2 (1) 0.33
Свенссон Даниэль 1 0.17
Фресе Мартин 1 0.17
Антман Оливер 1 0.17
Диоманде Мохаммед 1 0.17
Асконе Рокко 1 0.17
Adamo Nagalo 1 0.17
Lasso Coulibaly 1 0.17
Хансен Эмилиано 1 (1) 0.17
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 0.4
Классон Виктор 1 0.2
Ларссон Джордан 1 0.2
Хочолава Давид 1 0.2
Гонсалвеш Диогу 1 0.2
Дарами Мохаммед 1 0.2
Оскарссон Орри 1 0.2

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Якоб 1 0
Асконе Рокко 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 0 1
Анкерсен Петер 1 0
Вавро Денис 1 0
Хочолава Давид 1 0
Дарами Мохаммед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

0
2
Нордшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

11
2
Нордшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
2
18%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

18
8
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120

Пропущено

3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1
Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0
Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2

Результаты матчей

Нордшелланн
Копенгаген

Точный счет

3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
2
4
2
2.5
1
4
2
4
3.5
1
5
4.5
1/8 финала
1 Нюкёбинг
2 Сённерйюск
1 Раннерс
3 Силькеборг
1 Мидделфарт
2 Ольборг
3 Виборг
1 Митьюлланд
3 Орхус Фремад
1 Фремад Амагер
0 Орхус
2 Нордшелланн
1 Тистед
3 Копенгаген
1 Вайле
0 Хорсенс
1/4 финала
2 Сённерйюск
5 Силькеборг
2 Ольборг
1 Виборг
1 Орхус Фремад
7 Нордшелланн
2 Копенгаген
0 Вайле
1/2 финала
1 Силькеборг
1 Ольборг
3 Нордшелланн
2 Копенгаген
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Виборг Джатта Алассана 5
Орхус Хеуген Сигурд 4
Хельсингёр Адамсен Тонни 4
Силькеборг Тенгстедт Сёрен 4
Ольборг Соуза Аллан II 4
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 2
Ольборг Соуза Аллан II 2
Венсюссель Шварц Ронни 1
Фремад Амагер Mads Aaquist 1
Скиве Jacob Vetter 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Норшеланн: 41%, Копенгаген: 59%.
  • Фол, нарушение
    95'
    Классон Виктор наказан за толчок Хансен Киан
  • 95'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 94'
    Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 93'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 92'
    Тактическая замена. Ernest Nuamah уходит с поля и его заменяет Марксен Эрик
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Описание гола
    91'
    'Г О О О О О Л - Хансен Эмилиано из команды Норшеланн забивает с пенальти! Он пробил правой. Карл-Юхан Юнссон был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
  • Фол, нарушение
    90'
    ПЕНАЛЬТИ! - Классон Виктор играет рукой в штрафной! Классон Виктор вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 42%, Копенгаген: 58%.
  • 90'
    После проверки VAR судья изменил решение - Норшеланн пробьет пенальти!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
    • 88'
      Йонссон Карл-Йохан взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      88'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 87'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Хансен Эмилиано создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 87'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 86'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 86'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 86'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Копенгаген: 57%.
    • 47'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Копенгаген: 56%.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья свистит. Мохаммед Диоманд атаковал сзади соперника. Это Ларссон Джордан заработал своей команде штрафной
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Асконе Рокко из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Йоханнессон Исак-Бергманн
    • 43'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 43'
      Ларссон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      43'
      Йелерт Элиас из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Хансен Мадс.
    • 42'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 40'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Копенгаген: 53%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Ларссон Джордан.
    • 39'
      Йонссон Карл-Йохан из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Желтая карточка
      38'
      Йоханнессон Исак-Бергманн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • Фол, нарушение
      38'
      Йоханнессон Исак-Бергманн из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Даниэль Свенссон.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 38'
      Шанс! Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
    • 38'
      Йоханнессон Исак-Бергманн из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Клем Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
    • 36'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 36'
      Гонсалвеш Диогу пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Харальдссон Хакон-Арнар
    • 35'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 47%, Копенгаген: 53%.
    • 35'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 34'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 34'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 32'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 32'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 32'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      32'
      Клем Виллиам из команды Копенгаген подал угловой слева.
    • 30'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • Фол, нарушение
      30'
      Харальдссон Хакон-Арнар наказан за толчок Адамо Нагало
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Копенгаген: 51%.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья свистит. Харальдссон Хакон-Арнар атаковал сзади соперника. Это Ernest Nuamah заработал своей команде штрафной
    • 30'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      29'
      Хансен Мадс из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Йелерт Элиас.
    • 28'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 27'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 49%, Копенгаген: 51%.
    • 25'
      Хорошую попытку сделал Гонсалвеш Диогу. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 25'
      Йоханнессон Исак-Бергманн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Вальдемар Лунд получил травму и заменен. Вавро Денис выходит на поле.
    • Травма, повреждение
      24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Вальдемар Лунд получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      23'
      Вальдемар Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 20'
      Даниэль Свенссон из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Мохаммед Диоманд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Копенгаген: 47%.
    • 20'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 20'
      Шанс! Хансен Киан из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      20'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 19'
      Вальдемар Лунд ослабляет давление, выбив мяч.
    • 19'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 19'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 18'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 18'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Вальдемар Лунд успешно блокирует удар.
    • 17'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • Угловой
      16'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 16'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 16'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Копенгаген: 52%.
    • 15'
      Харальдссон Хакон-Арнар выиграл воздушное противоборство у Кристенсен Якоб.
    • 15'
      Йелерт Элиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 14'
      Харальдссон Хакон-Арнар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 14'
      Харальдссон Хакон-Арнар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 14'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 13'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Угловой
      13'
      Асконе Рокко из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 12'
      Дикс Кевин успешно блокирует удар.
    • 12'
      Ernest Nuamah нанес удар, но тот был заблокирован.
    • Фол, нарушение
      12'
      Судья сигнализирует, что Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Адамо Нагало
    • 12'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 11'
      Йоханнессон Исак-Бергманн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Копенгаген: 44%.
    • 10'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 10'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 9'
      Копенгаген контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 9'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 8'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Асконе Рокко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Хансен Мадс забивает с правой ноги!
    • 7'
      Асконе Рокко создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 7'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ларссон Джордан из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Даниэль Свенссон.
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 55%, Копенгаген: 45%.
    • 5'
      Йонссон Карл-Йохан из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 4'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 4'
      Харальдссон Хакон-Арнар пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 4'
      Ларссон Джордан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 4'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • Офсайд
      4'
      Ernest Nuamah из команды Норшеланн в офсайде
    • 3'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 3'
      Мохаммед Диоманд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      2'
      Мохаммед Диоманд наказан за толчок Харальдссон Хакон-Арнар
    • Офсайд
      2'
      Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн в офсайде
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Вальдемар Лунд из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Нордшелланн 3:2 Копенгаген онлайн

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