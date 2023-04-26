Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Jens Grabski Maae
3:2
Конец матча
0'
1:0
7' ГолХансен Мадс
38' Желтая карточкаЙоханнессон Исак-Бергманн
52' Желтая карточкаБидструп Мадс
1:1
64' ГолГонсалвеш Диогу
1:2
71' ГолЛарссон Джордан
2:2
75' ГолAdamo Nagalo
3:2
90' ПенальтиХансен Эмилиано
90'+6
Ход матча
7'
1:0
52'
64'
1:1
71'
1:2
75'
2:2
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
7 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
397 Количество передач 587
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
36
Асконе
Рокко
11
Хансен
Мадс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Асконе РоккоНападающий
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикПолузащитник
-
21 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Нордшелланн
Копенгаген
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
52.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
36 матчей
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 31 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
30.6%
69.4%
0 побед 11 ничьих 24 победы
55 матчей
18.2%
25.5%
56.3%
10 побед 14 ничьих 31 победа
Первый тайм
23.6%
40%
36.4%
13 побед 22 ничьи 20 побед
Второй тайм
20%
36.4%
43.6%
11 побед 20 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
32
Голов в среднем за матч
1.13
1.03
Среднее время на гол
80
87
Всего голов
63
35
Голов в среднем за матч
2.03
1.46
Среднее время на гол
44
61
Всего голов
90
67
Голов в среднем за матч
1.64
1.22
Тотал матчей
2.5
53
Больше 96%
Меньше 4%
2
47
Больше 85%
Меньше 15%
8
32
Больше 58%
Меньше 42%
23
19
Больше 35%
Меньше 65%
36
5
Больше 9%
Меньше 91%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
54
Среднее время на гол
55
73
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хансен Мадс
|3
|0.5
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.5
|Kaare Barslund
|2
|0.33
|Ernest Nuamah
|2 (1)
|0.33
|Свенссон Даниэль
|1
|0.17
|Фресе Мартин
|1
|0.17
|Антман Оливер
|1
|0.17
|Диоманде Мохаммед
|1
|0.17
|Асконе Рокко
|1
|0.17
|Adamo Nagalo
|1
|0.17
|Lasso Coulibaly
|1
|0.17
|Хансен Эмилиано
|1 (1)
|0.17
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|0.4
|Классон Виктор
|1
|0.2
|Ларссон Джордан
|1
|0.2
|Хочолава Давид
|1
|0.2
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0.2
|Дарами Мохаммед
|1
|0.2
|Оскарссон Орри
|1
|0.2
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Якоб
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|0
|1
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Вавро Денис
|1
|0
|Хочолава Давид
|1
|0
|Дарами Мохаммед
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
0
2
Нордшелланн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
11
2
Нордшелланн
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Копенгаген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
11
2
6 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
50%
61-75
2
18%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
18
8
9 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
4
50%
61-75
4
22%
1
13%
76-90
0
0%
2
25%
91-120
Пропущено
3
5
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виборг - Нордшелланн 1:0 Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1
Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3 Нордшелланн - Оденсе 4:0 Нордшелланн - Хельсингёр 3:0 Нордшелланн - Хельсингор 3:0
Копенгаген
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Орхус - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0
Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0 Копенгаген - Видовре 4:1 Байер Л - Копенгаген 1:0 Орхус - Копенгаген 0:2
Результаты матчей
Нордшелланн
Копенгаген
Точный счет
3:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
32
42
14
24
15
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
|Виборг
|Джатта Алассана
|5
|Орхус
|Хеуген Сигурд
|4
|Хельсингёр
|Адамсен Тонни
|4
|Силькеборг
|Тенгстедт Сёрен
|4
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|4
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|2
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|2
|Венсюссель
|Шварц Ронни
|1
|Фремад Амагер
|Mads Aaquist
|1
|Скиве
|Jacob Vetter
|1