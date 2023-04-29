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  4. Кубок 2022-2023

Франция: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Нант
0:4
Перерыв
Тулуза
0'
0:1
4' Гол
Коста Логан
0:2
10' Гол
Коста Логан
0:3
23' Гол
Даллинга Тийс
26' Желтая карточка
Жоао Виктор
0:4
31' Гол
Даллинга Тийс
38' Желтая карточка
Паллуа Николя
43' Желтая карточка
Дескамп Реми

Ход матча

4'
0:1
Коста Логан
(Ван ден Бомен Бранко)
10'
0:2
Коста Логан
(Спирингс Стейн)
23'
0:3
Даллинга Тийс
(Суасо Габриэль)
26'
Жоао Виктор
 
31'
0:4
Даллинга Тийс
38'
Паллуа Николя
 
43'
Дескамп Реми
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 5
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогнозы 118
Нант 44.1% (52)
X 33.1% (39)
Тулуза 22.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нант
Ничья
Тулуза
52.00
3.55
2.67
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
38
Жоао
Виктор
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
16
Кьетил
Хауг
3
Деслер
Миккел
14
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
17
Спирингс
Стейн
6
Абухляль
Закария
10
Деягере
Брехт
28
Шаиби
Фарес
27
Даллинга
Тийс
Нант
4-1-4-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Тулуза

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.64
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.26
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
100

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делор Анди 2 (2) 0.33
Молле Флоран 1 0.17
Блас Людовик 1 0.17
Мохамед Мостафа 1 0.17
Гессан Эванн 1 0.17
Сентонз Фабьен 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 6 (1) 1
Абухляль Закария 4 0.67
Шаиби Фарес 3 0.5
Коста Логан 2 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 0.17
Спирингс Стейн 1 0.17
Суасо Габриэль 1 0.17
Ратао Рафаэл 1 0.17
Беграуи Янис 1 0.17
Скюття Наатан 1 0.17
Бирманчевич Велько 1 0.17

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 1 0
Жоао Виктор 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Траоре Шарль 1 0
Гессан Эванн 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Абухляль Закария 1 0

Результаты матчей

Нант
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

0
0
Нант
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тулуза
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
10
Нант
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тулуза
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
10

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
44%
31-45
2
67%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
19
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
1
17%
1
5%
16-30
1
17%
6
32%
31-45
3
50%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
17%
2
11%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0
Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2
Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5

Результаты матчей

Нант
Тулуза

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
1:7
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Нант
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1/8 финала
3 Анже
5 Нант
3 Лорьян
5 Ланс
6 Лион
4 Лилль
0 Вьерзон
1 Гренобль
2 Марсель
1 ПСЖ
6 Париж
7 Анси
3 Тулуза
1 Реймс
2 Осер
3 Родез
1/4 финала
2 Нант
1 Ланс
2 Лион
1 Гренобль
8 Марсель
9 Анси
6 Тулуза
1 Родез
1/2 финала
1 Нант
0 Лион
1 Анси
2 Тулуза
Финал
0 Нант
0 Тулуза

Топ бомбардиров
Тулуза Даллинга Тийс 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Лион Ляказетт Александр 4 (1)
Тулуза Абухляль Закария 4
Тулуза Шаиби Фарес 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Таон Wilfried Rother 1
Марсель Эрик-Бертран Байи 1
Гранвиль Guillaume Buon 1
Бордо Мпуту Малкольм-Бокеле 1
Вильрю Joachim Milla 1
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 44'
    Спирингс Стейн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 44'
    Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Желтая карточка
    44'
    Рефери не любит споров - именно за это Дескамп Реми сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    44'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Нант поставил подножку. Пострадал Шаиби Фарес
  • 43'
    Кьетил Хауг ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 43'
    Спирингс Стейн ошибается в защите.
  • 43'
    Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Матч возобновлен
    • 42'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 42'
      Сиссоко Мусса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Коста Логан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Коста Логан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 41'
      Деслер Миккел из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Нант
    • До матча
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    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 118
    Нант 44.1% (52)
    X 33.1% (39)
    Тулуза 22.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Тулуза
    52.00
    3.55
    2.67
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 0:4 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 0:4 Тулуза

    Исход игры
    Нант
    44.1% (52)
    Ничья
    33.1% (39)
    Тулуза
    22.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    1:0 Нант
    23.7% (28)
    2:1 Нант
    16.1% (19)
    1:2 Тулуза
    13.6% (16)
    0:1 Тулуза
    8.5% (10)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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