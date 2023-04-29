Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Хорошую попытку сделал Абухляль Закария . Удар в створ, но вратарь начеку

86' Ратао Рафаэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Фанатам команды Нант все осточертело. Они покидают трибуны.

84' Ван ден Бомен Бранко навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Тактическая замена. Коста Логан уходит с поля и его заменяет Anthony Rouault

82' Тактическая замена. Спирингс Стейн уходит с поля и его заменяет Муса Диарра

82' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

81' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Абухляль Закария из команды Тулуза правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

78' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Г О О О О О Л - Блас Людовик из команды Нант забивает пенальти левой ногой! Удар был по центру, но Kjetil Haug прыгнул вправо!

75' После проверки VAR судья не изменил решения - Нант пробьет пенальти!

74' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

74' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Суасо Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Кастеллетто Жан-Шарль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Игрок из команды Тулуза делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

67' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Кьетил Хауг взял и забрал мяч на выходе

61' Шаиби Фарес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновлен

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Деягере Брехт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Мутуссами Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Тулуза

57' Сиссоко Мусса из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

57' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Удар от ворот произведет Нант

55' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Матч возобновлен

55' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

53' Ганаго Игнатиус из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Ван ден Бомен Бранко навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Абухляль Закария выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля