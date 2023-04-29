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Франция: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Нант
1:5
Конец матча
Тулуза
0'
0:1
4' Гол
Коста Логан
0:2
10' Гол
Коста Логан
0:3
23' Гол
Даллинга Тийс
26' Желтая карточка
Жоао Виктор
0:4
31' Гол
Даллинга Тийс
38' Желтая карточка
Паллуа Николя
43' Желтая карточка
Дескамп Реми
58' Желтая карточка
Деягере Брехт
1:4
75' Пенальти
Блас Людовик
1:5
79' Гол
Абухляль Закария
88' Желтая карточка
Деслер Миккел
90'+2

Ход матча

4'
0:1
Коста Логан
(Ван ден Бомен Бранко)
10'
0:2
Коста Логан
(Спирингс Стейн)
23'
0:3
Даллинга Тийс
(Суасо Габриэль)
26'
Жоао Виктор
 
31'
0:4
Даллинга Тийс
38'
Паллуа Николя
 
43'
Дескамп Реми
 
46'
Делор Анди
Паллуа Николя
 
46'
Ганаго Игнатиус
Саймон Мозес
 
46'
Мутуссами Самуэль
Молле Флоран
 
58'
 
Деягере Брехт
66'
Мерлин Квентин
Жоао Виктор
 
69'
 
Онаиву Адо
Даллинга Тийс
69'
 
Сьерро Венсан
Деягере Брехт
75'
Блас Людовик
1:4
76'
 
Ратао Рафаэл
Шаиби Фарес
79'
1:5
Абухляль Закария
82'
Коко Маркус
Блас Людовик
 
82'
 
Диарра Мусса
Спирингс Стейн
82'
 
Руо Антони
Коста Логан
88'
 
Деслер Миккел

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 1 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 432 Количество передач 390
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Нант 44.1% (52)
X 33.1% (39)
Тулуза 22.9% (27)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
38
Жоао
Виктор
3
Жиротто
Андрей
10
Блас
Людовик
17
Сиссоко
Мусса
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
16
Кьетил
Хауг
3
Деслер
Миккел
14
Коста
Логан
2
Николайсен
Расмус
15
Суасо
Габриэль
8
Ван
ден
Бомен
Бранко
17
Спирингс
Стейн
6
Абухляль
Закария
10
Деягере
Брехт
28
Шаиби
Фарес
27
Даллинга
Тийс
Нант
4-1-4-1
Тулуза
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Тулуза

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
3:1
ПМЗПИВЛ1
0:1
ПМЗПИВЛ1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:0
К
2:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1

Голы

Всего голов

18
6

Голов в среднем за матч

1.64
0.75

Среднее время на гол

55
120

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

1.26
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

71
100

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 2 (1) 0.33
Делор Анди 2 (2) 0.33
Молле Флоран 1 0.17
Мохамед Мостафа 1 0.17
Гессан Эванн 1 0.17
Сентонз Фабьен 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 6 (1) 1
Абухляль Закария 5 0.83
Шаиби Фарес 3 0.5
Коста Логан 2 0.33
Ван ден Бомен Бранко 1 0.17
Спирингс Стейн 1 0.17
Суасо Габриэль 1 0.17
Ратао Рафаэл 1 0.17
Беграуи Янис 1 0.17
Скюття Наатан 1 0.17
Бирманчевич Велько 1 0.17

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паллуа Николя 1 0
Жоао Виктор 1 0
Жиротто Андрей 1 0
Траоре Шарль 1 0
Дескамп Реми 1 0
Гессан Эванн 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деягере Брехт 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Деслер Миккел 1 0
Спирингс Стейн 1 0
Абухляль Закария 1 0

Результаты матчей

Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

1
0
Нант
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тулуза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
10
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тулуза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

4
14
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Пропущено

6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
24
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
6
25%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
1
14%
7
29%
29%
31-45
3
43%
2
8%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
1
14%
3
13%
76-90

Пропущено

7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0
Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2
Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5

Результаты матчей

Нант
Тулуза

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Нант
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1/8 финала
3 Анже
5 Нант
3 Лорьян
5 Ланс
6 Лион
4 Лилль
0 Вьерзон
1 Гренобль
2 Марсель
1 ПСЖ
6 Париж
7 Анси
3 Тулуза
1 Реймс
2 Осер
3 Родез
1/4 финала
2 Нант
1 Ланс
2 Лион
1 Гренобль
8 Марсель
9 Анси
6 Тулуза
1 Родез
1/2 финала
1 Нант
0 Лион
1 Анси
2 Тулуза
Финал
1 Нант
5 Тулуза

Топ бомбардиров
Тулуза Даллинга Тийс 6
ПСЖ Мбаппе Килиан 5
Тулуза Абухляль Закария 5
Лион Ляказетт Александр 4 (1)
Тулуза Шаиби Фарес 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Таон Wilfried Rother 1
Марсель Эрик-Бертран Байи 1
Гранвиль Guillaume Buon 1
Бордо Мпуту Малкольм-Бокеле 1
Вильрю Joachim Milla 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 92'
    Тулуза заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    92'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Контроль мяча: Нант: 53%, Тулуза: 47%.
  • 92'
    Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    91'
    Судья сигнализирует, что Абухляль Закария из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Коко Маркус
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 91'
    Муса Диарра выиграл воздушное противоборство у Коко Маркус.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 88'
      Ван ден Бомен Бранко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 88'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 88'
      Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 88'
      Жиротто Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Травма, повреждение
      88'
      Абухляль Закария возвращается на поле.
    • 88'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      87'
      Ох, нехорошо это выглядит. Абухляль Закария получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Травма, повреждение
      87'
      Абухляль Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 87'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Жиротто Андрей из команды Нант поставил подножку. Пострадал Муса Диарра
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de France. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Нант 44.1% (52)
    X 33.1% (39)
    Тулуза 22.9% (27)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нант 1:5 Тулуза онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:5 Тулуза

    Исход игры
    Нант
    44.1% (52)
    Ничья
    33.1% (39)
    Тулуза
    22.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.4% (40)
    Меньше
    64.6% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    61.95% (70)
    Нет
    38.05% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.4% (30)
    1:0 Нант
    23.7% (28)
    2:1 Нант
    16.1% (19)
    1:2 Тулуза
    13.6% (16)
    0:1 Тулуза
    8.5% (10)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Нант
    2.5% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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