Стадион: Стад де Франс. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
0:1
4' ГолКоста Логан
0:2
10' ГолКоста Логан
0:3
23' ГолДаллинга Тийс
26' Желтая карточкаЖоао Виктор
0:4
31' ГолДаллинга Тийс
38' Желтая карточкаПаллуа Николя
43' Желтая карточкаДескамп Реми
58' Желтая карточкаДеягере Брехт
1:4
75' ПенальтиБлас Людовик
1:5
79' ГолАбухляль Закария
88' Желтая карточкаДеслер Миккел
90'+2
Ход матча
4'
10'
0:2
23'
0:3
26'
31'
0:4
38'
43'
58'
75'
1:4
79'
1:5
88'
Статистика матча
-
1 Голы 5
-
1 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
432 Количество передач 390
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Жоао
Виктор
10
Блас
Людовик
25
Молле
Флоран
27
Саймон
Мозес
16
Кьетил
Хауг
14
Коста
Логан
28
Шаиби
Фарес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Жоао ВикторЗащитник
- Полузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дескамп РемиВратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
-
26 Хаджам ЖауэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Делор АндиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
14 Коста ЛоганЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Шаиби ФаресПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Дюпе МаксимВратарь
- Защитник
-
23 Диарра МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ратао РафаэлНападающий
-
29 Said Hamulic
-
Главный тренер: Монтанье Филипп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Нант
Тулуза
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
36.8%
36.8%
26.4%
7 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
21.1%
47.4%
31.5%
4 победы 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
6
Голов в среднем за матч
1.64
0.75
Среднее время на гол
55
120
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
1.26
0.89
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
71
100
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|2 (1)
|0.33
|Делор Анди
|2 (2)
|0.33
|Молле Флоран
|1
|0.17
|Мохамед Мостафа
|1
|0.17
|Гессан Эванн
|1
|0.17
|Сентонз Фабьен
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|6 (1)
|1
|Абухляль Закария
|5
|0.83
|Шаиби Фарес
|3
|0.5
|Коста Логан
|2
|0.33
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0.17
|Спирингс Стейн
|1
|0.17
|Суасо Габриэль
|1
|0.17
|Ратао Рафаэл
|1
|0.17
|Беграуи Янис
|1
|0.17
|Скюття Наатан
|1
|0.17
|Бирманчевич Велько
|1
|0.17
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паллуа Николя
|1
|0
|Жоао Виктор
|1
|0
|Жиротто Андрей
|1
|0
|Траоре Шарль
|1
|0
|Дескамп Реми
|1
|0
|Гессан Эванн
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деягере Брехт
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Деслер Миккел
|1
|0
|Спирингс Стейн
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
Результаты матчей
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тулуза
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
1
0
Нант
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тулуза
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
10
Нант
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тулуза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
4
10
Голы по времени матча
Забито
4
14
1 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
1
25%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Пропущено
6
3
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
10
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
3
30%
1-15
1
33%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
33%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
24
2 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
6
25%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
1
14%
7
29%
29%
31-45
3
43%
2
8%
46-60
1
14%
4
17%
61-75
1
14%
3
13%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
3
43%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2 Нант - Лион 1:0
Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0 Монпелье - Нант 0:3
Тулуза
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лорьян - Тулуза 0:1 Тулуза - Лион 1:2 Монпелье - Тулуза 1:2 Анси - Тулуза 1:2
Брест - Тулуза 3:1 Тулуза - Родез 4:0 Тулуза - Лилль 0:2 Анже - Тулуза 0:2 Тулуза - Клермон 0:1 Тулуза - Родез 6:1 Реймс - Тулуза 3:0 Тулуза - Марсель 2:3 Тулуза - Ренн 3:1 Тулуза - Реймс 3:1 ПСЖ - Тулуза 2:1 Тулуза - Труа 4:1 Страсбург - Тулуза 1:2 Тулуза - Аяччо 2:0 Тулуза - Брест 1:1 Осер - Тулуза 0:5
Результаты матчей
Нант
Тулуза
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
1:7
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
7
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Нант
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
1/8 финала
1/4 финала
Финал
1 Нант
5 Тулуза
- 1:5 НАН-ТУЛ
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|6
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|5
|Тулуза
|Абухляль Закария
|5
|Лион
|Ляказетт Александр
|4 (1)
|Тулуза
|Шаиби Фарес
|3 (1)
|Таон
|Wilfried Rother
|1
|Марсель
|Эрик-Бертран Байи
|1
|Гранвиль
|Guillaume Buon
|1
|Бордо
|Мпуту Малкольм-Бокеле
|1
|Вильрю
|Joachim Milla
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:5 Тулуза
Исход игры
Нант
44.1% (52)
Ничья
33.1% (39)
Тулуза
22.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (40)
Меньше
64.6% (73)
Обе команды забьют
Да
61.95% (70)
Нет
38.05% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.4% (30)
1:0 Нант
23.7% (28)
2:1 Нант
16.1% (19)
1:2 Тулуза
13.6% (16)
0:1 Тулуза
8.5% (10)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Нант
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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