Тур: 4.
0:0
Первый тайм: 6'
0'
12
Lucas
Perri
34
Adryelson
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
22
Эверсон
44
Rubens
20
Hyoran
- Основной состав
-
12 Lucas PerriВратарь
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
14 ГабриэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
49 Patrick I
-
17 Igor Gomes
-
40 Nathan VI
-
-
-
Главный тренер: Коудет Эдуардо
История личных встреч
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
28 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
17
Голов в среднем за матч
2.13
1.13
Среднее время на гол
42
79
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.62
0.85
Среднее время на гол
55
106
Всего голов
53
28
Голов в среднем за матч
1.89
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соарес Франсиско
|3 (1)
|1
|Эдуардо Карлос II
|1
|0.33
|Че Че
|1
|0.33
|Сантос Жуниор
|1
|0.33
|Данило Барбоза
|1
|0.33
|Куэста Виктор
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|2
|0.67
|Лемос Маурисио
|1
|0.33
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
Карточки
Ботафого Рио-де-Жанейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафаэль да Сильва
|1
|1
|Luis Castro
|1
|1
|Соарес Франсиско
|2
|0
|Ди Пласидо Леонель
|2
|0
|Куэста Виктор
|2
|0
|Эдуардо Карлос II
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|2
|0
|Отавио II
|2
|0
|Халк Живанилдо
|1
|0
|Эверсон
|1
|0
|Феррейра Мариано
|1
|0
|Саравия Ренсо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Павон Кристиан
|1
|0
|Hyoran
|1
|0
|Сарачо Федерико
|1
|0
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
2
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1
Результаты матчей
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 4
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|13.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|14.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|12.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|15.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|16.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|17.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|2 (1)
|Васко да Гама
|Gabriel Pec
|2 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3