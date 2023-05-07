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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
0:0
Первый тайм: 6'
Атлетико Минейро
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Атлетико Минейро
3.57
3.30
2.27
Все Коэффициенты
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
18
Фернандес
Лукас
IV
7
Виктор
Жоао
II
90
Matheus
Nascimento
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
15
Сарачо
Федерико
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Среднее время на гол

42
79

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
0.85

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

53
28

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 (1) 1
Эдуардо Карлос II 1 0.33
Че Че 1 0.33
Сантос Жуниор 1 0.33
Данило Барбоза 1 0.33
Куэста Виктор 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 2 0.67
Лемос Маурисио 1 0.33
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 1 1
Luis Castro 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Куэста Виктор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 2 0
Отавио II 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Hyoran 1 0
Сарачо Федерико 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 0:0 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Атлетико Минейро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
13.
Ред Булл Брагантино
 0:0 4 1 2 1 3 - 5 5
14.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Гойяс
 0:0 4 1 1 2 3 - 4 4
16.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
17.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
18.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 2 0 0 4 - 2 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
6.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Гойяс
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Гремио
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
12.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
13.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
14.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
15.
Атлетико Минейро
 0:0 2 1 0 1 3 - 3 3
16.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 1 0 1 2 - 4 3
17.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 0:0 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
5.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
6.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Гремио
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Палмейрас Сан-Паулу
 0:0 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Атлетико Минейро
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ред Булл Брагантино
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Гойяс
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Васко да Гама Gabriel Pec 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рио-де-Жанейро
Ничья
Атлетико Минейро
3.57
3.30
2.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Атлетико Минейро онлайн

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