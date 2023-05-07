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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
2:0
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
28' Желтая карточка
Rubens
1:0
30' Гол
Виктор Жоао
40' Желтая карточка
Батталья Родриго
54' Желтая карточка
Лемос Маурисио
2:0
60' Гол
Matheus Nascimento
64' Желтая карточка
Фернандес Лукас IV
90'+6
12
Lucas
Perri
24
Ди
Пласидо
Леонель
34
Adryelson
15
Куэста
Виктор
16
Угу
Мигель
14
Габриэл
III
17
Marlon
Freitas
37
Сантос
Жуниор
18
Фернандес
Лукас
IV
7
Виктор
Жоао
II
90
Matheus
Nascimento
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
28
Лемос
Маурисио
34
Жемерсон
де
Жесус
44
Rubens
15
Сарачо
Федерико
8
Эденилсон
дос
Сантос
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Ботафого Рио-де-Жанейро
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-4-2

История личных встреч

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

28 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
12 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
8 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

СA
0:2
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
2:1
КС
2:0
КС
0:1
К
4:2
КБ
2:2
БСА
0:0
БСА
1:0
БСА
1:0
КБ
2:2
КБ
4:2
БСА
2:2
СA
2:3
СA
3:2
СA
4:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
3:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
4:0
КБ
2:0
КБ
0:0

Голы

Всего голов

32
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.13

Среднее время на гол

42
79

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.62
0.85

Среднее время на гол

55
106

Всего голов

53
28

Голов в среднем за матч

1.89
1

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
16
Больше 57%
Меньше 43%
12
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соарес Франсиско 3 (1) 0.75
Эдуардо Карлос II 1 0.25
Че Че 1 0.25
Сантос Жуниор 1 0.25
Виктор Жоао II 1 0.25
Данило Барбоза 1 0.25
Matheus Nascimento 1 0.25
Ди Пласидо Леонель 0 0
Куэста Виктор 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 2 0.5
Лемос Маурисио 1 0.25
Батталья Родриго 0 0
Эденилсон дос Сантос 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0

Карточки

Ботафого Рио-де-Жанейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафаэль да Сильва 1 1
Luis Castro 1 1
Соарес Франсиско 2 0
Ди Пласидо Леонель 2 0
Куэста Виктор 2 0
Эдуардо Карлос II 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 3 0
Отавио II 2 0
Халк Живанилдо 1 0
Эверсон 1 0
Батталья Родриго 1 0
Феррейра Мариано 1 0
Саравия Ренсо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Павон Кристиан 1 0
Hyoran 1 0
Rubens 1 0
Сарачо Федерико 1 0

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Атлетико Минейро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Ботафого Рио-де-Жанейро
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Атлетико Минейро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
2
Ботафого Рио-де-Жанейро
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
2

Голы по времени матча

Забито

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
11%
1
33%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ботафого Рио-де-Жанейро - ЛДУ Кито 0:0 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3 Ботафого Рио-де-Жанейро - Ипиранга Эрешин 2:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2
Ботафого Рио-де-Жанейро - Сесар Вальехо 4:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 2:1 Ипиранга Эрешин - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Аудакс Рио 5:2 Магальянес - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:2 Аудакс Рио - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 3:1 Португеза - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Бразильенсе 7:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Португеза 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Сан-Паулу 1:3 Ресенде - Ботафого Рио-де-Жанейро 0:2 Сержипи - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Агуа-Санта - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0 Сан-Бернарду - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Либертад 0:1 Америка Минейро - Атлетико Минейро 2:3 Атлетико Минейро - Атлетик Б 1:0 Атлетико Минейро - Мильонариос 3:1 Атлетик Б - Атлетико Минейро 1:0 Мильонариос - Атлетико Минейро 1:1 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:3 Атлетико Минейро - Карабобо 3:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Карабобо - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Атлетико Патросиненсе 2:1 Крузейро - Атлетико Минейро 1:1

Результаты матчей

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Ботафого Рио-де-Жанейро
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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