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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Гремио
3:3
Конец матча
Ред Булл Брагантино
0'
6' Желтая карточка
Витиньо Витор
1:0
6' Пенальти
Кристальдо Франко
1:1
9' Гол
Фернандес Матеус
31' Желтая карточка
Vinicius X
40' Желтая карточка
Фернандес Матеус
44' Желтая карточка
Бруно Увини
1:2
53' Гол
Саша Эдуардо
2:2
56' Гол
Суарес Луис
3:2
62' Гол
Henrique Souza Ewerthon3
67' Желтая карточка
Henrique Souza Ewerthon3
76' Желтая карточка
Gustavo Martins
88' Желтая карточка
Натан Аллан
3:3
90' Гол
Thiago Borbas
90'+11
12
Gabriel
Chapeco
58
Thomas
Luciano
34
Bruno
VI
15
Бруно
Увини
6
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
45
Mila
39
Bitello
19
Кристальдо
Франко
11
Vinicius
X
9
Суарес
Луис
40
Lucas
Azevedo
34
Уртадо
Хосе
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
5
Jadson
3
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
17
Брунинью
Филипе
Гремио
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Гремио
Ред Булл Брагантино

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СA
3:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
2:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

2.5
0

Среднее время на гол

36
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.75
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

51
360

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henrique Souza Ewerthon3 2 0.5
Суарес Луис 1 0.25
Vinicius X 1 0.25
Педро Жоао II 1 0.25
Кристальдо Франко 1 (1) 0.25
Zinho 0 0
Фабио да Сильва 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 2 0.5
Thiago Borbas 2 0.5
Брунинью Филипе 1 0.25
Фернандес Матеус 1 0.25
Силва Адерлан 0 0
Juninho Capixaba 0 0

Карточки

Гремио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каннеманн Вальтер 3 0
Vinicius X 2 0
Суарес Луис 1 0
Бруно Увини 1 0
Diogo VII 1 0
Bruno VI 1 0
Натан Аллан 1 0
Darlan Mendes 1 0
Henrique Souza Ewerthon3 1 0
Bitello 1 0
Gustavo Martins 1 0
Mila 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cleiton Schwengber 1 1
Juninho Capixaba 2 0
Jadson 3 2 0
Thiago Borbas 2 0
Силва Адерлан 0 1
Фернандес Матеус 1 0
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Витиньо Витор V 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Гремио
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Гремио
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

2
2
Гремио
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
2
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
20%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
3
38%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гремио
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Куяба - Гремио 1:2 Гремио - АБС 1:1 Крузейро - Гремио 1:0 Гремио - Сантос 1:0
АБС - Гремио 0:2 Гремио - Кашиас-ду-Сул 1:0 Кашиас-ду-Сул - Гремио 1:1 Гремио - Ипиранга Эрешин 2:1 Ипиранга Эрешин - Гремио 2:1 Гремио - Ферровиарио 3:0 Ипиранга Эрешин - Гремио 0:0 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Кампиненсе - Гремио 0:2 Гремио - Нову-Амбургу 6:1 Сан-Луиз - Гремио 0:0 Гремио - Авенида 2:0 Жувентуде - Гремио 2:3 Гремио - Айморе 3:0 Эспортиву - Гремио 0:2 Сан-Хосе Порту-Алегри - Гремио 0:1
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0
Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1 Ред Булл Брагантино - Санту-Андре 0:1 Ред Булл Брагантино - Ферровиария 2:0

Результаты матчей

Гремио
Ред Булл Брагантино

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гремио
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
    • 46'
      Лукас Силва уходит с поля. Zinho выходит вместо него
    • 46'
      Винисиус уходит с поля. Everton выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Бруно Увини получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Фернандес Матеус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Винисиус получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Bruninho сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Фернандес Матеус бьет в цель!
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