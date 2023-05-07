  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Гойяс
0:5
Конец матча
Палмейрас Сан-Паулу
0'
0:1
10' Гол
Гимарайнс Артур
14' Желтая карточка
Bruno Melo
25' Желтая карточка
Майке Роша
41' Красная карточка
Lucas Halter
45' Желтая карточка
Вейга Рафаэль
0:2
48' Гол в свои ворота
Sidimar Fernando Cigolini
66' Желтая карточка
Пикерес Хоакин
68' Желтая карточка
Рафаэл Жозе
69' Желтая карточка
Диего Рибас
71' Желтая карточка
Гомес Густаво
76' Желтая карточка
Endrick
0:3
78' Гол
Вейга Рафаэль
0:4
83' Гол
Endrick
0:5
90' Гол
Дуду
90'+4
88
Фильо
Марсело
20
Диего
Рибас
3
Lucas
Halter
19
Bruno
Melo
6
Sander
5
Ze
Ricardo2
40
Everton
Morelli
60
Гильерме
Маркес
10
Julian
Palacios
7
Vinicius
XII
17
Matheus
Peixoto
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
22
Пикерес
Хоакин
25
Менино
Габриэль
8
Рафаэл
Жозе
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
Гойяс
4-2-3-1
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1

История личных встреч

Гойяс
Палмейрас Сан-Паулу

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:1
СA
5:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:1
БСА
6:0
БСА
2:0
КС
1:2
КС
0:1
СA
3:2
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:2

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.78
0.78

Среднее время на гол

50
115

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.22
0.89

Среднее время на гол

40
101

Всего голов

36
15

Голов в среднем за матч

2
0.83

Тотал матчей

2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
108

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аподи Диаллиссон 1 0.25
Matheus Peixoto 1 0.25
Lucas Halter 1 0.25
Sander 0 0
Julian Palacios 0 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 2 0.5
Гимарайнс Артур 2 0.5
Endrick 2 0.5
Дуду X 1 0.25
Лопес Хосе Мануэль 1 0.25
Наварро Рафа 1 0.25
Мурило Серкейра 1 0.25
Пикерес Хоакин 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Менино Габриэль 0 0
Vanderlan 0 0

Карточки

Гойяс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Melo 3 0
Магиньо 1 1
Lucas Halter 1 1
Диего Рибас 1 0
Matheus Peixoto 1 0
Лукас Джонни 1 0
Sidimar Fernando Cigolini 1 0
Ze Ricardo2 1 0
Julian Palacios 1 0
Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 2 1
Майке Роша 2 0
Рафаэл Жозе 2 0
Пикерес Хоакин 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Гомес Густаво 1 0
Жонатан Луис 1 0
Наварро Рафа 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Менино Габриэль 1 0

Результаты матчей

Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Гойяс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
5
Гойяс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
7

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гойяс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2

Результаты матчей

Гойяс
Палмейрас Сан-Паулу

Точный счет

0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гойяс
Палмейрас Сан-Паулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 3 2 1 0 8 - 3 7
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
16.
Коринтианс
 3 1 0 2 4 - 6 3
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
11.
Коринтианс
 1 1 0 0 2 - 1 3
12.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
15.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
17.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Пикерес Хоакин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Дуду X бьет в цель!
  • 83'
    Пикерес Хоакин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    83'
    Г О О О О Л - Endrick бьет в цель!
  • 81'
    Ze Ricardo уходит с поля. Alesson Batista выходит вместо него
  • 81'
    Хулиан Паласиос уходит с поля. Dodozinho выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Гойяс 0:5 Палмейрас Сан-Паулу онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     