Тур: 4.
0:5
Конец матча
0'
0:1
10' ГолГимарайнс Артур
14' Желтая карточкаBruno Melo
25' Желтая карточкаМайке Роша
41' Красная карточкаLucas Halter
45' Желтая карточкаВейга Рафаэль
0:2
48' Гол в свои воротаSidimar Fernando Cigolini
66' Желтая карточкаПикерес Хоакин
68' Желтая карточкаРафаэл Жозе
69' Желтая карточкаДиего Рибас
71' Желтая карточкаГомес Густаво
76' Желтая карточкаEndrick
0:3
78' ГолВейга Рафаэль
0:4
83' ГолEndrick
0:5
90' ГолДуду
90'+4
Ход матча
10'
0:1
14'
25'
41'
45'
48'
66'
68'
69'
71'
76'
78'
0:3
83'
0:4
90'
0:5
Прогноз на матч от Liveresult
20
Диего
Рибас
19
Bruno
Melo
6
Sander
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Диего РибасЗащитник
- Защитник
-
19 Bruno MeloЗащитник
-
6 SanderЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 PhilippeНападающий
-
-
12 Willian VI
-
-
-
66 Hugo Farias
-
-
30 Dodozinho
-
Главный тренер: Emerson Avila
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
-
17 ЖованиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
-
29 Наварро РафаНападающий
-
27 Richard Rios
-
-
9 Endrick
-
34 Kaiky Naves
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
История личных встреч
Гойяс
Палмейрас Сан-Паулу
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
2 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
27.8%
27.8%
8 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.78
0.78
Среднее время на гол
50
115
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.22
0.89
Среднее время на гол
40
101
Всего голов
36
15
Голов в среднем за матч
2
0.83
Тотал матчей
2.5
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
45
108
Бомбардиры внутри турнира
Гойяс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аподи Диаллиссон
|1
|0.25
|Matheus Peixoto
|1
|0.25
|Lucas Halter
|1
|0.25
|Sander
|0
|0
|Julian Palacios
|0
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|2
|0.5
|Гимарайнс Артур
|2
|0.5
|Endrick
|2
|0.5
|Дуду X
|1
|0.25
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.25
|Наварро Рафа
|1
|0.25
|Мурило Серкейра
|1
|0.25
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Менино Габриэль
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Карточки
Гойяс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Melo
|3
|0
|Магиньо
|1
|1
|Lucas Halter
|1
|1
|Диего Рибас
|1
|0
|Matheus Peixoto
|1
|0
|Лукас Джонни
|1
|0
|Sidimar Fernando Cigolini
|1
|0
|Ze Ricardo2
|1
|0
|Julian Palacios
|1
|0
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|2
|1
|Майке Роша
|2
|0
|Рафаэл Жозе
|2
|0
|Пикерес Хоакин
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Гомес Густаво
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Гойяс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Гойяс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Палмейрас Сан-Паулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
5
Гойяс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Палмейрас Сан-Паулу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
7
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
3
50%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
50%
4
36%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гойяс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Интернасьонал Порту Алегре - Гойяс 1:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Университарио Депортес Лима - Гойяс 2:2
Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Атлетико Гойаненсе 3:1 Гойяс - Индепендиенте Санта-Фе 0:0 Атлетико Гойаненсе - Гойяс 2:0 Гойяс - Анаполис 3:0 Агуя де Мараба - Гойяс 0:0 Анаполис - Гойяс 0:1 Гойяс - Гояния 2:0 АСА Арапирака - Гойяс 1:1 Гояния - Гойяс 3:8 Морриньос - Гойяс 1:3 Гойяс - Гояния 2:0 Гойяс - Гойянезия 2:0 Гойяс - Гремио Анаполис 3:0 Иньюмас - Гойяс 0:1 Гойяс - Вила Нова 1:0
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2
Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиария 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сантос 3:1 Мирасол - Палмейрас Сан-Паулу 0:2
Результаты матчей
Гойяс
Палмейрас Сан-Паулу
Точный счет
0:5
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гойяс
Палмейрас Сан-Паулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
13
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|2 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3