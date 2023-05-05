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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Фулхэм
 
Позже
Лестер
Прогнозы 53
Фулхэм 41.5% (22)
X 35.8% (19)
Лестер 22.6% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Лестер
2.75
3.72
2.75
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Фулхэм
Лестер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
КЛ
4:3
КC
3:2

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.75

Среднее время на гол

67
51

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрович Александар 11 (3) 0.32
Перейра Андреас 4 (1) 0.12
Рид Бобби 4 0.12
Манор Соломон 4 0.12
Виллиан Боргес 3 0.09
Рид Харрисон 3 0.09
Винисиус Карлос 3 0.09
Пальинья Жоау 3 0.09
Уилсон Гарри 2 0.06
Джеймс Дэниэл 2 0.06
Рим Тим 1 0.03
Адарабиойо Олуватосин 1 0.03
Диоп Исса 1 0.03
Тете Кенни 0 0
Кебано Нескенс 0 0
Мбабу Кевин 0 0
Робинсон Энтони 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 10 0.29
Мэддисон Джеймс 9 0.26
Ихеаначо Келечи 5 (1) 0.15
Дака Патсон 4 0.12
Варди Джейми 3 0.09
Тилеманс Юри 3 (1) 0.09
Кастань Тимоти 2 0.06
Дьюсбери-Холл Кирнан 2 0.06
Рикарду Перейра II 1 0.03
Олбрайтон Марк 1 0.03
Менди Нампали 1 0.03
Прат Деннис 1 0.03
Сёюнджю Чаглар 1 0.03
Тете 1 0.03
Фас Ваут 0 0
Перес Айосе 0 0
Суттар Гарри 0 0
Кристиансен Виктор 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 12 0
Рид Бобби 8 0
Тете Кенни 8 0
Перейра Андреас 8 0
Робинсон Энтони 7 0
Митрович Александар 6 0
Рид Харрисон 5 0
Лено Бернд 3 0
Адарабиойо Олуватосин 3 0
Винисиус Карлос 3 0
Виллиан Боргес 2 0
Кэрни Том 2 0
Рим Тим 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Чалоба Натаниэл 0 1
Кюрзава Левен 1 0
Мбабу Кевин 1 0
Уилсон Гарри 1 0
Лукич Саша 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мэддисон Джеймс 9 0
Сумаре Бубакари 8 0
Фас Ваут 5 1
Дьюсбери-Холл Кирнан 4 1
Тилеманс Юри 4 0
Ндиди Уилфред 4 0
Кастань Тимоти 3 0
Сёюнджю Чаглар 2 0
Суттар Гарри 2 0
Томас Люк 2 0
Барнс Харви 2 0
Дака Патсон 2 0
Фофана Уэсли 2 0
Кристиансен Виктор 2 0
Менди Нампали 1 0
Варди Джейми 1 0
Прат Деннис 1 0
Рикарду Перейра II 1 0
Амарти Даниэль 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
59% (10)
6% (1)
Лестер
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
41% (7)
18% (3)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

9
16
Фулхэм
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
59% (10)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Лестер
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

17
15

Волевые поражения

14
17
Фулхэм
57.1%
42.9%
16 побед 12 поражений
Первый тайм
29% (10)
38% (13)
32% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
47% (16)
18% (6)
Лестер
46.4%
53.6%
13 побед 15 поражений
Первый тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (14)
29% (10)
29% (10)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

25
16

Волевые поражения

23
33

Голы по времени матча

Забито

23
29
9 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
9%
8
28%
1-15
5
22%
1
3%
16-30
2
9%
8
28%
31-45
3
13%
3
10%
46-60
6
26%
4
14%
61-75
5
22%
5
17%
76-90

Пропущено

25
32
15 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
4
16%
5
16%
1-15
4
16%
5
16%
16-30
7
28%
3
9%
31-45
5
20%
6
19%
46-60
2
8%
8
25%
61-75
3
12%
5
16%
76-90

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
22 Не забивали 24
1
5%
0
0%
1-15
5
24%
5
25%
16-30
2
10%
9
45%
31-45
5
24%
2
10%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
5
24%
1
5%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 15
2
9%
6
25%
1-15
4
18%
5
21%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
3
14%
2
8%
61-75
8
36%
5
21%
76-90

Забито

44
49
17 В 1-м тайме 31
27 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 11
8 Не забивали 10
3
7%
8
16%
1-15
10
23%
6
12%
16-30
4
9%
17
35%
31-45
8
18%
5
10%
46-60
9
20%
7
14%
61-75
10
23%
6
12%
76-90

Пропущено

47
56
24 В 1-м тайме 27
23 Во 2-м тайме 29
16 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 28
6
13%
11
20%
1-15
8
17%
10
18%
16-30
10
21%
6
11%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
5
11%
10
18%
61-75
11
23%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ливерпуль - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Лидс 2:1
Эвертон - Фулхэм 1:3 Фулхэм - Вест Хэм 0:1 Борнмут - Фулхэм 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Фулхэм - Арсенал 0:3 Брентфорд - Фулхэм 3:2 Фулхэм - Лидс 2:0 Фулхэм - Вулверхэмптон 1:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Сандерленд - Фулхэм 2:3 Челси - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Сандерленд 1:1 Фулхэм - Тоттенхэм 0:1 Ньюкасл - Фулхэм 1:0 Фулхэм - Челси 2:1
Лестер
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Лестер - Эвертон 2:2 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1
Лестер - Борнмут 0:1 Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1

Результаты матчей

Фулхэм
Лестер

Точный счет

2:1
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:1
5 раз 29%
2:2
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 41%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
0
7 раз 41%
2
5 раз 29%
1
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
5 раз 29%
3
4 раза 24%
2
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

2:1
8 раз 24%
0:1
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 32%
0
9 раз 26%
2
8 раз 24%
3
6 раз 18%
0
10 раз 29%
1
10 раз 29%
2
10 раз 29%
4
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
10
7
9
8
1.5
7
10
2
15
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
7
10
4
13
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
9
0.5
Больше Меньше
24
10
14
20
1.5
14
20
6
28
2.5
4
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
7.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
8.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фулхэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2023, осталось 2 дня 9 часов 7 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Фулхэм.
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    • Прогнозы 53
    Фулхэм 41.5% (22)
    X 35.8% (19)
    Лестер 22.6% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Лестер
    2.75
    3.72
    2.75
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Фулхэм - Лестер

    Исход игры
    Фулхэм
    41.5% (22)
    Ничья
    35.8% (19)
    Лестер
    22.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (26)
    Меньше
    49.02% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    84.31% (43)
    Нет
    15.69% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (17)
    2:1 Фулхэм
    24.5% (13)
    1:2 Лестер
    18.9% (10)
    1:0 Фулхэм
    11.3% (6)
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