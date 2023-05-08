  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Саудовская Аравия
  4. Премьер-лига 2022-2023

Саудовская Аравия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26.
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
Первый тайм: 12'
Аль-Халидж
0'
0:1
4' Гол
Мартинш Фабиу

Ход матча

4'
0:1
Мартинш Фабиу
(Родригес Фелипе II)
Прогнозы 57
Аль-Наср Эр-Рияд 96.5% (55)
X 1.8% (1)
Аль-Халидж 1.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Халидж
1.21
6.30
11.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

История личных встреч

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Талиска Андерсон 16 (2) 0.64
Роналду Криштиану 12 (4) 0.48
Гариб Абдуррахман 5 0.2
Густаво Диас 4 0.16
Яхья Айман 4 0.16
Абубакар Венсан 4 0.16
Аль-Наджи Сами 2 0.08
Маран Мохаммад 2 0.08
Аль-Ганам Султан 1 0.04
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 1 0.04
Маду Абдулла 1 0.04
Аль-Фатил Мохаммед II 1 0.04
Конан Гислен 0 0
Аль-Амри Абдулела 0 0
Машарипов Джалолиддин 0 0
Оспина Давид 0 0
Аль-Хассан Али 0 0
Аль-Халидж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинш Фабиу 6 0.24
Поко Андре 2 0.08
Аль-Самири Халед 1 0.04
Аль-Абдан Хамад 1 0.04
Родригес Фелипе II 0 0
Али-Альнвейки Хусейн 0 0
Амарал Педру 0 0

Карточки

Аль-Наср Эр-Рияд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Талиска Андерсон 4 1
Густаво Диас 4 0
Аль-Хайбари Абдулла 4 0
Аль-Амри Абдулела 4 0
Аль-Сулейхим Абдулмаджид 2 1
Альваро Гонсалес Соберон 3 0
Конан Гислен 3 0
Аль-Хассан Али 3 0
Роналду Криштиану 2 0
Маду Абдулла 2 0
Яхья Айман 2 0
Мартинес Гонсало 1 0
Абубакар Венсан 1 0
Алавжами Али 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Наджи Сами 1 0
Маран Мохаммад 1 0
Аль-Акиди Наваф 1 0
Аль-Халидж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинш Фабиу 7 0
Аль-Самири Халед 3 0
Поко Андре 1 0
Фридрих Дуглас 1 0
Амарал Педру 1 0
Аль-Абдан Хамад 1 0
Аль-Дубайс Хишам 1 0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Аль-Халидж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

2
0
Аль-Наср Эр-Рияд
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Аль-Халидж
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
17% (2)
67% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

4
15

Волевые поражения

26
13
Аль-Наср Эр-Рияд
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (8)
32% (8)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Аль-Халидж
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (5)
48% (12)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

6
12

Волевые победы

9
15

Волевые поражения

28
13

Голы по времени матча

Забито

27
4
9 В 1-м тайме 1
18 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
14 Не забивали 23
2
7%
0
0%
1-15
4
15%
1
25%
16-30
3
11%
0
0%
31-45
4
15%
2
50%
46-60
1
4%
1
25%
61-75
12
44%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
22
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 10
6 Не пропускали 10
1
14%
5
23%
1-15
2
29%
1
5%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
1
14%
4
18%
46-60
1
14%
5
23%
61-75
2
29%
5
23%
76-90

Забито

26
15
13 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
17 Не забивали 19
2
8%
3
20%
1-15
5
19%
0
0%
16-30
6
23%
6
40%
31-45
4
15%
1
7%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
5
19%
3
20%
76-90

Пропущено

7
20
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 10
1
14%
5
25%
1-15
1
14%
3
15%
16-30
1
14%
1
5%
31-45
1
14%
4
20%
46-60
1
14%
2
10%
61-75
2
29%
5
25%
76-90

Забито

53
19
22 В 1-м тайме 10
31 Во 2-м тайме 9
14 Забивали первыми 6
6 Не забивали 17
4
8%
3
16%
1-15
9
17%
1
5%
16-30
9
17%
6
32%
31-45
8
15%
3
16%
46-60
5
9%
3
16%
61-75
17
32%
3
16%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

14
42
6 В 1-м тайме 17
8 Во 2-м тайме 25
8 Пропускали первыми 18
11 Не пропускали 20
2
14%
10
24%
1-15
3
21%
4
10%
16-30
1
7%
3
7%
31-45
2
14%
8
19%
46-60
2
14%
7
17%
61-75
4
29%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Раед Бурайда 4:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Вахда Мекка 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Аль-Файха - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0
Аль-Адаль - Аль-Наср Эр-Рияд 0:5 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 2:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Абха 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Батин 3:1 Дамак - Аль-Наср Эр-Рияд 0:3 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таавун Бурайда 2:1 Аль-Вахда Мекка - Аль-Наср Эр-Рияд 0:4 Аль-Фатех - Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Наср Эр-Рияд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Иттифак 1:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Наср Эр-Рияд 0:0 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Таи 2:0 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Раед Бурайда - Аль-Наср Эр-Рияд 1:4
Аль-Халидж
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Аль-Халидж - Аль-Иттифак 2:1 Аль-Файха - Аль-Халидж 0:3 Аль-Халидж - Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Фатех - Аль-Халидж 2:0
Аль-Хиляль Эр-Рияд - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Аль-Таи 2:2 Аль-Батин - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Адаль - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Дамак 2:0 Абха - Аль-Халидж 2:0 Аль-Халидж - Аль-Раед Бурайда 3:0 Аль-Халидж - Аль-Вахда Мекка 3:2 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Халидж 0:1 Аль-Халидж - Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Иттифак - Аль-Халидж 1:0 Аль-Халидж - Аль-Файха 1:2 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Халидж 4:0 Аль-Халидж - Аль-Фатех 1:2 Аль-Таи - Аль-Халидж 3:0

Результаты матчей

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
0:4
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:0
5 раз 42%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
4
3 раза 23%
3
2 раза 15%
1
1 раз 8%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
9 раз 75%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:3
2 раза 8%
0:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
2:0
6 раз 24%
1:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
6 раз 24%
2
6 раз 24%
4
6 раз 24%
1
3 раза 12%
3
3 раза 12%
5
1 раз 4%
0
13 раз 52%
1
5 раз 20%
2
4 раза 16%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
4
9
3
1.5
6
7
4
8
2.5
2
11
3
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
3
9
7
6
1.5
1
11
6
7
2.5
1
11
4
9
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
12
13
16
9
1.5
7
18
10
15
2.5
3
22
7
18
3.5
1
24
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 25 18 5 2 48 - 11 59
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 Заявка 26 17 5 4 53 - 15 56
3.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 25 16 5 4 51 - 24 53
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 25 14 7 4 45 - 23 49
5.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 25 11 7 7 34 - 31 40
6.
Аль-Фатех
 Заявка 25 12 3 10 41 - 32 39
7.
Аль-Таи
 Заявка 25 10 4 11 36 - 37 34
8.
Дамак
 Заявка 25 8 8 9 30 - 32 32
9.
Абха
 Заявка 25 9 3 13 30 - 40 30
10.
Аль-Иттифак
 Заявка 25 8 6 11 23 - 29 30
11.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 25 8 5 12 32 - 43 29
12.
Аль-Халидж
 1:0 Заявка 26 8 2 16 23 - 39 26
13.
Аль-Файха
 Заявка 25 6 7 12 26 - 39 25
14.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 26 5 9 12 20 - 36 24
15.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 26 5 7 14 21 - 48 22
16.
Аль-Батин
 Заявка 25 4 3 18 20 - 54 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 13 10 2 1 28 - 6 32
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 Заявка 13 10 2 1 27 - 8 32
3.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 12 9 2 1 23 - 3 29
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 13 8 3 2 26 - 11 27
5.
Аль-Таи
 Заявка 13 7 1 5 21 - 15 22
6.
Абха
 Заявка 13 6 3 4 18 - 20 21
7.
Аль-Иттифак
 Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
8.
Аль-Фатех
 Заявка 13 6 2 5 20 - 17 20
9.
Дамак
 Заявка 12 4 5 3 14 - 13 17
10.
Аль-Халидж
 1:0 Заявка 13 5 2 6 17 - 18 17
11.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 13 4 5 4 14 - 18 17
12.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 12 4 4 4 15 - 16 16
13.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 13 4 3 6 11 - 22 15
14.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 13 4 2 7 18 - 25 14
15.
Аль-Батин
 Заявка 12 4 1 7 12 - 23 13
16.
Аль-Файха
 Заявка 12 3 4 5 11 - 16 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аль-Иттихад Джидда
 Заявка 13 9 3 1 25 - 8 30
2.
Аль-Наср Эр-Рияд
 0:1 Заявка 13 7 3 3 26 - 7 24
3.
Аль-Таавун Бурайда
 Заявка 13 7 3 3 19 - 15 24
4.
Аль-Хиляль Эр-Рияд
 Заявка 12 6 4 2 19 - 12 22
5.
Аль-Шабаб Эр-Рияд
 Заявка 12 6 3 3 23 - 18 21
6.
Аль-Фатех
 Заявка 12 6 1 5 21 - 15 19
7.
Аль-Раед Бурайда
 Заявка 12 4 3 5 14 - 18 15
8.
Дамак
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
9.
Аль-Таи
 Заявка 12 3 3 6 15 - 22 12
10.
Аль-Файха
 Заявка 13 3 3 7 15 - 23 12
11.
Аль-Иттифак
 Заявка 13 2 4 7 8 - 17 10
12.
Абха
 Заявка 12 3 0 9 12 - 20 9
13.
Аль-Халидж
 1:0 Заявка 13 3 0 10 6 - 21 9
14.
Аль-Вахда Мекка
 0:0 Заявка 13 1 4 8 6 - 18 7
15.
Аль-Адаль
 0:0 Заявка 13 1 4 8 10 - 26 7
16.
Аль-Батин
 Заявка 13 0 2 11 8 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Дивизион 1

Топ бомбардиров
Хамдалла Абдерразак 19
Аль-Хиляль Эр-Рияд Игало Одион 18 (2)
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 16 (1)
Аль-Фатех Аль-Бураикан Фирас 12 (4)
Аль-Шабаб Эр-Рияд Карлос XI 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Аль-Хиляль Эр-Рияд Куэльяр Густаво 1 8
Аль-Адаль Аль-Харби Фахад 2 4
Аль-Халидж Мартинш Фабиу 7
Аль-Батин Альхурайджи Мохаммед 7
Хамед Тарек 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Пока не получается "Аль-Насру" ответить на пропущенный мяч. Атакует команда хозяев, пребывает на половине поля соперника, но обострять не может.
  • Травма, повреждение
    7'
    Медицинская помощь оказывается одному из футболистов "Аль-Халиджа".
  • 6'
    Ну что, довольно быстро оказался "Аль-Наср" в статусе проигрывающей команды.
  • Описание гола
    5'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1! Фабиу Мартинш!
    Морато вывел Фабиу Мартинша на чужие ворота короткой передачей, и тот с проекции левой штанги отправил мяч в дальний угол.
  • 3'
    Посмотрим, сумеет ли сегодня одержать победу команда Роналду. Пока начало матча, присматриваются соперники друг к другу.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 26-м туре чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср", за который, как известно, выступает Криштиану Роналду, будет играть у себя дома с командой "Аль-Халидж". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru будет вести Кирилл Иванцов.
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 36.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 57
Аль-Наср Эр-Рияд 96.5% (55)
X 1.8% (1)
Аль-Халидж 1.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аль-Наср Эр-Рияд
Ничья
Аль-Халидж
1.21
6.30
11.50
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Халидж онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Аль-Наср Эр-Рияд 0:1 Аль-Халидж

Исход игры
Аль-Наср Эр-Рияд
96.9% (63)
Ничья
1.5% (1)
Аль-Халидж
1.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
29.09% (16)
Нет
70.91% (39)
Популярный счёт
2:0 Аль-Наср Эр-Рияд
36.9% (24)
2:1 Аль-Наср Эр-Рияд
16.9% (11)
3:0 Аль-Наср Эр-Рияд
15.4% (10)
1:0 Аль-Наср Эр-Рияд
7.7% (5)
3:1 Аль-Наср Эр-Рияд
4.6% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Халидж
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 