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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Брайтон
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 50
Брайтон 76% (38)
X 16% (8)
Эвертон 8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Эвертон
8.75
5.50
8.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Брайтон
Эвертон

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
1:4
ПЛ
2:3
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.17
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.64
1.36

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
66

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макаллистер Алексис 9 (6) 0.28
Гросс Паскаль 8 0.25
Митома Каору 7 0.22
Троссар Леандро 7 0.22
Марч Соломон 6 0.19
Уэлбек Данни 6 0.19
Фергюсон Эван 4 0.13
Энсисо Хулио 2 0.06
Лаллана Адам 2 0.06
Ундав Дениз 2 0.06
Вельтман Йоел 1 0.03
Кайседо Мойсес 1 0.03
Буонанотте Факундо 1 0.03
Данк Льюис 1 0.03
Эступиньян Первис 0 0
Стил Джейсон 0 0
Мвепу Энок 0 0
Сармиенто Джереми 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 5 0.15
Грэй Демарай 4 (2) 0.12
Гордон Энтони 3 0.09
Айуоби Алекс 2 0.06
Дукуре Абдулай 2 0.06
Калверт-Льюин Доминик 2 (1) 0.06
Тарковски Джеймс 1 0.03
Коуди Конор 1 0.03
Кин Майкл 1 0.03
Онана Амаду 1 0.03
Коулмэн Шеймус 1 0.03
Мопе Нил 1 0.03
Мина Йерри 1 0.03
Симмс Эллис 1 0.03
Гуэйе Идрисса 0 0
Пикфорд Джордан 0 0
Годфри Бен 0 0
Гарнер Джеймс 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кайседо Мойсес 9 0
Макаллистер Алексис 7 0
Де Зерби Роберто 4 1
Вельтман Йоел 4 0
Гросс Паскаль 3 0
Данк Льюис 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Марч Соломон 2 0
Санчес Роберт 2 0
Стил Джейсон 1 0
Троссар Леандро 1 0
Гилмор Билли 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Сармиенто Джереми 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Колуилл Леви 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 8 0
Дукуре Абдулай 5 1
Гуэйе Идрисса 6 0
Тарковски Джеймс 6 0
Гордон Энтони 6 0
Макнил Дуайт 5 0
Мопе Нил 4 0
Пикфорд Джордан 4 0
Миколенко Виталий 4 0
Холгейт Мэйсон 2 1
Паттерсон Нэйтан 3 0
Грэй Демарай 3 0
Дэвис Том 3 0
Коуди Конор 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Калверт-Льюин Доминик 2 0
Годфри Бен 2 0
Коулмэн Шеймус 1 0
Мина Йерри 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Прайс Айзек 1 0

Результаты матчей

Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эвертон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Эвертон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
22

Волевые поражения

26
9
Брайтон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
56% (18)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Эвертон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

4
12

Волевые победы

16
23

Волевые поражения

32
18

Голы по времени матча

Забито

29
11
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 27
6
21%
2
18%
1-15
4
14%
3
27%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
6
21%
2
18%
61-75
8
28%
1
9%
76-90

Пропущено

17
29
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 15
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
5
17%
16-30
3
18%
9
31%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
1
6%
7
24%
76-90

Забито

32
15
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
13%
4
27%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
22%
2
13%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
4
13%
5
33%
76-90

Пропущено

24
24
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
7
29%
29%
5
21%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Забито

61
26
27 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 12
5 Не забивали 14
10
16%
6
23%
1-15
9
15%
3
12%
16-30
8
13%
2
8%
31-45
11
18%
5
19%
46-60
11
18%
4
15%
61-75
12
20%
6
23%
76-90

Пропущено

41
53
22 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 26
8
20%
2
4%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
9
22%
12
23%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
8
20%
8
15%
61-75
5
12%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5
Эвертон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2

Результаты матчей

Брайтон
Эвертон

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
13
4
7
9
1.5
1
16
6
10
2.5
1
16
4
12
3.5
2
14
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
8
9
10
6
1.5
4
13
4
12
2.5
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
21
13
17
15
1.5
5
29
10
22
2.5
1
33
5
27
3.5
2
30
4.5
1
31
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
7.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
8.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 37 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 72% завершится победой Эвертон.
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    • Прогнозы 50
    Брайтон 76% (38)
    X 16% (8)
    Эвертон 8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Эвертон
    8.75
    5.50
    8.80
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон - Эвертон онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Эвертон

    Исход игры
    Брайтон
    76% (38)
    Ничья
    16% (8)
    Эвертон
    8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.08% (25)
    Меньше
    47.92% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    60.42% (29)
    Нет
    39.58% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    36% (18)
    1:0 Брайтон
    18% (9)
    1:1 Ничья
    14% (7)
    2:0 Брайтон
    12% (6)
    1:2 Эвертон
    6% (3)
    3:0 Брайтон
    6% (3)
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