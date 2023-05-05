Тур: 35. Стадион: Фалмер. Главный судья: Хупер Саймон
История личных встреч
Брайтон
Эвертон
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.17
1
Среднее время на гол
41
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.64
1.36
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
66
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макаллистер Алексис
|9 (6)
|0.28
|Гросс Паскаль
|8
|0.25
|Митома Каору
|7
|0.22
|Троссар Леандро
|7
|0.22
|Марч Соломон
|6
|0.19
|Уэлбек Данни
|6
|0.19
|Фергюсон Эван
|4
|0.13
|Энсисо Хулио
|2
|0.06
|Лаллана Адам
|2
|0.06
|Ундав Дениз
|2
|0.06
|Вельтман Йоел
|1
|0.03
|Кайседо Мойсес
|1
|0.03
|Буонанотте Факундо
|1
|0.03
|Данк Льюис
|1
|0.03
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Стил Джейсон
|0
|0
|Мвепу Энок
|0
|0
|Сармиенто Джереми
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|5
|0.15
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.12
|Гордон Энтони
|3
|0.09
|Айуоби Алекс
|2
|0.06
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Калверт-Льюин Доминик
|2 (1)
|0.06
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кайседо Мойсес
|9
|0
|Макаллистер Алексис
|7
|0
|Де Зерби Роберто
|4
|1
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Данк Льюис
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Марч Соломон
|2
|0
|Санчес Роберт
|2
|0
|Стил Джейсон
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Гилмор Билли
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
|Сармиенто Джереми
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Колуилл Леви
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|8
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Гуэйе Идрисса
|6
|0
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Эвертон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
6
9
Брайтон
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Эвертон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
35% (6)
47% (8)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
22
Волевые поражения
26
9
Брайтон
56%
44%
14 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (6)
56% (18)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (13)
38% (12)
22% (7)
Эвертон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
41% (14)
35% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
35% (12)
35% (12)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
4
12
Волевые победы
16
23
Волевые поражения
32
18
Голы по времени матча
Забито
29
11
11 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
20 Не забивали 27
6
21%
2
18%
1-15
4
14%
3
27%
16-30
1
3%
0
0%
31-45
4
14%
3
27%
46-60
6
21%
2
18%
61-75
8
28%
1
9%
76-90
Пропущено
17
29
11 В 1-м тайме 14
6 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 11
7 Не пропускали 15
5
29%
29%
0
0%
1-15
3
18%
5
17%
16-30
3
18%
9
31%
31-45
4
24%
5
17%
46-60
1
6%
3
10%
61-75
1
6%
7
24%
76-90
Забито
32
15
16 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
4
13%
4
27%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
7
22%
2
13%
31-45
7
22%
2
13%
46-60
5
16%
2
13%
61-75
4
13%
5
33%
76-90
Пропущено
24
24
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
3
13%
2
8%
1-15
2
8%
3
13%
16-30
6
25%
3
13%
31-45
2
8%
5
21%
46-60
7
29%
29%
5
21%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Забито
61
26
27 В 1-м тайме 11
34 Во 2-м тайме 15
20 Забивали первыми 12
5 Не забивали 14
10
16%
6
23%
1-15
9
15%
3
12%
16-30
8
13%
2
8%
31-45
11
18%
5
19%
46-60
11
18%
4
15%
61-75
12
20%
6
23%
76-90
Пропущено
41
53
22 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 31
10 Пропускали первыми 19
20 Не пропускали 26
8
20%
2
4%
1-15
5
12%
8
15%
16-30
9
22%
12
23%
31-45
6
15%
10
19%
46-60
8
20%
8
15%
61-75
5
12%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Брайтон - Манчестер Юнайтед 1:0 Брайтон - Вулверхэмптон 6:0 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:0
Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3 Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5
Эвертон
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Лестер - Эвертон 2:2 Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3
Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2
Результаты матчей
Брайтон
Эвертон
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
2:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
7 раз 22%
0
5 раз 16%
3
5 раз 16%
4
3 раза 9%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
1
16 раз 47%
0
13 раз 38%
2
4 раза 12%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
134
79
116
610
116
412
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
89
106
413
412
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
2113
1715
529
1022
133
527
230
131
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|8.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Брайтон - Эвертон
Исход игры
Брайтон
76% (38)
Ничья
16% (8)
Эвертон
8% (4)
Тотал 2.5
Больше
52.08% (25)
Меньше
47.92% (23)
Обе команды забьют
Да
60.42% (29)
Нет
39.58% (19)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
36% (18)
1:0 Брайтон
18% (9)
1:1 Ничья
14% (7)
2:0 Брайтон
12% (6)
1:2 Эвертон
6% (3)
3:0 Брайтон
6% (3)
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