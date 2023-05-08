Тур: 6.
0'
4' Желтая карточкаДротт Джонатан
0:1
5' ПенальтиБергмарк-Виберг Адам
1:1
31' ГолNoah Christoffersson
35' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
1:2
40' Гол в свои воротаАзулай Джонатан
2:2
46' ГолСвенссон Уильям
Ход матча
5'
31'
40'
1:2
46'
57'
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
30 Alex Rahm
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Ahmed Bonnah
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
История личных встреч
Эргрюте
Эстер
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
17 матчей
58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
1.56
1.75
Среднее время на гол
57
51
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
1.29
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
69
80
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дальквист Исак
|1
|0.17
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.17
|Noah Christoffersson
|1
|0.17
|Christoffer Styffe
|1
|0.17
|Муянич Амел
|1
|0.17
|Свенссон Уильям
|1
|0.17
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.17
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
|Hady Saleh Karim
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вестермарк Йеспер
|8
|1.14
|Бергмарк-Виберг Адам
|5 (2)
|0.71
|Сёдерберг Никлас
|3
|0.43
|Ahmed Bonnah
|1
|0.14
|Родич Владимир
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
|Хейкссон Алекс
|0
|0
|Theodor Johansson
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
|Andre Gustafson
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|2
|1
|Дротт Джонатан
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Свенссон Уильям
|2
|0
|Нюх Мубаарак
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестермарк Йеспер
|4
|0
|Хедлунд Себастьян
|3
|0
|Косица Дзенис
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|1
|0
|Стенберг Джон
|1
|0
|Adam Herdonsson
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Эстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
0
8
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
16
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
20%
2
13%
61-75
1
20%
3
19%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0
Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0
Результаты матчей
Эргрюте
Эстер
Точный счет
2:2
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|7
|5
|1
|1
|18 - 9
|16
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 5
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|6.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|6
|2
|4
|0
|12 - 10
|10
|8.
|0:2
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|13.
|2:2
|6
|0
|4
|2
|7 - 10
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|15.
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|16.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|2:2
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|4.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|14.
|2:2
|3
|0
|3
|0
|6 - 6
|3
|15.
|0:2
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|4
|3
|1
|0
|10 - 6
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|0:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|0
|3
|0
|8 - 8
|3
|11.
|2:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|15.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|5
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|4
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2