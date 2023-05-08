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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Эргрюте
2:2
Конец матча
Эстер
0'
4' Желтая карточка
Дротт Джонатан
0:1
5' Пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
1:1
31' Гол
Noah Christoffersson
35' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
1:2
40' Гол в свои ворота
Азулай Джонатан
2:2
46' Гол
Свенссон Уильям
58' Желтая карточка
Erion Sadiku
69' Желтая карточка
Азулай Джонатан
81' Желтая карточка
Нилльсон Маттиас
2:2
82' Не забитый пенальти
Родич Владимир
90' Желтая карточка
Хедлунд Себастьян
90'+6
12
Нилльсон
Маттиас
3
Азулай
Джонатан
5
Christoffer
Styffe
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
24
Свенссон
Уильям
28
Erion
Sadiku
14
Полсон
Дэниел
18
Дротт
Джонатан
23
Hady
Saleh
Karim
11
Noah
Christoffersson
15
Дальквист
Исак
1
Прекович
Милое
4
Хедлунд
Себастьян
3
Карлссон
Монц
2
Стенберг
Джон
21
Сигургейрссон
Рунар
Тор
8
Хейкссон
Алекс
22
Кусу
Манассе
23
Родич
Владимир
9
Сёдерберг
Никлас
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
Эргрюте
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Эргрюте
Эстер

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

17 матчей

58.8%
23.5%
17.7%
10 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

35.3%
47.1%
17.6%
6 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.8%
29.4%
11.8%
10 побед 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
3:1
С
2:2
С
0:1
С
0:0
С
0:1
С
4:1
С
2:0
С
1:3
С
2:0
С
1:0
С
1:3
С
1:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
1:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

1.56
1.75

Среднее время на гол

57
51

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

69
80

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дальквист Исак 1 0.17
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.17
Noah Christoffersson 1 0.17
Christoffer Styffe 1 0.17
Муянич Амел 1 0.17
Свенссон Уильям 1 0.17
Азулай Джонатан 1 (1) 0.17
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0
Hady Saleh Karim 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вестермарк Йеспер 8 1.14
Бергмарк-Виберг Адам 5 (2) 0.71
Сёдерберг Никлас 3 0.43
Ahmed Bonnah 1 0.14
Родич Владимир 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Хейкссон Алекс 0 0
Theodor Johansson 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Andre Gustafson 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 2 1
Дротт Джонатан 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Erion Sadiku 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Азулай Джонатан 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Нюх Мубаарак 1 0
Дальквист Исак 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестермарк Йеспер 4 0
Хедлунд Себастьян 4 0
Косица Дзенис 1 0
Варманен Тату 1 0
Сигургейрссон Рунар Тор 1 0
Стенберг Джон 1 0
Adam Herdonsson 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

7
1
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

0
8
Эргрюте
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Эстер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
1
13%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
50%
3
18%
31-45
1
13%
4
24%
46-60
1
13%
2
12%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
3
33%
2
22%
31-45
3
33%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Утсиктенс - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0
Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0
Эстер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эстер - Эстерсунд 0:1 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Эстер - Сирианска Эскильстуна 3:0
Эстер - Треллеборг 5:2 Хельсинборг - Эстер 0:1 Кальмар - Эстер 0:0 Мальмё - Эстер 2:2 Эстер - Фалькенберг 1:1 Эстер - Вернаму 0:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Эстер - Сковде АИК 2:1 Хальмстад - Эстер 0:4 Варберг БоИС - Эстер 2:1 Эстер - Варберг БоИС 1:2 Эстер - Треллеборг 0:1 Норрбю - Эстер 2:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:2 Эстер - Ландскруна 0:0

Результаты матчей

Эргрюте
Эстер

Точный счет

2:2
3 раза 100%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
3 раза 43%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 7 5 1 1 18 - 9 16
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
ГАИС
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Йёнчёпинг
 6 2 4 0 12 - 10 10
8.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
9.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
11.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
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