Тур: 31. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Главный судья: Grzegorz Kawalko
0:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
19'
20
Damian
Tront
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Медзь
Видзев Лодзь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.25
Среднее время на гол
33
360
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
210
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.23
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.16
|Чука Виктор
|5
|0.16
|Миюшкович Неманья
|2
|0.06
|Обиета Колдо
|2
|0.06
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|9 (1)
|0.29
|Санчез Джорди
|6
|0.19
|Dominik Kun
|3
|0.1
|Хансен Кристоффер
|3
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.1
|Ernest Terpilowski
|2
|0.06
|Липски Патрик
|2
|0.06
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.06
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|5
|0
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Каролина Юрих
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
13
6
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
17
Волевые поражения
7
14
Медзь
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
27% (8)
43% (13)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
37% (11)
33% (10)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
20
20
Голы по времени матча
Забито
18
15
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
1
7%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
11%
10
67%
76-90
Пропущено
20
15
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
5
25%
3
20%
16-30
4
20%
4
27%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
7%
61-75
3
15%
6
40%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
2
15%
4
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
12%
4
19%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90
Забито
31
36
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 29
16 Забивали первыми 13
8 Не забивали 9
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
2
6%
16-30
9
29%
29%
1
3%
31-45
6
19%
5
14%
46-60
3
10%
6
17%
61-75
3
10%
18
50%
76-90
Пропущено
45
36
20 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 14
26 Не пропускали 18
5
11%
5
14%
1-15
8
18%
7
19%
16-30
7
16%
7
19%
31-45
6
13%
1
3%
46-60
8
18%
5
14%
61-75
11
24%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2
Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1
Результаты матчей
Медзь
Видзев Лодзь
Точный счет
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
11 раз 37%
0
9 раз 30%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Медзь
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
69
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
96
213
411
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2010
Больше Меньше
219
822
1020
129
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|22
|5
|4
|60 - 20
|71
|2.
|31
|17
|9
|5
|49 - 34
|60
|3.
|31
|15
|9
|7
|49 - 42
|54
|4.
|31
|14
|10
|7
|44 - 29
|52
|5.
|31
|13
|7
|11
|34 - 29
|46
|6.
|31
|12
|8
|11
|35 - 31
|44
|7.
|31
|11
|9
|11
|37 - 33
|42
|8.
|31
|11
|8
|12
|40 - 40
|41
|9.
|31
|9
|13
|9
|46 - 41
|40
|10.
|31
|10
|9
|12
|35 - 38
|39
|11.
|0:0
|31
|10
|9
|12
|34 - 38
|39
|12.
|31
|10
|8
|13
|29 - 35
|38
|13.
|31
|10
|8
|13
|35 - 43
|38
|14.
|31
|10
|8
|13
|31 - 43
|38
|15.
|31
|10
|7
|14
|39 - 42
|37
|16.
|31
|7
|11
|13
|27 - 42
|32
|17.
|31
|7
|5
|19
|27 - 53
|26
|18.
|0:0
|31
|4
|11
|16
|29 - 47
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|4
|3
|26 - 21
|28
|4.
|16
|8
|4
|4
|22 - 14
|28
|5.
|16
|8
|3
|5
|29 - 21
|27
|6.
|16
|8
|3
|5
|19 - 16
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|20 - 9
|26
|8.
|16
|8
|2
|6
|23 - 15
|26
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|12.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|13.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|14.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|15.
|16
|4
|4
|8
|14 - 19
|16
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|0:0
|16
|3
|7
|6
|16 - 22
|16
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|8
|4
|4
|20 - 13
|28
|2.
|16
|8
|3
|5
|19 - 15
|27
|3.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|4.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|5.
|16
|7
|4
|5
|19 - 19
|25
|6.
|15
|7
|3
|5
|20 - 23
|24
|7.
|16
|7
|2
|7
|16 - 16
|23
|8.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|0:0
|16
|5
|6
|5
|14 - 16
|21
|11.
|16
|5
|3
|8
|18 - 24
|18
|12.
|16
|4
|4
|8
|17 - 24
|16
|13.
|16
|3
|5
|8
|11 - 22
|14
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|0:0
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11