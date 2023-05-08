Тур: 31. Стадион: Stadion Mijeski im.Orla Bialego. Зрители: 4407 Главный судья: Grzegorz Kawalko
0:1
Конец матча
Ход матча
19'
62'
87'
0:1
20
Damian
Tront
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Кобачки ОлафНападающий
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
- Основной состав
-
26 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
44 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
-
92 Нунеш ФабиуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
История личных встреч
Медзь
Видзев Лодзь
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
1
Голов в среднем за матч
2.67
0.25
Среднее время на гол
33
360
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
1.43
0.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
210
Бомбардиры внутри турнира
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.23
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.16
|Чука Виктор
|5
|0.16
|Миюшкович Неманья
|2
|0.06
|Обиета Колдо
|2
|0.06
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|9 (1)
|0.29
|Санчез Джорди
|6
|0.19
|Dominik Kun
|4
|0.13
|Хансен Кристоффер
|3
|0.1
|Кройцриглер Мартин
|3 (3)
|0.1
|Ernest Terpilowski
|2
|0.06
|Липски Патрик
|2
|0.06
|Ганоушек Марек
|2 (1)
|0.06
|Данеляк Кароль
|1
|0.03
|Милош Мато
|1
|0.03
|Летневски Юлиуш
|1
|0.03
|Сыпек Якуб
|1
|0.03
|Стемпиньски Мариуш
|0
|0
|Зелиньски Павел
|0
|0
|Нунеш Фабиу
|0
|0
|Шота Серафин
|0
|0
Карточки
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Каролина Юрих
|5
|0
|Обиета Колдо
|5
|0
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Санчез Джорди
|5
|0
|Жиро Матеуш
|5
|0
|Ганоушек Марек
|3
|0
|Dominik Kun
|3
|0
|Шота Серафин
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Сыпек Якуб
|3
|0
|Ernest Terpilowski
|3
|0
|Милош Мато
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|2
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Шеху Юлиан
|2
|0
|Зьявиньски Лукаш
|2
|0
|Хансен Кристоффер
|1
|0
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Кройцриглер Мартин
|1
|0
|Нунеш Фабиу
|1
|0
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0
Результаты матчей
Медзь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
13
6
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
21
17
Волевые поражения
7
14
Медзь
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Видзев Лодзь
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
8
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
20
20
Голы по времени матча
Забито
18
16
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
11%
11
69%
76-90
Пропущено
21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
6
40%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
15%
4
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90
Пропущено
25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
12%
4
19%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90
Забито
31
37
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
2
5%
16-30
9
29%
29%
1
3%
31-45
6
19%
5
14%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
3
10%
19
51%
76-90
Пропущено
46
36
20 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 18
5
11%
5
14%
1-15
8
17%
7
19%
16-30
7
15%
7
19%
31-45
6
13%
1
3%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
12
26%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Медзь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2
Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1
Результаты матчей
Медзь
Видзев Лодзь
Точный счет
0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
Тоталы голов в матче
Медзь
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
610
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
106
213
412
114
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2011
Больше Меньше
229
823
1021
130
328
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11