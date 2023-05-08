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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 4407 Главный судья: Grzegorz Kawalko
Медзь
0:1
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
19' Желтая карточка
Жиро Матеуш
62' Желтая карточка
Каролина Юрих
0:1
87' Гол
Dominik Kun
90'+7
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
20
Damian
Tront
10
Домингес
Максим
8
Чука
Виктор
16
Dawid
Drachal
7
Энрикес
Анхело
19
Велковски
Димитар
26
Равас
Генрих
95
Стемпиньски
Мариуш
5
Шота
Серафин
4
Жиро
Матеуш
23
Зелиньски
Павел
25
Ганоушек
Марек
6
Шеху
Юлиан
7
Милош
Мато
13
Ernest
Terpilowski
9
Санчез
Джорди
19
Павловски
Бартоломей
Медзь
4-1-2-3
Видзев Лодзь
3-4-3

История личных встреч

Медзь
Видзев Лодзь

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

14.3%
71.4%
14.3%
1 победа 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

История матчей

Э
1:0
ПЛ
1:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
6:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

8
1

Голов в среднем за матч

2.67
0.25

Среднее время на гол

33
360

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

1.43
0.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
210

Бомбардиры внутри турнира

Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.23
Нарсинг Лусиано 5 0.16
Чука Виктор 5 0.16
Миюшкович Неманья 2 0.06
Обиета Колдо 2 0.06
Домингес Максим 1 0.03
Кобачки Олаф 1 0.03
Матушек Шимон 1 0.03
Дрыгас Камил 1 0.03
Масурас Яннис 1 0.03
Слива Мацей 1 0.03
Santiago Naveda 1 0.03
Dawid Drachal 1 0.03
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 9 (1) 0.29
Санчез Джорди 6 0.19
Dominik Kun 4 0.13
Хансен Кристоффер 3 0.1
Кройцриглер Мартин 3 (3) 0.1
Ernest Terpilowski 2 0.06
Липски Патрик 2 0.06
Ганоушек Марек 2 (1) 0.06
Данеляк Кароль 1 0.03
Милош Мато 1 0.03
Летневски Юлиуш 1 0.03
Сыпек Якуб 1 0.03
Стемпиньски Мариуш 0 0
Зелиньски Павел 0 0
Нунеш Фабиу 0 0
Шота Серафин 0 0

Карточки

Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Максим 10 0
Энрикес Анхело 8 1
Миюшкович Неманья 7 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Каролина Юрих 5 0
Обиета Колдо 5 0
Дрыгас Камил 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Нивулис Анджей 3 0
Damian Tront 3 0
Dawid Drachal 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Велковски Димитар 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Санчез Джорди 5 0
Жиро Матеуш 5 0
Ганоушек Марек 3 0
Dominik Kun 3 0
Шота Серафин 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Сыпек Якуб 3 0
Ernest Terpilowski 3 0
Милош Мато 2 0
Павловски Бартоломей 2 0
Цыганик Андрей 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Зьявиньски Лукаш 2 0
Хансен Кристоффер 1 0
Стемпиньски Мариуш 1 0
Кройцриглер Мартин 1 0
Нунеш Фабиу 1 0
Чорбаджийски Божидар 1 0

Результаты матчей

Медзь
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Видзев Лодзь
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

13
6
Медзь
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Видзев Лодзь
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

21
17

Волевые поражения

7
14
Медзь
61.9%
38.1%
13 побед 8 поражений
Первый тайм
26% (8)
52% (16)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (9)
48% (15)
23% (7)
Видзев Лодзь
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
26% (8)
45% (14)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
35% (11)
32% (10)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

6
8

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

20
20

Голы по времени матча

Забито

18
16
11 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 7
19 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
5
28%
2
13%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
2
11%
11
69%
76-90

Пропущено

21
15
11 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 9
2
10%
1
7%
1-15
5
24%
3
20%
16-30
4
19%
4
27%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
4
19%
6
40%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
2
15%
4
19%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
5%
31-45
2
15%
4
19%
46-60
2
15%
4
19%
61-75
1
8%
8
38%
76-90

Пропущено

25
21
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
3
12%
4
19%
1-15
3
12%
4
19%
16-30
3
12%
3
14%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
5
20%
4
19%
61-75
8
32%
5
24%
76-90

Забито

31
37
19 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 30
16 Забивали первыми 14
9 Не забивали 9
4
13%
4
11%
1-15
6
19%
2
5%
16-30
9
29%
29%
1
3%
31-45
6
19%
5
14%
46-60
3
10%
6
16%
61-75
3
10%
19
51%
76-90

Пропущено

46
36
20 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 14
27 Не пропускали 18
5
11%
5
14%
1-15
8
17%
7
19%
16-30
7
15%
7
19%
31-45
6
13%
1
3%
46-60
8
17%
5
14%
61-75
12
26%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

Медзь
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Краковия - Медзь 1:1 Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2
Корона Кельце - Медзь 1:0 Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Заглембе Любин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2
Краковия - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Ягилония 2:0 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Висла Плоцк - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:2 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 3:3 Видзев Лодзь - Динамо Батуми 4:2 Ческе-Будеёвице - Видзев Лодзь 0:4 Видзев Лодзь - Университатя Крайова 0:1 Видзев Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1

Результаты матчей

Медзь
Видзев Лодзь

Точный счет

0:1
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
6 раз 38%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
2:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 39%
0
11 раз 35%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
1
12 раз 39%
0
9 раз 29%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%

Тоталы голов в матче

Медзь
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
3
6
10
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
10
6
2
13
1.5
4
12
1
14
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
11
0.5
Больше Меньше
22
9
8
23
1.5
10
21
1
30
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 31 17 9 5 49 - 34 60
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 31 13 7 11 34 - 29 46
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Видзев Лодзь
 31 11 8 12 35 - 38 41
10.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
11.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Корона Кельце
 31 10 8 13 35 - 43 38
14.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
15.
Висла Плоцк
 31 10 7 14 39 - 42 37
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
8.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
12.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
9.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
10.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      19'
      Жиро Матеуш получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Медзь 0:1 Видзев Лодзь онлайн

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