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  4. Суперлига 2022-2023

Турция: Суперлига
2022-2023

Тур: 33. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Второй тайм: 51'
Истанбул Башакшехир
0'
10' Желтая карточка
Билья Лукас
38' Желтая карточка
Боэ Саша
1:0
45' Пенальти
Икарди Мауро

Ход матча

10'
 
Билья Лукас
38'
Боэ Саша
 
45'
Икарди Мауро
1:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 67 Владение мячом, % 33
Прогнозы 129
Галатасарай 92.2% (119)
X 5.4% (7)
Истанбул Башакшехир 2.3% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Истанбул Башакшехир
1.42
9.40
7.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
5
Торрейра
Лукас
27
Оливейра
Сержиу
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
99
Икарди
Мауро
16
Шенгезер
Мухаммед
42
Шахинер
Омер
Али
5
Дуарте
Леонардо
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
21
Текдемир
Махмут
23
Тюрюдж
Дениз
8
Алексич
Даниел
7
Гюрлер
Сердар
25
Фигейредо
Жоау
Галатасарай
4-2-3-1
Истанбул Башакшехир
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Истанбул Башакшехир

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:3
С
0:7
С
0:0
С
1:1
С
3:0
С
0:2
С
1:1
С
0:1
С
2:1
С
1:1
С
2:0
С
5:1
С
4:0
К
2:1
С
1:2
С
3:3
С
0:2
С
2:2
С
4:0
С
2:0
С
1:3

Голы

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.8
1.64

Среднее время на гол

50
55

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.64
1.3

Среднее время на гол

55
69

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.71
1.48

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
60

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 15 (5) 0.47
Актюркоглу Мухаммед 9 0.28
Гомис Бафетимби 8 0.25
Мертенс Дрис 6 0.19
Рашица Милот 4 0.13
Оливейра Сержиу 3 (1) 0.09
Бардакчи Абдулкерим 3 0.09
Мата Хуан 3 0.09
Йылмаз Барыш 3 0.09
Дзаньоло Николо 3 (1) 0.09
Боэ Саша 1 0.03
Мидтше Фредрик 1 0.03
Акгюн Юнус 1 0.03
Дюбуа Лео 1 0.03
Ташдемир Эмре 1 0.03
Ван Анхольт Патрик 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алексич Даниел 7 0.23
Гюрлер Сердар 6 0.2
Тюрюдж Дениз 6 (4) 0.2
Ндайишимийе Юссуф 4 0.13
Шиш Патрик 3 0.1
Озджан Беркай 3 0.1
Янузай Аднан 2 0.07
Траоре Бертран 2 0.07
Кени Филипп 2 0.07
Шуиар Мунир 1 0.03
Шахинер Омер Али 1 0.03
Окака Стефано 1 0.03
Шадли Насер 1 0.03
Лима Лукас 0 0
Кайсара Жуниор 0 0
Дуарте Леонардо 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боэ Саша 8 1
Бардакчи Абдулкерим 5 2
Оливейра Сержиу 7 0
Мертенс Дрис 6 0
Муслера Фернандо 5 0
Торрейра Лукас 5 0
Йылмаз Барыш 5 0
Нельссон Виктор 4 0
Кутлу Беркан 4 0
Икарди Мауро 3 0
Рашица Милот 3 0
Актюркоглу Мухаммед 3 0
Ван Анхольт Патрик 2 0
Мидтше Фредрик 2 0
Мата Хуан 1 0
Гомис Бафетимби 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Байрам Эмин 1 0
Каратас Казимджан 1 0
Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Текдемир Махмут 8 1
Ндайишимийе Юссуф 8 0
Тюрюдж Дениз 6 0
Шахинер Омер Али 4 1
Тоуба Ахмед 4 1
Билья Лукас 5 0
Алексич Даниел 5 0
Окака Стефано 3 1
Гюрлер Сердар 3 0
Дуарте Леонардо 3 0
Кайсара Жуниор 2 0
Лима Лукас 2 0
Фигейредо Жоау 2 0
Шенгезер Мухаммед 2 0
Янузай Аднан 0 1
Эркин Джанер 1 0
Траоре Бертран 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Ие Эдгар 1 0
Шиш Патрик 1 0
Шуиар Мунир 1 0
Карзев Эден 1 0
Кени Филипп 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
5

Волевые поражения

5
8
Галатасарай
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

7
12

Волевые поражения

26
20
Галатасарай
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
13% (4)
45% (14)
Истанбул Башакшехир
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

9
12

Волевые победы

19
17

Волевые поражения

31
28

Голы по времени матча

Забито

32
21
20 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
16%
2
10%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
8
25%
5
24%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
5
16%
6
29%
76-90

Пропущено

18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
22%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90

Забито

29
22
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
11
38%
4
18%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
6
43%
76-90

Забито

61
43
30 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 9
7
11%
2
5%
1-15
10
16%
7
16%
16-30
13
21%
10
23%
31-45
11
18%
6
14%
46-60
4
7%
8
19%
61-75
16
26%
10
23%
76-90

Пропущено

30
30
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
4
13%
3
10%
1-15
8
27%
3
10%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
9
30%
11
37%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Аланьяспор - Галатасарай 2:4 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:1 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 4:0 Фенербахче - Галатасарай 0:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0

Результаты матчей

Галатасарай
Истанбул Башакшехир

Точный счет

2:1
7 раз 47%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
9 раз 60%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
9 раз 29%
0:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 35%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Истанбул Башакшехир

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
10
4
13
2
1.5
8
6
4
11
2.5
2
12
2
13
3.5
1
13
1
14
4.5
1
14
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
9
7
1.5
6
9
7
9
2.5
4
11
3
13
3.5
1
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
3
0.5
Больше Меньше
19
10
22
9
1.5
14
15
11
20
2.5
6
23
5
26
3.5
2
27
2
29
4.5
2
29
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 32 24 4 4 72 - 26 76
2.
Бешикташ
 32 20 8 4 72 - 30 68
3.
Фенербахче
 31 21 5 5 82 - 38 68
4.
Адана Демирспор
 31 17 9 5 66 - 35 60
5.
Трабзонспор
 1:0 31 14 6 11 51 - 44 48
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 30 14 6 10 50 - 33 48
7.
Коньяспор
 32 11 13 8 45 - 36 46
8.
Кайсериспор
 31 14 4 13 60 - 53 46
9.
Фатих Карагюмрюк
 31 11 11 9 69 - 55 44
10.
Анкарагюджю
 0:1 32 11 5 16 40 - 44 38
11.
Аланьяспор
 32 10 8 14 51 - 59 38
12.
Сивасспор
 32 10 7 15 43 - 49 37
13.
Антальяспор
 31 10 6 15 42 - 50 36
14.
Истанбулспор
 31 10 5 16 43 - 58 35
15.
Касымпаша
 31 9 7 15 37 - 51 34
16.
Гиресунспор
 31 6 10 15 43 - 56 28
17.
Умраниеспор
 31 6 8 17 45 - 56 26
18.
Газиантеп
 31 6 7 18 31 - 87 25
19.
Хатайспор
 31 6 5 20 19 - 101 23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 16 13 2 1 36 - 15 41
2.
Адана Демирспор
 16 12 4 0 43 - 12 40
3.
Бешикташ
 16 12 3 1 44 - 12 39
4.
Трабзонспор
 1:0 16 10 4 2 28 - 11 34
5.
Фенербахче
 15 10 2 3 42 - 23 32
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 14 9 1 4 30 - 15 28
7.
Аланьяспор
 16 8 4 4 28 - 21 28
8.
Кайсериспор
 15 8 2 5 34 - 17 26
9.
Антальяспор
 16 7 2 7 28 - 26 23
10.
Коньяспор
 17 5 7 5 17 - 17 22
11.
Анкарагюджю
 0:1 15 6 3 6 21 - 21 21
12.
Касымпаша
 16 6 3 7 26 - 28 21
13.
Фатих Карагюмрюк
 15 5 5 5 33 - 28 20
14.
Истанбулспор
 15 5 3 7 20 - 27 18
15.
Сивасспор
 15 4 6 5 20 - 18 18
16.
Гиресунспор
 15 4 4 7 24 - 25 16
17.
Хатайспор
 16 4 4 8 12 - 46 16
18.
Умраниеспор
 16 3 4 9 21 - 26 13
19.
Газиантеп
 17 3 4 10 17 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 16 11 3 2 40 - 15 36
2.
Галатасарай
 1:0 16 11 2 3 36 - 11 35
3.
Бешикташ
 16 8 5 3 28 - 18 29
4.
Коньяспор
 15 6 6 3 28 - 19 24
5.
Фатих Карагюмрюк
 16 6 6 4 36 - 27 24
6.
Истанбул Башакшехир
 0:1 16 5 5 6 20 - 18 20
7.
Адана Демирспор
 15 5 5 5 23 - 23 20
8.
Кайсериспор
 16 6 2 8 26 - 36 20
9.
Сивасспор
 17 6 1 10 23 - 31 19
10.
Анкарагюджю
 0:1 17 5 2 10 19 - 23 17
11.
Истанбулспор
 16 5 2 9 23 - 31 17
12.
Трабзонспор
 1:0 15 4 2 9 23 - 33 14
13.
Касымпаша
 15 3 4 8 11 - 23 13
14.
Антальяспор
 15 3 4 8 14 - 24 13
15.
Умраниеспор
 15 3 4 8 24 - 30 13
16.
Гиресунспор
 16 2 6 8 19 - 31 12
17.
Газиантеп
 14 3 3 8 14 - 38 12
18.
Аланьяспор
 16 2 4 10 23 - 38 10
19.
Хатайспор
 15 2 1 12 7 - 55 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу Турции

Топ бомбардиров
Фенербахче Валенсия Эннер 27 (5)
Фатих Карагюмрюк Борини Фабио 19 (8)
Фатих Карагюмрюк Диань Мбайе 18 (5)
Галатасарай Икарди Мауро 15 (7)
Антальяспор Райт Хаджи 15 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Антальяспор Фернандо Мартинс 1 10
Газиантеп Кициу Стелиос 1 9
Газиантеп Джилободжи Папи 1 9
Коньяспор Демирбаг Адиль 1 9
Гиресунспор Ариас Рамон 10
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    Некоторое затишье на поле в эти минуты, гол "Галатасарая" в концовке первого тайма позволяет им действовать спокойнее.
  • 50'
    Тюрюдж прорывается по правому флангу и исполняет подачу в чужую штрафную - Торрейра головой отбивает мяч подальше от ворот.
  • 49'
    Алексич отмечается ударом из центральной зоны метров с 23 - мяч прокатывается правее створа.
  • 48'
    Снова пытаются хозяева найти на чужой половине поля Икарди, однако аргентинец подыграл себе рукой при обработке мяча.
  • 47'
    Быстрый аут в направлении Икарди бросают хозяева поля, однако Дуарте опережает аргентинца и отдает передачу назад на голкипера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАУРО ИКАРДИ!
    Аргентинец с "точки" сильно пробивает в левый от себя угол, Шенгезер направление не угадывает!
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Истанбула"! После просмотра видео арбитр указывает на "точку"! Плюс Тюрюдж получается желтую карточку!
  • Видеоповтор
    45'
    ВАР призывает Халила Мелера к монитору, пенальти вполне реален, Тюрюдж действительно выставлял локоть в неестественном положении.
  • 45'
    Сержиу Оливейра исполняет подачу с правого фланга, мяч, вероятно, попадает в руку одному из защитников, активно вступают в полемику игроки гостей.
  • Угловой
    45'
    Угловой на левом фланге атаки зарабатывает "Истанбул", с подачей Бильи на ближнюю штангу справляется Икарди, а с забросом в следующей фазе атаки - Муслера.
  • Офсайд
    45'
    Заброс на левый фланг в направлении Актюркоглу защитниками прерывается, к тому же один из лидеров "Галатасарая" был в положении "вне игры".
  • 45'
    Не совсем понятно, откуда берутся такие цифры в чемпионате Турции, такое мы наблюдали разве что в Катаре на ЧМ-2022.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавляет Халил Мелер к основному времени первого тайма.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      73 процента игрового времени мячом владеет "Галатасарай", однако извлечь ощутимой выгоды из такого преимущества хозяевам никак не удается.
    • 42'
      Икарди врывается в штрафную с левого края и в попытке прокинуть мяч мимо защитника натыкается на его ногу - свисток арбитра молчит.
    • Травма, повреждение
      41'
      В небольшом нокдауне оказался Шахинер, врачи "Истанбула" появляются на газоне в очередной раз.
    • Угловой
      40'
      Еще один угловой "Галатасарай" разыграл, подачу Оливейры головой блокирует Шахинер.
    • Офсайд
      39'
      Дважды в течение короткого времени Фигейредо забирается в положение "вне игры", не удается по правилам зацепиться за мяч форварду гостей.
    • Желтая карточка
      38'
      Сравнялся у нас счёт по желтым карточкам, Боэ наказан за фол на своем фланге.
    • Травма, повреждение
      36'
      Оливейра жестковато встретил Гюрлера в центре поля, пришлось врачам "Истанбула" ненадолго появиться на поле.
    • 35'
      11 ударов нанесли хозяева поля к этой минуте, но в створ попали лишь трижды. У гостей эффективность повыше, все 3 попытки стали точными.
    • 33'
      Неплохая комбинация проходит у хозяев на правом фланге, откуда следует передача в штрафную - оборона "Истанбула" не допускает очередного удара по своим воротам.
    • 32'
      Стоит напомнить, что месяц назад команды играли на этом стадионе в рамках Кубка Турции, тогда "Истанбул" добился неожиданной победы - 2:3.
    • 31'
      Обмен ударами продолжается, в этот раз Актюркоглу пробивает из-за пределов штрафной, но голкипер парирует мяч, летевший в ближний угол.
    • 30'
      Гюрлер смещается с левого фланга ближе к центру и наносит дальний удар, однако у Муслеры особых проблем не возникает.
    • 29'
      Актюркоглу после навеса Боэ с правого фланга отмечается неплохим ударом головой, однако мяч летит точно в руки Шенгезеру, который ошибки не допустил.
    • 28'
      Алексич после передачи Гюрлера пробивает с левого края с достаточно острого угла, мяч после рикошета становится добычей Муслеры.
    • 27'
      Подачу с левого фланга снова исполняют хозяева поля, в этот раз Икарди в борьбе с Дуарте не удается нанести удар головой.
    • Угловой
      26'
      Тюрюдж с углового исполняет передачу на ближнюю штангу, один из партнеров пяткой продляет полёт мяча, но дальше были только игроки в желто-бордовой форме.
    • 25'
      Вот наконец и момент в исполнении гостей, Тюрюдж получает мяч от Гюрлера перед штрафной, обыгрывает Торрейру и стреляет под перекладину - Муслера отбивает снаряд на угловой.
    • 24'
      Пока вообще ничего не получается в атаке у "Истанбула", солидное преимущество "Галатасарая" во всех компонентах игры, кроме забитых мячей.
    • 22'
      Очередная атака "Галатасарая" завершается прострелом Рашицы с правого фланга - удается обороне "Истанбула" ликвидировать угрозу.
    • Угловой
      21'
      Растёт количество блоков в исполнении гостей, после углового мяч пришел на ногу Рашице, под которого снова бросается один из защитников.
    • 20'
      Проход Мертенса правым флангом приводит к угловому, Тоуба надежно отработал в этом единоборстве.
    • 19'
      Тюрюдж врывается в штрафную с правого края, однако Каратас сбивает его с траектории, мяч отскакивает в руки Муслере.
    • 18'
      И снова удачно действуют защитники "Истанбула", в этот раз подачу с левого фланга удается прервать игроку обороны, мяч удачно отскакивает в руки Шенгезеру.
    • Угловой
      17'
      Угловой хозяева подают на ближнюю штангу, Икарди борьбу в воздухе выиграл, однако пробил головой над перекладиной.
    • 16'
      Оливейра после навеса с левого фланга пробивает в направлении ближнего угла, однако мяч попадает в Лиму и проходит рядом со штангой. Возможная игра рукой арбитра не впечатлила.
    • Фол, нарушение
      15'
      Редкий выход гостей на чужую половину привел к потере и быстрому фолу Тюрюджа против Каратаса, здесь без карточки.
    • Опасный момент
      14'
      Икарди после заброса в чужую штрафную скидывает мяч под удар Торрейре, однако удар уругвайца с семи метров блокирует один из защитников "Истанбула"!
    • 13'
      Вспоминать матч первого круга "Истанбулу" не очень хочется - 0:7 по итогам того матча в ноябре. Хет-трик тогда оформил Актюркоглу.
    • 12'
      Позиционная атака хозяев завершается попыткой дальнего удара в исполнении Боэ, однако мяч попадает в одного из игроков "Истанбула", которых было перед штрафной слишком много.
    • 11'
      Разыгрывают хозяева штрафной на правом фланге, однако подключивший Каратас навесил за ворота, защищаемые Шенгезером.
    • Желтая карточка
      10'
      Желтая карточка в руках арбитра, предназначена она Билье, который в предыдущем моменте играл опасно. Со здоровьем у обоих вроде бы всё в норме.
    • Травма, повреждение
      9'
      Актюркоглу и Билья сошлись в жестком единоборстве на гостевой половине поля, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.
    • 8'
      "Галатасарай" же в прошлом туре проиграл в еще одном дерби "Бешикташу", до этого была ничья против Оздоева и его "Фатих Карагюмрюка", а вот в середине апреля подопечные Окана Бурука выиграли два матча с общей разницей 10:1.
    • 7'
      "Истанбул" еще имеет шансы спасти сезон в случае успеха в Кубке Турции. На неделе команда Эмре Белезоглу выиграла первый полуфинальный матч у "Анкарагюджю" с минимальным счётом.
    • Угловой
      6'
      Еще один угловой в исполнении "Галатасарая" получился не таким опасным, короткий розыгрыш плавно перетёк в позиционную атаку.
    • Опасный момент
      5'
      После навеса с углового Икарди опережает запоздавшего с выходом голкипера, однако мяч летит выше ворот!
    • Опасный момент
      4'
      Заброс на Икарди удается прервать на выходе Шенгезеру, Мертенс на добивании попадает в соперника, повторную попытку также блокируют, с третьей попытки бельгиец направляет мяч выше ворот!
    • 3'
      "Истанбул" в этом сезоне уже не претендует на еврокубки, отставание от первой тройки, которую замыкает "Бешикташ", составляет 17 очков.
    • 2'
      Накануне "Фенербахче" не смог обыграть на выезде "Гиресунспор", сегодня "Галатасарай" в случае успеха оторвется от главного преследователя на 5 очков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Второй тайм
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 55'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      53'
      Г О О О О Л - Икарди Мауро из команды Галатасарай забивает с точки!
    • Желтая карточка
      38'
      Боэ Саша получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Билья Лукас получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 74% завершится победой Галатасарай.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Истанбул Башакшехир

    Исход игры
    Галатасарай
    92.2% (119)
    Ничья
    5.4% (7)
    Истанбул Башакшехир
    2.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.42% (84)
    Меньше
    30.58% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    69.42% (84)
    Нет
    30.58% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    50.4% (65)
    2:0 Галатасарай
    16.3% (21)
    1:0 Галатасарай
    9.3% (12)
    3:1 Галатасарай
    7% (9)
    3:2 Галатасарай
    2.3% (3)
    1:1 Ничья
    2.3% (3)
    1:2 Истанбул Башакшехир
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
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