Тур: 33. Стадион: НЕФ.
1:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
10'
38'
45'
1:0
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
Прогноз на матч от Liveresult
93
Боэ
Саша
26
Рашица
Милот
10
Мертенс
Дрис
99
Икарди
Мауро
59
Тоуба
Ахмед
60
Лима
Лукас
20
Билья
Лукас
23
Тюрюдж
Дениз
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Рашица МилотПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Икарди МауроНападающий
- Запасные игроки
-
34 Коджук ОканВратарь
- Защитник
-
23 Айхан КанЗащитник
-
32 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
-
60 Лима ЛукасЗащитник
-
20 Билья ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
51 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
- Полузащитник
-
11 Янузай АднанПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кени ФилиппНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
История личных встреч
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
28.6%
33.3%
38.1%
6 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.8
1.64
Среднее время на гол
50
55
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.64
1.3
Среднее время на гол
55
69
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.71
1.48
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
60
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|15 (5)
|0.47
|Актюркоглу Мухаммед
|9
|0.28
|Гомис Бафетимби
|8
|0.25
|Мертенс Дрис
|6
|0.19
|Рашица Милот
|4
|0.13
|Оливейра Сержиу
|3 (1)
|0.09
|Бардакчи Абдулкерим
|3
|0.09
|Мата Хуан
|3
|0.09
|Йылмаз Барыш
|3
|0.09
|Дзаньоло Николо
|3 (1)
|0.09
|Боэ Саша
|1
|0.03
|Мидтше Фредрик
|1
|0.03
|Акгюн Юнус
|1
|0.03
|Дюбуа Лео
|1
|0.03
|Ташдемир Эмре
|1
|0.03
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алексич Даниел
|7
|0.23
|Гюрлер Сердар
|6
|0.2
|Тюрюдж Дениз
|6 (4)
|0.2
|Ндайишимийе Юссуф
|4
|0.13
|Шиш Патрик
|3
|0.1
|Озджан Беркай
|3
|0.1
|Янузай Аднан
|2
|0.07
|Траоре Бертран
|2
|0.07
|Кени Филипп
|2
|0.07
|Шуиар Мунир
|1
|0.03
|Шахинер Омер Али
|1
|0.03
|Окака Стефано
|1
|0.03
|Шадли Насер
|1
|0.03
|Лима Лукас
|0
|0
|Кайсара Жуниор
|0
|0
|Дуарте Леонардо
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боэ Саша
|8
|1
|Бардакчи Абдулкерим
|5
|2
|Оливейра Сержиу
|7
|0
|Мертенс Дрис
|6
|0
|Муслера Фернандо
|5
|0
|Торрейра Лукас
|5
|0
|Йылмаз Барыш
|5
|0
|Нельссон Виктор
|4
|0
|Кутлу Беркан
|4
|0
|Икарди Мауро
|3
|0
|Рашица Милот
|3
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0
|Ван Анхольт Патрик
|2
|0
|Мидтше Фредрик
|2
|0
|Мата Хуан
|1
|0
|Гомис Бафетимби
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Байрам Эмин
|1
|0
|Каратас Казимджан
|1
|0
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Текдемир Махмут
|8
|1
|Ндайишимийе Юссуф
|8
|0
|Тюрюдж Дениз
|6
|0
|Шахинер Омер Али
|4
|1
|Тоуба Ахмед
|4
|1
|Билья Лукас
|5
|0
|Алексич Даниел
|5
|0
|Окака Стефано
|3
|1
|Гюрлер Сердар
|3
|0
|Дуарте Леонардо
|3
|0
|Кайсара Жуниор
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|0
|Шенгезер Мухаммед
|2
|0
|Янузай Аднан
|0
|1
|Эркин Джанер
|1
|0
|Траоре Бертран
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Шиш Патрик
|1
|0
|Шуиар Мунир
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
|Кени Филипп
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (11)
7% (1)
20% (3)
Истанбул Башакшехир
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
5
Волевые поражения
5
8
Галатасарай
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
56% (9)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
19% (3)
69% (11)
Истанбул Башакшехир
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
7
12
Волевые поражения
26
20
Галатасарай
55.6%
44.4%
15 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
55% (17)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
13% (4)
45% (14)
Истанбул Башакшехир
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
34% (10)
45% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (9)
24% (7)
45% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
19
17
Волевые поражения
31
28
Голы по времени матча
Забито
32
21
20 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 20
5
16%
2
10%
1-15
7
22%
2
10%
16-30
8
25%
5
24%
31-45
6
19%
3
14%
46-60
1
3%
3
14%
61-75
5
16%
6
29%
76-90
Пропущено
18
16
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
4
22%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
5
28%
5
31%
76-90
Забито
29
22
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 10
19 Не забивали 18
2
7%
0
0%
1-15
3
10%
5
23%
16-30
5
17%
5
23%
31-45
5
17%
3
14%
46-60
3
10%
5
23%
61-75
11
38%
4
18%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
0
0%
2
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
6
43%
76-90
Забито
61
43
30 В 1-м тайме 19
31 Во 2-м тайме 24
20 Забивали первыми 17
5 Не забивали 9
7
11%
2
5%
1-15
10
16%
7
16%
16-30
13
21%
10
23%
31-45
11
18%
6
14%
46-60
4
7%
8
19%
61-75
16
26%
10
23%
76-90
Пропущено
30
30
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 20
7 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 18
4
13%
3
10%
1-15
8
27%
3
10%
16-30
4
13%
4
13%
31-45
3
10%
6
20%
46-60
2
7%
3
10%
61-75
9
30%
11
37%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Бешикташ - Галатасарай 3:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Аланьяспор - Галатасарай 1:4 Галатасарай - Кайсериспор 6:0
Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Галатасарай - Адана Демирспор 2:0 Карабах - Галатасарай 1:2 Коньяспор - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 1:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Истанбулспор - Галатасарай 0:6 Аланьяспор - Галатасарай 2:4 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:1 Галатасарай - Умраниеспор 3:2 Гиресунспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Антальяспор 2:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 4:0 Фенербахче - Галатасарай 0:3
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Гиресунспор - Истанбул Башакшехир 2:4 Истанбул Башакшехир - Фенербахче 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 1:0
Сивасспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Галатасарай - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 1:0 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Истанбул Башакшехир - Гент 1:4 Истанбул Башакшехир - Бешикташ 0:2 Гент - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:0 Касымпаша - Истанбул Башакшехир 1:3 Фатих Карагюмрюк - Истанбул Башакшехир 2:2 Трабзонспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Истанбул Башакшехир - Адана Демирспор 2:1 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 1:1 Истанбул Башакшехир - Антальяспор 2:0
Результаты матчей
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Точный счет
2:1
7 раз 47%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
2:0
5 раз 36%
0:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
9 раз 60%
3
2 раза 13%
0
1 раз 7%
1
1 раз 7%
4
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
6 раз 43%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:3
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
0:7
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
3
4 раза 25%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
7
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
9 раз 29%
0:3
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 21%
2:0
5 раз 17%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:1
1 раз 3%
0:7
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 35%
1
6 раз 19%
3
6 раз 19%
0
3 раза 10%
4
3 раза 10%
6
1 раз 3%
7
1 раз 3%
0
10 раз 34%
2
8 раз 28%
1
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Истанбул Башакшехир
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
104
132
86
411
212
213
113
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
96
97
69
79
411
313
114
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
283
Больше Меньше
1910
229
1415
1120
623
526
227
229
229
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|32
|24
|4
|4
|72 - 26
|76
|2.
|32
|20
|8
|4
|72 - 30
|68
|3.
|31
|21
|5
|5
|82 - 38
|68
|4.
|31
|17
|9
|5
|66 - 35
|60
|5.
|1:0
|31
|14
|6
|11
|51 - 44
|48
|6.
|0:1
|30
|14
|6
|10
|50 - 33
|48
|7.
|32
|11
|13
|8
|45 - 36
|46
|8.
|31
|14
|4
|13
|60 - 53
|46
|9.
|31
|11
|11
|9
|69 - 55
|44
|10.
|0:1
|32
|11
|5
|16
|40 - 44
|38
|11.
|32
|10
|8
|14
|51 - 59
|38
|12.
|32
|10
|7
|15
|43 - 49
|37
|13.
|31
|10
|6
|15
|42 - 50
|36
|14.
|31
|10
|5
|16
|43 - 58
|35
|15.
|31
|9
|7
|15
|37 - 51
|34
|16.
|31
|6
|10
|15
|43 - 56
|28
|17.
|31
|6
|8
|17
|45 - 56
|26
|18.
|31
|6
|7
|18
|31 - 87
|25
|19.
|31
|6
|5
|20
|19 - 101
|23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|13
|2
|1
|36 - 15
|41
|2.
|16
|12
|4
|0
|43 - 12
|40
|3.
|16
|12
|3
|1
|44 - 12
|39
|4.
|1:0
|16
|10
|4
|2
|28 - 11
|34
|5.
|15
|10
|2
|3
|42 - 23
|32
|6.
|0:1
|14
|9
|1
|4
|30 - 15
|28
|7.
|16
|8
|4
|4
|28 - 21
|28
|8.
|15
|8
|2
|5
|34 - 17
|26
|9.
|16
|7
|2
|7
|28 - 26
|23
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 17
|22
|11.
|0:1
|15
|6
|3
|6
|21 - 21
|21
|12.
|16
|6
|3
|7
|26 - 28
|21
|13.
|15
|5
|5
|5
|33 - 28
|20
|14.
|15
|5
|3
|7
|20 - 27
|18
|15.
|15
|4
|6
|5
|20 - 18
|18
|16.
|15
|4
|4
|7
|24 - 25
|16
|17.
|16
|4
|4
|8
|12 - 46
|16
|18.
|16
|3
|4
|9
|21 - 26
|13
|19.
|17
|3
|4
|10
|17 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|3
|2
|40 - 15
|36
|2.
|1:0
|16
|11
|2
|3
|36 - 11
|35
|3.
|16
|8
|5
|3
|28 - 18
|29
|4.
|15
|6
|6
|3
|28 - 19
|24
|5.
|16
|6
|6
|4
|36 - 27
|24
|6.
|0:1
|16
|5
|5
|6
|20 - 18
|20
|7.
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|8.
|16
|6
|2
|8
|26 - 36
|20
|9.
|17
|6
|1
|10
|23 - 31
|19
|10.
|0:1
|17
|5
|2
|10
|19 - 23
|17
|11.
|16
|5
|2
|9
|23 - 31
|17
|12.
|1:0
|15
|4
|2
|9
|23 - 33
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|11 - 23
|13
|14.
|15
|3
|4
|8
|14 - 24
|13
|15.
|15
|3
|4
|8
|24 - 30
|13
|16.
|16
|2
|6
|8
|19 - 31
|12
|17.
|14
|3
|3
|8
|14 - 38
|12
|18.
|16
|2
|4
|10
|23 - 38
|10
|19.
|15
|2
|1
|12
|7 - 55
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу Турции
|Фенербахче
|Валенсия Эннер
|27 (5)
|Фатих Карагюмрюк
|Борини Фабио
|19 (8)
|Фатих Карагюмрюк
|Диань Мбайе
|18 (5)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|15 (7)
|Антальяспор
|Райт Хаджи
|15 (2)
|Антальяспор
|Фернандо Мартинс
|1 10
|Газиантеп
|Кициу Стелиос
|1 9
|Газиантеп
|Джилободжи Папи
|1 9
|Коньяспор
|Демирбаг Адиль
|1 9
|Гиресунспор
|Ариас Рамон
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Галатасарай 1:0 Истанбул Башакшехир
Исход игры
Галатасарай
92.2% (119)
Ничья
5.4% (7)
Истанбул Башакшехир
2.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
69.42% (84)
Меньше
30.58% (37)
Обе команды забьют
Да
69.42% (84)
Нет
30.58% (37)
Популярный счёт
2:1 Галатасарай
50.4% (65)
2:0 Галатасарай
16.3% (21)
1:0 Галатасарай
9.3% (12)
3:1 Галатасарай
7% (9)
3:2 Галатасарай
2.3% (3)
1:1 Ничья
2.3% (3)
1:2 Истанбул Башакшехир
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!