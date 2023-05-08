Быстрый аут в направлении Икарди бросают хозяева поля, однако Дуарте опережает аргентинца и отдает передачу назад на голкипера.

Снова пытаются хозяева найти на чужой половине поля Икарди, однако аргентинец подыграл себе рукой при обработке мяча.

Алексич отмечается ударом из центральной зоны метров с 23 - мяч прокатывается правее створа.

Тюрюдж прорывается по правому флангу и исполняет подачу в чужую штрафную - Торрейра головой отбивает мяч подальше от ворот.

Некоторое затишье на поле в эти минуты, гол "Галатасарая" в концовке первого тайма позволяет им действовать спокойнее.

6 минут добавляет Халил Мелер к основному времени первого тайма.

Не совсем понятно, откуда берутся такие цифры в чемпионате Турции, такое мы наблюдали разве что в Катаре на ЧМ-2022.

Заброс на левый фланг в направлении Актюркоглу защитниками прерывается, к тому же один из лидеров "Галатасарая" был в положении "вне игры".

Угловой на левом фланге атаки зарабатывает "Истанбул", с подачей Бильи на ближнюю штангу справляется Икарди, а с забросом в следующей фазе атаки - Муслера.

Сержиу Оливейра исполняет подачу с правого фланга, мяч, вероятно, попадает в руку одному из защитников, активно вступают в полемику игроки гостей.

ВАР призывает Халила Мелера к монитору, пенальти вполне реален, Тюрюдж действительно выставлял локоть в неестественном положении.

Пенальти в ворота "Истанбула"! После просмотра видео арбитр указывает на "точку"! Плюс Тюрюдж получается желтую карточку!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! МАУРО ИКАРДИ! Аргентинец с "точки" сильно пробивает в левый от себя угол, Шенгезер направление не угадывает!

Стоит напомнить, что месяц назад команды играли на этом стадионе в рамках Кубка Турции, тогда "Истанбул" добился неожиданной победы - 2:3.

Неплохая комбинация проходит у хозяев на правом фланге, откуда следует передача в штрафную - оборона "Истанбула" не допускает очередного удара по своим воротам.

11 ударов нанесли хозяева поля к этой минуте, но в створ попали лишь трижды. У гостей эффективность повыше, все 3 попытки стали точными.

Оливейра жестковато встретил Гюрлера в центре поля, пришлось врачам "Истанбула" ненадолго появиться на поле.

Сравнялся у нас счёт по желтым карточкам, Боэ наказан за фол на своем фланге.

Дважды в течение короткого времени Фигейредо забирается в положение "вне игры", не удается по правилам зацепиться за мяч форварду гостей.

Еще один угловой "Галатасарай" разыграл, подачу Оливейры головой блокирует Шахинер.

В небольшом нокдауне оказался Шахинер, врачи "Истанбула" появляются на газоне в очередной раз.

Икарди врывается в штрафную с левого края и в попытке прокинуть мяч мимо защитника натыкается на его ногу - свисток арбитра молчит.

73 процента игрового времени мячом владеет "Галатасарай", однако извлечь ощутимой выгоды из такого преимущества хозяевам никак не удается.

31' Обмен ударами продолжается, в этот раз Актюркоглу пробивает из-за пределов штрафной, но голкипер парирует мяч, летевший в ближний угол.

30' Гюрлер смещается с левого фланга ближе к центру и наносит дальний удар, однако у Муслеры особых проблем не возникает.

29' Актюркоглу после навеса Боэ с правого фланга отмечается неплохим ударом головой, однако мяч летит точно в руки Шенгезеру, который ошибки не допустил.

28' Алексич после передачи Гюрлера пробивает с левого края с достаточно острого угла, мяч после рикошета становится добычей Муслеры.

27' Подачу с левого фланга снова исполняют хозяева поля, в этот раз Икарди в борьбе с Дуарте не удается нанести удар головой.

26' Тюрюдж с углового исполняет передачу на ближнюю штангу, один из партнеров пяткой продляет полёт мяча, но дальше были только игроки в желто-бордовой форме.

25' Вот наконец и момент в исполнении гостей, Тюрюдж получает мяч от Гюрлера перед штрафной, обыгрывает Торрейру и стреляет под перекладину - Муслера отбивает снаряд на угловой.

24' Пока вообще ничего не получается в атаке у "Истанбула", солидное преимущество "Галатасарая" во всех компонентах игры, кроме забитых мячей.

22' Очередная атака "Галатасарая" завершается прострелом Рашицы с правого фланга - удается обороне "Истанбула" ликвидировать угрозу.

21' Растёт количество блоков в исполнении гостей, после углового мяч пришел на ногу Рашице, под которого снова бросается один из защитников.

20' Проход Мертенса правым флангом приводит к угловому, Тоуба надежно отработал в этом единоборстве.

19' Тюрюдж врывается в штрафную с правого края, однако Каратас сбивает его с траектории, мяч отскакивает в руки Муслере.

18' И снова удачно действуют защитники "Истанбула", в этот раз подачу с левого фланга удается прервать игроку обороны, мяч удачно отскакивает в руки Шенгезеру.

17' Угловой хозяева подают на ближнюю штангу, Икарди борьбу в воздухе выиграл, однако пробил головой над перекладиной.

16' Оливейра после навеса с левого фланга пробивает в направлении ближнего угла, однако мяч попадает в Лиму и проходит рядом со штангой. Возможная игра рукой арбитра не впечатлила.

15' Редкий выход гостей на чужую половину привел к потере и быстрому фолу Тюрюджа против Каратаса, здесь без карточки.

14' Икарди после заброса в чужую штрафную скидывает мяч под удар Торрейре, однако удар уругвайца с семи метров блокирует один из защитников "Истанбула"!

13' Вспоминать матч первого круга "Истанбулу" не очень хочется - 0:7 по итогам того матча в ноябре. Хет-трик тогда оформил Актюркоглу.

12' Позиционная атака хозяев завершается попыткой дальнего удара в исполнении Боэ, однако мяч попадает в одного из игроков "Истанбула", которых было перед штрафной слишком много.

11' Разыгрывают хозяева штрафной на правом фланге, однако подключивший Каратас навесил за ворота, защищаемые Шенгезером.

10' Желтая карточка в руках арбитра, предназначена она Билье, который в предыдущем моменте играл опасно. Со здоровьем у обоих вроде бы всё в норме.

9' Актюркоглу и Билья сошлись в жестком единоборстве на гостевой половине поля, помощь врачей требуется обоим участникам эпизода.

8' "Галатасарай" же в прошлом туре проиграл в еще одном дерби "Бешикташу", до этого была ничья против Оздоева и его "Фатих Карагюмрюка", а вот в середине апреля подопечные Окана Бурука выиграли два матча с общей разницей 10:1.

7' "Истанбул" еще имеет шансы спасти сезон в случае успеха в Кубке Турции. На неделе команда Эмре Белезоглу выиграла первый полуфинальный матч у "Анкарагюджю" с минимальным счётом.

6' Еще один угловой в исполнении "Галатасарая" получился не таким опасным, короткий розыгрыш плавно перетёк в позиционную атаку.

5' После навеса с углового Икарди опережает запоздавшего с выходом голкипера, однако мяч летит выше ворот!

4' Заброс на Икарди удается прервать на выходе Шенгезеру, Мертенс на добивании попадает в соперника, повторную попытку также блокируют, с третьей попытки бельгиец направляет мяч выше ворот!

3' "Истанбул" в этом сезоне уже не претендует на еврокубки, отставание от первой тройки, которую замыкает "Бешикташ", составляет 17 очков.

2' Накануне "Фенербахче" не смог обыграть на выезде "Гиресунспор", сегодня "Галатасарай" в случае успеха оторвется от главного преследователя на 5 очков.