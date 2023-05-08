Тур: 7. Стадион: Стора Валла. Зрители: 2731
0:2
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаТраустасон Арнор
0:1
23' ГолНюман Кристоффер
38' Желтая карточкаSeid Korac
0:2
48' ГолСигурдссон Арнор
51' Желтая карточкаСисей Йеспер
78' Желтая карточкаСалмон Джастин
90' Желтая карточкаМёрфельт Альбин
90'+7
Ход матча
15'
23'
38'
48'
51'
78'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
15
Seid
Korac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Seid KoracЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Робак ЭмильНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Дегерфорс
ИФК Норрчепинг
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Тотал матчей
2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
45
70
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрквист Расмус
|2
|0.29
|Вукоевич Диян
|1
|0.14
|Гравиус Христос
|1
|0.14
|Diego Campos2
|1
|0.14
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.14
|Павлович Дамьян
|1
|0.14
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нюман Кристоффер
|4
|0.57
|Сигурдссон Арнор
|4
|0.57
|Траустасон Арнор
|1
|0.14
|Линн Виктор
|1
|0.14
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|0
|0
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Дамьян
|3
|0
|Гравиус Христос
|2
|0
|Seid Korac
|2
|0
|Andreas Holmberg
|1
|0
|Гайаю Джозеф-Клод
|1
|0
|Мёрфельт Альбин
|1
|0
|Салмон Джастин
|1
|0
|Oscar Wallin
|1
|0
|Elyas Bouzaiene
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|3
|0
|Сисей Йеспер
|3
|0
|Траустасон Арнор
|2
|0
|Ортмарк Якоб
|2
|0
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
0
Дегерфорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
0
6
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
0
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
12%
2
33%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3
Результаты матчей
Дегерфорс
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
43
16
16
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|5 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3