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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 2731
Дегерфорс
0:2
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
15' Желтая карточка
Траустасон Арнор
0:1
23' Гол
Нюман Кристоффер
38' Желтая карточка
Seid Korac
0:2
48' Гол
Сигурдссон Арнор
51' Желтая карточка
Сисей Йеспер
78' Желтая карточка
Салмон Джастин
90' Желтая карточка
Мёрфельт Альбин
90'+7
1
Россбах
Сондре
6
Oscar
Wallin
15
Seid
Korac
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
20
Elyas
Bouzaiene
47
Павлович
Дамьян
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
21
Гваргис
Питер
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
24
Эрикссон
Антон
2
Гуннарссон
Никлас
14
Каллей
Яхья
10
Хаммерсхёй-Мистрати
Вито
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
Дегерфорс
3-4-3
ИФК Норрчепинг
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
ИФК Норрчепинг

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

А
2:0
А
1:1
А
4:1
А
1:1
С
1:3
С
3:2
С
2:1

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Тотал матчей

2.5
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

45
70

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрквист Расмус 2 0.29
Вукоевич Диян 1 0.14
Гравиус Христос 1 0.14
Diego Campos2 1 0.14
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.14
Павлович Дамьян 1 0.14
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нюман Кристоффер 4 0.57
Сигурдссон Арнор 4 0.57
Траустасон Арнор 1 0.14
Линн Виктор 1 0.14
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 0 0
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Дамьян 3 0
Гравиус Христос 2 0
Seid Korac 2 0
Andreas Holmberg 1 0
Гайаю Джозеф-Клод 1 0
Мёрфельт Альбин 1 0
Салмон Джастин 1 0
Oscar Wallin 1 0
Elyas Bouzaiene 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 3 0
Сисей Йеспер 3 0
Траустасон Арнор 2 0
Ортмарк Якоб 2 0
Сигурдссон Арнор 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0
Дегерфорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

0
6
Дегерфорс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
ИФК Норрчепинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
1
100%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
3
43%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
2
12%
2
33%
1-15
4
24%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
1
6%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Мьельбю - Дегерфорс 2:0
Дегерфорс - Хальмстад 3:1 Хаммарбю - Дегерфорс 3:1 Дегерфорс - Браге 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 Карлштад - Дегерфорс 2:1 ГАИС - Дегерфорс 1:0 Дегерфорс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Дегерфорс - Сковде АИК 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Мальмё - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Вернаму 0:0 Хельсинборг - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Сириус 0:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1
АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3

Результаты матчей

Дегерфорс
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
3.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
4.
ИФК Норрчепинг
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Дегерфорс
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    90'
    Albin Moerfelt получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Виктор Линд уходит с поля. Сема Майч выходит вместо него
  • 86'
    Гайаю Джозеф-Клод уходит с поля. Gustav Lindgren выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    Салмон Джастин получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Daniel Eid уходит с поля. Marcus Baggesen выходит вместо него
  • 68'
    Oscar Wallin уходит с поля. Сабеткар Шон выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Сигурдссон Арнор бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      38'
      Сеид Корац получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Хаммерсхёй-Мистрати Вито сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
    • Желтая карточка
      15'
      Траустасон Арнор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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