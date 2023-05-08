Тур: 5. Стадион: Бранн. Главный судья: Mohammad Aslam
0:0
Второй тайм: 62'
Ход матча
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
11 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Айер КининПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Mats Viken
-
-
16 Wally Njie
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
История личных встреч
Бранн
Саннефьёрд
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
13 матчей
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
18
12
Голов в среднем за матч
2.57
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
2.08
1.46
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
61
Бомбардиры внутри турнира
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|4
|0.67
|Нильсен Сиверт
|3 (2)
|0.5
|Frederik Boersting
|1
|0.17
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.17
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.17
|Хорн Майер
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бикоро Федерико
|1
|0.2
|Эгели Ветле Валле
|1
|0.2
|Youseff Chaib
|1
|0.2
|Jesper Taaje
|1
|0.2
|Danilo Al-Saed
|1
|0.2
|Тветер Александер Рууд
|0
|0
Карточки
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|1
|0
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Jesper Taaje
|1
|0
|Амин Симон
|1
|0
|Айер Кинин
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Ian Smeulers
|1
|0
|Ньенету Франклин
|1
|0
|Эгели Ветле Валле
|1
|0
|Filip Loftesnes-Bjune
|1
|0
Результаты матчей
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Бранн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
4
Бранн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Саннефьёрд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бранн
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1
Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1 Волеренга - Бранн 1:3 Осане - Бранн 0:1 Сарпсборг-08 - Бранн 3:3 Бранн - Олесунн 3:0 Хаммарбю - Бранн 3:5 Бранн - КФУМ 4:1 Фредрикстад - Бранн 1:3 Бранн - Скейд 3:0 Мьёндален - Бранн 3:1 Бранн - Стйордалс Блинк 5:0
Саннефьёрд
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Олесунн 4:0 Русенборг - Саннефьёрд 1:1 Саннефьёрд - Тромсё 0:0 Хам-Кам - Саннефьёрд 2:0
Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 2:2 Одд - Саннефьёрд 2:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Саннефьёрд - Одд 4:1 Старт - Саннефьёрд 1:0 Мольде - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Русенборг 0:1 Саннефьёрд - Олесунн 2:1 КФУМ - Саннефьёрд 0:3 Орн - Саннефьёрд 0:3 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Фрам 1:0 Саннефьёрд - Фрам Ларвик 1:0 Конгсвингер - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Конгсвингер 4:0 Саннефьёрд - Хёугесунн 2:2
Результаты матчей
Бранн
Саннефьёрд
Точный счет
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бранн
Саннефьёрд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
13
23
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|15 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|3.
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|3 - 2
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 7
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|9 - 14
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 3
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|13.
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|14.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|6
|0
|1
|5
|0 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|7 - 6
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|9.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|14.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|1 - 2
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 3
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|5 - 10
|0
|16.
|3
|0
|0
|3
|0 - 8
|0
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|5 (1)
|Бранн
|Финне Бор
|4 (1)
|Хам-Кам
|Удаль Хенрик
|3 (2)
|Будё-Глимт
|Грёнбек Альберт
|3 (1)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4
|Русенборг
|Хенриксен Маркус
|3
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|3
|Волеренга
|Жута Леонард
|3