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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Нордшелланн
2:0
Второй тайм: 59'
Копенгаген
0'
12' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
1:0
28' Гол
Фресе Мартин
57' Желтая карточка
Вавро Денис
2:0
59' Гол

Ход матча

12'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
28'
Фресе Мартин
(Диоманде Мохаммед)
1:0
46'
 
Соренсен Кристиан
Анкерсен Петер
57'
 
Вавро Денис
59'
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Нордшелланн
Ничья
Копенгаген
3.05
3.95
8.50
Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
39
Adamo
Nagalo
5
Фресе
Мартин
18
Бидструп
Мадс
6
Кристенсен
Якоб
27
Свенссон
Даниэль
37
Ernest
Nuamah
9
Беньямин
Нюгрен
10
Диоманде
Мохаммед
1
Грабара
Камиль
22
Анкерсен
Петер
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
7
Классон
Виктор
25
Ларссон
Джордан
30
Харальдссон
Хакон-Арнар
15
Дарами
Мохаммед
Нордшелланн
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Нордшелланн
Копенгаген

20 матчей

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед

37 матчей

13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа

Второй тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы

57 матчей

19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы

Первый тайм

24.6%
38.6%
36.8%
14 побед 22 ничьи 21 победа

Второй тайм

19.3%
38.6%
42.1%
11 побед 22 ничьи 24 победы

История матчей

К
5:3
К
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:5
СД
2:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
3:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
0:1
К
4:1
СД
3:1
СД
1:3
СД
0:3
СД
2:2
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:3
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
СД
4:0
СД
2:0
СД
2:0
СД
1:1
СД
2:0
СД
0:0
СД
2:1
СД
1:0
К
1:1
К
1:0
СД
4:0
СД
2:2
СД
2:3
СД
4:1
СД
2:1
СД
1:0
К
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:0
СЛ
1:3
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
0:2
СЛ
2:0
СЛ
3:1
СЛ
0:3
СЛ
2:1
СЛ
1:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

30
35

Голов в среднем за матч

1.2
1.09

Среднее время на гол

75
82

Всего голов

68
37

Голов в среднем за матч

2.13
1.48

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

98
72

Голов в среднем за матч

1.72
1.26

Тотал матчей

2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
49
Больше 86%
Меньше 14%
8
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
21
Больше 37%
Меньше 63%
36
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56

Среднее время на гол

52
71

Бомбардиры внутри турнира

Нордшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скьеллеруп Андреас 10 (3) 0.36
Ernest Nuamah 9 0.32
Диоманде Мохаммед 4 0.14
Фагир Вахид 4 0.14
Хансен Эмилиано 3 0.11
Фресе Мартин 2 0.07
Хансен Мадс 2 0.07
Беньямин Нюгрен 2 0.07
Антман Оливер 2 0.07
Асконе Рокко 2 0.07
Lasso Coulibaly 1 0.04
Свенссон Даниэль 1 0.04
Adamo Nagalo 1 0.04
Кристенсен Якоб 0 0
Хансен Киан 0 0
Вилладсен Оливер 0 0
Mario Dorgeles 0 0
Марксен Эрик 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Классон Виктор 10 0.36
Дарами Мохаммед 8 0.29
Биэл Пеп 6 (2) 0.21
Лерагер Лукас 6 0.21
Харальдссон Хакон-Арнар 4 0.14
Бардгджи Руни 3 0.11
Фальк Расмус 2 0.07
Гонсалвеш Диогу 2 (1) 0.07
Йелерт Элиас 1 0.04
Вавро Денис 1 0.04
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.04
Кристиансен Виктор 1 0.04
Ларссон Джордан 1 0.04
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.04
Дикс Кевин 0 0
Клем Виллиам 0 0

Карточки

Нордшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adamo Nagalo 4 2
Фресе Мартин 7 0
Кристенсен Якоб 6 0
Ernest Nuamah 4 1
Бидструп Мадс 5 0
Вилладсен Оливер 3 1
Диоманде Мохаммед 4 0
Марксен Эрик 3 0
Хансен Киан 2 0
Хансен Мадс 2 0
Хансен Андреас III 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Скьеллеруп Андреас 2 0
Lasso Coulibaly 2 0
Mario Dorgeles 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Асконе Рокко 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харальдссон Хакон-Арнар 7 0
Хочолава Давид 6 0
Кристиансен Виктор 6 0
Лерагер Лукас 5 0
Йелерт Элиас 5 0
Классон Виктор 4 0
Вавро Денис 4 0
Дикс Кевин 4 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
Стаменич Марко 3 0
Лунд Йенсен Вальдемар 3 0
Бойлесен Николай 2 0
Дарами Мохаммед 2 0
Клем Виллиам 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Фальк Расмус 1 0
Зека Карлос 1 0
Корнелиус Андреас 1 0
Соренсен Кристиан I 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Грабара Камиль 1 0

Результаты матчей

Нордшелланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
5
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

14
25
Нордшелланн
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Копенгаген
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
7

Волевые поражения

16
30

Голы по времени матча

Забито

27
22
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
6
22%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
2
7%
8
36%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
6
27%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
5
31%
76-90

Забито

16
26
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
4
25%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
5
31%
6
23%
76-90

Пропущено

13
11
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
4
36%
61-75
5
38%
2
18%
76-90

Забито

43
48
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
10
23%
6
13%
1-15
4
9%
3
6%
16-30
7
16%
6
13%
31-45
3
7%
12
25%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
13
30%
12
25%
76-90

Пропущено

25
27
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
2
8%
3
11%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
10
40%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0
Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0

Результаты матчей

Нордшелланн
Копенгаген

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Нордшелланн
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
8
5
1.5
6
8
4
9
2.5
3
11
2
11
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
4
10
1.5
7
6
2
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
23
4
12
15
1.5
13
14
6
21
2.5
7
20
2
25
3.5
3
24
1
26
4.5
1
26

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 28 14 8 6 43 - 26 50
2.
Копенгаген
 0:1 28 15 4 9 49 - 27 49
3.
Орхус
 28 13 7 8 32 - 22 46
4.
Виборг
 28 13 7 8 40 - 32 46
5.
Раннерс
 28 10 10 8 37 - 38 40
6.
Брондбю
 28 11 6 11 38 - 44 39

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 28 10 11 7 43 - 33 41
2.
Оденсе
 28 10 9 9 38 - 47 39
3.
Силькеборг
 28 8 7 13 38 - 46 31
4.
Хорсенс
 28 7 6 15 31 - 52 27
5.
Ольборг
 28 6 8 14 32 - 39 26
6.
Люнгбю
 28 5 9 14 28 - 43 24

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 1:0 14 10 2 2 27 - 13 32
2.
Копенгаген
 0:1 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Орхус
 14 6 5 3 19 - 12 23
5.
Раннерс
 14 6 3 5 15 - 17 21
6.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 14 5 3 6 21 - 23 18
4.
Митьюлланд
 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 14 3 6 5 14 - 21 15
6.
Ольборг
 14 3 5 6 14 - 16 14

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 0:1 14 6 2 6 23 - 16 20
3.
Виборг
 14 6 2 6 20 - 17 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Брондбю
 14 5 3 6 17 - 19 18
6.
Нордшелланн
 1:0 14 4 6 4 16 - 13 18

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 14 6 7 1 29 - 15 25
2.
Оденсе
 14 5 5 4 20 - 26 20
3.
Силькеборг
 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 14 2 2 10 10 - 25 8

Топ бомбардиров
Орхус Мортенсен Патрик 14 (1)
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (3)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 9
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    59'
    ГОООООЛ Норшеланн забивает
  • 58'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 58'
    Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Желтая карточка
    57'
    Вавро Денис получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    57'
    Безумный фол. Вавро Денис грубо играет против соперника. Пострадал Бидструп Мадс
  • 57'
    Копенгаген пытается что-то создать.
  • 57'
    Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
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    • 53'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 53'
      Кристенсен Якоб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 52'
      Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
    • 52'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 52'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 51'
      Соренсен Кристиан I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 51'
      Фресе Мартин нанес удар головой, но Камиль Грабара спокойно отбил мяч.
    • 51'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Копенгаген: 56%.
    • Фол, нарушение
      50'
      Соренсен Кристиан I из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Ernest Nuamah.
    • 50'
      Йелерт Элиас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Фальк Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 46'
      Матч приостановлен из-за петард на поле
    • 46'
      Ernest Nuamah выиграл воздушное противоборство у Соренсен Кристиан I.
    • 46'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Анкерсен Петер уходит с поля и его заменяет Соренсен Кристиан I
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Норшеланн: 43%, Копенгаген: 57%.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • Травма, повреждение
      47'
      Фресе Мартин возвращается на поле.
    • 47'
      Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Харальдссон Хакон-Арнар пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 46'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 46'
      Матч возобновлен
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • Травма, повреждение
      46'
      Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Копенгаген: 56%.
    • Травма, повреждение
      44'
      Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Ларссон Джордан из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      44'
      Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 43'
      Анкерсен Петер из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Дикс Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 42'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Хансен Андреас III делает важнейший сейв!
    • 42'
      Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 42'
      Ларссон Джордан из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Матч возобновлен
    • 41'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Вилладсен Оливер из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Дарами Мохаммед
    • 41'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 40'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 44%, Копенгаген: 56%.
    • 39'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Кристенсен Якоб ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      38'
      Дарами Мохаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 38'
      Ernest Nuamah ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 37'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 36'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 36'
      Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 36'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 36'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Копенгаген: 52%.
    • 35'
      Ernest Nuamah ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      35'
      Дарами Мохаммед из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
    • 34'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 34'
      Йелерт Элиас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 34'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      34'
      Ларссон Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Мохаммед Диоманд успешно блокирует удар.
    • 34'
      Клем Виллиам нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      33'
      Дарами Мохаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 33'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 33'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 32'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 31'
      Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      30'
      Судья сигнализирует, что Адамо Нагало из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ларссон Джордан
    • 30'
      Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Копенгаген: 46%.
    • 29'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 28'
      Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Фресе Мартин забивает с левой ноги!
    • 28'
      Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 27'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Вавро Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 25'
      Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 25'
      Вилладсен Оливер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Копенгаген: 46%.
    • 24'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 24'
      Шанс! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 24'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 24'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • Офсайд
      23'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде
    • 22'
      Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 22'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Бидструп Мадс выиграл воздушное противоборство у Классон Виктор.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 53%, Копенгаген: 47%.
    • Фол, нарушение
      20'
      Фресе Мартин наказан за толчок Йелерт Элиас
    • 20'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      20'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
    • 19'
      Дикс Кевин из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 19'
      Хансен Киан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Хансен Киан должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • Угловой
      18'
      Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 17'
      Клем Виллиам не смог попасть в створ ударом издали
    • 17'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      17'
      Дарами Мохаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 17'
      Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 16'
      Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 16'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 15'
      Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 15'
      Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.
    • 15'
      Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 54%, Копенгаген: 46%.
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 13'
      Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 13'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Желтая карточка
      12'
      Харальдссон Хакон-Арнар получил желтую карточку от судьи
    • Фол, нарушение
      12'
      Харальдссон Хакон-Арнар из команды Копенгаген заходит слишком далеко, он валит Бидструп Мадс.
    • 12'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 12'
      Адамо Нагало успешно блокирует удар.
    • 12'
      Харальдссон Хакон-Арнар нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 11'
      Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 52%, Копенгаген: 48%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Копенгаген
    • 10'
      Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 8'
      Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 7'
      Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 6'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Кристенсен Якоб успешно блокирует удар.
    • 6'
      Классон Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 6'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 6'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 5'
      Ларссон Джордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 48%, Копенгаген: 52%.
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Фресе Мартин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
    • 4'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 3'
      Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Адамо Нагало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Копенгаген пытается что-то создать.
    • 2'
      Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Ларссон Джордан из команды Копенгаген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Нордшелланн
    Ничья
    Копенгаген
    3.05
    3.95
    8.50
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    Где смотреть матч Нордшелланн 2:0 Копенгаген онлайн

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