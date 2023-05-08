Тур: 28. Стадион: Right To Dream Park. Главный судья: Peter Kjaersgaard
2:0
Второй тайм: 59'
0'
12' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
1:0
28' ГолФресе Мартин
57' Желтая карточкаВавро Денис
Ход матча
28'
57'
59'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
8 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Копенгаген
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы
57 матчей
19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы
Первый тайм
24.6%
38.6%
36.8%
14 побед 22 ничьи 21 победа
Второй тайм
19.3%
38.6%
42.1%
11 побед 22 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.2
1.09
Среднее время на гол
75
82
Всего голов
68
37
Голов в среднем за матч
2.13
1.48
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
98
72
Голов в среднем за матч
1.72
1.26
Тотал матчей
2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
49
Больше 86%
Меньше 14%
8
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
21
Больше 37%
Меньше 63%
36
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
52
71
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.36
|Ernest Nuamah
|9
|0.32
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.14
|Фагир Вахид
|4
|0.14
|Хансен Эмилиано
|3
|0.11
|Фресе Мартин
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Асконе Рокко
|2
|0.07
|Lasso Coulibaly
|1
|0.04
|Свенссон Даниэль
|1
|0.04
|Adamo Nagalo
|1
|0.04
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|10
|0.36
|Дарами Мохаммед
|8
|0.29
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.21
|Лерагер Лукас
|6
|0.21
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.14
|Бардгджи Руни
|3
|0.11
|Фальк Расмус
|2
|0.07
|Гонсалвеш Диогу
|2 (1)
|0.07
|Йелерт Элиас
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джордан
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|6
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|7
|0
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Йелерт Элиас
|5
|0
|Классон Виктор
|4
|0
|Вавро Денис
|4
|0
|Дикс Кевин
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
2
5
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Копенгаген
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
14
25
Нордшелланн
68.4%
31.6%
13 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (10)
26% (7)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
48% (13)
22% (6)
Копенгаген
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
15% (4)
44% (12)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
22% (6)
37% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
13
7
Волевые поражения
16
30
Голы по времени матча
Забито
27
22
13 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
6
22%
3
14%
1-15
4
15%
1
5%
16-30
3
11%
1
5%
31-45
2
7%
8
36%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
8
30%
30%
6
27%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
2
17%
3
19%
1-15
1
8%
4
25%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
5
31%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
17 Не забивали 15
4
25%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
5
31%
6
23%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
4
36%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Забито
43
48
21 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 33
18 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
10
23%
6
13%
1-15
4
9%
3
6%
16-30
7
16%
6
13%
31-45
3
7%
12
25%
46-60
6
14%
9
19%
61-75
13
30%
12
25%
76-90
Пропущено
25
27
7 В 1-м тайме 13
18 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 17
2
8%
3
11%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
2
8%
5
19%
31-45
2
8%
3
11%
46-60
6
24%
4
15%
61-75
10
40%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0
Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0
Результаты матчей
Нордшелланн
Копенгаген
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 15%
0:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
6 раз 22%
2:1
5 раз 19%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 19%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
0
6 раз 22%
2
6 раз 22%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 37%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
122
85
68
49
311
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
410
76
212
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
234
1215
1314
621
720
225
324
126
126
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|28
|14
|8
|6
|43 - 26
|50
|2.
|0:1
|28
|15
|4
|9
|49 - 27
|49
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|27 - 13
|32
|2.
|0:1
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|0:1
|14
|6
|2
|6
|23 - 16
|20
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|1:0
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7