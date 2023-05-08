Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Первый тайм

48' Команда Норшеланн имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Вавро Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Харальдссон Хакон-Арнар пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

46' Матч возобновлен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Ох, нехорошо это выглядит. Фресе Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Фресе Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Кристенсен Якоб навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Норшеланн пытается что-то создать.

42' Хорошую попытку сделал Дарами Мохаммед . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Ларссон Джордан из команды Копенгаген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

40' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

38' Дарами Мохаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Ernest Nuamah выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Ларссон Джордан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Мохаммед Диоманд успешно блокирует удар.

33' Адамо Нагало из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

33' Дарами Мохаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Классон Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Норшеланн пытается что-то создать.

28' Команда Норшеланн забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

28' Мохаммед Диоманд сделал результативную передачу.

28' Г О О О О Л - Фресе Мартин забивает с левой ноги!

28' Мохаммед Диоманд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Даниэль Свенссон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Фальк Расмус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Норшеланн пытается что-то создать.

25' Бидструп Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

24' Удар от ворот произведет Копенгаген

24' Шанс! Мохаммед Диоманд из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

24' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Норшеланн пытается что-то создать.

23' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Фресе Мартин из команды Норшеланн в офсайде

22' Бидструп Мадс не смог попасть в створ ударом издали

22' Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Удар от ворот произведет Копенгаген

19' Хансен Киан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Оооо... вот это был удар! Хансен Киан должен был забить с этой позиции.

19' Шанс! Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн пробил головой, но мимо

18' Кристенсен Якоб из команды Норшеланн подал угловой справа.

17' Удар от ворот произведет Норшеланн

17' Клем Виллиам не смог попасть в створ ударом издали

17' Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Дарами Мохаммед навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Клем Виллиам пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

16' Вилладсен Оливер из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Удар от ворот произведет Копенгаген

15' Беньямин Нюгрен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Оооо... вот это был удар! Беньямин Нюгрен должен был забить с этой позиции.

15' Даниэль Свенссон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Норшеланн пытается что-то создать.

14' Адамо Нагало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Норшеланн

13' Дарами Мохаммед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

13' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Норшеланн начинает контратаку

11' Хансен Киан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Дикс Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Копенгаген

10' Ernest Nuamah не смог попасть в створ ударом издали

10' Норшеланн пытается что-то создать.

10' Анкерсен Петер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Фресе Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

9' Норшеланн пытается что-то создать.

8' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

7' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Норшеланн

5' Ларссон Джордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Вилладсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Йелерт Элиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Норшеланн контролирует мяч.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Норшеланн начинает с центра поля