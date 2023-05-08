Тур: 28. Стадион: Right To Dream Park. Зрители: 9713 Главный судья: Peter Kjaersgaard
3:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
1:0
28' ГолФресе Мартин
57' Желтая карточкаВавро Денис
2:0
59' ГолСвенссон Даниэль
2:1
71' Гол в свои воротаХансен Киан
86' Желтая карточкаДикс Кевин
3:1
88' ГолErnest Nuamah
90' Вторая желтая карточкаДикс Кевин
90' Желтая карточкаСвенссон Даниэль
3:2
90' ПенальтиГонсалвеш Диогу
90' Желтая карточкаХансен Эмилиано
90' Желтая карточкаЙелерт Элиас
90'+11
Ход матча
28'
57'
59'
2:0
71'
2:1
86'
88'
3:1
90'
90'
90'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
451 Количество передач 546
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
39
Adamo
Nagalo
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
36
Клем
Виллиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Adamo NagaloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
11 Хансен МадсНападающий
-
15 Марксен ЭрикНападающий
-
21 Фагир ВахидНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Hoff Thorup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мукайру ПолПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Noah Sahsah
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Нордшелланн
Копенгаген
20 матчей
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
50%
14 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
37 матчей
13.5%
86.5%
0 побед 5 ничьих 32 победы
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 21 победа
Второй тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 24 победы
57 матчей
19.3%
24.6%
56.1%
11 побед 14 ничьих 32 победы
Первый тайм
24.6%
38.6%
36.8%
14 побед 22 ничьи 21 победа
Второй тайм
19.3%
38.6%
42.1%
11 побед 22 ничьи 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
35
Голов в среднем за матч
1.2
1.09
Среднее время на гол
75
82
Всего голов
68
37
Голов в среднем за матч
2.13
1.48
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
98
72
Голов в среднем за матч
1.72
1.26
Тотал матчей
2.5
55
Больше 96%
Меньше 4%
2
49
Больше 86%
Меньше 14%
8
34
Больше 60%
Меньше 40%
23
21
Больше 37%
Меньше 63%
36
7
Больше 12%
Меньше 88%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
1
Больше 2%
Меньше 98%
56
Среднее время на гол
52
71
Бомбардиры внутри турнира
Нордшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ernest Nuamah
|10
|0.36
|Скьеллеруп Андреас
|10 (3)
|0.36
|Диоманде Мохаммед
|4
|0.14
|Фагир Вахид
|4
|0.14
|Хансен Эмилиано
|3
|0.11
|Фресе Мартин
|2
|0.07
|Свенссон Даниэль
|2
|0.07
|Хансен Мадс
|2
|0.07
|Беньямин Нюгрен
|2
|0.07
|Антман Оливер
|2
|0.07
|Асконе Рокко
|2
|0.07
|Lasso Coulibaly
|1
|0.04
|Adamo Nagalo
|1
|0.04
|Кристенсен Якоб
|0
|0
|Хансен Киан
|0
|0
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Mario Dorgeles
|0
|0
|Марксен Эрик
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Классон Виктор
|10
|0.36
|Дарами Мохаммед
|8
|0.29
|Биэл Пеп
|6 (2)
|0.21
|Лерагер Лукас
|6
|0.21
|Харальдссон Хакон-Арнар
|4
|0.14
|Бардгджи Руни
|3
|0.11
|Гонсалвеш Диогу
|3 (2)
|0.11
|Фальк Расмус
|2
|0.07
|Йелерт Элиас
|1
|0.04
|Вавро Денис
|1
|0.04
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.04
|Кристиансен Виктор
|1
|0.04
|Ларссон Джордан
|1
|0.04
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.04
|Дикс Кевин
|0
|0
|Клем Виллиам
|0
|0
Карточки
Нордшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adamo Nagalo
|4
|2
|Фресе Мартин
|7
|0
|Кристенсен Якоб
|6
|0
|Ernest Nuamah
|4
|1
|Бидструп Мадс
|5
|0
|Вилладсен Оливер
|3
|1
|Диоманде Мохаммед
|4
|0
|Марксен Эрик
|3
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Хансен Мадс
|2
|0
|Хансен Андреас III
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0
|Lasso Coulibaly
|2
|0
|Mario Dorgeles
|2
|0
|Хансен Эмилиано
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харальдссон Хакон-Арнар
|7
|0
|Дикс Кевин
|5
|1
|Хочолава Давид
|6
|0
|Кристиансен Виктор
|6
|0
|Йелерт Элиас
|6
|0
|Лерагер Лукас
|5
|0
|Вавро Денис
|5
|0
|Классон Виктор
|4
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|Стаменич Марко
|3
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|3
|0
|Бойлесен Николай
|2
|0
|Дарами Мохаммед
|2
|0
|Клем Виллиам
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Фальк Расмус
|1
|0
|Зека Карлос
|1
|0
|Корнелиус Андреас
|1
|0
|Соренсен Кристиан I
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Нордшелланн
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (10)
7% (1)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Копенгаген
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
2
6
Нордшелланн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Копенгаген
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
14
25
Нордшелланн
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
50% (14)
21% (6)
Копенгаген
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
14% (4)
43% (12)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
25% (7)
36% (10)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
16
31
Голы по времени матча
Забито
31
23
14 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 6
16 Не забивали 17
6
19%
3
13%
1-15
5
16%
1
4%
16-30
3
10%
1
4%
31-45
3
10%
8
35%
46-60
5
16%
3
13%
61-75
9
29%
29%
7
30%
76-90
Пропущено
13
20
5 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 9
2
15%
3
15%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
2
15%
3
15%
31-45
0
0%
2
10%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
6
46%
6
30%
76-90
Забито
16
26
8 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 11
18 Не забивали 16
4
25%
3
12%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
1
6%
4
15%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
5
31%
6
23%
76-90
Пропущено
13
11
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
4
31%
4
36%
61-75
5
38%
2
18%
76-90
Забито
47
49
22 В 1-м тайме 15
25 Во 2-м тайме 34
19 Забивали первыми 17
6 Не забивали 5
10
21%
6
12%
1-15
5
11%
3
6%
16-30
7
15%
6
12%
31-45
4
9%
12
24%
46-60
7
15%
9
18%
61-75
14
30%
30%
13
27%
76-90
Пропущено
26
31
7 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 18
2
8%
3
10%
1-15
3
12%
6
19%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
2
8%
4
13%
46-60
6
23%
5
16%
61-75
11
42%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нордшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Нордшелланн - Орхус 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Виборг - Нордшелланн 1:0
Раннерс - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Нордшелланн - Орхус Фремад 4:1 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Нордшелланн - Брондбю 2:1 Виборг - Нордшелланн 1:1 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус Фремад - Нордшелланн 0:3 Нордшелланн - Оденсе 4:2 Люнгбю - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Поли Яссы 1:1 Заря - Нордшелланн 1:4 Нордшелланн - Шериф 1:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Мальмё - Нордшелланн 0:1 Ког - Нордшелланн 3:3
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Нордшелланн 5:3 Копенгаген - Брондбю 0:1 Нордшелланн - Копенгаген 3:2 Орхус - Копенгаген 0:0
Копенгаген - Виборг 2:1 Раннерс - Копенгаген 1:0 Вайле - Копенгаген 0:0 Копенгаген - Нордшелланн 2:1 Копенгаген - Бранн 1:1 Копенгаген - Виборг 2:1 Хорсенс - Копенгаген 1:4 Копенгаген - Оденсе 7:0 Копенгаген - Вайле 2:0 Копенгаген - Ольборг 1:0 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - Нествед 2:0 Копенгаген - АИК 2:1 Копенгаген - Викинг 0:0 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Копенгаген - Орхус 0:0
Результаты матчей
Нордшелланн
Копенгаген
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 43%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
7
1 раз 7%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 21%
2:1
5 раз 18%
0:2
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 32%
0
6 раз 21%
2
6 раз 21%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
10 раз 36%
2
7 раз 25%
0
4 раза 14%
3
4 раза 14%
4
2 раза 7%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Нордшелланн
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
122
95
68
59
311
212
212
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
122
410
86
212
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
244
1315
1414
721
721
226
325
127
127
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|14
|8
|6
|45 - 28
|50
|2.
|28
|15
|4
|9
|51 - 29
|49
|3.
|28
|13
|7
|8
|32 - 22
|46
|4.
|28
|13
|7
|8
|40 - 32
|46
|5.
|28
|10
|10
|8
|37 - 38
|40
|6.
|28
|11
|6
|11
|38 - 44
|39
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|10
|11
|7
|43 - 33
|41
|2.
|28
|10
|9
|9
|38 - 47
|39
|3.
|28
|8
|7
|13
|38 - 46
|31
|4.
|28
|7
|6
|15
|31 - 52
|27
|5.
|28
|6
|8
|14
|32 - 39
|26
|6.
|28
|5
|9
|14
|28 - 43
|24
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|29 - 15
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 11
|29
|3.
|14
|7
|5
|2
|20 - 15
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|19 - 12
|23
|5.
|14
|6
|3
|5
|15 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 25
|21
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|5
|4
|5
|18 - 21
|19
|2.
|14
|5
|4
|5
|21 - 27
|19
|3.
|14
|5
|3
|6
|21 - 23
|18
|4.
|14
|4
|4
|6
|14 - 18
|16
|5.
|14
|3
|6
|5
|14 - 21
|15
|6.
|14
|3
|5
|6
|14 - 16
|14
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|2
|5
|13 - 10
|23
|2.
|14
|6
|2
|6
|25 - 18
|20
|3.
|14
|6
|2
|6
|20 - 17
|20
|4.
|14
|4
|7
|3
|22 - 21
|19
|5.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|6.
|14
|4
|6
|4
|16 - 13
|18
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|6
|7
|1
|29 - 15
|25
|2.
|14
|5
|5
|4
|20 - 26
|20
|3.
|14
|3
|4
|7
|17 - 23
|13
|4.
|14
|3
|3
|8
|18 - 23
|12
|5.
|14
|2
|3
|9
|14 - 22
|9
|6.
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|8
|Орхус
|Мортенсен Патрик
|14 (1)
|Митьюлланд
|Исаксен Густав
|13 (3)
|Копенгаген
|Классон Виктор
|10 (4)
|Нордшелланн
|Ernest Nuamah
|10 (4)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|10 (1)
|Орхус
|Поульсен Николай
|1 9
|Ольборг
|Соуза Аллан II
|8
|Хорсенс
|Киилерик Мальте
|1 6
|Нордшелланн
|Adamo Nagalo
|2 4
|Люнгбю
|Ромер Марсель
|7