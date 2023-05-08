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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: .
Сириус
3:2
Второй тайм: 61'
Эльфсборг
0'
14' Желтая карточка
Седерберг Ноа
0:1
18' Гол
Гудьонсен Свейнн
1:1
32' Гол
Aron Bjarnason I
42' Желтая карточка
Michael Baidoo
2:1
45' Гол
Алсанати Андре
2:2
52' Гол
Ондрейка Якоб
3:2
55' Гол
Хейер Мелкер
61' Желтая карточка

Ход матча

14'
 
Седерберг Ноа
18'
0:1
Гудьонсен Свейнн
(Ондрейка Якоб)
32'
Aron Bjarnason I
(Роше Джейми)
1:1
42'
 
Michael Baidoo
45'
Алсанати Андре
(Коструп Магнус)
2:1
46'
 
Besfort Zeneli
Седерберг Ноа
52'
2:2
Ондрейка Якоб
55'
Хейер Мелкер
3:2
56'
 
Лав Джек Купер
Гудьонсен Свейнн
61'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Эльфсборг
3.74
3.90
8.50
Все Коэффициенты
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
8
Стенссон
Даниэль
22
Алсанати
Андре
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
28
Коструп
Магнус
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Ibrahim
Buhari
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
Сириус
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Эльфсборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

А
3:0
А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.29
Алсанати Андре 2 0.29
Матисен Маркус 1 0.14
Aron Bjarnason I 1 0.14
Мэтьюз Ташрик 1 0.14
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 4 0.57
Гудьонсен Свейнн 3 0.43
Бернхардссон Александер 3 0.43
Michael Baidoo 1 0.14
Рёмер Андре 1 0.14
Оккельс Йеппе 1 0.14
Лагербильке Густав 1 0.14
Седерберг Ноа 1 0.14
Ларссон Йохан 0 0
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Лав Джек Купер 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Роше Джейми 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Ондрейка Якоб 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльфсборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
11
Сириус
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Эльфсборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
5
36%
46-60
0
0%
5
36%
61-75
3
60%
1
7%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
1
13%
2
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Сириус
Эльфсборг

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Сириус
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
3.
ИФК Норрчепинг
 2:0 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Эльфсборг
 2:3 7 4 1 2 16 - 7 13
5.
Кальмар
 0:2 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Юргорден
 2:0 7 3 1 3 8 - 9 10
7.
Броммапойкарна
 0:0 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Сириус
 3:2 7 1 5 1 8 - 10 8
11.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Дегерфорс
 0:2 7 2 0 5 7 - 17 6
14.
Гётеборг
 0:0 7 1 2 4 7 - 6 5
15.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 2:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 0:2 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 2:3 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 0:2 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Сириус
 3:2 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Гётеборг
 0:0 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
16.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Эльфсборг
 2:3 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 0:0 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
7.
Сириус
 3:2 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 2:0 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Сириус
    Ничья
    Эльфсборг
    3.74
    3.90
    8.50
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    Где смотреть матч Сириус 3:2 Эльфсборг онлайн

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