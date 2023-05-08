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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 4588
Сириус
3:4
Конец матча
Эльфсборг
0'
14' Желтая карточка
Седерберг Ноа
0:1
18' Гол
Гудьонсен Свейнн
1:1
32' Гол
Aron Bjarnason I
42' Желтая карточка
Michael Baidoo
2:1
45' Гол
Алсанати Андре
2:2
52' Гол
Ондрейка Якоб
3:2
55' Гол
Хейер Мелкер
61' Желтая карточка
Aron Bjarnason I
65' Желтая карточка
Besfort Zeneli
3:3
87' Гол
Лав Джек Купер
3:4
89' Гол
Ларссон Йохан
90' Желтая карточка
Касем Ахмед
90'+5
30
Тоннандер
Якоб
14
Aron
Bjarnason
I
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
6
Матисен
Маркус
21
Видгрен
Деннис
5
Роше
Джейми
8
Стенссон
Даниэль
22
Алсанати
Андре
19
Хейер
Мелкер
7
Мэтьюз
Ташрик
28
Коструп
Магнус
30
Вальдимарссон
Хакон-Рабн
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Ibrahim
Buhari
23
Хульт
Никлас
28
Седерберг
Ноа
10
Michael
Baidoo
6
Рёмер
Андре
19
Оккельс
Йеппе
11
Гудьонсен
Свейнн
7
Ондрейка
Якоб
Сириус
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Эльфсборг

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

14 матчей

35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед

История матчей

А
3:0
А
2:0
А
3:0
А
0:2
А
1:1
А
3:3
А
1:1
А
2:4
А
4:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
К
4:0
КШ
1:4

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
14

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

28
21

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роше Джейми 2 0.29
Алсанати Андре 2 0.29
Матисен Маркус 1 0.14
Aron Bjarnason I 1 0.14
Мэтьюз Ташрик 1 0.14
Хейер Мелкер 1 0.14
Коструп Магнус 0 0
Перссон Хоаким 0 0
Стенссон Даниэль 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондрейка Якоб 5 0.71
Гудьонсен Свейнн 3 0.43
Бернхардссон Александер 3 0.43
Ларссон Йохан 1 0.14
Michael Baidoo 1 0.14
Лав Джек Купер 1 0.14
Рёмер Андре 1 0.14
Оккельс Йеппе 1 0.14
Лагербильке Густав 1 0.14
Седерберг Ноа 1 0.14
Хульт Никлас 0 0
Фрик Пер 0 0
Besfort Zeneli 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стенссон Даниэль 3 0
Видгрен Деннис 1 0
Роше Джейми 1 0
Aron Bjarnason I 1 0
Алсанати Андре 1 0
Викман Адам 1 0
August Ljungberg 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michael Baidoo 3 0
Седерберг Ноа 2 0
Хульт Никлас 1 0
Хольмен Себастьян 1 0
Рёмер Андре 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Касем Ахмед 1 0
Besfort Zeneli 1 0

Результаты матчей

Сириус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

4
0
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

4
11
Сириус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эльфсборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

8
11

Голы по времени матча

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Пропущено

8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
50%
1
9%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
6
33%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
38%
3
17%
76-90

Пропущено

12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Сириус
Эльфсборг

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сириус
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1
1
2
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
1
6
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
3.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
4.
ИФК Норрчепинг
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Дегерфорс
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Оккельс Йеппе уходит с поля. Касем Ахмед выходит вместо него
    • Описание гола
      52'
      Г О О О О Л - Jacob Ondrejka бьет в цель!
    • 46'
      Седерберг Ноа уходит с поля. Besfort Zeneli выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Коструп Магнус сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Алсанати Андре бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Майкл Байду получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Jamie Roche сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Aron Bjarnason бьет в цель!
    • 18'
      Jacob Ondrejka сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      18'
      Г О О О О Л - Гудьонсен Свейнн бьет в цель!
    • Желтая карточка
      14'
      Седерберг Ноа получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сириус 3:4 Эльфсборг онлайн

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