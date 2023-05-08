Тур: 7. Стадион: Студентернас. Зрители: 4588
0'
14' Желтая карточкаСедерберг Ноа
0:1
18' ГолГудьонсен Свейнн
1:1
32' ГолAron Bjarnason I
42' Желтая карточкаMichael Baidoo
2:1
45' ГолАлсанати Андре
2:2
52' ГолОндрейка Якоб
3:2
55' ГолХейер Мелкер
61' Желтая карточкаAron Bjarnason I
65' Желтая карточкаBesfort Zeneli
3:3
87' ГолЛав Джек Купер
3:4
89' ГолЛарссон Йохан
90' Желтая карточкаКасем Ахмед
90'+5
Ход матча
14'
18'
32'
1:1
42'
45'
2:1
52'
2:2
55'
3:2
61'
65'
87'
3:3
89'
3:4
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
19
Хейер
Мелкер
23
Хульт
Никлас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Malcolm Jeng
-
27 Эзкан Эмиль
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Сириус
Эльфсборг
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
116.7%
7 побед 0 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
14 матчей
35.7%
21.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
7.1%
42.9%
7 побед 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
14
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
28
21
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роше Джейми
|2
|0.29
|Алсанати Андре
|2
|0.29
|Матисен Маркус
|1
|0.14
|Aron Bjarnason I
|1
|0.14
|Мэтьюз Ташрик
|1
|0.14
|Хейер Мелкер
|1
|0.14
|Коструп Магнус
|0
|0
|Перссон Хоаким
|0
|0
|Стенссон Даниэль
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондрейка Якоб
|5
|0.71
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.43
|Бернхардссон Александер
|3
|0.43
|Ларссон Йохан
|1
|0.14
|Michael Baidoo
|1
|0.14
|Лав Джек Купер
|1
|0.14
|Рёмер Андре
|1
|0.14
|Оккельс Йеппе
|1
|0.14
|Лагербильке Густав
|1
|0.14
|Седерберг Ноа
|1
|0.14
|Хульт Никлас
|0
|0
|Фрик Пер
|0
|0
|Besfort Zeneli
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стенссон Даниэль
|3
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Aron Bjarnason I
|1
|0
|Алсанати Андре
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
|August Ljungberg
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michael Baidoo
|3
|0
|Седерберг Ноа
|2
|0
|Хульт Никлас
|1
|0
|Хольмен Себастьян
|1
|0
|Рёмер Андре
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
|Касем Ахмед
|1
|0
|Besfort Zeneli
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Эльфсборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
4
0
Сириус
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эльфсборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
4
11
Сириус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Эльфсборг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
8
11
Голы по времени матча
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Пропущено
8
4
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
75%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
2
50%
1
9%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
6
33%
46-60
0
0%
5
28%
61-75
3
38%
3
17%
76-90
Пропущено
12
7
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
1
8%
4
57%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
1
14%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
15%
60%
25%
3 победы 12 ничьих 5 поражений
Кальмар - Сириус 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Хеккен 1:4 Варберг БоИС - Сириус 1:1
Сириус - Юргорден 0:0 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1 Сириус - Эребру 2:2 АИК - Сириус 0:0 Сириус - Браге 2:3 Сириус - Юргорден 0:1 Ольборг - Сириус 1:2 Броммапойкарна - Сириус 2:1 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Варберг БоИС 2:3 Сундсвалль - Сириус 2:3 Сириус - Кальмар 0:0 Хаммарбю - Сириус 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Дегерфорс - Сириус 0:0 Сириус - АИК 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эльфсборг - Хальмстад 6:1 Мьельбю - Эльфсборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Варберг БоИС - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Хеккен 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:0 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1 Эльфсборг - Брейдаблик 2:1 Эльфсборг - Brentford 2 4:1 Эльфсборг - Одд 2:2 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Люнгбю - Эльфсборг 3:4 Копенгаген - Эльфсборг 4:1 Брондбю - Эльфсборг 2:1 АИК - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Хельсинборг 3:0 Эльфсборг - Хаммарбю 2:1 Варберг БоИС - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Дегерфорс 1:1
Результаты матчей
Сириус
Эльфсборг
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
5
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:4
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Сириус
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
43
16
34
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|5 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3