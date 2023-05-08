Тур: 6.
2:0
Конец матча
Ход матча
17'
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Хават ЯссинПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
33 Yonis Shino
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Браге
Сундсвалль
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
0.8
1
Среднее время на гол
112
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
2.83
1.4
Среднее время на гол
31
64
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.91
1.18
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
47
76
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берггрен Густав
|2
|0.33
|Samouil Izountouemoi
|2
|0.33
|Хеллберг Сет
|2
|0.33
|Карлберг Дуглас
|0
|0
|Pontus Jonsson1
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|2
|0.29
|Пичках Пайя
|2
|0.29
|Бенгтссон Йохан
|2
|0.29
|Энгблум Понтус
|1
|0.14
|Симба Мунга
|1
|0.14
|Халлениус Линус
|1
|0.14
|Блумквист Александр
|1
|0.14
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.14
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ieltsin Camoes
|2
|0
|Хеллберг Сет
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Редин Понтус
|1
|0
|Pontus Jonsson1
|1
|0
|Johan Arvidsson
|1
|0
|Malte Persson
|1
|0
|Henry Sletsjoee
|1
|0
|Andre Bernardini
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Пичках Пайя
|2
|0
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сундсвалль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
1
0
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сундсвалль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
2
2
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
12
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0
Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2
Результаты матчей
Браге
Сундсвалль
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Браге
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
43
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|ГАИС
|Линдберг Юлиус
|5
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|5
|Йёнчёпинг
|Бук Робин
|4 (3)
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|4
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|4
|Эстер
|Хедлунд Себастьян
|4
|Утсиктенс
|Albin Skoglund
|4
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2