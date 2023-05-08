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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 6.
Браге
2:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
17' Гол
Берггрен Густав
2:0
35' Гол
Samouil Izountouemoi
90'+4
13
Andre
Bernardini
22
Тамими
Джонатан
5
Редин
Понтус
3
Асанте
Эйрик
4
Malte
Persson
8
Хеллберг
Сет
14
Jacob
Stensson
10
Берггрен
Густав
16
Samouil
Izountouemoi
9
Карлберг
Дуглас
11
Johan
Arvidsson
1
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
3
Лундгрен
Фредрик
4
Блумквист
Александр
6
Линдквист
Расмус
8
Ludvig
Naavik
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
11
Карстрем
Йеспер
21
Энгблум
Понтус
14
Бенгтссон
Йохан
Браге
4-3-3
Сундсвалль
4-3-3

История личных встреч

Браге
Сундсвалль

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:0
С
3:3
С
0:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
4:0
С
1:2
С
5:0
С
0:0
С
2:3
С
2:1

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

0.8
1

Среднее время на гол

112
90

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

2.83
1.4

Среднее время на гол

31
64

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.91
1.18

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

47
76

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берггрен Густав 2 0.33
Samouil Izountouemoi 2 0.33
Хеллберг Сет 2 0.33
Карлберг Дуглас 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 2 0.29
Пичках Пайя 2 0.29
Бенгтссон Йохан 2 0.29
Энгблум Понтус 1 0.14
Симба Мунга 1 0.14
Халлениус Линус 1 0.14
Блумквист Александр 1 0.14
Стенсхаген Теодор 1 0.14
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ieltsin Camoes 2 0
Хеллберг Сет 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Редин Понтус 1 0
Pontus Jonsson1 1 0
Johan Arvidsson 1 0
Malte Persson 1 0
Henry Sletsjoee 1 0
Andre Bernardini 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Пичках Пайя 2 0
Лундгрен Фредрик 1 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сундсвалль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

1
0
Браге
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сундсвалль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

2
2
Браге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сундсвалль
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
12

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
3
27%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
14
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
2
40%
2
14%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
1
20%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Сковде АИК - Браге 0:0 Браге - Хельсинборг 1:0 Эребру - Браге 0:2 ГАИС - Браге 3:0
Браге - Вестерос 1:2 Дегерфорс - Браге 1:3 Броммапойкарна - Браге 0:2 Сириус - Браге 2:3 Браге - Сандвикен Берген 3:1 Браге - Kvarnsveden 3:0 Браге - Эребру 1:1 Гефле - Браге 2:1 Хальмстад - Браге 1:0 Браге - Вестерос 0:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Браге - Сковде АИК 0:0 Йёнчёпинг - Браге 1:1 Эргрюте - Браге 4:0 Браге - Треллеборг 1:2 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:3
Сундсвалль
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Треллеборг - Сундсвалль 3:4 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3
Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1 Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2

Результаты матчей

Браге
Сундсвалль

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
2:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Браге
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 7 5 1 1 18 - 9 16
2.
Вестерос
 6 4 1 1 10 - 3 13
3.
ГАИС
 6 4 1 1 11 - 5 13
4.
Эстерсунд
 6 3 3 0 10 - 5 12
5.
Утсиктенс
 6 3 2 1 9 - 6 11
6.
Браге
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Йёнчёпинг
 6 2 4 0 12 - 10 10
8.
Сундсвалль
 7 3 0 4 11 - 15 9
9.
Эребру
 6 2 2 2 5 - 6 8
10.
Гефле
 6 2 1 3 4 - 7 7
11.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
12.
Сирианска Эскильстуна
 6 1 2 3 4 - 10 5
13.
Эргрюте
 6 0 4 2 7 - 10 4
14.
Хельсинборг
 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
Треллеборг
 6 1 0 5 8 - 13 3
16.
Сковде АИК
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ГАИС
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Браге
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
7.
Эстерсунд
 3 1 2 0 6 - 5 5
8.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 3 1 1 1 2 - 2 4
11.
Гефле
 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Хельсинборг
 3 1 0 2 2 - 3 3
14.
Эргрюте
 3 0 3 0 6 - 6 3
15.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
16.
Сковде АИК
 3 0 2 1 4 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 4 3 1 0 10 - 6 10
2.
Вестерос
 4 3 0 1 7 - 3 9
3.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
4.
Сундсвалль
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Утсиктенс
 3 1 2 0 5 - 3 5
6.
ГАИС
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Эребру
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Йёнчёпинг
 3 0 3 0 8 - 8 3
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
16.
Треллеборг
 3 0 0 3 3 - 8 0
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  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
ГАИС Линдберг Юлиус 5
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 5
Йёнчёпинг Бук Робин 4 (3)
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 4
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Эстер Вестермарк Йеспер 4
Эстер Хедлунд Себастьян 4
Утсиктенс Albin Skoglund 4
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Samouil Izountouemoi бьет в цель!
  • 17'
    Карлберг Дуглас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Gustav Berggren бьет в цель!
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      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Браге 2:0 Сундсвалль онлайн

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