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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Второй тайм: 62'
Гётеборг
0'
15' Желтая карточка
Чалышир Андре
47' Желтая карточка
Норлин Густаф

Ход матча

15'
Чалышир Андре
 
47'
 
Норлин Густаф
61'
 
Марковик Эман
Норлин Густаф

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Гётеборг
3.80
3.55
3.25
Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
10
Marijan
Cosic
9
Васич
Никола
7
Петтерссон
Оскар
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
Броммапойкарна
4-4-2
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Гётеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

А
0:2
А
3:0
ТМК
3:0
А
3:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
А
1:2
А
1:1
А
0:3
А
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.17

Среднее время на гол

112
540

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.8

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.91

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 2 (1) 0.29
Richie Omorowa 1 0.14
Marijan Cosic 1 0.14
Васич Никола 1 0.14
Акерманн Кевин 1 0.14
Alexander Jensen 1 0.14
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 2 0.29
Ольссон Себастьян 2 0.29
Хаген Элиас 1 0.14
Вендт Оскар 1 0.14
Свенссон Густаф 1 0.14
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Васич Никола 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Richie Omorowa 2 0
Чалышир Андре 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Хауснер Себастиан 1 0
Alai Ghasem 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

3
8
Броммапойкарна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
Гётеборг

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
3.
ИФК Норрчепинг
 2:0 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Эльфсборг
 2:3 7 4 1 2 16 - 7 13
5.
Кальмар
 0:2 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Юргорден
 2:0 7 3 1 3 8 - 9 10
7.
Броммапойкарна
 0:0 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Сириус
 3:2 7 1 5 1 8 - 10 8
11.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Дегерфорс
 0:2 7 2 0 5 7 - 17 6
14.
Гётеборг
 0:0 7 1 2 4 7 - 6 5
15.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 2:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 0:2 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 2:3 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 0:2 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Сириус
 3:2 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Гётеборг
 0:0 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
16.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Эльфсборг
 2:3 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 0:0 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
7.
Сириус
 3:2 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 2:0 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Gustaf Norlin уходит с поля. Марковик Эман выходит вместо него
  • Желтая карточка
    47'
    Gustaf Norlin получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Чалышир Андре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
Гётеборг
3.80
3.55
3.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Броммапойкарна 0:0 Гётеборг онлайн

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Гётеборг
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