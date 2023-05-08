Тур: 7. Стадион: Гримста.
0:0
Конец матча
Ход матча
Статистика матча
-
14 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 1
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
15
Samuel
Holm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Alai Ghasem
-
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
История личных встреч
Броммапойкарна
Гётеборг
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
11 матчей
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.8
0.17
Среднее время на гол
112
540
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
2.67
1.8
Среднее время на гол
33
50
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.82
0.91
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
49
99
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петтерссон Оскар
|2 (1)
|0.29
|Richie Omorowa
|1
|0.14
|Marijan Cosic
|1
|0.14
|Васич Никола
|1
|0.14
|Акерманн Кевин
|1
|0.14
|Alexander Jensen
|1
|0.14
|Gustav Sandberg-Magnusson
|0
|0
|Фрицсон Людвиг
|0
|0
|Сёдерстрём Тим
|0
|0
|Samuel Holm
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|2
|0.29
|Ольссон Себастьян
|2
|0.29
|Хаген Элиас
|1
|0.14
|Вендт Оскар
|1
|0.14
|Свенссон Густаф
|1
|0.14
|Саломонссон Эмиль
|0
|0
|Хауснер Себастиан
|0
|0
|Норлин Густаф
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustav Sandberg-Magnusson
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Абрахамссон Александер
|2
|0
|Richie Omorowa
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Фрицсон Людвиг
|1
|0
|Сёдерстрём Тим
|1
|0
|Акерманн Кевин
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Норлин Густаф
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
0
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
3
8
Броммапойкарна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
1
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90
Пропущено
8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
Гётеборг
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|5 (5)
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3