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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: .
Броммапойкарна
0:0
Конец матча
Гётеборг
0'
15' Желтая карточка
Чалышир Андре
47' Желтая карточка
Норлин Густаф
90'+4

Ход матча

15'
Чалышир Андре
 
46'
 
Трондсен Андерс
Эрикссон Себастьян
47'
 
Норлин Густаф
59'
 
Марковик Эман
Норлин Густаф
77'
 
Linus Carlstrand
Хаген Элиас
81'
Акерманн Кевин
Marijan Cosic
 
81'
Richie Omorowa
Васич Никола
 
89'
 
Абдуллахи Сулейман
Ольссон Себастьян
89'
Gustav Sandberg-Magnusson
Петтерссон Оскар
 

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
4
Amadeus
Soegaard
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
17
Alexander
Jensen
15
Samuel
Holm
13
Фрицсон
Людвиг
10
Marijan
Cosic
9
Васич
Никола
7
Петтерссон
Оскар
1
Дальберг
Понтус
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
Броммапойкарна
4-4-2
Гётеборг
4-2-3-1

История личных встреч

Броммапойкарна
Гётеборг

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

11 матчей

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
9.1%
81.8%
1 победа 1 ничья 9 побед

История матчей

А
0:2
А
3:0
ТМК
3:0
А
3:0
А
1:1
А
2:1
А
2:0
А
1:2
А
1:1
А
0:3
А
4:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.8
0.17

Среднее время на гол

112
540

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

2.67
1.8

Среднее время на гол

33
50

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.82
0.91

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

49
99

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петтерссон Оскар 2 (1) 0.29
Richie Omorowa 1 0.14
Marijan Cosic 1 0.14
Васич Никола 1 0.14
Акерманн Кевин 1 0.14
Alexander Jensen 1 0.14
Gustav Sandberg-Magnusson 0 0
Фрицсон Людвиг 0 0
Сёдерстрём Тим 0 0
Samuel Holm 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 2 0.29
Ольссон Себастьян 2 0.29
Хаген Элиас 1 0.14
Вендт Оскар 1 0.14
Свенссон Густаф 1 0.14
Саломонссон Эмиль 0 0
Хауснер Себастиан 0 0
Норлин Густаф 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustav Sandberg-Magnusson 2 0
Васич Никола 2 0
Абрахамссон Александер 2 0
Richie Omorowa 2 0
Чалышир Андре 1 0
Фрицсон Людвиг 1 0
Сёдерстрём Тим 1 0
Акерманн Кевин 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Эрикссон Себастьян 2 0
Карлен Адам 2 0
Хауснер Себастиан 1 0
Норлин Густаф 1 0
Alai Ghasem 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Гётеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
0
Броммапойкарна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

3
8
Броммапойкарна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Гётеборг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
33%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
25%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
50%
2
22%
76-90

Пропущено

8
1
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
10%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 0:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Мьельбю 2:0 Эльфсборг - Броммапойкарна 5:0
Броммапойкарна - Мальмё 1:2 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Броммапойкарна - Браге 0:2 Броммапойкарна - Васалунд 3:1 Сирианска Эскильстуна - Броммапойкарна 0:4 Вестерос - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Сириус 2:1 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Браге 3:2 Норрбю - Броммапойкарна 0:3 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Эстер - Броммапойкарна 4:1
Гётеборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гётеборг - Дегерфорс 6:0 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1
Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1 Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
Гётеборг

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
3.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
4.
ИФК Норрчепинг
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Дегерфорс
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
  • Желтая карточка
    47'
    Gustaf Norlin получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Эрикссон Себастьян уходит с поля. Трондсен Андерс выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    15'
    Чалышир Андре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Броммапойкарна 0:0 Гётеборг онлайн

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