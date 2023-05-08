Тур: 7. Стадион: Теле2 Арена.
0'
19' Желтая карточкаФиннделл Хампус
1:0
23' ГолАсоро Йоэль
2:0
40' Гол в свои воротаОлафссон Давид-Кристьян
52' Желтая карточкаШёстедт Расмус
Ход матча
19'
23'
1:0
40'
52'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
30
Вайо
Томми
11
Берг
Оливер
10
Асоро
Йоэль
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Берг ОливерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Скрабб СимонНападающий
- Нападающий
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хуммет ДенисПолузащитник
-
-
12 Leon Isa
-
25 Rony Jansson
-
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Юргорден
Кальмар
22 матча
90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед
34 матча
58.8%
8.8%
32.4%
20 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
27
Голов в среднем за матч
1.67
1.69
Среднее время на гол
54
53
Всего голов
20
21
Голов в среднем за матч
1.25
1.17
Среднее время на гол
72
77
Всего голов
50
48
Голов в среднем за матч
1.47
1.41
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
61
63
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финнделл Хампус
|3
|0.43
|Асоро Йоэль
|2
|0.29
|Викхейм Густав
|1
|0.14
|Сабович Бесард
|1
|0.14
|Берг Оливер
|0
|0
|Эрикссон Магнус
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mileta Rajovic
|5
|0.71
|Скрабб Симон
|2
|0.29
|Шамун Ноа
|1
|0.14
|Хуммет Денис
|1
|0.14
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|0
|0
|Дженсен Кевин
|0
|0
|Линдаль Аксель
|0
|0
|Густафссон Карл
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шуллер Расмус
|3
|0
|Финнделл Хампус
|2
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|1
|Андерссон Элиас
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Хуммет Денис
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Mileta Rajovic
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
0
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
6
Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
9
1
Волевые поражения
0
6
Голы по времени матча
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3
Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0
Результаты матчей
Юргорден
Кальмар
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
42
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|20 - 4
|21
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 8
|15
|3.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 6
|14
|4.
|2:3
|7
|4
|1
|2
|16 - 7
|13
|5.
|0:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|6.
|2:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|7.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 10
|10
|8.
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|10.
|3:2
|7
|1
|5
|1
|8 - 10
|8
|11.
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|13.
|0:2
|7
|2
|0
|5
|7 - 17
|6
|14.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|7 - 6
|5
|15.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|16.
|6
|0
|4
|2
|3 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 6
|9
|4.
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:2
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|8.
|2:3
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|9.
|0:2
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|11.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|3:2
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|7 - 3
|4
|15.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|1 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|2:3
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|4 - 8
|6
|6.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|7.
|3:2
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|13.
|2:0
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
|15.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
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- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Кальмар
|Mileta Rajovic
|5
|Хеккен
|Ларсен Ларс Олден
|4 (5)
|Эльфсборг
|Ондрейка Якоб
|4 (4)
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Хальмстад
|Сведберг Джонатан
|3