  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: .
Юргорден
2:0
Второй тайм: 52'
Кальмар
0'
19' Желтая карточка
Финнделл Хампус
1:0
23' Гол
Асоро Йоэль
2:0
40' Гол в свои ворота
Олафссон Давид-Кристьян
52' Желтая карточка
Шёстедт Расмус

Ход матча

19'
Финнделл Хампус
 
23'
Асоро Йоэль
(Берг Оливер)
1:0
40'
Олафссон Давид-Кристьян
2:0
52'
 
Шёстедт Расмус

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Кальмар
3.70
3.84
79.00
Все Коэффициенты
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
11
Берг
Оливер
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
10
Асоро
Йоэль
23
Викхейм
Густав
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
Юргорден
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Кальмар

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

34 матча

58.8%
8.8%
32.4%
20 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

А
3:2
А
1:0
К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.69

Среднее время на гол

54
53

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.43
Асоро Йоэль 2 0.29
Викхейм Густав 1 0.14
Сабович Бесард 1 0.14
Берг Оливер 0 0
Эрикссон Магнус 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 5 0.71
Скрабб Симон 2 0.29
Шамун Ноа 1 0.14
Хуммет Денис 1 0.14
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Хуммет Денис 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Mileta Rajovic 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
0
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кальмар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
6
Юргорден
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

0
6

Голы по времени матча

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
2
67%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

6
9
5 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
17%
4
44%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
3
50%
1
11%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
3
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3
Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0

Результаты матчей

Юргорден
Кальмар

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
3.
ИФК Норрчепинг
 2:0 7 4 2 1 11 - 6 14
4.
Эльфсборг
 2:3 7 4 1 2 16 - 7 13
5.
Кальмар
 0:2 7 3 2 2 9 - 6 11
6.
Юргорден
 2:0 7 3 1 3 8 - 9 10
7.
Броммапойкарна
 0:0 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Сириус
 3:2 7 1 5 1 8 - 10 8
11.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
12.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
13.
Дегерфорс
 0:2 7 2 0 5 7 - 17 6
14.
Гётеборг
 0:0 7 1 2 4 7 - 6 5
15.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 2:0 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 0:2 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 2:0 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 2:3 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 0:2 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Сириус
 3:2 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Гётеборг
 0:0 4 1 1 2 7 - 3 4
15.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
16.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
ИФК Норрчепинг
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Эльфсборг
 2:3 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 0:0 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
7.
Сириус
 3:2 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 2:0 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 0:2 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
Эльфсборг Ондрейка Якоб 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Шёстедт Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юргорден
Ничья
Кальмар
3.70
3.84
79.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Юргорден 2:0 Кальмар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Юргорден
Кальмар
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 