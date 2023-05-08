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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 7. Стадион: . Зрители: 15343
Юргорден
3:1
Конец матча
Кальмар
0'
19' Желтая карточка
Финнделл Хампус
1:0
23' Гол
Асоро Йоэль
2:0
40' Гол в свои ворота
Олафссон Давид-Кристьян
52' Желтая карточка
Шёстедт Расмус
3:0
53' Гол
Викхейм Густав
3:1
66' Гол
Хуммет Денис
80' Желтая карточка
Нетабай Нахом Гирмай
86' Желтая карточка
Arash Motaraghebjafarpour
90'+4

Ход матча

19'
Финнделл Хампус
 
23'
Асоро Йоэль
(Берг Оливер)
1:0
40'
Олафссон Давид-Кристьян
2:0
52'
 
Шёстедт Расмус
53'
Викхейм Густав
(Эрикссон Магнус)
3:0
58'
 
Хуммет Денис
Шамун Ноа
58'
 
Карлссон Йохан
Гояни Роберт
66'
3:1
Хуммет Денис
68'
Фаллениус Оскар
Эдвардсен Виктор
 
76'
Сабович Бесард
Викхейм Густав
 
76'
Радетинац Харис
Эрикссон Магнус
 
80'
 
Нетабай Нахом Гирмай
84'
 
Arash Motaraghebjafarpour
Линдаль Аксель
86'
 
Arash Motaraghebjafarpour
90'
Lucas Bergvall
Берг Оливер
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
30
Вайо
Томми
2
Юханссон
Петр
4
Лёфгрен
Йеспер
3
Даниэльссон
Маркус
8
Андерссон
Элиас
11
Берг
Оливер
13
Финнделл
Хампус
7
Эрикссон
Магнус
16
Эдвардсен
Виктор
10
Асоро
Йоэль
23
Викхейм
Густав
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
23
Гояни
Роберт
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
11
Скрабб
Симон
9
Mileta
Rajovic
14
Шамун
Ноа
Юргорден
4-3-3
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Юргорден
Кальмар

22 матча

90.9%
9.1%
20 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.2%
18.2%
13.6%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

59.1%
27.3%
13.6%
13 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 11 побед

34 матча

58.8%
8.8%
32.4%
20 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

44.1%
32.4%
23.5%
15 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.2%
29.4%
32.4%
13 побед 10 ничьих 11 побед

История матчей

А
3:2
А
1:0
К
0:2
А
3:2
А
0:1
ТМК
2:3
К
4:1
А
0:3
А
5:0
А
0:1
А
2:0
А
0:2
А
0:1
А
0:2
А
4:1
А
2:1
ТМК
0:2
А
0:3
А
0:3
А
1:0
А
0:4
А
0:0
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1
А
2:1
А
3:2
А
0:1
А
0:2
А
2:0
А
6:1
А
0:1
А
5:1

Голы

Всего голов

30
27

Голов в среднем за матч

1.67
1.69

Среднее время на гол

54
53

Всего голов

20
21

Голов в среднем за матч

1.25
1.17

Среднее время на гол

72
77

Всего голов

50
48

Голов в среднем за матч

1.47
1.41

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
11
Больше 32%
Меньше 68%
23
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

61
63

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финнделл Хампус 3 0.43
Викхейм Густав 2 0.29
Асоро Йоэль 2 0.29
Сабович Бесард 1 0.14
Эрикссон Магнус 0 0
Берг Оливер 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mileta Rajovic 5 0.71
Скрабб Симон 2 0.29
Хуммет Денис 2 0.29
Шамун Ноа 1 0.14
Ромариньо Перейра 0 0
Нетабай Нахом Гирмай 0 0
Дженсен Кевин 0 0
Линдаль Аксель 0 0
Густафссон Карл 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шуллер Расмус 3 0
Финнделл Хампус 2 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 1
Андерссон Элиас 1 0
Юханссон Петр 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Хуммет Денис 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Нетабай Нахом Гирмай 1 0
Mileta Rajovic 1 0
Arash Motaraghebjafarpour 1 0

Результаты матчей

Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Кальмар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

0
2
Юргорден
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Кальмар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
6
Юргорден
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Кальмар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
1

Волевые поражения

0
8

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
100%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

8
2
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
4
36%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
3
38%
2
18%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
3
50%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Юргорден 4:1 Дегерфорс - Юргорден 2:1 Юргорден - Гётеборг 1:0 Хальмстад - Юргорден 2:0
Сириус - Юргорден 0:0 Юргорден - Броммапойкарна 3:1 Гефле - Юргорден 0:0 Хеккен - Юргорден 3:0 Юргорден - Лех 0:3 Юргорден - Мальмё 2:2 Лех - Юргорден 2:0 Юргорден - Вернаму 1:4 Сириус - Юргорден 0:1 Лас-Пальмас - Юргорден 1:3 Сирианска Эскильстуна - Юргорден 1:5 Броммапойкарна - Юргорден 1:1 Юргорден - Мьельбю 0:1 Юргорден - Шемрок Роверс 1:0 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Мольде - Юргорден 2:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Кальмар - Сириус 2:2 Варберг БоИС - Кальмар 0:0 Кальмар - Хальмстад 2:0 Хеккен - Кальмар 1:3
Кальмар - Гётеборг 2:0 Мальмё - Кальмар 1:0 Кальмар - Эстер 0:0 Хельсинборг - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 0:0 Хорсенс - Кальмар 2:1 Кальмар - Мьельбю 4:1 Будё-Глимт - Кальмар 0:0 Кальмар - Люнгбю 0:3 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Хаммарбю - Кальмар 4:2 Сириус - Кальмар 0:0 Кальмар - Мьельбю 1:2 Вернаму - Кальмар 1:3 Эльфсборг - Кальмар 0:2 Кальмар - Хельсинборг 2:0

Результаты матчей

Юргорден
Кальмар

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 7 7 0 0 20 - 4 21
2.
Эльфсборг
 7 5 1 1 18 - 7 16
3.
Хеккен
 7 5 0 2 17 - 8 15
4.
ИФК Норрчепинг
 7 4 2 1 11 - 6 14
5.
Кальмар
 7 3 2 2 10 - 7 11
6.
Юргорден
 7 3 1 3 9 - 10 10
7.
Броммапойкарна
 7 3 1 3 7 - 10 10
8.
Хальмстад
 7 3 0 4 7 - 14 9
9.
Мьельбю
 6 2 2 2 5 - 5 8
10.
Вернаму
 6 2 0 4 4 - 7 6
11.
Хаммарбю
 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
Дегерфорс
 7 2 0 5 7 - 17 6
13.
Гётеборг
 7 1 2 4 7 - 6 5
14.
АИК
 7 1 2 4 4 - 9 5
15.
Сириус
 7 0 5 2 8 - 12 5
16.
Варберг БоИС
 6 0 4 2 3 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Юргорден
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Хеккен
 4 3 0 1 11 - 6 9
4.
Хальмстад
 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Кальмар
 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
ИФК Норрчепинг
 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
8.
Эльфсборг
 3 2 0 1 11 - 3 6
9.
Дегерфорс
 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Мьельбю
 4 1 2 1 4 - 3 5
11.
Броммапойкарна
 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
13.
Гётеборг
 4 1 1 2 7 - 3 4
14.
Вернаму
 3 1 0 2 1 - 2 3
15.
Варберг БоИС
 4 0 3 1 1 - 7 3
16.
Сириус
 3 0 1 2 4 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 4 3 1 0 7 - 4 10
2.
Мальмё
 3 3 0 0 9 - 1 9
3.
ИФК Норрчепинг
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Хеккен
 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Броммапойкарна
 4 2 0 2 4 - 8 6
6.
Кальмар
 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Сириус
 4 0 4 0 4 - 4 4
8.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
9.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Гётеборг
 3 0 1 2 0 - 3 1
12.
АИК
 4 0 1 3 2 - 6 1
13.
Юргорден
 4 0 1 3 2 - 8 1
14.
Хальмстад
 3 0 0 3 2 - 11 0
15.
Дегерфорс
 3 0 0 3 1 - 11 0
16.
Хаммарбю
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Ондрейка Якоб 5 (5)
Кальмар Mileta Rajovic 5
Хеккен Ларсен Ларс Олден 4 (5)
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Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Хальмстад Сведберг Джонатан 3
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Олафссон Давид-Кристьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 23'
      Берг Оливер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Асоро Йоэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      19'
      Финнделл Хампус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юргорден 3:1 Кальмар онлайн

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