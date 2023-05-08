Г-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Лянко Войнович! Снова удалось сократить гостям отставание! С углового последовала подача на линию вратарской от Уорда-Прауса. Здесь головой смог в борьбе с защитником пробить Лянко, а мяч рикошетом от рук Наваса влетел в сетку.

По ногам сопернику на фланге Лоди заехал в грубом подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Саутгемптона".

Со штрафного навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником пробил с разворота Лянко, но Навас в падении отбил сферу в сторону.

Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Лянко и травмировал кисть. Медики вышли на помощь футболисту.

Мог убегать на ворота соперника Джонсон после паса от Мангаля, но проиграл он силовую борьбу за мяч защитнику.

С аута мяч далеко вбросил Ньякат в штрафную на Фелипе, который пробить пытался головой, но нарушил правила в борьбе с Лянко.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Армстронг и сбросил поперек на Мэйтленда-Найлса, но тот пробил с ходу выше ворот.

Забросил в штрафную соперника Джонсон на ход Авонийи, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.

Грамотно подставился на фланге Уокер-Питерс и заработал для своей команды перспективный стандарт в борьбе с Лоди.

Со штрафного навесил на дальнюю штангу Уорд-Праус, но здесь в борьбе с защитником головой не добрался до мяча Лянко.

Дальний заброс исполнял Уорд-Праус в штрафную соперника на Адамса, но на выходе грамотно сыграл Навас и забрал мяч в руки.

Ушел от соперника по флангу Уокер-Питерс и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

Забросил в штрафную соперника теперь уже Уорд-Праус в направлении Адамса, но тому добраться до мяча не позволил Фелипе.

Убегал в контратаку по правой бровке Джонсон, сместился в центр и пробил по воротам, но здесь Беднарек в подкате вынес сферу за пределу поля.

На ровном месте получил повреждение Белла-Кочап и не смог самостоятельно подняться на ноги. Без помощи медиков не обойтись.

Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Белла-Кочапа на поле появился Войнович Лянко.

С угла поля навесил Йейтс на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Уокер-Питерс и вынес сферу на фланг.

Ворвался в штрафную соперника на скорости Уокер-Питерс и оставил мяч под удар Уолкотту, который пробил в касание, но сфера прошла рядом с дальней штангой.

Отдавал пас по флангу Джонсон на ход Йейтсу, но прочитал эпизод Мэйтленд-Найлс и вынес сферу за боковую линию.

После ошибки соперника подхватил мяч в чужой штрафной Джонсон, но тут же получил по ногам от Мэйтленда-Найлса. Судья назначил пенальти!

Г-О-О-О-О-О-О-Л 3-1! Морган Гиббс-Уайт! Уверенно реализовал пенальти Гиббс-Уайт, пробив на силу по центру, а голкипер еще до удара упал в угол и не смог спасти.

Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.

Отдавал пас Армстронг в штрафную на ход Адамсу, но тот в силовой борьбе против Джонсона нарушил правила.

36' Проникающий пас исполнял Армстронг в штрафную на ход Алькарасу, но в последний момент мяч перехватил защитник.

35' Дальний заброс с центра поля исполнял Беднарек в штрафную на Уорда-Прауса, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

34' Протащил мяч по центру Авонийи и отдавал пас поперек на Йейтса, но выстрел в касание последнего заблокировал защитник.

33' Отдавал Уорд-Праус по правому флангу на ход Уокеру-Питерсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

32' В центре поля наступил на ногу сопернику в силовой борьбе Уокер-Питерс. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

31' Подхватил мяч на фланге Армстронг и тут же навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров замкнуть так и не смог.

30' Теперь уже Джонсон расстреливал ворота после поперечного паса от Лоди, но в прыжке ногами отбил сферу в сторону Маккарти.

29' Пробивал по воротам Лоди после сидки от Гиббс-Уайта, но на пути мяча оказался защитник в самоотверженном подкате.

28' С угла поля подавал Джонсон на линию вратарской, но вышел из ворот Маккарти и кулаком вынес снаряд подальше.

28' На чужой половине поля Лоди по ногам получил в борьбе против Уокера-Питерса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.

27' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Крлос Алькарас! Отыграли один гол "святые". Ворвался в штрафную Армстронг по центру, но не стал бить, а отдал поперек на Алькараса, который с убойной позиции отправил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.

26' После навеса с угла поля пробивал головой на дальней штанге Уолкотт, но мяч полетел намного выше перекладины.

25' Теперь уже сам Уокер-Питерс прострелил от лицевой линии на дальнюю штангу, где пробил вторым касанием Армстронг, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

24' Алькарас отличный пас вырез ла в штрафную на Уокера-Питерса, но тому пробить так и не удалось.

23' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тайво Авонийи! Зацепился за мяч в чужой штрафной Орье и в падении скинул вперед на Авонийи, который в борьбе с защитником с разворота вколотил снаряд точно в дальний верхний угол ворот.

22' Выиграл подбор Данило перед чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

21' Мягко забросил в штрафную соперника Лавия на ход Уолкотту, но тому добраться до мяча помешал в силовой борьбе Фелипе.

20' Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Алькарас после прострела от Уорда-Прауса, но мяч полетел выше перекладины.

19' Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тайво Авонийи! Смогли все же выти вперед "лесники". Запустил диагональным пасом Гиббс-Уайт в штрафную соперника Джонсона, который прострелил вдоль ворот на Авонийи, а тот в касание отправил снаряд точно под перекладину.

18' Отдавал пас в штрафную соперника Армстронг с левого фланга, но здесь Алькарасу пробить не позволил Йейтс.

17' Получил по ногам на фланге Лоди в силовой борьбе против Уолкотта. Штрафной удар исполнять будут "лесники".

16' Долго катают мяч в центре поля игроки "Ноттингем Форест", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.

15' Врывался с левого фланга на скорости в штрафную соперника Армстронг, но здесь в чистом подкате отобрал сферу Орье.

14' Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Авонийи и в итоге нарушил правила в борьбе против Беднарека.

13' Теперь уже Уорд-Праус с угла поля подавал на дальнюю штангу, где в падении пробил головой Уолкотт, но не попал в створ ворот.

12' Убежал в контратаку по центру Гиббс-Уайт и покатил поперек на Джонсона, который пробил в дальний угол, но немного неточно.

11' Диагональ исполнял Уорд-Праус в штрафную соперника, но здесь выше всех прыгнул Фелипе и вынес мяч подальше от ворот.

10' С левого фланга навесил в центр штрафной Лоди. Здесь пытался замкнуть Джонсон, но на выходе перехватил сферу Маккарти.

9' С угла поля навесил на ближнюю штангу Уорд-Праус, но здесь выиграл верховую борьбу Ньякат и вынес мяч подальше.

8' Алькарас тонким пасом нашел в штрафной соперника Адамса, который пробил с разворота, но на пути мяча оказался в подкате защитник.

7' Зацепился за мяч в чужой штрафной Адамс и сбросил под удар Уолкотту, но перехватил этот пас в подкате Фелипе.

6' Мог убегать на ворота соперника Авонийи после заброса от Джонсона, но арбитр остановил игру из-за офсайда.

5' Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Алькарас на ход Адамса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

4' Ушел от соперника по флангу Адамс, сместился в штрафную и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

3' В центре поля получил по ногам Уолкотт в борьбе против Лоди. Штрафной удар исполнять будут гости.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.