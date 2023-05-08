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Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ноттингем Форест
3:2
Второй тайм: 58'
Саутгемптон
0'
1:0
18' Гол
Авонийи Тайво
2:0
21' Гол
Авонийи Тайво
2:1
25' Гол
Алькарас Карлос
3:1
44' Пенальти
Гиббс-Уайт Морган
3:2
51' Гол
Лянко Войнович

Ход матча

18'
Авонийи Тайво
(Джонсон Бреннан)
1:0
21'
Авонийи Тайво
(Данило Ларанжера)
2:0
25'
2:1
Алькарас Карлос
(Армстронг Стюарт)
38'
 
Лянко Войнович
Белла-Кочап Армель
44'
Гиббс-Уайт Морган
3:1
51'
3:2
Лянко Войнович
(Уорд-Праус Джеймс)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 165 Количество передач 304
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Прогнозы 130
Ноттингем Форест 63.8% (83)
X 30% (39)
Саутгемптон 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Саутгемптон
3.95
3.62
3.91
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Навас
Кейлор
24
Орье
Серж
38
Фелипе
Аугусто
IV
19
Ньякат
Мусса
32
Лоди
Ренан
22
Йейтс
Райан
5
Мангаля
Орель
28
Данило
Ларанжера
20
Джонсон
Бреннан
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
37
Белла-Кочап
Армель
3
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
45
Лавия
Ромео
32
Уолкотт
Тео
8
Уорд-Праус
Джеймс
26
Алькарас
Карлос
17
Армстронг
Стюарт
10
Адамс
Че
Ноттингем Форест
4-3-2-1
Саутгемптон
4-1-4-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Саутгемптон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
3:2
Ч
3:1
Ч
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.23
Авонийи Тайво 6 0.17
Гиббс-Уайт Морган 5 (2) 0.14
Данило Ларанжера 2 0.06
Деннис Эммануэль 2 0.06
Вуд Крис 2 0.06
Куяте Шейху 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.2
Адамс Че 5 0.14
Алькарас Карлос 4 0.11
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Сулемана Камалдин 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Айю Андре 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 8 0
Армстронг Стюарт 6 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Беднарек Ян 4 0
Лянко Войнович 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Ruben Selles 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

12
10
Ноттингем Форест
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Саутгемптон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

39
21

Волевые поражения

3
10
Ноттингем Форест
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
26% (9)
21% (7)
Саутгемптон
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)

Сухие победы

14
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

41
23

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
3
15%
5
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
6
26%
9
35%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 23
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
3
38%
4
24%
76-90

Пропущено

41
29
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
2
5%
2
7%
1-15
9
22%
2
7%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
9
22%
10
34%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
11
27%
4
14%
76-90

Забито

28
33
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
12 Не забивали 14
4
14%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
3
11%
8
24%
61-75
8
29%
7
21%
76-90

Пропущено

64
55
26 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 30
4
6%
3
5%
1-15
12
19%
7
13%
16-30
10
16%
13
24%
31-45
13
20%
13
24%
46-60
8
13%
9
16%
61-75
17
27%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Саутгемптон

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
3
14
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
9
8
1
16
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
20
14
7
27
1.5
6
28
1
33
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 34 26 4 4 89 - 31 82
2.
Арсенал
 Заявка 35 25 6 4 83 - 39 81
3.
Ньюкасл
 Заявка 34 18 11 5 61 - 29 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 34 19 6 9 49 - 41 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 35 18 8 9 67 - 42 62
6.
Тоттенхэм
 Заявка 35 17 6 12 64 - 57 57
7.
Брайтон
 Заявка 33 16 7 10 63 - 45 55
8.
Астон Вилла
 Заявка 35 16 6 13 46 - 43 54
9.
Брентфорд
 Заявка 35 12 14 9 52 - 45 50
10.
Фулхэм
 Заявка 35 14 6 15 50 - 49 48
11.
Челси
 Заявка 34 11 9 14 34 - 39 42
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 35 11 7 17 30 - 50 40
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 35 10 10 15 35 - 46 40
14.
Борнмут
 Заявка 35 11 6 18 37 - 67 39
15.
Вест Хэм
 Заявка 35 10 7 18 38 - 50 37
16.
Ноттингем Форест
 3:2 Заявка 35 8 9 18 33 - 64 33
17.
Эвертон
 Заявка 35 7 11 17 32 - 53 32
18.
Лестер
 Заявка 35 8 6 21 49 - 64 30
19.
Лидс
 Заявка 35 7 9 19 44 - 69 30
20.
Саутгемптон
 2:3 Заявка 35 6 6 23 30 - 63 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 18 16 1 1 59 - 17 49
2.
Ливерпуль
 Заявка 18 13 4 1 45 - 16 43
3.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Тоттенхэм
 Заявка 18 12 1 5 36 - 22 37
6.
Ньюкасл
 Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 17 9 3 5 33 - 19 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 18 9 2 7 18 - 19 29
11.
Фулхэм
 Заявка 18 8 4 6 29 - 27 28
12.
Ноттингем Форест
 3:2 Заявка 18 7 6 5 25 - 23 27
13.
Вест Хэм
 Заявка 18 7 4 7 23 - 23 25
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
15.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
16.
Борнмут
 Заявка 18 6 4 8 20 - 27 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 2:3 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 18 12 3 3 35 - 17 39
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 18 7 3 8 21 - 33 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 18 6 4 8 17 - 24 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 18 4 7 7 20 - 27 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Челси
 Заявка 17 5 4 8 17 - 23 19
12.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 18 4 4 10 17 - 24 16
14.
Саутгемптон
 2:3 Заявка 18 4 2 12 15 - 32 14
15.
Лестер
 Заявка 18 4 2 12 28 - 41 14
16.
Эвертон
 Заявка 18 2 8 8 17 - 29 14
17.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
19.
Лидс
 Заявка 18 2 3 13 21 - 38 9
20.
Ноттингем Форест
 3:2 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 26 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 19 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 10
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Весь список
  • Второй тайм
  • 58'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Армстронг и сбросил поперек на Мэйтленда-Найлса, но тот пробил с ходу выше ворот.
  • 57'
    С аута мяч далеко вбросил Ньякат в штрафную на Фелипе, который пробить пытался головой, но нарушил правила в борьбе с Лянко.
  • 56'
    Мог убегать на ворота соперника Джонсон после паса от Мангаля, но проиграл он силовую борьбу за мяч защитнику.
  • 55'
    Пауза в матче. Неудачно приземлился на газон Лянко и травмировал кисть. Медики вышли на помощь футболисту.
  • 54'
    Со штрафного навесил Уорд-Праус на дальнюю штангу, где в борьбе с защитником пробил с разворота Лянко, но Навас в падении отбил сферу в сторону.
  • 53'
    По ногам сопернику на фланге Лоди заехал в грубом подкате. Штрафной удар исполнять будут игроки "Саутгемптона".
  • Описание гола
    52'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2-3! Лянко Войнович! Снова удалось сократить гостям отставание! С углового последовала подача на линию вратарской от Уорда-Прауса. Здесь головой смог в борьбе с защитником пробить Лянко, а мяч рикошетом от рук Наваса влетел в сетку.
  • 51'
    Ушел от соперника по флангу Уокер-Питерс и прострелил вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
  • 50'
    Дальний заброс исполнял Уорд-Праус в штрафную соперника на Адамса, но на выходе грамотно сыграл Навас и забрал мяч в руки.
  • 49'
    Со штрафного навесил на дальнюю штангу Уорд-Праус, но здесь в борьбе с защитником головой не добрался до мяча Лянко.
  • 48'
    Грамотно подставился на фланге Уокер-Питерс и заработал для своей команды перспективный стандарт в борьбе с Лоди.
  • 47'
    Забросил в штрафную соперника Джонсон на ход Авонийи, но тот не смог оторваться от защитника и в итоге потерял мяч.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка, смогут ли гости отыграться?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком арбитр отправил команды на перерыв. Комфортное преимущество имеет "Ноттингем Форест"!
  • 45'
    Забросил в штрафную соперника теперь уже Уорд-Праус в направлении Адамса, но тому добраться до мяча не позволил Фелипе.
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    • 45'
      Отдавал пас Армстронг в штрафную на ход Адамсу, но тот в силовой борьбе против Джонсона нарушил правила.
    • Дополнительное время
      45'
      Три минуты компенсировал судья к времени первого тайма.
    • Пенальти
      44'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л 3-1! Морган Гиббс-Уайт! Уверенно реализовал пенальти Гиббс-Уайт, пробив на силу по центру, а голкипер еще до удара упал в угол и не смог спасти.
    • Пенальти!
      43'
      После ошибки соперника подхватил мяч в чужой штрафной Джонсон, но тут же получил по ногам от Мэйтленда-Найлса. Судья назначил пенальти!
    • 42'
      Отдавал пас по флангу Джонсон на ход Йейтсу, но прочитал эпизод Мэйтленд-Найлс и вынес сферу за боковую линию.
    • Опасный момент
      41'
      Ворвался в штрафную соперника на скорости Уокер-Питерс и оставил мяч под удар Уолкотту, который пробил в касание, но сфера прошла рядом с дальней штангой.
    • 40'
      С угла поля навесил Йейтс на дальнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Уокер-Питерс и вынес сферу на фланг.
    • Замена
      39'
      Вынужденная замена в составе гостей произошла. Вместо травмированного Белла-Кочапа на поле появился Войнович Лянко.
    • 38'
      На ровном месте получил повреждение Белла-Кочап и не смог самостоятельно подняться на ноги. Без помощи медиков не обойтись.
    • 37'
      Убегал в контратаку по правой бровке Джонсон, сместился в центр и пробил по воротам, но здесь Беднарек в подкате вынес сферу за пределу поля.
    • 36'
      Проникающий пас исполнял Армстронг в штрафную на ход Алькарасу, но в последний момент мяч перехватил защитник.
    • 35'
      Дальний заброс с центра поля исполнял Беднарек в штрафную на Уорда-Прауса, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 34'
      Протащил мяч по центру Авонийи и отдавал пас поперек на Йейтса, но выстрел в касание последнего заблокировал защитник.
    • 33'
      Отдавал Уорд-Праус по правому флангу на ход Уокеру-Питерсу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 32'
      В центре поля наступил на ногу сопернику в силовой борьбе Уокер-Питерс. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • 31'
      Подхватил мяч на фланге Армстронг и тут же навесил на дальнюю штангу, но здесь никто из партнеров замкнуть так и не смог.
    • 30'
      Теперь уже Джонсон расстреливал ворота после поперечного паса от Лоди, но в прыжке ногами отбил сферу в сторону Маккарти.
    • 29'
      Пробивал по воротам Лоди после сидки от Гиббс-Уайта, но на пути мяча оказался защитник в самоотверженном подкате.
    • 28'
      С угла поля подавал Джонсон на линию вратарской, но вышел из ворот Маккарти и кулаком вынес снаряд подальше.
    • 28'
      На чужой половине поля Лоди по ногам получил в борьбе против Уокера-Питерса. Штрафной удар в пользу хозяев назначил судья.
    • Описание гола
      27'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-2! Крлос Алькарас! Отыграли один гол "святые". Ворвался в штрафную Армстронг по центру, но не стал бить, а отдал поперек на Алькараса, который с убойной позиции отправил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.
    • 26'
      После навеса с угла поля пробивал головой на дальней штанге Уолкотт, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • Угловой
      25'
      Теперь уже сам Уокер-Питерс прострелил от лицевой линии на дальнюю штангу, где пробил вторым касанием Армстронг, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
    • 24'
      Алькарас отличный пас вырез ла в штрафную на Уокера-Питерса, но тому пробить так и не удалось.
    • 2 гола - дубль!
      23'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Тайво Авонийи! Зацепился за мяч в чужой штрафной Орье и в падении скинул вперед на Авонийи, который в борьбе с защитником с разворота вколотил снаряд точно в дальний верхний угол ворот.
    • 22'
      Выиграл подбор Данило перед чужой штрафной и пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 21'
      Мягко забросил в штрафную соперника Лавия на ход Уолкотту, но тому добраться до мяча помешал в силовой борьбе Фелипе.
    • 20'
      Пробивал по воротам с линии чужой штрафной Алькарас после прострела от Уорда-Прауса, но мяч полетел выше перекладины.
    • Описание гола
      19'
      Г-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Тайво Авонийи! Смогли все же выти вперед "лесники". Запустил диагональным пасом Гиббс-Уайт в штрафную соперника Джонсона, который прострелил вдоль ворот на Авонийи, а тот в касание отправил снаряд точно под перекладину.
    • 18'
      Отдавал пас в штрафную соперника Армстронг с левого фланга, но здесь Алькарасу пробить не позволил Йейтс.
    • 17'
      Получил по ногам на фланге Лоди в силовой борьбе против Уолкотта. Штрафной удар исполнять будут "лесники".
    • 16'
      Долго катают мяч в центре поля игроки "Ноттингем Форест", пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону.
    • 15'
      Врывался с левого фланга на скорости в штрафную соперника Армстронг, но здесь в чистом подкате отобрал сферу Орье.
    • 14'
      Слишком активно прессинговал соперника на чужой половине поля Авонийи и в итоге нарушил правила в борьбе против Беднарека.
    • 13'
      Теперь уже Уорд-Праус с угла поля подавал на дальнюю штангу, где в падении пробил головой Уолкотт, но не попал в створ ворот.
    • 12'
      Убежал в контратаку по центру Гиббс-Уайт и покатил поперек на Джонсона, который пробил в дальний угол, но немного неточно.
    • 11'
      Диагональ исполнял Уорд-Праус в штрафную соперника, но здесь выше всех прыгнул Фелипе и вынес мяч подальше от ворот.
    • 10'
      С левого фланга навесил в центр штрафной Лоди. Здесь пытался замкнуть Джонсон, но на выходе перехватил сферу Маккарти.
    • Угловой
      9'
      С угла поля навесил на ближнюю штангу Уорд-Праус, но здесь выиграл верховую борьбу Ньякат и вынес мяч подальше.
    • 8'
      Алькарас тонким пасом нашел в штрафной соперника Адамса, который пробил с разворота, но на пути мяча оказался в подкате защитник.
    • 7'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Адамс и сбросил под удар Уолкотту, но перехватил этот пас в подкате Фелипе.
    • Офсайд
      6'
      Мог убегать на ворота соперника Авонийи после заброса от Джонсона, но арбитр остановил игру из-за офсайда.
    • 5'
      Отдавал проникающий пас в штрафную соперника Алькарас на ход Адамса, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
    • 4'
      Ушел от соперника по флангу Адамс, сместился в штрафную и пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Уолкотт в борьбе против Лоди. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-белых цветах, гости выбрали себе сине-голубой комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 3:2 Саутгемптон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    63.8% (83)
    Ничья
    30% (39)
    Саутгемптон
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.17% (47)
    Меньше
    60.83% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (76)
    Нет
    36.67% (44)
    Популярный счёт
    1:0 Ноттингем Форест
    26.9% (35)
    2:1 Ноттингем Форест
    25.4% (33)
    1:1 Ничья
    22.3% (29)
    3:2 Ноттингем Форест
    4.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.1% (4)
    0:1 Саутгемптон
    2.3% (3)
    1:2 Саутгемптон
    2.3% (3)
    2:0 Ноттингем Форест
    2.3% (3)
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