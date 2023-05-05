Тур: 35. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
История личных встреч
Ноттингем Форест
Саутгемптон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.67
Среднее время на гол
60
54
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.2
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
50
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|8 (1)
|0.24
|Гиббс-Уайт Морган
|4 (1)
|0.12
|Авонийи Тайво
|4
|0.12
|Деннис Эммануэль
|2
|0.06
|Данило Ларанжера
|2
|0.06
|Вуд Крис
|2
|0.06
|Куяте Шейху
|1
|0.03
|Орье Серж
|1
|0.03
|Мангаля Орель
|1
|0.03
|Сарридж Сэм
|1
|0.03
|Уорролл Джо
|1
|0.03
|О'Брайен Льюис
|1
|0.03
|Уильямс Неко
|1
|0.03
|Йейтс Райан
|0
|0
|Боли Вийи
|0
|0
|Фелипе Аугусто IV
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уорд-Праус Джеймс
|7 (1)
|0.21
|Адамс Че
|5
|0.15
|Алькарас Карлос
|3
|0.09
|Перро Ромен
|2
|0.06
|Уолкотт Тео
|2
|0.06
|Армстронг Стюарт
|2
|0.06
|Арибо Джо
|2
|0.06
|Мара Секу
|1
|0.03
|Армстронг Адам
|1
|0.03
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0.03
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0.03
|Лавия Ромео
|1
|0.03
|Дженепо Мусса
|0
|0
|Белла-Кочап Армель
|0
|0
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|Салису Мохаммед
|0
|0
|Сулемана Камалдин
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Неко
|7
|0
|Уорролл Джо
|6
|0
|Джонсон Бреннан
|6
|0
|Лоди Ренан
|5
|0
|Фройлер Ремо
|4
|0
|Кук Стив
|4
|0
|Маккена Скотт
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Фелипе Аугусто IV
|4
|0
|Куяте Шейху
|3
|0
|Мангаля Орель
|3
|0
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Шелви Джонджо
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Навас Кейлор
|2
|0
|Боли Вийи
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Хендерсон Дин
|2
|0
|Сарридж Сэм
|2
|0
|О'Брайен Льюис
|2
|0
|Айю Андре
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Лингард Джесси
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Скарпа Густаво
|1
|0
|Стив Купер
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавия Ромео
|8
|0
|Армстронг Стюарт
|6
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Беднарек Ян
|4
|0
|Лянко Войнович
|4
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|4
|0
|Перро Ромен
|4
|0
|Белла-Кочап Армель
|4
|0
|Диалло Ибраима
|4
|0
|Эльюнусси Мохамед
|3
|0
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|3
|0
|Армстронг Адам
|2
|0
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|Арибо Джо
|2
|0
|Алькарас Карлос
|2
|0
|Уолкотт Тео
|1
|0
|Адамс Че
|1
|0
|Сулемана Камалдин
|1
|0
|Мара Секу
|1
|0
|Ruben Selles
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
12
10
Ноттингем Форест
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Саутгемптон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
9
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
39
21
Волевые поражения
3
10
Ноттингем Форест
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
26% (9)
21% (7)
Саутгемптон
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)
Сухие победы
14
8
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
41
23
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
3
15%
5
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90
Пропущено
23
26
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
6
26%
9
35%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 23
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
3
38%
4
24%
76-90
Пропущено
41
29
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
2
5%
2
7%
1-15
9
22%
2
7%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
9
22%
10
34%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
11
27%
4
14%
76-90
Забито
28
33
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
12 Не забивали 14
4
14%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
3
11%
8
24%
61-75
8
29%
7
21%
76-90
Пропущено
64
55
26 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 30
4
6%
3
5%
1-15
12
19%
7
13%
16-30
10
16%
13
24%
31-45
13
20%
13
24%
46-60
8
13%
9
16%
61-75
17
27%
10
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Саутгемптон
Точный счет
1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 44%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
116
611
314
116
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
98
116
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2212
Больше Меньше
2014
727
628
133
232
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|87 - 30
|79
|2.
|Заявка
|34
|24
|6
|4
|81 - 39
|78
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|49 - 40
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|8
|9
|66 - 42
|59
|6.
|Заявка
|32
|16
|7
|9
|62 - 40
|55
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|8.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|45 - 46
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|31 - 38
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|37 - 50
|34
|16.
|Заявка
|34
|8
|6
|20
|46 - 59
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|18.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|19.
|Заявка
|34
|6
|11
|17
|27 - 52
|29
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|15
|1
|1
|57 - 16
|46
|2.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|48 - 22
|42
|3.
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|44 - 16
|40
|4.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|16
|9
|3
|4
|32 - 14
|30
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|21 - 23
|16
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|21 - 32
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|21 - 22
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|15 - 27
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|12 - 28
|11
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|35 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|18 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Саутгемптон
Исход игры
Ноттингем Форест
60.4% (29)
Ничья
33.3% (16)
Саутгемптон
6.3% (3)
Тотал 2.5
Больше
43.48% (20)
Меньше
56.52% (26)
Обе команды забьют
Да
73.91% (34)
Нет
26.09% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.2% (14)
2:1 Ноттингем Форест
27.1% (13)
1:0 Ноттингем Форест
22.9% (11)
3:2 Ноттингем Форест
6.3% (3)
1:2 Саутгемптон
4.2% (2)
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