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  4. Премьер-лига 2022-2023

Англия: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 35. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ноттингем Форест
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 48
Ноттингем Форест 60.4% (29)
X 33.3% (16)
Саутгемптон 6.3% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноттингем Форест
Ничья
Саутгемптон
3.40
3.60
3.50
Все Коэффициенты

История личных встреч

Ноттингем Форест
Саутгемптон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
0:1
Ч
0:3
Ч
3:2
Ч
3:1
Ч
0:2

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.67

Среднее время на гол

60
54

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.2
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
50

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 8 (1) 0.24
Гиббс-Уайт Морган 4 (1) 0.12
Авонийи Тайво 4 0.12
Деннис Эммануэль 2 0.06
Данило Ларанжера 2 0.06
Вуд Крис 2 0.06
Куяте Шейху 1 0.03
Орье Серж 1 0.03
Мангаля Орель 1 0.03
Сарридж Сэм 1 0.03
Уорролл Джо 1 0.03
О'Брайен Льюис 1 0.03
Уильямс Неко 1 0.03
Йейтс Райан 0 0
Боли Вийи 0 0
Фелипе Аугусто IV 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 7 (1) 0.21
Адамс Че 5 0.15
Алькарас Карлос 3 0.09
Перро Ромен 2 0.06
Уолкотт Тео 2 0.06
Армстронг Стюарт 2 0.06
Арибо Джо 2 0.06
Мара Секу 1 0.03
Армстронг Адам 1 0.03
Чалета-Цар Дуе 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Лавия Ромео 1 0.03
Дженепо Мусса 0 0
Белла-Кочап Армель 0 0
Эльюнусси Мохамед 0 0
Салису Мохаммед 0 0
Сулемана Камалдин 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Неко 7 0
Уорролл Джо 6 0
Джонсон Бреннан 6 0
Лоди Ренан 5 0
Фройлер Ремо 4 0
Кук Стив 4 0
Маккена Скотт 4 0
Йейтс Райан 4 0
Фелипе Аугусто IV 4 0
Куяте Шейху 3 0
Мангаля Орель 3 0
Деннис Эммануэль 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Шелви Джонджо 2 0
Орье Серж 2 0
Навас Кейлор 2 0
Боли Вийи 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Хендерсон Дин 2 0
Сарридж Сэм 2 0
О'Брайен Льюис 2 0
Айю Андре 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Лингард Джесси 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Скарпа Густаво 1 0
Стив Купер 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавия Ромео 8 0
Армстронг Стюарт 6 0
Уорд-Праус Джеймс 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Беднарек Ян 4 0
Лянко Войнович 4 0
Уокер-Питерс Кайл 4 0
Перро Ромен 4 0
Белла-Кочап Армель 4 0
Диалло Ибраима 4 0
Эльюнусси Мохамед 3 0
Мэйтленд-Найлс Эйнсли 3 0
Армстронг Адам 2 0
Чалета-Цар Дуе 2 0
Арибо Джо 2 0
Алькарас Карлос 2 0
Уолкотт Тео 1 0
Адамс Че 1 0
Сулемана Камалдин 1 0
Мара Секу 1 0
Ruben Selles 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
41% (7)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Саутгемптон
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
59% (10)
29% (5)
12% (2)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

12
10
Ноттингем Форест
92.9%
7.1%
13 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (11)
29% (5)
6% (1)
Саутгемптон
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
18% (3)
59% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)

Сухие победы

9
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

39
21

Волевые поражения

3
10
Ноттингем Форест
76%
24%
19 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (13)
41% (14)
21% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (18)
26% (9)
21% (7)
Саутгемптон
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (11)
26% (9)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
41% (14)
24% (8)

Сухие победы

14
8

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

41
23

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

20
16
10 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 6
19 Не забивали 25
3
15%
5
31%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
3
19%
31-45
3
15%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
3
19%
76-90

Пропущено

23
26
11 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
5
19%
16-30
6
26%
9
35%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
2
9%
2
8%
61-75
6
26%
6
23%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 4
27 Не забивали 23
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
3
18%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
3
38%
4
24%
76-90

Пропущено

41
29
15 В 1-м тайме 8
26 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 13
15 Не пропускали 16
2
5%
2
7%
1-15
9
22%
2
7%
16-30
4
10%
4
14%
31-45
9
22%
10
34%
46-60
6
15%
7
24%
61-75
11
27%
4
14%
76-90

Забито

28
33
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 19
15 Забивали первыми 10
12 Не забивали 14
4
14%
5
15%
1-15
4
14%
3
9%
16-30
5
18%
6
18%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
3
11%
8
24%
61-75
8
29%
7
21%
76-90

Пропущено

64
55
26 В 1-м тайме 23
38 Во 2-м тайме 32
18 Пропускали первыми 23
27 Не пропускали 30
4
6%
3
5%
1-15
12
19%
7
13%
16-30
10
16%
13
24%
31-45
13
20%
13
24%
46-60
8
13%
9
16%
61-75
17
27%
10
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Брайтон 3:1 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2
Астон Вилла - Ноттингем Форест 2:0 Лидс - Ноттингем Форест 2:1 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:2 Тоттенхэм - Ноттингем Форест 3:1 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 4:0 Ноттингем Форест - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Лидс 1:0 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:3 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Блэкпул - Ноттингем Форест 4:1
Саутгемптон
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Ньюкасл - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Борнмут 0:1 Арсенал - Саутгемптон 3:3 Саутгемптон - Кристал Пэлас 0:2
Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Вест Хэм - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Тоттенхэм 3:3 Саутгемптон - Брентфорд 0:2 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Лестер 1:0 Саутгемптон - Гримсби 1:2 Лидс - Саутгемптон 1:0 Челси - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 1:2 Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Блэкпул 2:1 Саутгемптон - Ньюкасл 0:1 Саутгемптон - Астон Вилла 0:1 Эвертон - Саутгемптон 1:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Саутгемптон

Точный счет

1:0
4 раза 24%
1:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
2
5 раз 29%
0
2 раза 12%
3
1 раз 6%
1
8 раз 47%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
1:0
5 раз 29%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
6 раз 35%
2
1 раз 6%
0
8 раз 47%
1
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 44%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%
3
1 раз 3%
0
14 раз 41%
1
14 раз 41%
2
4 раза 12%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
6
6
11
1.5
3
14
1
16
2.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
9
8
1
16
1.5
3
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
12
0.5
Больше Меньше
20
14
7
27
1.5
6
28
1
33
2.5
2
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 33 25 4 4 87 - 30 79
2.
Арсенал
 Заявка 34 24 6 4 81 - 39 78
3.
Ньюкасл
 Заявка 33 18 11 4 61 - 27 65
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 33 19 6 8 49 - 40 63
5.
Ливерпуль
 Заявка 34 17 8 9 66 - 42 59
6.
Брайтон
 Заявка 32 16 7 9 62 - 40 55
7.
Астон Вилла
 Заявка 34 16 6 12 46 - 42 54
8.
Тоттенхэм
 Заявка 34 16 6 12 63 - 57 54
9.
Брентфорд
 Заявка 34 12 14 8 52 - 44 50
10.
Фулхэм
 Заявка 34 13 6 15 45 - 46 45
11.
Кристал Пэлас
 Заявка 34 10 10 14 35 - 45 40
12.
Челси
 Заявка 33 10 9 14 31 - 38 39
13.
Борнмут
 Заявка 34 11 6 17 36 - 64 39
14.
Вулверхэмптон
 Заявка 34 10 7 17 29 - 50 37
15.
Вест Хэм
 Заявка 34 9 7 18 37 - 50 34
16.
Лестер
 Заявка 34 8 6 20 46 - 59 30
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 34 7 9 18 30 - 62 30
18.
Лидс
 Заявка 34 7 9 18 43 - 67 30
19.
Эвертон
 Заявка 34 6 11 17 27 - 52 29
20.
Саутгемптон
 Заявка 34 6 6 22 28 - 60 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 17 15 1 1 57 - 16 46
2.
Арсенал
 Заявка 17 13 3 1 48 - 22 42
3.
Ливерпуль
 Заявка 17 12 4 1 44 - 16 40
4.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 16 12 3 1 28 - 8 39
5.
Ньюкасл
 Заявка 16 10 5 1 32 - 11 35
6.
Тоттенхэм
 Заявка 17 11 1 5 35 - 22 34
7.
Астон Вилла
 Заявка 17 10 2 5 29 - 19 32
8.
Брентфорд
 Заявка 17 8 7 2 32 - 18 31
9.
Брайтон
 Заявка 16 9 3 4 32 - 14 30
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 8 2 7 17 - 19 26
11.
Фулхэм
 Заявка 17 7 4 6 24 - 24 25
12.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 6 6 5 18 - 22 24
14.
Челси
 Заявка 17 6 5 6 17 - 16 23
15.
Вест Хэм
 Заявка 17 6 4 7 22 - 23 22
16.
Борнмут
 Заявка 17 6 4 7 19 - 24 22
17.
Лидс
 Заявка 17 5 6 6 23 - 31 21
18.
Эвертон
 Заявка 17 5 3 9 15 - 24 18
19.
Лестер
 Заявка 17 4 4 9 21 - 23 16
20.
Саутгемптон
 Заявка 17 2 4 11 15 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 17 11 3 3 33 - 17 36
2.
Манчестер Сити
 Заявка 16 10 3 3 30 - 14 33
3.
Ньюкасл
 Заявка 17 8 6 3 29 - 16 30
4.
Брайтон
 Заявка 16 7 4 5 30 - 26 25
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 17 7 3 7 21 - 32 24
6.
Астон Вилла
 Заявка 17 6 4 7 17 - 23 22
7.
Тоттенхэм
 Заявка 17 5 5 7 28 - 35 20
8.
Фулхэм
 Заявка 17 6 2 9 21 - 22 20
9.
Брентфорд
 Заявка 17 4 7 6 20 - 26 19
10.
Ливерпуль
 Заявка 17 5 4 8 22 - 26 19
11.
Борнмут
 Заявка 17 5 2 10 17 - 40 17
12.
Челси
 Заявка 16 4 4 8 14 - 22 16
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 17 4 4 9 17 - 23 16
14.
Саутгемптон
 Заявка 17 4 2 11 13 - 29 14
15.
Лестер
 Заявка 17 4 2 11 25 - 36 14
16.
Вест Хэм
 Заявка 17 3 3 11 15 - 27 12
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 17 2 5 10 12 - 31 11
18.
Эвертон
 Заявка 17 1 8 8 12 - 28 11
19.
Лидс
 Заявка 17 2 3 12 20 - 36 9
20.
Ноттингем Форест
 Заявка 17 1 3 13 8 - 41 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 35 (7)
Тоттенхэм Кейн Гарри 25 (3)
Брентфорд Тони Айвен 20 (4)
Ливерпуль Салах Мохамед 18 (8)
Манчестер Юнайтед Рэшфорд Маркус 16 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюкасл Жоэлинтон 12
Фулхэм Пальинья Жоау 12
Кристал Пэлас Дукуре Шейк 1 10
Вулверхэмптон Невеш Рубен 11
Вулверхэмптон Семеду Нелсон 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ноттингем Форест - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 мая 2023, осталось 2 дня 14 часов 6 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Саутгемптон.
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    2.21 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 48
    Ноттингем Форест 60.4% (29)
    X 33.3% (16)
    Саутгемптон 6.3% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноттингем Форест
    Ничья
    Саутгемптон
    3.40
    3.60
    3.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ноттингем Форест - Саутгемптон онлайн

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    Прогнозы на матч Ноттингем Форест - Саутгемптон

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    60.4% (29)
    Ничья
    33.3% (16)
    Саутгемптон
    6.3% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (20)
    Меньше
    56.52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    73.91% (34)
    Нет
    26.09% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.2% (14)
    2:1 Ноттингем Форест
    27.1% (13)
    1:0 Ноттингем Форест
    22.9% (11)
    3:2 Ноттингем Форест
    6.3% (3)
    1:2 Саутгемптон
    4.2% (2)
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    Ноттингем Форест
    Саутгемптон
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