Тур: 6. Стадион: Арена Львов.
1:2
Конец матча
0'
1:0
56' Гол в свои воротаГочолеишвили Гиорги
1:1
62' ГолСудаков Георгий
63' Желтая карточкаСтепаненко Тарас
66' Желтая карточкаМатвиенко Николай
1:2
90' ГолКелси Кевин
90'+6
Ход матча
56'
62'
1:1
63'
90'
1:2
99
Габриэл
Игор
17
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
-
17 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Львов
Шахтёр Донецк
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
13 матчей
15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.43
Среднее время на гол
108
210
Всего голов
23
12
Голов в среднем за матч
3.29
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
2.15
1.15
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
41
78
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.2
|Богунов Ярослав
|2
|0.1
|Ременяк Артур
|2
|0.1
|Бойко Виталий
|1
|0.05
|Беляев Александр
|1
|0.05
|Мильченко Артём
|1
|0.05
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.05
|Крушиньский Борис
|1
|0.05
|Нич Назарий
|1
|0.05
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.4
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.35
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.25
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.2
|Зубков Александр
|4
|0.2
|Бондаренко Артём
|3
|0.15
|Траоре Лассина
|2
|0.1
|Михайличенко Богдан
|2
|0.1
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Степаненко Тарас
|1
|0.05
|Матвиенко Николай
|1
|0.05
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Петряк Иван
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Бондарь Валерий
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Очеретько Олег
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.05
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|4
|2
|Васильев Александр Андреевич
|6
|0
|Никитюк Андрей
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мышенко Богдан
|3
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Алибеков Ахмед
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Габриэл Игор
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Львов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
3
Львов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
15
0
Волевые поражения
2
22
Львов
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Шахтёр Донецк
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
16
3
Волевые поражения
8
25
Голы по времени матча
Забито
9
28
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
3
33%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
11%
5
18%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
3
33%
5
18%
76-90
Пропущено
19
7
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
4
21%
2
29%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
1
14%
76-90
Забито
5
22
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
1
20%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
3
60%
5
23%
76-90
Пропущено
18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
3
17%
1
13%
76-90
Забито
14
50
5 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 27
4 Забивали первыми 17
10 Не забивали 1
4
29%
7
14%
1-15
0
0%
9
18%
16-30
1
7%
7
14%
31-45
1
7%
8
16%
46-60
2
14%
9
18%
61-75
6
43%
10
20%
76-90
Пропущено
37
15
15 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 10
4
11%
3
20%
1-15
3
8%
1
7%
16-30
8
22%
3
20%
31-45
6
16%
4
27%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
8
22%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1
Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0
Результаты матчей
Львов
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Львов
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
101
37
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
28
72
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
119
Больше Меньше
191
515
155
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Шахтёр Донецк
|Мудрик Михаил
|7 (6)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4
|Львов
|Грисьо Максим
|2 4