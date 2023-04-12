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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 6. Стадион: .
Львов
1:2
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
1:0
56' Гол в свои ворота
Гочолеишвили Гиорги
1:1
62' Гол
Судаков Георгий
63' Желтая карточка
Степаненко Тарас
66' Желтая карточка
Матвиенко Николай
1:2
90' Гол
Келси Кевин
90'+6
1
Юрчук
Валерий
77
Грисьо
Максим
99
Габриэл
Игор
54
Дитятьев
Алексей
17
Кузык
Денис
6
Алибеков
Ахмед
33
Мильченко
Артём
10
Богунов
Ярослав
8
Ivijan
Svrznjak
21
Беляев
Александр
11
Бугай
Владислав
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
22
Матвиенко
Николай
44
Ракицкий
Ярослав
20
Топалов
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
6
Степаненко
Тарас
8
Судаков
Георгий
7
Тотовицкий
Андрей
2
Траоре
Лассина
16
Крыськив
Дмитрий
Львов
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Львов
Шахтёр Донецк

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
150%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

13 матчей

15.4%
7.7%
76.9%
2 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

7.7%
53.8%
38.5%
1 победа 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.43

Среднее время на гол

108
210

Всего голов

23
12

Голов в среднем за матч

3.29
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

2.15
1.15

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

41
78

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.2
Богунов Ярослав 2 0.1
Ременяк Артур 2 0.1
Бойко Виталий 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Мильченко Артём 1 0.05
Васильев Александр Андреевич 1 0.05
Крушиньский Борис 1 0.05
Нич Назарий 1 0.05
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.4
Мудрик Михаил 7 (2) 0.35
Крыськив Дмитрий 5 0.25
Судаков Георгий 4 (1) 0.2
Зубков Александр 4 0.2
Бондаренко Артём 3 0.15
Траоре Лассина 2 0.1
Михайличенко Богдан 2 0.1
Швед Марьян 2 0.1
Келси Кевин 2 0.1
Степаненко Тарас 1 0.05
Матвиенко Николай 1 0.05
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Петряк Иван 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Бондарь Валерий 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Очеретько Олег 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 1 0.05

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 4 2
Васильев Александр Андреевич 6 0
Никитюк Андрей 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мышенко Богдан 3 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Алибеков Ахмед 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Кузык Денис 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Лукас Тэйлор 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0

Результаты матчей

Львов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
3
Львов
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Шахтёр Донецк
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

15
0

Волевые поражения

2
22
Львов
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (7)
50% (10)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Шахтёр Донецк
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

16
3

Волевые поражения

8
25

Голы по времени матча

Забито

9
28
4 В 1-м тайме 15
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 9
14 Не забивали 11
3
33%
5
18%
1-15
0
0%
5
18%
16-30
1
11%
5
18%
31-45
1
11%
4
14%
46-60
1
11%
4
14%
61-75
3
33%
5
18%
76-90

Пропущено

19
7
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 5
2
11%
1
14%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
2
11%
2
29%
31-45
4
21%
2
29%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
5
26%
1
14%
76-90

Забито

5
22
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 8
16 Не забивали 10
1
20%
2
9%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
1
20%
5
23%
61-75
3
60%
5
23%
76-90

Пропущено

18
8
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
11%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
6
33%
1
13%
31-45
2
11%
2
25%
46-60
4
22%
2
25%
61-75
3
17%
1
13%
76-90

Забито

14
50
5 В 1-м тайме 23
9 Во 2-м тайме 27
4 Забивали первыми 17
10 Не забивали 1
4
29%
7
14%
1-15
0
0%
9
18%
16-30
1
7%
7
14%
31-45
1
7%
8
16%
46-60
2
14%
9
18%
61-75
6
43%
10
20%
76-90

Пропущено

37
15
15 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 8
15 Пропускали первыми 2
17 Не пропускали 10
4
11%
3
20%
1-15
3
8%
1
7%
16-30
8
22%
3
20%
31-45
6
16%
4
27%
46-60
8
22%
2
13%
61-75
8
22%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1
Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2 Львов - Днепр-1 0:3
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1
Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2 Шахтёр Донецк - Ингулец 3:0

Результаты матчей

Львов
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Львов
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
10
1
3
7
1.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
2
8
1.5
7
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
9
0.5
Больше Меньше
19
1
5
15
1.5
15
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 20 12 3 5 29 - 16 39
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Кривбасс
 20 8 4 8 17 - 22 28
7.
Колос Ковалёвка
 20 7 6 7 18 - 20 27
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 19 6 4 9 19 - 23 22
10.
Металлист-1925
 20 4 9 7 17 - 34 21
11.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
12.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
13.
Рух Львов
 19 4 6 9 19 - 29 18
14.
Минай
 20 4 6 10 14 - 25 18
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 9 4 0 5 9 - 10 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 10 2 4 4 12 - 13 10
12.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
13.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
14.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
15.
Минай
 9 1 3 5 6 - 12 6
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
4.
Динамо Киев
 8 6 0 2 13 - 7 18
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
8.
Кривбасс
 10 3 2 5 10 - 14 11
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
11.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
12.
Колос Ковалёвка
 10 2 4 4 6 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
15.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Шахтёр Донецк Мудрик Михаил 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Львов Грисьо Максим 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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