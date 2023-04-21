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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Колос Ковалёвка
0:1
Перерыв
Заря
0'
30' Желтая карточка
Золотов Николай
0:1
31' Гол
Бражко Владимир
38' Желтая карточка
Снурницын Игорь
45' Желтая карточка
Богданов Андрей

Ход матча

30'
Золотов Николай
 
31'
0:1
Бражко Владимир
(Булеца Сергей)
38'
 
Снурницын Игорь
45'
Богданов Андрей
 
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Заря
5.70
5.90
2.14
Все Коэффициенты
25
Волынец
Евгений
35
Золотов
Николай
44
Чоботенко
Сергей
3
Гончаренко
Роман
15
Черноморец
Александр
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
69
Ильин
Олег
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
7
Лысенко
Владимир
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
32
Имереков
Максим
44
Батагов
Арсений
74
Снурницын
Игорь
10
Булеца
Сергей
5
Бражко
Владимир
28
Шахов
Евгений
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
31
Русин
Назарий
Колос Ковалёвка
Заря

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Заря

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.6

Среднее время на гол

135
150

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
1.67

Среднее время на гол

64
54

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 7 (4) 0.32
Милько Вадим 4 (2) 0.18
Чоботенко Сергей 2 0.09
Мякушко Сергей 1 0.05
Болбат Сергей 1 0.05
Ильин Олег 1 0.05
Гончаренко Роман 1 0.05
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 7 0.32
Булеца Сергей 6 (2) 0.27
Кирюханцев Игорь 5 0.23
Бражко Владимир 5 (1) 0.23
Безбородько Денис 4 0.18
Мишнёв Дмитрий 3 0.14
Бутко Богдан 2 0.09
Чурко Вячеслав 2 0.09
Герреро Эдуардо 2 0.09
Шахов Евгений 2 0.09
Имереков Максим 2 0.09
Антюх Денис 2 0.09
Вантух Роман 1 0.05
Нагнойный Денис 1 0.05
Алефиренко Даниил 1 0.05
Vladyslav Pohorilyi 1 0.05
Назарина Егор 1 (1) 0.05
Фагундес Кристиан 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Батагов Арсений 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 7 0
Безбородько Денис 7 0
Ореховский Павел 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Ильин Олег 5 0
Богданов Андрей 4 0
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Мякушко Сергей 2 1
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Чоботенко Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Гончаренко Роман 2 0
Емец Владислав 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Исаенко Евгений 1 0
Волынец Евгений 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Попов Кирилл 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 6 0
Вантух Роман 2 1
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Бражко Владимир 3 0
Шахов Евгений 2 0
Данченко Олег 2 0
Бутко Богдан 1 0
Фагундес Кристиан 1 0
Булеца Сергей 1 0
Лунёв Максим 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Снурницын Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Сапутин Александр 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Заря
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

3
3
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

6
26
Колос Ковалёвка
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Заря
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

9
29

Голы по времени матча

Забито

12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
5
28%
76-90

Пропущено

7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

7
26
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
14%
2
8%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
2
29%
4
15%
46-60
2
29%
9
35%
61-75
0
0%
4
15%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
31%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Забито

19
44
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
3
16%
3
7%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
5
26%
6
14%
31-45
2
11%
9
20%
46-60
7
37%
10
23%
61-75
2
11%
9
20%
76-90

Пропущено

20
27
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
6
30%
5
19%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
2
10%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1
Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Заря

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

0:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
3
8 раз 38%
2
4 раза 19%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
9
1
1
9
2.5
6
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
4
17
1.5
14
7
1
20
2.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 16 4 1 52 - 15 52
2.
Заря
 1:0 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 0:1 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 21 7 5 9 24 - 28 26
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 1:0 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
7.
Колос Ковалёвка
 0:1 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
9.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Заря
 1:0 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 0:1 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 9
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Богданов Андрей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Снурницын Игорь получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Булеца Сергей сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Volodymyr Brazhko бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Золотов Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 55% завершится победой Заря.
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Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Заря
5.70
5.90
2.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 0:1 Заря онлайн

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Заря
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