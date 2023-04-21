Тур: 22. Стадион: Колос.
0:1
Перерыв
0'
30' Желтая карточкаЗолотов Николай
0:1
31' ГолБражко Владимир
38' Желтая карточкаСнурницын Игорь
45' Желтая карточкаБогданов Андрей
Ход матча
30'
31'
0:1
38'
45'
14
Милько
Вадим
69
Ильин
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
69 Ильин ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Попов КириллНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вишняк Ярослав
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
-
47 Вантух РоманЗащитник
-
26 Бурда НикитаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Колос Ковалёвка
Заря
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.6
Среднее время на гол
135
150
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
1.67
Среднее время на гол
64
54
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ореховский Павел
|7 (4)
|0.32
|Милько Вадим
|4 (2)
|0.18
|Чоботенко Сергей
|2
|0.09
|Мякушко Сергей
|1
|0.05
|Болбат Сергей
|1
|0.05
|Ильин Олег
|1
|0.05
|Гончаренко Роман
|1
|0.05
|Лысенко Владимир
|0
|0
|Богданов Андрей
|0
|0
|Золотов Николай
|0
|0
|Попов Кирилл
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|7
|0.32
|Булеца Сергей
|6 (2)
|0.27
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.23
|Бражко Владимир
|5 (1)
|0.23
|Безбородько Денис
|4
|0.18
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.14
|Бутко Богдан
|2
|0.09
|Чурко Вячеслав
|2
|0.09
|Герреро Эдуардо
|2
|0.09
|Шахов Евгений
|2
|0.09
|Имереков Максим
|2
|0.09
|Антюх Денис
|2
|0.09
|Вантух Роман
|1
|0.05
|Нагнойный Денис
|1
|0.05
|Алефиренко Даниил
|1
|0.05
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.05
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.05
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Батагов Арсений
|0
|0
Карточки
Колос Ковалёвка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милько Вадим
|7
|0
|Безбородько Денис
|7
|0
|Ореховский Павел
|6
|0
|Лысенко Владимир
|5
|0
|Золотов Николай
|5
|0
|Ильин Олег
|5
|0
|Богданов Андрей
|4
|0
|Смирный Евгений
|4
|0
|Кравченко Никита
|4
|0
|Мякушко Сергей
|2
|1
|Новак Евгений
|3
|0
|Болбат Сергей
|3
|0
|Чоботенко Сергей
|3
|0
|Черноморец Александр
|3
|0
|Гончаренко Роман
|2
|0
|Емец Владислав
|2
|0
|Vladyslav Veleten
|2
|0
|Зозуля Алексей
|1
|0
|Исаенко Евгений
|1
|0
|Волынец Евгений
|1
|0
|Oleg Krivoruchko
|1
|0
|Попов Кирилл
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|6
|0
|Вантух Роман
|2
|1
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Бражко Владимир
|3
|0
|Шахов Евгений
|2
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Снурницын Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Сапутин Александр
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Заря
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
3
3
Колос Ковалёвка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Заря
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
6
26
Колос Ковалёвка
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
Заря
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
48% (10)
43% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
9
29
Голы по времени матча
Забито
12
18
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
13 Не забивали 13
2
17%
1
6%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
0
0%
5
28%
46-60
5
42%
1
6%
61-75
2
17%
5
28%
76-90
Пропущено
7
14
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
2
29%
3
21%
1-15
2
29%
2
14%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
7
26
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 7
15 Не забивали 11
1
14%
2
8%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
2
29%
2
8%
31-45
2
29%
4
15%
46-60
2
29%
9
35%
61-75
0
0%
4
15%
76-90
Пропущено
13
13
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 9
4
31%
2
15%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
23%
3
23%
46-60
4
31%
3
23%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Забито
19
44
8 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 3
3
16%
3
7%
1-15
0
0%
7
16%
16-30
5
26%
6
14%
31-45
2
11%
9
20%
46-60
7
37%
10
23%
61-75
2
11%
9
20%
76-90
Пропущено
20
27
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 16
6
30%
5
19%
1-15
4
20%
2
7%
16-30
1
5%
2
7%
31-45
3
15%
7
26%
46-60
4
20%
6
22%
61-75
2
10%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1
Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Днепр-1 1:3 Александрия - Колос Ковалёвка 4:1 Колос Ковалёвка - Верес 2:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Заря
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1
Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1 Септември София - Заря 2:3 Копер - Заря 0:1 Локомотив Пловдив - Заря 1:0 Заря - Колос Ковалёвка 2:2 Заря - Минай 1:1 Заря - Александрия 4:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Ингулец - Заря 1:0
Результаты матчей
Колос Ковалёвка
Заря
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
3
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:1
4 раза 19%
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
2:2
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
3
8 раз 38%
2
4 раза 19%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Колос Ковалёвка
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
37
91
19
64
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
110
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
417
147
120
1011
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|16
|4
|1
|52 - 15
|52
|2.
|1:0
|22
|14
|4
|4
|45 - 27
|46
|3.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|4.
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|0:1
|22
|8
|6
|8
|19 - 21
|30
|7.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|8.
|21
|7
|5
|9
|24 - 28
|26
|9.
|21
|7
|4
|10
|20 - 24
|25
|10.
|21
|4
|10
|7
|17 - 34
|22
|11.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|12.
|21
|5
|5
|11
|26 - 33
|20
|13.
|21
|4
|8
|9
|19 - 27
|20
|14.
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|15.
|21
|4
|7
|10
|22 - 33
|19
|16.
|21
|3
|4
|14
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|1:0
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|7.
|0:1
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|8.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|15.
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|1:0
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|0:1
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|13.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|14.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
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- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|9
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6