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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Львов
0:1
Второй тайм: 57'
Металлист-1925
0'
9' Желтая карточка
Ivijan Svrznjak
0:1
26' Гол
Бичек Константин

Ход матча

9'
Ivijan Svrznjak
 
26'
0:1
Бичек Константин
(Русин Ростислав)
Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Металлист-1925
2.40
3.75
3.30
Все Коэффициенты
23
Рыбка
Александр
99
Габриэл
Игор
45
Maksym
Sasovskyi
54
Дитятьев
Алексей
10
Богунов
Ярослав
33
Мильченко
Артём
6
Алибеков
Ахмед
21
Беляев
Александр
17
Кузык
Денис
8
Ivijan
Svrznjak
11
Бугай
Владислав
1
Сидоренко
Денис
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
3
Ткачук
Евгений
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
21
Бичек
Константин
Львов
Металлист-1925

История личных встреч

Львов
Металлист-1925

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.18
Богунов Ярослав 2 0.09
Ременяк Артур 2 0.09
Бойко Виталий 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Мильченко Артём 1 0.05
Васильев Александр Андреевич 1 0.05
Крушиньский Борис 1 0.05
Нич Назарий 1 0.05
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.18
Борячук Андрей 3 0.14
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.09
Бичек Константин 2 0.09
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Шершень Михаил 1 0.05
Дмитренко Владислав 1 0.05
Безуглый Никита 1 0.05
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Васильев Александр Андреевич 5 0
Никитюк Андрей 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мышенко Богдан 3 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Бугай Владислав 2 0
Алибеков Ахмед 2 0
Кузык Денис 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Жичиков Максим 4 0
Капинус Дмитрий 2 1
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Ткачук Евгений 2 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0

Результаты матчей

Львов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
0% (0)
70% (7)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Львов
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Металлист-1925
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

2
10
Львов
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (8)
48% (10)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Металлист-1925
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (6)
52% (11)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
15 Не забивали 18
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
2
11%
4
31%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
4
31%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
17 Не забивали 15
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
4
33%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
3
15%
4
19%
76-90

Забито

14
17
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
4
29%
2
12%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
1
7%
3
18%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
6
43%
4
24%
76-90

Пропущено

39
34
16 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 14
5
13%
8
24%
1-15
3
8%
1
3%
16-30
8
21%
7
21%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
9
23%
8
24%
61-75
8
21%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2
Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0

Результаты матчей

Львов
Металлист-1925

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 40%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 29%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
0
12 раз 57%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Львов
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
6
3
7
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
4
6
2
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
10
0.5
Больше Меньше
9
12
5
16
1.5
6
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 16 5 1 53 - 16 53
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 22 12 5 5 31 - 18 41
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 1:0 22 5 10 7 18 - 34 25
11.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
12.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 0:1 22 3 4 15 16 - 38 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 1:0 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 0:1 11 2 2 7 10 - 19 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 2 1 29 - 8 23
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 1:0 11 2 7 2 8 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
14.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 0:1 11 1 2 8 6 - 19 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Русин Ростислав сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Бичек Константин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Ивиян Сврзняк получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Львов.
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Лучшие коэффициенты
Львов
Ничья
Металлист-1925
2.40
3.75
3.30
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Львов
Металлист-1925
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