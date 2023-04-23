Тур: 22. Стадион: Skif Stadium.
0:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаIvijan Svrznjak
0:1
26' ГолБичек Константин
64' Желтая карточкаТкачук Евгений
67' Желтая карточкаГабриэл Игор
0:2
84' ГолКапинус Дмитрий
90'+5
Ход матча
26'
64'
67'
84'
0:2
99
Габриэл
Игор
17
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кузык ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Курило ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Edmar Galovskyi
История личных встреч
Львов
Металлист-1925
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.18
|Богунов Ярослав
|2
|0.09
|Ременяк Артур
|2
|0.09
|Бойко Виталий
|1
|0.05
|Беляев Александр
|1
|0.05
|Мильченко Артём
|1
|0.05
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.05
|Крушиньский Борис
|1
|0.05
|Нич Назарий
|1
|0.05
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Ростислав
|4
|0.18
|Борячук Андрей
|3
|0.14
|Мартынюк Ярослав
|2 (2)
|0.09
|Бичек Константин
|2
|0.09
|Вачиберадзе Бека
|1
|0.05
|Ткачук Евгений
|1
|0.05
|Шершень Михаил
|1
|0.05
|Дмитренко Владислав
|1
|0.05
|Капинус Дмитрий
|1
|0.05
|Безуглый Никита
|1
|0.05
|Курило Игорь
|0
|0
|Жичиков Максим
|0
|0
|Габелок Артём
|0
|0
|Ременюк Андрей
|0
|0
|Andrii Chyruk
|0
|0
Карточки
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Васильев Александр Андреевич
|5
|0
|Никитюк Андрей
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мышенко Богдан
|3
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Алибеков Ахмед
|2
|0
|Кузык Денис
|2
|0
|Габриэл Игор
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Ivijan Svrznjak
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Металлист-1925
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартынюк Ярослав
|7
|1
|Курило Игорь
|7
|0
|Жичиков Максим
|4
|0
|Капинус Дмитрий
|2
|1
|Ткачук Евгений
|3
|0
|Мозиль Олег
|3
|0
|Бичек Константин
|3
|0
|Вачиберадзе Бека
|2
|0
|Борячук Андрей
|2
|0
|Ременюк Андрей
|2
|0
|Безуглый Никита
|2
|0
|Andrii Chyruk
|2
|0
|Шершень Михаил
|0
|1
|Edmar Galovskyi
|0
|1
|Кравченко Дмитрий
|1
|0
|Габелок Артём
|1
|0
|Русин Ростислав
|1
|0
|Дмитренко Владислав
|1
|0
Результаты матчей
Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
4
Львов
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
17
17
Волевые поражения
2
10
Львов
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Металлист-1925
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
18
18
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
2
10%
4
31%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
4
31%
61-75
6
29%
3
23%
76-90
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
4
33%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
3
15%
4
19%
76-90
Забито
14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
29%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
5
26%
76-90
Пропущено
41
34
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 14
5
12%
8
24%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
8
20%
7
21%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
9
22%
8
24%
61-75
9
22%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2
Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0
Результаты матчей
Львов
Металлист-1925
Точный счет
0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
0
12 раз 55%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Львов
Металлист-1925
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
38
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
56
29
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1111
Больше Меньше
1012
517
715
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|5
|1
|53 - 16
|53
|2.
|22
|14
|4
|4
|45 - 27
|46
|3.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|4.
|22
|12
|5
|5
|31 - 18
|41
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|22
|8
|6
|8
|19 - 21
|30
|7.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|8.
|0:0
|22
|8
|5
|9
|17 - 23
|29
|9.
|21
|7
|4
|10
|20 - 24
|25
|10.
|22
|5
|10
|7
|19 - 34
|25
|11.
|22
|5
|7
|10
|16 - 26
|22
|12.
|22
|5
|6
|11
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|22
|4
|9
|9
|19 - 27
|21
|14.
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|15.
|22
|4
|7
|11
|24 - 36
|19
|16.
|22
|3
|4
|15
|16 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|7 - 8
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|9.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|11
|2
|2
|7
|10 - 20
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|29 - 8
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|2
|7
|2
|9 - 11
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|11.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6