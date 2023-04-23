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Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Львов
0:2
Конец матча
Металлист-1925
0'
9' Желтая карточка
Ivijan Svrznjak
0:1
26' Гол
Бичек Константин
64' Желтая карточка
Ткачук Евгений
67' Желтая карточка
Габриэл Игор
0:2
84' Гол
Капинус Дмитрий
90'+5
23
Рыбка
Александр
99
Габриэл
Игор
45
Maksym
Sasovskyi
54
Дитятьев
Алексей
10
Богунов
Ярослав
33
Мильченко
Артём
6
Алибеков
Ахмед
21
Беляев
Александр
17
Кузык
Денис
8
Ivijan
Svrznjak
11
Бугай
Владислав
1
Сидоренко
Денис
30
Безуглый
Никита
17
Курило
Игорь
3
Ткачук
Евгений
2
Капинус
Дмитрий
28
Габелок
Артём
10
Русин
Ростислав
6
Вачиберадзе
Бека
27
Кравченко
Дмитрий
22
Дмитренко
Владислав
21
Бичек
Константин
Львов
Металлист-1925

История личных встреч

Львов
Металлист-1925

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.18
Богунов Ярослав 2 0.09
Ременяк Артур 2 0.09
Бойко Виталий 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Мильченко Артём 1 0.05
Васильев Александр Андреевич 1 0.05
Крушиньский Борис 1 0.05
Нич Назарий 1 0.05
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0
Металлист-1925
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Ростислав 4 0.18
Борячук Андрей 3 0.14
Мартынюк Ярослав 2 (2) 0.09
Бичек Константин 2 0.09
Вачиберадзе Бека 1 0.05
Ткачук Евгений 1 0.05
Шершень Михаил 1 0.05
Дмитренко Владислав 1 0.05
Капинус Дмитрий 1 0.05
Безуглый Никита 1 0.05
Курило Игорь 0 0
Жичиков Максим 0 0
Габелок Артём 0 0
Ременюк Андрей 0 0
Andrii Chyruk 0 0

Карточки

Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Васильев Александр Андреевич 5 0
Никитюк Андрей 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мышенко Богдан 3 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Бугай Владислав 2 0
Алибеков Ахмед 2 0
Кузык Денис 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Металлист-1925
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартынюк Ярослав 7 1
Курило Игорь 7 0
Жичиков Максим 4 0
Капинус Дмитрий 2 1
Ткачук Евгений 3 0
Мозиль Олег 3 0
Бичек Константин 3 0
Вачиберадзе Бека 2 0
Борячук Андрей 2 0
Ременюк Андрей 2 0
Безуглый Никита 2 0
Andrii Chyruk 2 0
Шершень Михаил 0 1
Edmar Galovskyi 0 1
Кравченко Дмитрий 1 0
Габелок Артём 1 0
Русин Ростислав 1 0
Дмитренко Владислав 1 0

Результаты матчей

Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
0% (0)
73% (8)
Металлист-1925
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

6
4
Львов
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Металлист-1925
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

17
17

Волевые поражения

2
10
Львов
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
18% (4)
45% (10)
Металлист-1925
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
50% (11)
18% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

18
18

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
16 Не забивали 18
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

21
13
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 6
2
10%
4
31%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
4
19%
4
31%
61-75
6
29%
3
23%
76-90

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 2
18 Не забивали 16
1
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
3
60%
4
33%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
3
15%
4
19%
1-15
1
5%
1
5%
16-30
6
30%
5
24%
31-45
2
10%
3
14%
46-60
5
25%
4
19%
61-75
3
15%
4
19%
76-90

Забито

14
19
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
4
29%
2
11%
1-15
0
0%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
1
7%
3
16%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
6
43%
5
26%
76-90

Пропущено

41
34
17 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 18
17 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 14
5
12%
8
24%
1-15
4
10%
1
3%
16-30
8
20%
7
21%
31-45
6
15%
3
9%
46-60
9
22%
8
24%
61-75
9
22%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Львов
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2
Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3
Металлист-1925
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Металлист-1925 - Александрия 0:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист-1925 - Chaika 1:0
Ворскла - Металлист-1925 0:0 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Александрия - Металлист-1925 3:3 Металлист-1925 - АГМК 1:0 Металлист-1925 - Лисен 0:0 Poti - Металлист-1925 1:1 Ордабасы - Металлист-1925 2:1 Нордшелланн - Металлист-1925 1:0 Гостивар - Металлист-1925 0:1 Хебар Пазарджик - Металлист-1925 1:2 Раднички Ниш - Металлист-1925 0:0 Динамо Киев - Металлист-1925 0:0 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист-1925 - Ингулец 2:1 Металлист - Металлист-1925 0:0

Результаты матчей

Львов
Металлист-1925

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

1:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
0:0
6 раз 27%
0:2
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
6 раз 27%
2
5 раз 23%
0
12 раз 55%
2
5 раз 23%
1
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Львов
Металлист-1925

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
10
12
5
17
1.5
7
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 16 5 1 53 - 16 53
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 22 12 5 5 31 - 18 41
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 0:0 22 8 5 9 17 - 23 29
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
12.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
13.
Черноморец Од
 0:0 22 4 9 9 19 - 27 21
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 22 3 4 15 16 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Кривбасс
 0:0 11 5 3 3 7 - 8 18
8.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 0:0 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 2 1 29 - 8 23
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 0:0 11 3 5 3 12 - 11 14
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Кривбасс
 0:0 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
14.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
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Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 26'
    Русин Ростислав сделал результативную передачу.
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