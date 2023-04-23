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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Кривбасс
0:0
Первый тайм: 4'
Черноморец Од
0'
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Черноморец Од
2.85
3.25
3.65
Все Коэффициенты
23
Сарнавский
Богдан
39
Опанасенко
Евгений
55
Дибанго
Иван
6
Klim
Prykhodko
13
Бескоровайный
Данил
10
Хомченовский
Дмитрий
5
Стецков
Тимур
11
Татарков
Никита
94
Задерака
Максим
20
Микитишин
Артур
14
Лунёв
Максим
12
Непогодов
Дмитрий
5
Luka
Gucek
23
Васильев
Александр
Андреевич
9
Путря
Илья
79
Салюк
Владимир
7
Кузык
Орест
45
Брагару
Максим
18
Демченко
Александр
39
Бадибанга
Зигей
20
Авагимян
Артур
19
Алефиренко
Даниил
Кривбасс
Черноморец Од

История личных встреч

Кривбасс
Черноморец Од

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.19
Дебелко Роман 4 0.19
Волошин Назар 4 0.19
Вернидуб Виталий 1 0.05
Понедельник Андрей 1 0.05
Стецков Тимур 1 0.05
Klim Prykhodko 1 0.05
Хобленко Алексей 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Микитишин Артур 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 4 0.19
Путря Илья 2 (2) 0.1
Юсов Дмитрий 2 0.1
Брагару Максим 2 0.1
Guy Hadida 1 (1) 0.05
Селин Евгений 1 0.05
Бобко Иван 1 0.05
Бадибанга Зигей 1 0.05
Ермаков Виталий 1 0.05
Манджрекар Джеймс 1 0.05
Салюк Владимир 1 0.05
Войтиховский Максим 1 0.05
Гладкий Александр 1 (1) 0.05
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Демченко Александр 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 4 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Klim Prykhodko 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Лунёв Максим 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 4 1
Салюк Владимир 5 0
Путря Илья 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Демченко Александр 2 1
Брагару Максим 3 0
Гладкий Александр 2 0
Бадибанга Зигей 2 0
Васильев Александр Андреевич 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Фили Реалдо 2 0
Алефиренко Даниил 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Белый Максим 1 0
Кузык Орест 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Войтиховский Максим 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Черноморец Од
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

1
6
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
12

Волевые поражения

8
6
Кривбасс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Черноморец Од
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (12)
38% (8)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

11
14

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
43%
4
36%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
6
38%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90

Забито

19
19
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
3
16%
6
32%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Пропущено

21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
1
5%
1
4%
1-15
6
29%
7
26%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
6
29%
8
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Черноморец Од

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
6
2
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
13
8
5
16
1.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 16 5 1 53 - 16 53
2.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
3.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
4.
Динамо Киев
 22 12 5 5 31 - 18 41
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 0:0 22 8 5 9 17 - 23 29
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
12.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
13.
Черноморец Од
 0:0 22 4 9 9 19 - 27 21
14.
Рух Львов
 21 4 7 10 20 - 31 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 22 3 4 15 16 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Кривбасс
 0:0 11 5 3 3 7 - 8 18
8.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 0:0 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 2 1 29 - 8 23
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 0:0 11 3 5 3 12 - 11 14
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Кривбасс
 0:0 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
14.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
15.
Рух Львов
 10 2 2 6 7 - 17 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Черноморец Од
2.85
3.25
3.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кривбасс 0:0 Черноморец Од онлайн

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Кривбасс
Черноморец Од
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