Тур: 22. Стадион: Hirnyk Stadium.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
55
Дибанго
Иван
14
Лунёв
Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Кривбасс
Черноморец Од
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|4 (2)
|0.19
|Дебелко Роман
|4
|0.19
|Волошин Назар
|4
|0.19
|Вернидуб Виталий
|1
|0.05
|Понедельник Андрей
|1
|0.05
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Klim Prykhodko
|1
|0.05
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|4
|0.19
|Путря Илья
|2 (2)
|0.1
|Юсов Дмитрий
|2
|0.1
|Брагару Максим
|2
|0.1
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.05
|Селин Евгений
|1
|0.05
|Бобко Иван
|1
|0.05
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.05
|Салюк Владимир
|1
|0.05
|Войтиховский Максим
|1
|0.05
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.05
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|4
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Klim Prykhodko
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|4
|1
|Салюк Владимир
|5
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (8)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Черноморец Од
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
6
Кривбасс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
12
Волевые поражения
8
6
Кривбасс
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
33% (7)
19% (4)
Черноморец Од
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
57% (12)
38% (8)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
11
14
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
3
43%
4
36%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
13 Не забивали 16
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
2
29%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
4
29%
6
38%
16-30
1
7%
3
19%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
1
6%
61-75
3
21%
4
25%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
7 Не забивали 8
3
16%
6
32%
1-15
2
11%
2
11%
16-30
2
11%
4
21%
31-45
5
26%
1
5%
46-60
5
26%
2
11%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Пропущено
21
27
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 17
1
5%
1
4%
1-15
6
29%
7
26%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
4
19%
3
11%
46-60
2
10%
5
19%
61-75
6
29%
8
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2
Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2
Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0
Результаты матчей
Кривбасс
Черноморец Од
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
1:1
4 раза 19%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
8 раз 38%
1
8 раз 38%
2
4 раза 19%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
56
28
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
82
38
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
129
Больше Меньше
138
516
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|22
|16
|5
|1
|53 - 16
|53
|2.
|22
|14
|4
|4
|45 - 27
|46
|3.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|4.
|22
|12
|5
|5
|31 - 18
|41
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|22
|8
|6
|8
|19 - 21
|30
|7.
|22
|8
|5
|9
|27 - 30
|29
|8.
|0:0
|22
|8
|5
|9
|17 - 23
|29
|9.
|21
|7
|4
|10
|20 - 24
|25
|10.
|22
|5
|10
|7
|19 - 34
|25
|11.
|22
|5
|7
|10
|16 - 26
|22
|12.
|22
|5
|6
|11
|27 - 34
|21
|13.
|0:0
|22
|4
|9
|9
|19 - 27
|21
|14.
|21
|4
|7
|10
|20 - 31
|19
|15.
|22
|4
|7
|11
|24 - 36
|19
|16.
|22
|3
|4
|15
|16 - 39
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|17 - 10
|22
|6.
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|7 - 8
|18
|8.
|11
|5
|2
|4
|12 - 8
|17
|9.
|11
|5
|0
|6
|10 - 11
|15
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|11
|2
|2
|7
|10 - 20
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|16.
|10
|0
|3
|7
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|29 - 8
|23
|2.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|3.
|12
|7
|1
|4
|19 - 14
|22
|4.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|12 - 11
|14
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|2
|7
|2
|9 - 11
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|10.
|11
|3
|2
|6
|14 - 20
|11
|11.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|12.
|0:0
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|13.
|12
|3
|2
|7
|13 - 18
|11
|14.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|15.
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|16.
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6