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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 22. Стадион: .
Днепр-1
3:2
Конец матча
Рух Львов
0'
1:0
9' Гол
Сарапий Эдуард
11' Желтая карточка
Andriy Kitela
15' Желтая карточка
Бланко Доминго
2:0
27' Пенальти
Довбик Артём
2:1
33' Гол
Де Паула Таллес
2:2
38' Гол
Климчук Юрий
53' Желтая карточка
Довгий Алексей
79' Желтая карточка
Пихалёнок Александр
84' Желтая карточка
Когут Игорь
3:2
90' Гол
Когут Игорь
90'+8
93
Макс
Валеф
3
Адамюк
Владимир
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
29
Назаренко
Александр
18
Бабенко
Руслан
22
Валентин
Рубчинский
9
Гуцуляк
Алексей
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
79
Панькив
Юрий
75
Andriy
Kitela
96
Слюсар
Денис
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
6
Довгий
Алексей
35
Fernando
Edson
26
Альваренга
Фабрисио
30
Де
Паула
Таллес
99
Рунич
Василий
7
Климчук
Юрий
Днепр-1
Рух Львов

История личных встреч

Днепр-1
Рух Львов

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПД
3:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

2.33
0.33

Среднее время на гол

38
270

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

2.17
1.33

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
67

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 19 (6) 0.9
Пихалёнок Александр 6 0.29
Гуцуляк Алексей 6 0.29
Сарапий Эдуард 4 0.19
Адамюк Владимир 3 0.14
Хамаче Янис 2 0.1
Когут Игорь 2 0.1
Бланко Доминго 1 0.05
Громов Артём 1 0.05
Валентин Рубчинский 1 0.05
Логинов Сергей 1 0.05
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Пасич Евгений 0 0
Танчик Владимир 0 0
Назаренко Александр 0 0
Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 7 (1) 0.32
Климчук Юрий 4 (1) 0.18
Довгий Алексей 4 0.18
Карабин Ярослав 3 (1) 0.14
Рунич Василий 1 0.05
Слюсар Денис 1 0.05
Дидик Роман 1 0.05
Marko Sapuha 1 0.05
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бабенко Руслан 5 0
Сарапий Эдуард 5 0
Сваток Александр 3 0
Бланко Доминго 3 0
Назаренко Александр 3 0
Танчик Владимир 2 0
Адамюк Владимир 2 0
Гуцуляк Алексей 2 0
Когут Игорь 2 0
Gabriel Gomes 1 0
Пихалёнок Александр 1 0
Довбик Артём 1 0
Пеглоу 1 0
Хамаче Янис 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Валентин Рубчинский 1 0
Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Дидик Роман 4 0
Andriy Kitela 4 0
Fernando Edson 2 1
Де Паула Таллес 3 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

2
6
Днепр-1
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
7

Волевые поражения

20
11
Днепр-1
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Рух Львов
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

10
8

Волевые поражения

22
17

Голы по времени матча

Забито

24
9
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
3
33%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
3
13%
2
22%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
2
22%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
3
33%
4
20%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
5
25%
76-90

Забито

22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
8
36%
2
14%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90

Забито

46
23
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
1 Не забивали 8
4
9%
0
0%
1-15
7
15%
4
17%
16-30
9
20%
7
30%
31-45
6
13%
6
26%
46-60
7
15%
2
9%
61-75
13
28%
4
17%
76-90

Пропущено

19
33
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
0
0%
5
15%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
6
32%
7
21%
31-45
4
21%
5
15%
46-60
5
26%
4
12%
61-75
2
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0
Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3

Результаты матчей

Днепр-1
Рух Львов

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

3
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Рух Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
2
1.5
4
7
5
5
2.5
1
10
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
3
8
5
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
14
8
14
7
1.5
7
15
10
11
2.5
1
21
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 22 16 5 1 53 - 16 53
2.
Днепр-1
 21 15 3 3 46 - 19 48
3.
Заря
 22 14 4 4 45 - 27 46
4.
Динамо Киев
 22 12 5 5 31 - 18 41
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 22 8 6 8 19 - 21 30
7.
Ворскла
 22 8 5 9 27 - 30 29
8.
Кривбасс
 22 8 4 10 19 - 26 28
9.
Ингулец
 21 7 4 10 20 - 24 25
10.
Металлист-1925
 22 5 10 7 19 - 34 25
11.
Черноморец Од
 22 5 8 9 22 - 29 23
12.
Минай
 22 5 7 10 16 - 26 22
13.
Верес
 22 5 6 11 27 - 34 21
14.
Рух Львов
 22 4 7 11 22 - 34 19
15.
Металлист
 22 4 7 11 24 - 36 19
16.
Львов
 22 3 4 15 16 - 39 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Днепр-1
 10 8 1 1 24 - 9 25
3.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 13 6 4 3 17 - 10 22
6.
Ворскла
 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Колос Ковалёвка
 11 5 2 4 12 - 8 17
8.
Кривбасс
 11 5 2 4 9 - 11 17
9.
Ингулец
 11 5 0 6 10 - 11 15
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 11 2 2 7 10 - 20 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 10 0 3 7 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 10 7 2 1 29 - 8 23
2.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
3.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
4.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 11 4 4 3 15 - 13 16
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Металлист-1925
 11 2 7 2 9 - 11 13
9.
Минай
 12 3 4 5 9 - 14 13
10.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
13.
Металлист
 12 3 2 7 13 - 18 11
14.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
15.
Рух Львов
 11 2 2 7 9 - 20 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 19 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 9
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Металлист Ралюченко Андрей 1 6
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Мысык Марьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Климчук Юрий бьет в цель!
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Talles бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Довбик Артём из команды Днепр-1 забивает с точки!
    • Желтая карточка
      15'
      Бланко Доминго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      11'
      Andriy Kitela получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Сарапий Эдуард бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Днепр-1 3:2 Рух Львов онлайн

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