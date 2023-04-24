Тур: 22. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
1:0
9' ГолСарапий Эдуард
11' Желтая карточкаAndriy Kitela
15' Желтая карточкаБланко Доминго
2:0
27' ПенальтиДовбик Артём
2:1
33' ГолДе Паула Таллес
2:2
38' ГолКлимчук Юрий
53' Желтая карточкаДовгий Алексей
79' Желтая карточкаПихалёнок Александр
84' Желтая карточкаКогут Игорь
3:2
90' ГолКогут Игорь
90'+8
Ход матча
9'
1:0
11'
15'
27'
2:0
33'
2:1
38'
2:2
53'
84'
90'
93
Макс
Валеф
79
Панькив
Юрий
96
Слюсар
Денис
29
Дидик
Роман
17
Мысык
Марьян
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
10 ПеглоуЗащитник
- Защитник
-
27 ХейнерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
17 Мысык МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
История личных встреч
Днепр-1
Рух Львов
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
2.33
0.33
Среднее время на гол
38
270
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
2.17
1.33
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
67
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|19 (6)
|0.9
|Пихалёнок Александр
|6
|0.29
|Гуцуляк Алексей
|6
|0.29
|Сарапий Эдуард
|4
|0.19
|Адамюк Владимир
|3
|0.14
|Хамаче Янис
|2
|0.1
|Когут Игорь
|2
|0.1
|Бланко Доминго
|1
|0.05
|Громов Артём
|1
|0.05
|Валентин Рубчинский
|1
|0.05
|Логинов Сергей
|1
|0.05
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Назаренко Александр
|0
|0
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|7 (1)
|0.32
|Климчук Юрий
|4 (1)
|0.18
|Довгий Алексей
|4
|0.18
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.14
|Рунич Василий
|1
|0.05
|Слюсар Денис
|1
|0.05
|Дидик Роман
|1
|0.05
|Marko Sapuha
|1
|0.05
|Мысык Марьян
|0
|0
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бабенко Руслан
|5
|0
|Сарапий Эдуард
|5
|0
|Сваток Александр
|3
|0
|Бланко Доминго
|3
|0
|Назаренко Александр
|3
|0
|Танчик Владимир
|2
|0
|Адамюк Владимир
|2
|0
|Гуцуляк Алексей
|2
|0
|Когут Игорь
|2
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Пихалёнок Александр
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Пеглоу
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
|Валентин Рубчинский
|1
|0
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|6
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Довгий Алексей
|6
|0
|Слюсар Денис
|4
|1
|Слюбик Богдан
|5
|0
|Соломон-Отабор Вив
|3
|1
|Дидик Роман
|4
|0
|Andriy Kitela
|4
|0
|Fernando Edson
|2
|1
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Альваренга Фабрисио
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Рух Львов
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
2
6
Днепр-1
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Рух Львов
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
4
7
Волевые поражения
20
11
Днепр-1
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (5)
48% (10)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Рух Львов
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
41% (9)
45% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
10
8
Волевые поражения
22
17
Голы по времени матча
Забито
24
9
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
2
8%
0
0%
1-15
4
17%
3
33%
16-30
4
17%
2
22%
31-45
3
13%
2
22%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
5
21%
2
22%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
5
25%
1-15
1
11%
3
15%
16-30
3
33%
4
20%
31-45
1
11%
2
10%
46-60
3
33%
1
5%
61-75
1
11%
5
25%
76-90
Забито
22
14
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
10 Не забивали 14
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
1
7%
16-30
5
23%
5
36%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
8
36%
2
14%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
2
15%
76-90
Забито
46
23
20 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 6
1 Не забивали 8
4
9%
0
0%
1-15
7
15%
4
17%
16-30
9
20%
7
30%
31-45
6
13%
6
26%
46-60
7
15%
2
9%
61-75
13
28%
4
17%
76-90
Пропущено
19
33
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 15
12 Не пропускали 19
0
0%
5
15%
1-15
2
11%
5
15%
16-30
6
32%
7
21%
31-45
4
21%
5
15%
46-60
5
26%
4
12%
61-75
2
11%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0
Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5 Днепр-1 - Атырау 1:0 Днепр-1 - Мура 2:1 Сутьеска Никшич - Днепр-1 0:0 Днепр-1 - Пюник 3:1 Ракув - Днепр-1 3:1 Днепр-1 - Пахтакор 3:0 Днепр-1 - Динамо Тбилиси 3:3 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Ворскла - Днепр-1 1:1
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0
Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3
Результаты матчей
Днепр-1
Рух Львов
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:3
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
3 раза 14%
0:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
0:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
3
9 раз 43%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
0
1 раз 5%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
7 раз 32%
2
6 раз 27%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Рух Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
83
82
47
55
110
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
38
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
148
147
715
1011
121
120
120
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|19 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 9
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 6