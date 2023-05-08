  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Коринтианс
0:0
Перерыв
Форталеза Сеара
0'
13' Желтая карточка
Bruno Pacheco III

Ход матча

13'
 
Bruno Pacheco III
38'
 
Romarinho3
Moises Vieira
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Форталеза Сеара
3.15
3.15
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
29
Рони
28
Adson
30
Matheus
Araujo
27
Педринью
Роша
10
Roger
I
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
27
Calebe
35
Эркулес
21
Moises
Vieira
91
Тьяго
Гальярдо
Коринтианс
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Форталеза Сеара

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 2 0.5
Matheus Araujo 1 0.25
Вера Фаусто 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.75
Picachu 2 0.5
Эркулес 1 0.25
Ромеро Сильвио 1 0.25
Тьяго Гальярдо 1 0.25
Emanuel Britez 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Александр Кайо 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Roger I 2 0
Вера Фаусто 2 0
Рони 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 2 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Calebe 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
5
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Форталеза Сеара

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
2
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 0:0 4 2 2 0 8 - 3 8
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Коринтианс
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
16.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 0:0 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Коринтианс
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 0:0 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Коринтианс
 0:0 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Moises Vieira уходит с поля. Ромариньо выходит вместо него
  • Желтая карточка
    13'
    Бруно Пачеко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Форталеза Сеара
3.15
3.15
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Форталеза Сеара онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Коринтианс
Форталеза Сеара
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 