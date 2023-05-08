Тур: 4.
0:0
Перерыв
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
29
Рони
28
Adson
10
Roger
I
2
Tinga
I
4
Тити
88
Саша
Лукас
27
Calebe
35
Эркулес
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 РониПолузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 БироНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Bidu
-
-
14 Joao Caetano
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jose WelisonПолузащитник
-
22 PicachuПолузащитник
- Нападающий
-
-
11 Romarinho3
-
-
-
25 Vinicius3
-
20 Dudu V1
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Коринтианс
Форталеза Сеара
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Среднее время на гол
54
67
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
72
98
Бомбардиры внутри турнира
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|2
|0.5
|Matheus Araujo
|1
|0.25
|Вера Фаусто
|0
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.75
|Picachu
|2
|0.5
|Эркулес
|1
|0.25
|Ромеро Сильвио
|1
|0.25
|Тьяго Гальярдо
|1
|0.25
|Emanuel Britez
|0
|0
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Александр Кайо
|0
|0
Карточки
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Roger I
|2
|0
|Вера Фаусто
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Fabio Santos IV
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Фагнер Лемос
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|2
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Guilherme dos Santos IX
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Результаты матчей
Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
0
5
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
3
38%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1
Результаты матчей
Коринтианс
Форталеза Сеара
Точный счет
2:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Коринтианс
Форталеза Сеара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|12.
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|16.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
|20.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|7.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|13.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|16.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|19.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|3 (2)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|2 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|2 (1)
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|2 (1)
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 2
|Флуминенсе
|Джон Кеннеди
|3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|3
|Крузейро
|Рамиро
|3