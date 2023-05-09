  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 4.
Коринтианс
1:1
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
13' Желтая карточка
Bruno Pacheco III
62' Желтая карточка
Вера Фаусто
76' Желтая карточка
Мурильо Джейсон
0:1
79' Гол
Александр Кайо
1:1
88' Гол
Алберто Юри
90' Желтая карточка
Ромеро Сильвио
90'+9
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
34
Мурильо
Джейсон
6
Fabio
Santos
IV
5
Вера
Фаусто
29
Рони
28
Adson
30
Matheus
Araujo
27
Педринью
Роша
10
Roger
I
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
88
Саша
Лукас
8
Александр
Кайо
27
Calebe
35
Эркулес
21
Moises
Vieira
91
Тьяго
Гальярдо
Коринтианс
4-2-3-1
Форталеза Сеара
4-2-3-1

История личных встреч

Коринтианс
Форталеза Сеара

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
2 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
1:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:3
СB
1:3
СB
2:0
КБ
2:0
КБ
1:2

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Среднее время на гол

54
67

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

72
98

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 2 0.5
Алберто Юри 1 0.25
Matheus Araujo 1 0.25
Вера Фаусто 0 0
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.75
Picachu 2 0.5
Ромеро Сильвио 1 0.25
Александр Кайо 1 0.25
Эркулес 1 0.25
Тьяго Гальярдо 1 0.25
Emanuel Britez 0 0
Bruno Pacheco III 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0

Карточки

Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вера Фаусто 3 0
Roger I 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Fabio Santos IV 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Фагнер Лемос 1 0
Eduardo Queiroz 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 2 0
Ромеро Сильвио 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Guilherme dos Santos IX 1 0
Calebe 1 0

Результаты матчей

Коринтианс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Коринтианс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

0
5
Коринтианс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
3
75%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
1
100%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
4
44%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
5
63%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1
Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3 Коринтианс - Итуано 1:1 Коринтианс - Санту-Андре 3:1 Сантос - Коринтианс 2:2 Коринтианс - Мирасол 3:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Португеза - Коринтианс 0:0 Сан-Бернарду - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 1:2 Коринтианс - Гуарани Кампинас 2:1 Интер Лимейра - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Агуа-Санта 3:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0 Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1

Результаты матчей

Коринтианс
Форталеза Сеара

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Коринтианс
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 4 4 0 0 9 - 4 12
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 4 3 1 0 11 - 4 10
3.
Крузейро
 4 3 0 1 7 - 3 9
4.
Форталеза Сеара
 4 2 2 0 9 - 4 8
5.
Сан-Паулу
 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Флуминенсе
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Гремио
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 4 2 1 1 4 - 4 7
9.
Байя
 4 2 0 2 6 - 5 6
10.
Атлетико Паранаэнсе
 4 2 0 2 5 - 5 6
11.
Васко да Гама
 4 1 2 1 5 - 5 5
12.
Ред Булл Брагантино
 4 1 2 1 6 - 8 5
13.
Сантос
 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Куяба
 4 1 1 2 5 - 6 4
15.
Коринтианс
 4 1 1 2 5 - 7 4
16.
Атлетико Минейро
 4 1 1 2 3 - 5 4
17.
Фламенго
 4 1 0 3 7 - 7 3
18.
Гойяс
 4 1 0 3 3 - 9 3
19.
Коритиба Парана
 4 0 1 3 2 - 10 1
20.
Америка Минейро
 4 0 0 4 3 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Крузейро
 2 2 0 0 3 - 1 6
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 2 0 0 4 - 2 6
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 2 0 0 3 - 1 6
7.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 5 - 3 4
8.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
10.
Сантос
 2 1 1 0 3 - 2 4
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Фламенго
 2 1 0 1 5 - 3 3
13.
Байя
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Ред Булл Брагантино
 2 1 0 1 2 - 4 3
16.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
17.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
18.
Куяба
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Коритиба Парана
 2 0 1 1 1 - 4 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
3.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
4.
Васко да Гама
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Флуминенсе
 2 1 0 1 5 - 4 3
7.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Байя
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Гремио
 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
11.
Сан-Паулу
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Атлетико Минейро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
Фламенго
 2 0 0 2 2 - 4 0
16.
Коринтианс
 2 0 0 2 2 - 5 0
17.
Гойяс
 2 0 0 2 0 - 3 0
18.
Атлетико Паранаэнсе
 2 0 0 2 1 - 4 0
19.
Америка Минейро
 2 0 0 2 2 - 6 0
20.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 3 (2)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Флуминенсе Джон Кеннеди 2 (1)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 2 (1)
Сан-Паулу Лусиано Невес 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 2
Флуминенсе Джон Кеннеди 3
Гремио Каннеманн Вальтер 3
Крузейро Рамиро 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      62'
      Вера Фаусто получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Тьяго Гальярдо уходит с поля. Ромеро Сильвио выходит вместо него
    • 46'
      Pedrinho уходит с поля. Biro выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Moises Vieira уходит с поля. Ромариньо выходит вместо него
    • Желтая карточка
      13'
      Бруно Пачеко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Коринтианс 1:1 Форталеза Сеара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     